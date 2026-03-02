Zelenski avertizează că Rusia „priveşte” spre regiunea Odesa, dar nu are forţele necesare pentru un atac
News.ro, 3 martie 2026 01:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are informaţii despre planuri ale Rusiei de a lansa un atac în est, precum şi în direcţia regiunilor Zaporojie, Dnipro şi Odesa, din sud, însă, potrivit lui, trupele ruse nu au forţele necesare pentru a pune în aplicare atacul planificat pentru luna martie, relatează Ukrainska Pravda.
• • •
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are informaţii despre planuri ale Rusiei de a lansa un atac în est, precum şi în direcţia regiunilor Zaporojie, Dnipro şi Odesa, din sud, însă, potrivit lui, trupele ruse nu au forţele necesare pentru a pune în aplicare atacul planificat pentru luna martie, relatează Ukrainska Pravda.
Departamentul de Stat al SUA îndeamnă cetăţenii americani să „plece imediat” din peste 12 ţări din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, relatează Reuters.
Decizie fără precedent a guvernului din Liban: Activităţile militare ale Hezbollah au fost interzise # News.ro
Guvernul libanez a luat luni decizia fără precedent de a interzice activităţile militare ale Hezbollah, după atacul mişcării pro-iraniene împotriva Israelului, care a antrenat Libanul în războiul regional declanşat după loviturile americano-israeliene împotriva Teheranului, relatează AFP.
Echipa spaniolă Getafe a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în etapa a 26-a din La Liga.
Radu Miruţă afirmă că MApN poate ajuta la evacuarea românilor din zone de conflict, însă numărul celor aflaţi în Orientul Mijlociu este foarte mare: Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ministerul pe care îl coordonează poate ajuta la evacuarea cetăţenilor români aflaţi în zone de conflict, în Orientul Mijlociu, însă subliniază că implicarea aeronavelor militare nu este soluţia optimă, având în vedere capacitatea redusă a acestora în ceea ce priveşte numărul de pasageri.
Ministrul Apărării: De pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ”România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului” şi nicio facilitate de pe teritoriul României nu a fost utilizată împotriva acestei ţări.
Numărul victimelor atacului de duminică asupra trupelor americane din Kuweit a crescut la şase, a anunţat luni după-amiază Comandamentul Central al SUA, relatează CNN.
Echipa italiană Udinese a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea AC Fiorentina, în etapa a 27-a din Serie A.
Rogobete: Cred că măsura cu pastilele de iod a fost una bună, a fost una corectă, a fost una care, pentru momentul respectiv, a fost luată ca la carte. Faptul că expiră da, expiră, dar ţara asta trebuie să fie pregătită # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că decizia autorităţilor de a comanda şi cumpăra cantităţi mari de pastile de iod, pe care populaţia să le aibă, preventiv, în caz de accident nuclear, a fost una corectă. ”Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva noi trebuie să fim pregătiţi”, argumentează ministrul.
Ministrul Apărării: ”La momentul în care discutăm, nu există niciun pericol” pentru România legat de conflictul din Orientul Mijlociu/ Este absolut normal şi aşteptabil să fie crescută prudenţa şi să fie sporite măsurile de vigilenţă # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministrul spune că autorităţile române au crescut gradul de prudenţă şi măsurile de vigilenţă, în contextul conflictului din lumea arabă.
Cupa României: Horia Mladinovici va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, din sferturi # News.ro
Arbitrul Horia Mladinovici va conduce la centru meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, care va avea loc, marţi, de la ora 19.00, în sferturile de finală ale Cupei României.
Marco Rubio afirmă că obiectivul operaţiunii SUA este eliminarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului / Israel: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice ar urma să fie afectată în mod semnificativ în următoarele 24 de ore # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că operaţiunea militară a SUA împotriva Iranului are ca scop „eliminarea ameninţării reprezentate de rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului şi a ameninţării reprezentate de marina iraniană, în special pentru navele militare”, relatează CNN.
