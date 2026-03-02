Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu

17:40

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce Comitetul pentru piețe financiare a emis un aviz favorabil, unul dintre cele mai dificile din proces. Potrivit acesteia, mai sunt necesari doar patru […]