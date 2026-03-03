Conflictul cu Iranul deschide un nou risc pentru rezilienţa economică a SUA
News.ro, 3 martie 2026 05:10
O economie americană care a rezistat unui an întreg de şocuri comerciale, migraţionale şi politice se confruntă acum cu un nou test major, după decizia preşedintelui Donald Trump de a lansa atacuri deschise împotriva Iranului, cu obiectivul declarat de a răsturna guvernarea islamistă aflată de decenii la putere în această ţară, relatează Reuters.
Acum 5 minute
05:50
Trimisul special al SUA afirmă că, la a treia întâlnire, era „imposibil" să se ajungă la un acord cu Iranul, înainte de atacuri / Delegaţia SUA a propus o suspendare de zece ani a îmbogăţirii uraniului, respinsă de Iran
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris luni eforturile finale, fără succes, de a ajunge la un acord nuclear cu Iranul, care în cele din urmă au eşuat înainte ca Statele Unite să lanseze operaţiuni militare majore în weekend. Delegaţia SUA a propus o suspendare de zece ani a îmbogăţirii uraniului, respinsă de Iran, relatează CNN.
05:50
Atacul comun al SUA şi Israelului asupra Iranului a declanşat lovituri de represalii în tot Orientul Mijlociu, inclusiv asupra ţărilor care găzduiesc baze militare americane. Până acum, loviturile au vizat centre urbane, infrastructura energetică, aeroporturi şi hoteluri, zguduind populaţii obişnuite de mult timp cu o relativă siguranţă, relatează CNN.
Acum 15 minute
05:40
Peste 700 de civili ucişi în Iran de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului
Peste 700 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.
05:40
Perturbările prelungite ale exporturilor de aluminiu din Orientul Mijlociu, cauzate de războiul dintre SUA şi Iran, ar urma să îi afecteze cel mai puternic pe consumatorii europeni şi americani, având în vedere dependenţa ridicată a acestora de livrările din regiune, relatează Reuters.
05:40
Trimisul special al SUA afirmă că, la a treia întâlnire, era „imposibil" să se ajungă la un acord cu Iranul, înainte de atacuri
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris luni eforturile finale, fără succes, de a ajunge la un acord nuclear cu Iranul, care în cele din urmă au eşuat înainte ca Statele Unite să lanseze operaţiuni militare majore în weekend.
Acum 30 minute
05:30
În întreaga Statele Unite, mii de oameni s-au adunat paşnic pentru a condamna şi protesta împotriva operaţiunii militare americano-israeliene din Iran pe tot parcursul zilei de luni, anunţă CNN.
Acum o oră
05:10
O economie americană care a rezistat unui an întreg de şocuri comerciale, migraţionale şi politice se confruntă acum cu un nou test major, după decizia preşedintelui Donald Trump de a lansa atacuri deschise împotriva Iranului, cu obiectivul declarat de a răsturna guvernarea islamistă aflată de decenii la putere în această ţară, relatează Reuters.
Acum 2 ore
04:40
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, care ar fi fost atacată cu drone (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad / Trump promite un răspuns
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters, ulterior surse oficiale afirmând că a fost vorba de un atac cu drone. Preşedintele Donald Trump a promis că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns.
04:30
Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg..
04:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NewsNation că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul, a scris un reporter al canalului media pe X, citând un interviu cu acesta.
04:20
Melania Trump a devenit prima soţie a unui lider mondial în funcţie care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU
Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a prezidat, luni, fapt fără precedent, o şedinţă aglomerată a Consiliului de Securitate al ONU, unde a pledat pentru cauza copiilor victime ale războiului din întreaga lume, la două zile după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
04:00
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă
Rusia ar putea deveni un beneficiar neaşteptat al conflictului dintre Iran şi SUA, a declarat Malte Humpert, fondator şi membru senior al Institutului Arctic, opinia sa adăugându-se la previziunile larg răspândite că un conflict prelungit ar putea stimula Moscova prin preţuri mai mari la energie şi pieţe mai restrânse de gaz natural lichefiat, relatează POLITICO. Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că un război prelungit cu Iranul va afecta aprovizionarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. Şi mai este un aspect: dronele ieftine de 20.000 de dolari sunt doborâte cu rachete antiaeriene scumpe de 4 milioane de dolari. Cine va rămâne primul fără muniţie? se întreabă Bloomberg.