Rogobete: Eu sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că are o colaborare ”excepţională” cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. ”Sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează într-un timp foarte rapid, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează”, susţine ministrul, argumentând că nu este cazul ca sistemul să fie afectat de ”orgolii”.
Rogobete: Am o relaţie profesională bazată pe respect cu preşedintele CNAS, dar este o relaţie instituţională, nu o relaţie de iubire/ Deşi s-a creat un pic în spaţiul public imaginea că noi nu mai colaborăm, este exclus # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vorbeşte public despre relaţia sa cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, după ce între cei doi oficiali au apărut divergenţe în spaţiul public pe tema ”spargerii monopolului” CNAS şi înfiinţării mai multor case de asigurări. Rogobete ţine să sublinieze că o astfel de măsură nu va presupune costuri mai mari pentru asiguraţi, ci este în beneficiul acestora.
Rogobete: La Spitalul Regional Iaşi, este estimat ca din 15 martie să înceapă efectiv lucrările/ La Spitalul Regional Cluj, contractul ar putea fi semnat în aprilie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că la jumătatea acestei luni vor începe lucrările de ridicare a Spitalului Regional de la Iaşi. În ceea ce priveşte Spitalul Regional de la Cluj, Alexandru Rogobete estimează că în luna aprilie se va semna contractul, în condiţiile în care există un proces în instanţă, iar contractul nu s-a semnat din acest motiv.
Atletism: Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj # News.ro
Agenţia kenyană pentru combaterea dopajului (Adak) a anunţat, luni, că i-a suspendat provizoriu pe maratonista Rita Jeptoo, câştigătoare la Boston şi Chicago în 2013 şi 2014, precum şi pe alţi 26 de sportivi kenyeni pentru încălcarea regulilor antidoping.
Război SUA-Iran: Turcia face apel la diplomaţie, în timp ce Europa evaluează riscurile legate de securitate şi energie # News.ro
Ţările din Europa şi Orientul Mijlociu au reacţionat luni la escaladarea conflictului provocat de atacul americano-israelian de sâmbătă asupra Iranului, unele dintre ele făcând apel la diplomaţie, în timp ce altele au evaluat riscurile legate de securitate şi energie, relatează CNN.
Strâmtoarea Ormuz este închisă, anunţă comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene. Orice navă care va încerca să treacă va fi bombardată # News.ro
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, relatează mass-media iraniană, preluată de Reuters şi AFP.
Alexandru Rogobete: Agresiunea unui cadru medical în timpul activităţii medicale este asimilată ultrajului, deci există legislaţie. Problema este că nu prea există în anumite locuri, şi sigur nu trebuie generalizat, nu prea există educaţie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că România are legislaţie care să îi protejeze pe angajaţii din sistemul medical de atacurile pacienţilor sau aparţinătorilor violenţi, însă problema este legată de educaţia celor care agresează profesionişti din sistem. El anunţă că va susţine şi va da aviz pozitiv iniţiativei legislative aflate la nivelul Parlamentului care înăspreşte pedepsele pentru cei care agresează personal medical.
Rogobete, răspuns pentru angajaţii din sănătate care reclamă plafonarea de sporuri: La unii oameni li se taie salariul cu 10%, alţii îşi pierd locul de muncă. Nu pot discuta o regândire a sporurilor fără criterii de performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le răspunde angajaţilor din sistemul de sănătate care reclamă plafonarea de sporuri. ”La unii oameni li se taie salariul cu 10%, alţii îşi pierd locul de muncă. Nu pot discuta o regândire a sporurilor fără criterii de performanţă”, afirmă ministrul.
Trump stârneşte noi temeri legate de sănătate, după ce a fost observată o eczemă neplăcută pe gâtul său - FOTO # News.ro
În timp ce vorbea, luni, la Casa Albă despre războiul său din Iran, jurnaliştii au remarcat că are o pată roşu închis pe piele, la gât, care i se vedea ieşind de sub gulerul cămăşii. Într-o fotografie făcută de fotograful AFP Saul Loeb, se vede şi o crustă adâncă a eczemei, scrie Daily Mail.
