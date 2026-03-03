Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE
Cotidianul de Hunedoara, 3 martie 2026 05:50
Conform negocierilor din coaliția de guvernare funcția revine unei persoane care e susținută de USR. The post Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
06:00
Fabulos! Dacă făceai acest calcul, nu te mai apucai de fumat! Află care e suma colosală pe care o dai pe țigări anual! The post Câți bani cheltui pe an dacă fumezi un pachet de țigări pe zi appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Povestea Burj Al Arab, hotelul-simbol al Dubaiului, considerat cel mai luxos din lume: arhitectură spectaculoasă, servicii exclusive și legenda celor „7 stele”. The post Povestea Burj Al Arab, simbolul care a pus Dubaiul pe harta lumii appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Conform negocierilor din coaliția de guvernare funcția revine unei persoane care e susținută de USR. The post Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Lege specială pentru super-speciali. Judecătorii CCR care rămân cu zeci de mii de euro anual printr-o excepție # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii CCR sunt printre super specialii care vor fi păsuiți de aplicarea supraimpozitării pensiei în cazul în care beneficiază și de aceasta pe lângă salariu. The post Lege specială pentru super-speciali. Judecătorii CCR care rămân cu zeci de mii de euro anual printr-o excepție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
05:10
Da, e posibil să obții un credit mai ieftin, chiar și ipotecar. Dai mai puțini bani înapoi băncii, iată cum! The post Cum să obții cea mai mică dobândă la creditul ipotecar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
22:30
Mesaj din partea Londrei: Bazele din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru atacuri asupra Iranului # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a precizat într-o declarație publică faptul că bazele militare britanice din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru a ataca Iranul. The post Mesaj din partea Londrei: Bazele din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru atacuri asupra Iranului appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Interpelare către Ministerele Justiției și Muncii a vicepreședintelui Camerei Deputaților Adrian Cozma # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele liberal al Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, blocat în Dubai împreună cu familia, afirmă că a făcut o interpelare către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii solicitând să găsească o soluţie în privinţa concediilor, în cazul celor peste 1.000 de români care nu au putut reveni, luni, la serviciu, din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu. The post Interpelare către Ministerele Justiției și Muncii a vicepreședintelui Camerei Deputaților Adrian Cozma appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
20:40
Programul aeronavelor Tarom care efectuează zborurile pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
În această seară, compania Tarom va organiza două zboruri speciale, la Cairo, pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. The post Programul aeronavelor Tarom care efectuează zborurile pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Pentru prima dată după declanșarea războiului din Iran, Dondal Trump a avut un discurs public în care a vorbit despre această operațiune militară. The post Marele obiectiv al lui Trump în Iran: Nu vor avea niciodată arme nucleare appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Măsuri de securitate ridicate la Baza Deveselu din cauza războiului din Iran # Cotidianul de Hunedoara
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă „BRAVO” în cadrul Bazei Deveselu. The post Măsuri de securitate ridicate la Baza Deveselu din cauza războiului din Iran appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ministerul Afacerilor Externe din Israel a făcut publică o imagine în care este prezentată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. The post AVERTISMENT: România, printre țintele europene ale rachetelor iraniene appeared first on Cotidianul RO.
18:50
SURSE Capitala e aproape de faliment. Ciucu, către Grindeanu: Avem coaliție la București? # Cotidianul de Hunedoara
Dispută în coaliția de guvernare pe tema bugetului pentru Capitală. The post SURSE Capitala e aproape de faliment. Ciucu, către Grindeanu: Avem coaliție la București? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
O primăvară însângerată. Războiul de pe Nistru ori ultimul război ruso-român # Cotidianul de Hunedoara
Dacă R. Moldova vrea să se apere, iar România și UE vor stabilitate la frontieră, atunci „conflictul înghețat” trebuie tratat ca ceea ce este de fapt, și anume o formă de război prelungit, The post O primăvară însângerată. Războiul de pe Nistru ori ultimul război ruso-român appeared first on Cotidianul RO.
18:30
La trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, zborurile de pe aeroporturile din Dubai vor fi reluate „limitat”. The post Se reiau zborurile din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Bani pentru borcane, sticle de oțet sau borș. Primul pas pentru extinderea SGR # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul a fost adoptat de Senat și merge la Camera Deputaților. The post Bani pentru borcane, sticle de oțet sau borș. Primul pas pentru extinderea SGR appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Reprezentanţii ABADL au precizat că intenţionează semnarea unui protocol de colaborare cu poliţiile locale şi cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Constanţa. The post Peste 100 de baruri de plajă ilegale. Planul autorităților pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral ca Patriarhul Daniel”. Oanei Lasconi îi pare rău de moartea ayatollah-ului Khamene # Cotidianul de Hunedoara
Oana Lasconi provoacă reacții după ce afirmă că liderul iranian Ali Khamenei ar fi fost „mai feminist și mai moral” decât Patriarhul Daniel. Declarația a stârnit controverse în spațiul public. The post „Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral ca Patriarhul Daniel”. Oanei Lasconi îi pare rău de moartea ayatollah-ului Khamene appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Nicușor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. The post Prima întâlnire a președintelui cu noul ambasador al SUA în România appeared first on Cotidianul RO.