Acum 4 ore
03:20
Războiul cu Iranul a ajuns în a patra zi. SUA se pregătesc să intensifice atacurile. Ce s-a întâmplat luni
La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran, în timp ce o serie de explozii au zguduit capitala iraniană, relatează AFP.
02:50
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, care ar fi fost atacată cu drone (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
02:30
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
02:20
Un incendiu a izbucnit la Ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
02:10
Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev este favorit în alegerile generale, cu o nouă coaliţie. El a reunit trei partide de centru-stânga pentru a-şi spori şansele de a deveni prim-ministru
Fostul preşedinte al Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat luni că a înregistrat o nouă coaliţie numită „Bulgaria Progresistă” şi vrea să candideze la funcţia de prim-ministru în alegerile anticipate din aprilie, relatează POLITICO.
Acum 6 ore
01:50
Zelenski oferă experienţa Ucrainei în a intercepta dronele iraniene, dar liderii arabi trebuie să îl convingă pe „prietenul" Putin să accepte un armistiţiu
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să trimită în Orientul Mijlociu cei mai buni experţi ai săi în doborârea dronelor iraniene, dacă liderii arabi îl vor convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistiţiu de o lună în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.
01:20
Zelenski avertizează că Rusia „priveşte" spre regiunea Odesa, dar nu are forţele necesare pentru un atac
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are informaţii despre planuri ale Rusiei de a lansa un atac în est, precum şi în direcţia regiunilor Zaporojie, Dnipro şi Odesa, din sud, însă, potrivit lui, trupele ruse nu au forţele necesare pentru a pune în aplicare atacul planificat pentru luna martie, relatează Ukrainska Pravda.
01:00
Departamentul de Stat al SUA îndeamnă cetăţenii americani să „plece imediat” din peste 12 ţări din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, relatează Reuters.
00:40
Decizie fără precedent a guvernului din Liban: Activităţile militare ale Hezbollah au fost interzise
Guvernul libanez a luat luni decizia fără precedent de a interzice activităţile militare ale Hezbollah, după atacul mişcării pro-iraniene împotriva Israelului, care a antrenat Libanul în războiul regional declanşat după loviturile americano-israeliene împotriva Teheranului, relatează AFP.
00:10
Echipa spaniolă Getafe a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în etapa a 26-a din La Liga.
00:10
Radu Miruţă afirmă că MApN poate ajuta la evacuarea românilor din zone de conflict, însă numărul celor aflaţi în Orientul Mijlociu este foarte mare: Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ministerul pe care îl coordonează poate ajuta la evacuarea cetăţenilor români aflaţi în zone de conflict, în Orientul Mijlociu, însă subliniază că implicarea aeronavelor militare nu este soluţia optimă, având în vedere capacitatea redusă a acestora în ceea ce priveşte numărul de pasageri.
00:00
Ministrul Apărării: De pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ”România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului” şi nicio facilitate de pe teritoriul României nu a fost utilizată împotriva acestei ţări.
Acum 8 ore
23:50
Numărul victimelor atacului de duminică asupra trupelor americane din Kuweit a crescut la şase, a anunţat luni după-amiază Comandamentul Central al SUA, relatează CNN.
23:50
Echipa italiană Udinese a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea AC Fiorentina, în etapa a 27-a din Serie A.
23:40
Rogobete: Cred că măsura cu pastilele de iod a fost una bună, a fost una corectă, a fost una care, pentru momentul respectiv, a fost luată ca la carte. Faptul că expiră da, expiră, dar ţara asta trebuie să fie pregătită
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că decizia autorităţilor de a comanda şi cumpăra cantităţi mari de pastile de iod, pe care populaţia să le aibă, preventiv, în caz de accident nuclear, a fost una corectă. ”Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva noi trebuie să fim pregătiţi”, argumentează ministrul.
23:40
Ministrul Apărării: "La momentul în care discutăm, nu există niciun pericol" pentru România legat de conflictul din Orientul Mijlociu/ Este absolut normal şi aşteptabil să fie crescută prudenţa şi să fie sporite măsurile de vigilenţă
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministrul spune că autorităţile române au crescut gradul de prudenţă şi măsurile de vigilenţă, în contextul conflictului din lumea arabă.
23:30
Cupa României: Horia Mladinovici va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, din sferturi
Arbitrul Horia Mladinovici va conduce la centru meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, care va avea loc, marţi, de la ora 19.00, în sferturile de finală ale Cupei României.