Ministrul Sănătăţii: Vom pune în transparenţă o modificare a unui ordin de ministru care reglementează programul de lucru în spitalele publice/ Cine doreşte şi unde se poate poate activa în blocul operator în două ture, separat de gardă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în curând va avea loc o modificare legislativă care va permite medicilor să realizeze intervenţii în două ture, separat de gărzi, în blocurile operatorii ale spitalelor publice. El vorbeşte despre această schimbare în condiţiile în care unii medici de la spitalele de stat au explicat numărul scăzut de intervenţii pe care le au lunar prin faptul că nu au săli în care să opereze.
Alexandru Rogobete anunţă că legislaţia privind gărzile în spitale şi criteriile de performanţă este ”conturată”: Criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aduce lămuriri cu privire la proiectul privind plata medicilor în funcţie de criteriile de performanţă, el arătând că aceasta nu va ţine cont de numărul de pacienţi văzuţi într-o gardă, în cazul celor din urgenţă. ”Criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi”, spune Rogobete.
UPDATE - Rogobete afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care opera la un spital privat în timpul programului de la cel public nu este singulară/ Raportul, aşteptat zilele următoare/ Ce arată documentele # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară. El arătat că aşteaptă în următoarele zile rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control în cazul acestui medic şi că datele puse la dispoziţie de unitatea medicală privată confirmă că medicul opera la privat, în timpul programului de la spitalul public, iar documentele din spitalul de stat arată că, legal, el nu era în concediu de odihnă, cererea invocată în acest sens nefiind nici înregistrată, nici aprobată.
Două Mari Premii din Formula 1 sunt planificate să se desfăşoare, în luna aprilie, chiar în zona de conflict din Orientul Mijlociu, în Bahrain şi Arabia Saudită, dar conducerea F1 este liniştită şi încrezătoare că situaţia din zona Golfului se va stabiliza.
Rogobete afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care opera la un spital privat în timpul programului de la cel public nu este singulară: Nu vreau să dau o cifră, în momentul de faţă, până nu am raportul încheiat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară.
Serie A: Pisa pierde acasă, 0-1 cu Bologna, iar Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor # News.ro
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin integralist, a pierdut luni seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Bologna, în etapa a 27-a din Serie A.
Oana Ţoiu, discuţii cu omologul din Emiratele Arabe Unite, despre numărul de atacuri şi măsurile de apărare aeriană, precum şi măsurile luate pentru siguranţa cetăţenilor, inclusiv a cetăţenilor români blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre măsurile de apărare aeriană luate în urma atacurilor, despre siguranţa cetăţenilor, inclusiv a românilor blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi, şi despre situaţia aeroporturilor.
Mark Rutte, secretarul general al NATO, laudă acţiunea militară a SUA şi Israelului împotriva Iranului, dar anunţă că alianţa nu se va implica # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acţiunea militară a SUA şi Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obţine capacităţi nucleare şi balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
Dr. Lucia Grijac: Definiţia donatorului este de persoană în deplină stare de sănătate, să nu sufere de boli cronice, să nu aibă simptome de orice fel când se prezintă la donare/ Orice antiinflamator poate afecta calitatea componentului sanguin # News.ro
Dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, afirmă că starea de sănătate a persoanei care donează sânge trebuie să fie una foarte bună, iar donatorii care completează chestionarul înainte de a dona trebuie să fie oneşti şi să răspundă corect la toate întrebările. Ea subliniază că şi un banal antiinflamator luat de o persoană înainte de a dona sânge poate afecta calitatea componentelor sanguine.
Dr. Lucia Grijac: Prezentarea în centrul de transfuzie reprezintă un screening în populaţia generală deoarece donatorul, până să aibă sângele testat, beneficiază de o evaluare medicală # News.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, dr. Lucia Grijac, afirmă că persoanele care se prezintă la centrele de transfuzie sanguină beneficiază de o evaluare medicală şi de o testare a sângelui. Există persoane care află, după ce se prezintă la centre pentru a dona sânge, că suferă de boli cardio-vasculare sau chiar de afecţiuni precum infecţia cu virusul HIV sau sifilis.
Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superligă.
