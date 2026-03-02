Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu
CaleaEuropeana, 2 martie 2026 08:00
de Iulian Chifu De sâmbătă dimineața a inundat ecranele televizoarelor războiul lansat de Statele Unite și Israel contra Iranului, urmare a eșecului vizibil și previzibil al negocierilor prin intermediari de la Geneva. Intervenția masivă a depășit și cele mai pesimiste evaluări despre amplitudinea intervenției. Israelul a anunțat deja schimbarea majoră și istorică în Orientul Mijlociu, […] The post Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică # CaleaEuropeana
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică seară că, potrivit datelor disponibile, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran nu există indicii privind o amenințare militară la adresa teritoriului României. Instituția precizează că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că Armata României are în serviciu, în mod continuu, forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, […] The post Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear” # CaleaEuropeana
Iranul trebuie să înțeleagă că este necesar să renunțe la armamentul nuclear dacă dorește găsirea unei soluții durabile, a afirmat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de DPA, scrie Agerpres. Wadephul a declarat pentru postul NDR că „există un interes comun de a se găsi o soluție”. „Acest lucru poate fi realizat doar […] The post Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear” appeared first on caleaeuropeana.ro.
După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că, odată cu dispariția lui Khamenei, pentru poporul iranian se deschide un nou moment de speranță. Ea a subliniat că viitorul Iranului trebuie să fie decis de cetățenii săi, avertizând totodată asupra riscului de instabilitate regională și asupra necesității protejării vieților civile. „Tocmai am […] The post După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță” appeared first on caleaeuropeana.ro.
“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune. „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate […] The post “România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului” # CaleaEuropeana
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe. Forțele armate au urcat la bordul navei sâmbătă seara și au […] The post Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe # CaleaEuropeana
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. „Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un […] The post „Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate # CaleaEuropeana
Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran, a afirmat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, subliniind că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”. „Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, trebuie să vină timpul libertății. Pentru toți cei uciși, executați și dispăruți […] The post Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor lovi Iranul cu o forță fără precedent, în cazul în care Teheranul va lansa un atac „mai puternic decât oricând până acum”, așa cum ar fi anunțat. „Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată înainte. […] The post SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă seară convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, programată pentru duminică, în format de videoconferință, pentru a discuta situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu. De asemenea, Kallas a condamnat atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian […] The post Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă seară, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, subliniind că România susține eforturile de asigurare a stabilității și securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice. „Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de […] The post Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român appeared first on caleaeuropeana.ro.
Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # CaleaEuropeana
Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind că reacțiile din rândul tinerilor iranieni transmit un semnal de speranță pentru viitor. „Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni exprimă […] The post Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul appeared first on caleaeuropeana.ro.
Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți […] The post Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii” # CaleaEuropeana
Franța, Germania și Regatul Unit au transmis, într-o declarație comună, un mesaj ferm prin care condamnă atacurilor Iranului asupra țărilor din regiune, subliniind că Teheranul trebuie să se abțină de la „lovituri militare nediscriminatorii”. „Franța, Germania și Regatul Unit au cerut în mod constant regimului iranian să pună capăt programului nuclear al Iranului, să își […] The post Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice # CaleaEuropeana
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat situația din Iran drept „periculoasă”, după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri împotriva Teheranului, în timp ce alți lideri europeni au făcut apel la reținere pentru a evita escaladarea conflictului. „Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase. Regimul iranian a ucis mii […] The post „Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”. „Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru […] The post Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă” # CaleaEuropeana
„Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare”, au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, în care au subliniat că Uniunea Europeană rămâne în contact strâns cu partenerii săi din regiune. „Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Asigurarea siguranței nucleare și […] The post Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate” # CaleaEuropeana
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, membră a Comisiei pentru sănătate, a participat vineri la evenimentul oficial de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul de la 3 la 19 afecțiuni metabolice, și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială. În intervenția sa, senatoarea a pus […] The post Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă # CaleaEuropeana