23:30
Marco Rubio afirmă că obiectivul operaţiunii SUA este eliminarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului / Israel: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice ar urma să fie afectată în mod semnificativ în următoarele 24 de ore
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că operaţiunea militară a SUA împotriva Iranului are ca scop „eliminarea ameninţării reprezentate de rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului şi a ameninţării reprezentate de marina iraniană, în special pentru navele militare”, relatează CNN.
23:30
Rogobete: Eu sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că are o colaborare ”excepţională” cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. ”Sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează într-un timp foarte rapid, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează”, susţine ministrul, argumentând că nu este cazul ca sistemul să fie afectat de ”orgolii”.
23:20
Rogobete: Am o relaţie profesională bazată pe respect cu preşedintele CNAS, dar este o relaţie instituţională, nu o relaţie de iubire/ Deşi s-a creat un pic în spaţiul public imaginea că noi nu mai colaborăm, este exclus
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vorbeşte public despre relaţia sa cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, după ce între cei doi oficiali au apărut divergenţe în spaţiul public pe tema ”spargerii monopolului” CNAS şi înfiinţării mai multor case de asigurări. Rogobete ţine să sublinieze că o astfel de măsură nu va presupune costuri mai mari pentru asiguraţi, ci este în beneficiul acestora.
23:20
Rogobete: La Spitalul Regional Iaşi, este estimat ca din 15 martie să înceapă efectiv lucrările/ La Spitalul Regional Cluj, contractul ar putea fi semnat în aprilie
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că la jumătatea acestei luni vor începe lucrările de ridicare a Spitalului Regional de la Iaşi. În ceea ce priveşte Spitalul Regional de la Cluj, Alexandru Rogobete estimează că în luna aprilie se va semna contractul, în condiţiile în care există un proces în instanţă, iar contractul nu s-a semnat din acest motiv.
23:10
Atletism: Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj
Agenţia kenyană pentru combaterea dopajului (Adak) a anunţat, luni, că i-a suspendat provizoriu pe maratonista Rita Jeptoo, câştigătoare la Boston şi Chicago în 2013 şi 2014, precum şi pe alţi 26 de sportivi kenyeni pentru încălcarea regulilor antidoping.
23:10
Război SUA-Iran: Turcia face apel la diplomaţie, în timp ce Europa evaluează riscurile legate de securitate şi energie
Ţările din Europa şi Orientul Mijlociu au reacţionat luni la escaladarea conflictului provocat de atacul americano-israelian de sâmbătă asupra Iranului, unele dintre ele făcând apel la diplomaţie, în timp ce altele au evaluat riscurile legate de securitate şi energie, relatează CNN.
23:00
Strâmtoarea Ormuz este închisă, anunţă comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene. Orice navă care va încerca să treacă va fi bombardată
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, relatează mass-media iraniană, preluată de Reuters şi AFP.
23:00
Alexandru Rogobete: Agresiunea unui cadru medical în timpul activităţii medicale este asimilată ultrajului, deci există legislaţie. Problema este că nu prea există în anumite locuri, şi sigur nu trebuie generalizat, nu prea există educaţie
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că România are legislaţie care să îi protejeze pe angajaţii din sistemul medical de atacurile pacienţilor sau aparţinătorilor violenţi, însă problema este legată de educaţia celor care agresează profesionişti din sistem. El anunţă că va susţine şi va da aviz pozitiv iniţiativei legislative aflate la nivelul Parlamentului care înăspreşte pedepsele pentru cei care agresează personal medical.
22:50
Rogobete, răspuns pentru angajaţii din sănătate care reclamă plafonarea de sporuri: La unii oameni li se taie salariul cu 10%, alţii îşi pierd locul de muncă. Nu pot discuta o regândire a sporurilor fără criterii de performanţă
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le răspunde angajaţilor din sistemul de sănătate care reclamă plafonarea de sporuri. ”La unii oameni li se taie salariul cu 10%, alţii îşi pierd locul de muncă. Nu pot discuta o regândire a sporurilor fără criterii de performanţă”, afirmă ministrul.