Baschet masculin: România, victorie dramatică cu Portugalia în preliminariile FIBA World Cup 2027; antrenorul Silvăşan, descalificat # News.ro
Naţionala României a învins luni, la Piteşti, reprezentativa Portugaliei, scor 101-96 (50-53), în al patrulea meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. La finalul sfertului doi, antrenorul Mihai Silvăşan a fost descalificat, după comentarii vehemente la adresa unei decizii controversate de arbitraj. Echipa României a fost condusă până la final de secundul Ionuţ Bâscoveanu.
Jucătorul echipei Dinamo, Andrei Mărginean, a suferit, duminică, o intervenţie chirurgicală de urgenţă, în urma unui episod de apendicită acută.
Londra dă asigurări că bazele sale din Cipru nu vor fi utilizate de Statele Unite pentru atacuri în Iran. Starmer: Nu credem în schimbarea regimului prin operaţiuni aeriene # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat luni că Statele Unite nu vor utiliza bazele militare britanice din Cipru împotriva Iranului, după ce una dintre ele a fost lovită de o dronă iraniană, stârnind îngrijorarea autorităţilor insulei. Respingând criticile preşedintelui Donald Trump, el a declarat că nu crede că o încercare de a înlătura conducerea Iranului prin bombardamente aeriene, fără o invazie terestră, ar funcţiona, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Marea Britanie nu s-a alăturat atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters.
Mărcile globale închid magazinele din Orientul Mijlociu, pe fondul haosului provocat de conflict # News.ro
În Dubai şi în alte centre comerciale majore din Orientul Mijlociu, numeroase magazine sunt închise sau funcţionează cu personal minim, pe măsură ce escaladarea conflictului paralizează activitatea comercială şi traficul aerian, transmite Reuters.
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, dr. Lucia Grijac: Sunt momente de avarie, nu de criză, aş spune, ci momente de avarie în care ne confruntăm cu provocări. Însă sistemul de transfuzie trebuie privit ca o reţea # News.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, dr. Lucia Grijac, afirmă că sistemul de transfuzie din Capitală, care asigură aprovizionarea cu componente sanguine a zeci de unităţi sanitare, zilnic, se confruntă cu ”momente de avarie”, dar nu cu situaţii de criză, în ceea ce priveşte asigurarea necesarului de sânge.
Dr. Lucia Grijac: Aproape 40 de medici s-au înscris pentru a obţine atestatul pentru medicina transfuzională/ Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea e unul îmbătrânit, ne confruntăm cu provocări mari. Acest atestat aduce o rază de sperantă # News.ro
Zeci de medici din România care nu sunt specializaţi în medicina tranfuzională participă la cursurile în urma cărora vor obţine atestat pentru medicina transfuzională. ”Acest atestat aduce o rază de sperantă şi de lumină şi le va oferi medicilor de alte specialităţi ca, dacă îşi doresc să lucreze în sistemul de trasfuzie, să o poată face”, afirmă dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti.
Solicitările PSD privind ajutoarele one-off pe pensii, aproximativ la nivelul anului trecut, dar pentru persoane vulnerabile, nu în cuantumul cerut de PSD, nu a oferit sursa de finanţare / Bugetul - 99% pregătit, provocarea este deficitul - surse # News.ro
Solicitările PSD privind ajutoarele one-off pe pensii ar urma să fie aproximativ la nivelul anului trecut, dar pentru persoane vulnerabile nu sunt în cuantumul cerut de PSD, pentru că nu a oferit sursa de finanţare, au precizat surse liberale, în urma discuţiilor din coaliţia de guvernare. Bugetul este în procent de 99% pregătit, ultima discuţie urmând să aibă loc miercuri, iar provocarea este deficitul, a transmis premierul în şedinţa PNL. Cel mai probabil, bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare.