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din regiune, a transmis sâmbătă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. „Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat […] The post Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că pacienții din România care suferă de o boală rară vor beneficia, din luna aprilie, de noi medicamente inovative, după ce vor fi introduse 33 de medicamente și de molecule noi pe lista de medicamente compensate și gratuite. https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2026/02/Declaratii-de-presa-MS.m4a „Să nu uităm totuși că în ultima perioadă, în septembrie […] The post Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea României în Iran și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe platforma X, că ambasadoarea României la Teheran, Mirela Grecu, și întreg personalul Ambasadei se află în siguranță, în contextul evoluțiilor din regiune. „La solicitarea președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră la Teheran. Șefa misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul […] The post Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea României în Iran și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a Acordului comercial UE-Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au devenit primele state din blocul sud-american care au ratificat acordul. „Ieri, Argentina și Uruguay au devenit primele țări care au ratificat Acordul UE-Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt […] The post Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare # CaleaEuropeana
După 36 de ani, România va avea, în premieră, o Strategie Națională de Prevenție și Screening, cu abordare multisectorială, care va acoperi neonatologia, bolile rare, oncologia, sănătatea mintală, stomatologia, precum și bolile cardiovascularea. Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea Stragiei Naționale de Screening și Prevenție va fi coordonat de Prof. Dr. Cora Pop. Strategia este […] The post După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump confirmă o “operațiune militară majoră” în Iran pentru anihilarea “amenințărilor iminente” ale regimului ayatollah și îndeamnă poporul iranian să preia controlul “propriului destin” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a […] The post Trump confirmă o “operațiune militară majoră” în Iran pentru anihilarea “amenințărilor iminente” ale regimului ayatollah și îndeamnă poporul iranian să preia controlul “propriului destin” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Alexandru Rogobete: Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal deschide calea către digitalizarea sănătății și apropie România de standardele europene # CaleaEuropeana
Prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice, „deschide calea către digitalizarea sănătății” și către „monitorizarea completă și atentă încă din primele zile de viață”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, la evenimentul oficial de lansare, organizat în parteneriat cu Administrația Prezidențială. „Momentul de […] The post Alexandru Rogobete: Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal deschide calea către digitalizarea sănătății și apropie România de standardele europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune # CaleaEuropeana
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone, relatează The Guardian și BBC. Un purtător de […] The post Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ajutoare de stat: Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a deschis vineri o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit comunicatului oficial. În ianuarie 2022, Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 […] The post Ajutoare de stat: Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București a organizat masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene” # CaleaEuropeana
ICI București a organizat vineri masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene”, un eveniment dedicat analizării cadrului european actual și a perspectivelor de dezvoltare ale industriei de apărare în contextul noilor inițiative și instrumente promovate la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit companii din […] The post ICI București a organizat masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu, întrevedere cu președinta Sloveniei: „Împărtășim o viziune comună asupra securității regionale și viitorului proiectului european” # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a încheiat vineri, 27 februarie, vizita oficială în Slovenia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe și europene, Tanja Fajon. Vizita, prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani, a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic și de dinamizare a cooperării economice și sectoriale […] The post Oana Țoiu, întrevedere cu președinta Sloveniei: „Împărtășim o viziune comună asupra securității regionale și viitorului proiectului european” appeared first on caleaeuropeana.ro.
România mai are trei pași până la aderarea la OCDE: Țara noastră a obținut cel de-al 22-lea aviz formal, privind guvernanța publică, din totalul celor 25 # CaleaEuropeana
România a primit vineri avizul formal pentru guvernanță publică din partea Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), acesta fiind cel de-al doilea 22-lea aviz obținut de țara noastră din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Cu o zi în urmă, Bucureștiul a primit cel de-al 21-lea aviz formal, cel privind piețele financiare. Anunțul […] The post România mai are trei pași până la aderarea la OCDE: Țara noastră a obținut cel de-al 22-lea aviz formal, privind guvernanța publică, din totalul celor 25 appeared first on caleaeuropeana.ro.
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică # CaleaEuropeana
INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a organizat, pe 19 februarie, evenimentul final al proiectului european BRACE-MY – Boosting Research Capabilities of the Romanian Cloud Microphysics Centre, marcând oficial încheierea unei inițiative strategice dedicate consolidării excelenței științifice în domeniul microfizicii norilor și al cercetării atmosferice. Evenimentul, desfășurat la sediul INCAS din București, […] The post BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus # CaleaEuropeana
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro. „În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea […] The post Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus appeared first on caleaeuropeana.ro.
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume” # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni. „Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea […] The post Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Suedia, subliniază că Rusia are „cea mai slabă economie de la începutul războiului”, iar ceea ce face Putin reprezintă doar o încercare de a „submina sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică”. Într-un articol de opinie pentru Politico Europe, Rachel Reeves, cancelar al Trezoreriei Marii Britanii, poziţie echivalentă […] The post Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate puteri mai largi de a intercepta sau doborî drone, ca răspuns la creșterea numărului de reperări de astfel de dispozitive de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Bundestagul a aprobat un amendament la legea securității aeriene din partea Ministerului de […] The post Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI # CaleaEuropeana
ICI București, în calitate de partener în cadrul BSC AI Factory, a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub, organizat de AI Factory Austria (AI:AT) la SOLARIS Viena, urmat de o reuniune dedicată ecosistemului european al AI. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit aproximativ 300 de reprezentanți din mediul de afaceri, […] The post ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI appeared first on caleaeuropeana.ro.