22:40
Trump stârneşte noi temeri legate de sănătate, după ce a fost observată o eczemă neplăcută pe gâtul său - FOTO
În timp ce vorbea, luni, la Casa Albă despre războiul său din Iran, jurnaliştii au remarcat că are o pată roşu închis pe piele, la gât, care i se vedea ieşind de sub gulerul cămăşii. Într-o fotografie făcută de fotograful AFP Saul Loeb, se vede şi o crustă adâncă a eczemei, scrie Daily Mail.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Vom pune în transparenţă o modificare a unui ordin de ministru care reglementează programul de lucru în spitalele publice/ Cine doreşte şi unde se poate poate activa în blocul operator în două ture, separat de gardă
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în curând va avea loc o modificare legislativă care va permite medicilor să realizeze intervenţii în două ture, separat de gărzi, în blocurile operatorii ale spitalelor publice. El vorbeşte despre această schimbare în condiţiile în care unii medici de la spitalele de stat au explicat numărul scăzut de intervenţii pe care le au lunar prin faptul că nu au săli în care să opereze.
22:30
Alexandru Rogobete anunţă că legislaţia privind gărzile în spitale şi criteriile de performanţă este "conturată": Criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aduce lămuriri cu privire la proiectul privind plata medicilor în funcţie de criteriile de performanţă, el arătând că aceasta nu va ţine cont de numărul de pacienţi văzuţi într-o gardă, în cazul celor din urgenţă. ”Criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi”, spune Rogobete.
22:20
UPDATE - Rogobete afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care opera la un spital privat în timpul programului de la cel public nu este singulară/ Raportul, aşteptat zilele următoare/ Ce arată documentele
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară. El arătat că aşteaptă în următoarele zile rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control în cazul acestui medic şi că datele puse la dispoziţie de unitatea medicală privată confirmă că medicul opera la privat, în timpul programului de la spitalul public, iar documentele din spitalul de stat arată că, legal, el nu era în concediu de odihnă, cererea invocată în acest sens nefiind nici înregistrată, nici aprobată.
22:20
Două Mari Premii din Formula 1 sunt planificate să se desfăşoare, în luna aprilie, chiar în zona de conflict din Orientul Mijlociu, în Bahrain şi Arabia Saudită, dar conducerea F1 este liniştită şi încrezătoare că situaţia din zona Golfului se va stabiliza.
22:00
Rogobete afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care opera la un spital privat în timpul programului de la cel public nu este singulară: Nu vreau să dau o cifră, în momentul de faţă, până nu am raportul încheiat
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară.
Acum 12 ore
21:50
Serie A: Pisa pierde acasă, 0-1 cu Bologna, iar Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin integralist, a pierdut luni seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Bologna, în etapa a 27-a din Serie A.
21:50
Oana Ţoiu, discuţii cu omologul din Emiratele Arabe Unite, despre numărul de atacuri şi măsurile de apărare aeriană, precum şi măsurile luate pentru siguranţa cetăţenilor, inclusiv a cetăţenilor români blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre măsurile de apărare aeriană luate în urma atacurilor, despre siguranţa cetăţenilor, inclusiv a românilor blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi, şi despre situaţia aeroporturilor.
21:50
Mark Rutte, secretarul general al NATO, laudă acţiunea militară a SUA şi Israelului împotriva Iranului, dar anunţă că alianţa nu se va implica
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acţiunea militară a SUA şi Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obţine capacităţi nucleare şi balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
21:30
Dr. Lucia Grijac: Definiţia donatorului este de persoană în deplină stare de sănătate, să nu sufere de boli cronice, să nu aibă simptome de orice fel când se prezintă la donare/ Orice antiinflamator poate afecta calitatea componentului sanguin
Dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, afirmă că starea de sănătate a persoanei care donează sânge trebuie să fie una foarte bună, iar donatorii care completează chestionarul înainte de a dona trebuie să fie oneşti şi să răspundă corect la toate întrebările. Ea subliniază că şi un banal antiinflamator luat de o persoană înainte de a dona sânge poate afecta calitatea componentelor sanguine.
21:30
Dr. Lucia Grijac: Prezentarea în centrul de transfuzie reprezintă un screening în populaţia generală deoarece donatorul, până să aibă sângele testat, beneficiază de o evaluare medicală
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, dr. Lucia Grijac, afirmă că persoanele care se prezintă la centrele de transfuzie sanguină beneficiază de o evaluare medicală şi de o testare a sângelui. Există persoane care află, după ce se prezintă la centre pentru a dona sânge, că suferă de boli cardio-vasculare sau chiar de afecţiuni precum infecţia cu virusul HIV sau sifilis.
21:30
Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superligă.