Nicoleta Pauliuc: Vot în Senat. Prevederea privind prima zi de concediu medical neplătită nu se aplică pacienţilor incluşi în programele naţionale de sănătate, situaţiilor de spitalizare şi nici aparţinătorilor/însoţitorilor pacienţilor oncologici # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc declară, luni, că în Senat s-a votat prevederea privind prima zi de concediu medical neplătită nu se aplică pacienţilor incluşi în programele naţionale de sănătate, situaţiilor de spitalizare şi nici aparţinătorilor/însoţitorilor care au concediu medical acordat legal pentru a însoţi pacienţii oncologici.
Trump spune într-un interviu pentru CNN că „marele val” de lovituri în Iran urmează de-acum încolo # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat luni dimineaţă pentru CNN, într-un interviu telefonic de nouă minute, că armata americană „îi face praf” pe iranieni - însă „marele val” de lovituri abia urmează.
Argeş: Bărbat arestat preventiv după ce a agresat un alt bărbat, în apropierea unei săli de jocuri de noroc # News.ro
Un bărbat de 47 de ani din Piteşti a fost arestat preventiv, luni, după ce, în urma unui conflict spontan, l-a bătut pe un bărbat de 36 de ani, în apropierea unei săli de jocuri de noroc din municipiu.
Scrimă: Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # News.ro
Federaţia Internaţională de Scrimă (FIE) a decis luni să amâne trei etape ale Cupei Mondiale. Motivul îl constituie situaţia din Orientul Mijlociu.
Preţurile petrolului au urcat luni cu până la 13%, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2025, pe fondul războiului cu Iranul # News.ro
Preţurile petrolului au explodat luni, Brent urcând cu până la 13%, la 82,37 dolari/baril, cel mai mare nivel de la începutul lui 2025, iar WTI crescând cu peste 12%, în contextul războiului din Iran, relatează Reuters.
Bogdan Ivan, despre plafonarea la gazele naturale: Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, despre plafonarea la gazele naturale, că săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici.
Ministrul Energiei: Rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează României / Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mix # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează României şi între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mix. Nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină şi benzină pe piaţa din România, a mai spus el.
Comisia Europeană, după reuniunea Colegiului pentru Securitate: Priorităţi, sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. # News.ro
Comisia Europeană anunţă, după reuniunea Colegiului pentru Securitate, că are ca priorităţi, sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. Comisia consolidează monitorizarea riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în jurul Strâmtorii Ormuz şi al Mării Roşii şi urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind preţurile şi aprovizionarea şi va convoca săptpmâna viitoare un Grup operativ pentru energie cu statele membre. De asemenea, menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi o cooperare strânsă cu Europol şi statele membre privind eventualele riscuri la adresa securităţii interne.
Muzeul de Artă contemporană al Universităţii DePaul din Chicago se va închide din cauza reducerilor bugetare # News.ro
Muzeul de artă contemporană al Universităţii DePaul din Chicago se va închide definitiv la 30 iunie. Închiderea instituţiei de artă contemporană vine în contextul în care universitatea se confruntă cu reduceri bugetare impuse de o scădere drastică a numărului de înscrieri la absolvenţii internaţionali, o creştere a cererii de ajutor financiar şi o creştere a costului beneficiilor. WTTW News, afiliată PBS cu sediul în Chicago, relatează că universitatea a concediat aproape 8% din personal în decembrie, în încercarea de a reduce cheltuielile cu 27,4 milioane de dolari.
UPDATE - Trump afirmă că Iranul „a ignorat” avertismentele SUA de a nu reconstrui programul nuclear şi prezintă obiectivele urmărite de SUA prin operaţiunea Epic Fury, fără a indica un orizont de timp: „Eu nu mă plictisesc. Nu e nimic plictisitor în asta” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a justificat luni intervenţia militară din Iran prin faptul că Teheranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu reconstrui programul nuclear, acestea fiind primele sale declaraţii pe care le face direct şi personal de la declanşarea operaţiunii Epic Fury.
Concertul lui Harry Styles din Manchester, unde interpretează piesele de pe albumul „Kiss All The Time. Disco, Occasionally", disponibil pe Netflix - VIDEO # News.ro
Concertul lui Harry Styles din Manchester, Anglia, unde artistul interpretează pentru prima dată piese de pe noul album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally", va fi disponibil pe Netflix.