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie # CaleaEuropeana
Laurian Lungu, cofondator al think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group, a prezentat în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, studiul intitulat „EU’s past and present productivity – A sectorial view”, o analiză referitoare la dinamica competitivității și productivității Europei. Utilizând cel mai lung interval de timp (1995-2024) pentru care […] The post Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România își propune în 2026 reducerea deficitului bugetar de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, în paralel cu menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat, în special prin accelerarea absorbției fondurilor europene. „România, din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei […] The post Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post, citat de AFP și Agerpres. „Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un […] The post JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan, a avertizat că „spațiul informațional este noul front de confruntare”, subliniind că Europa de Est se află în prima linie a atacurilor de manipulare informațională, potrivit unei postări pe Facebook. Afirmațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Comitetului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene (CEI), […] The post Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Perioada de liniște post-electorală a Republicii Moldova a ajuns să depășească cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu. După perioada sărbătorilor pe nou și pe vechi, revenirea la activitate aduce și numeroase teme de dezbatere, unele vizând reformele – cea administrativ teritorială trebuie angajată solid, cea din justiție trebuie dusă la bun […] The post Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea reformei pensiilor magistraților. România ar putea debloca astfel cele 231 de milioane de euro din PNRR # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, deschizând calea pentru ca România să încerce obținerea celor 231 de milioane de euro aferente din PNRR aferente jalonului acestei reforme. “Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de […] The post Președintele Nicușor Dan a promulgat legea reformei pensiilor magistraților. România ar putea debloca astfel cele 231 de milioane de euro din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
INTERVIU | Ziua Internațională a Bolilor Rare. Damaris, pacientă cu fibroză chistică, și tratamentul inovativ care i-a redat șansa la o viață normală: ”Nu știam cum este să trăiești fără antibiotic” # CaleaEuropeana
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare | Interviu realizat de Zaim Diana Sunt zeci de milioane de europeni care trăiesc, zi de zi, cu o boală rară. De Ziua Internațională a Bolilor Rare, gândul nostru se îndreaptă către cei care au parcurs un drum lung și dureros până la diagnostic, către pacienții care au […] The post INTERVIU | Ziua Internațională a Bolilor Rare. Damaris, pacientă cu fibroză chistică, și tratamentul inovativ care i-a redat șansa la o viață normală: ”Nu știam cum este să trăiești fără antibiotic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen salută “fermitatea” României în abordarea deficitului bugetar și contribuția la securitatea în Marea Neagră: “De aceea vom intensifica sprijinul UE pentru România” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis joi, în cadrul întrevederii sale cu premierul Ilie Bolojan, un mesaj de apreciere pentru rolul României în regiunea Mării Negre, solidaritatea față de Republica Moldova și Ucraina și eforturile de consolidare fiscală. Aceasta a subliniat contribuția României la securitatea regională, afirmând că „suntem recunoscători României pentru […] The post Ursula von der Leyen salută “fermitatea” României în abordarea deficitului bugetar și contribuția la securitatea în Marea Neagră: “De aceea vom intensifica sprijinul UE pentru România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ruxandra Băndilă (FIC): Predictibilitatea legislativă, o piatră de temelie a securității economice și a creșterii durabile în România # CaleaEuropeana
Directorul executiv al Consiliului Investitorilor Străini, doamna Ruxandra Băndilă, a participat la Masa Rotundă privind predictibilitatea legislativă pentru securitatea economică și cooperarea regională, organizată de Institutul pentru Cercetare Legislativă din România (ICL), informează un comunicat postat pe Facebook. Panelurile evenimentului au acoperit teme precum tehnologia, inteligența artificială și procesele decizionale, cadrul legislativ și politicile publice, […] The post Ruxandra Băndilă (FIC): Predictibilitatea legislativă, o piatră de temelie a securității economice și a creșterii durabile în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a obținut al 21-lea aviz – privind piețele financiare – din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE: O “ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce Comitetul pentru piețe financiare a emis un aviz favorabil, unul dintre cele mai dificile din proces. Potrivit acesteia, mai sunt necesari doar patru […] The post România a obținut al 21-lea aviz – privind piețele financiare – din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE: O “ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Dacă frontiera estică este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, afirmă Ilie Bolojan la lansarea EastInvest. România și țările din regiune vor putea accesa până la 28 de miliarde de euro # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene de la Bruxelles, că securitatea frontierei estice este esențială pentru întreaga Europă și a subliniat necesitatea unor investiții consistente în infrastructură și dezvoltare economică pentru consolidarea rezilienței acestor regiuni. Șeful Guvernului a susținut un discurs după ce președinta […] The post “Dacă frontiera estică este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, afirmă Ilie Bolojan la lansarea EastInvest. România și țările din regiune vor putea accesa până la 28 de miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
România este pe drumul cel bun, dar trebuie să mențină cursul unor politici fiscale solide, transmite Valdis Dombrovskis după întrevederea cu Ilie Bolojan # CaleaEuropeana
România este pe drumul cel bun, dar rămâne important să își mențină cursul unor politici fiscale solide, a transmis comisarul european Valdis Dombrovskis, în urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, desfășurate la Bruxelles. „M-a bucurat întâlnirea cu prim-ministrul Bolojan pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR. România […] The post România este pe drumul cel bun, dar trebuie să mențină cursul unor politici fiscale solide, transmite Valdis Dombrovskis după întrevederea cu Ilie Bolojan appeared first on caleaeuropeana.ro.
Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. „De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să […] The post Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