17:20
BREAKING Surpriză pentru șefia DNA. Ministrul Justiției a făcut propunerile pentru marile parchete # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției Radu Marinescu a făcut propunerile pentru DNA, DIICOT și Parchetul General. Noii procurori-șefi trebuie să primească avizul consultativ al CSM. Ulterior, numirile ajung pe masa președintelui Nicușor Dan. The post BREAKING Surpriză pentru șefia DNA. Ministrul Justiției a făcut propunerile pentru marile parchete appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
Mai contează negocierile nucleare sau cele cu Rusia sau diplomația a devenit o tactică de amânare a unor lovituri militare și/sau politice deja pregătite? The post Cât mai valorează diplomația? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Pentru micii aliați europeni ai SUA, cele mai importante sunt războaiele politice din Statele Unite și Israel – partenerul strategic din umbră The post Pentru Europa, războiul se duce la Washington și Ierusalim appeared first on Cotidianul RO.
17:00
„Interesul strategic pe care noi îl avem cu privire la aceste lucrări este mână-n mână cu securitatea juridică”. The post Diana Buzoianu, duel cu PSD și AUR în Parlament: „Un scandal populist” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
SURSE: Mocnește un nou scandal în Coaliție. Fiecare vrea bani de la buget. Pretențiile PSD. Ce a cerut primarul Ciucu # Cotidianul de Hunedoara
Deși comunicatul post-ședință a Coaliției a fost unul așezat, viziunile partidelor nu sunt aliniate. Fiecare își vede interesul în negocierile pentru buget. The post SURSE: Mocnește un nou scandal în Coaliție. Fiecare vrea bani de la buget. Pretențiile PSD. Ce a cerut primarul Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Începe Cursa pentru Gopo: 124 de filme românești – jurații, aleși pe sprânceană # Cotidianul de Hunedoara
Premiile Gopo marchează a 20-a ediţie de când recompensează realizările cele mai remarcabile ale cinematografiei româneşti. The post Începe Cursa pentru Gopo: 124 de filme românești – jurații, aleși pe sprânceană appeared first on Cotidianul RO.
16:40
AUR pune pe masă proiectul pentru exproprierea celor 12 hectare din Parcul IOR # Cotidianul de Hunedoara
„Poate pentru anumite grupuri politice din Consiliul General această temă a fost doar o temă de campanie”, spune Mihai Enache. The post AUR pune pe masă proiectul pentru exproprierea celor 12 hectare din Parcul IOR appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Tot luni, mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Nu au fost victime deoarece piloții s-au catapultat înainte de impact. The post Biroul lui Netanyahu, ținta unor rachete iraniene appeared first on Cotidianul RO.
16:30
După zeci de refuzuri, Bolojan a găsit ministru al Educației. Liberalii vor da vot în ședință # Cotidianul de Hunedoara
Varianta la care ar fi rămas premierul este un rector al unei universități importante din țară. „Politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România”, a transmis el recent. The post După zeci de refuzuri, Bolojan a găsit ministru al Educației. Liberalii vor da vot în ședință appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ministrul Țoiu a menţionat că se aşteaptă să găsească înţelegere la autorităţile din ţările respective. The post Alertă de călătorie: Românii cu zboruri anulate în Asia, sfătuiți de Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Nu vom vota, indiferent ce ar fi în acea lege, doar ca să salvăm coaliţia cu 70% în Parlament. Exclus”, a menţionat Petrișor Peiu. The post Condițiile AUR pentru a vota în favoarea bugetului appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Grupul a plecat însoţit de coordonatoarea centrului Cambridge ca organizator şi de o profesoară de limba engleză de la o şcoală gimnazială din Focşani, aflată în excursie împreună cu propriul copil. The post Elevi din Vrancea blocați în Dubai vor avea absențe la întoarcere appeared first on Cotidianul RO.
15:30
„Femeile din politică trebuie să convingă că nu sunt doar obiecte de decor”- Victoria Stoiciu INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Femeile trebuie să muncească și să demonstreze că merită, pentru că premisa inițială e că sunt acolo pentru că sunt amante, fiice, soții, rude, nu pentru că și-au câștigat acea poziție prin muncă”. The post „Femeile din politică trebuie să convingă că nu sunt doar obiecte de decor”- Victoria Stoiciu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
15:10
”Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetățenii români este varianta recomandată”, a afirmat șefa diplomației române, în cadrul unui briefing de presă. Oana Țoiu a adăugat că în Israel sunt aproximativ 200 de români, dintre care 140 în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetățenie. Printre […] The post Criza din Emirate: Situația celor 14.000 de români appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Comunele Mașloc și Fibiș sunt primele două localități din Timiș care au anunțat că vor să fuzioneze, după ce președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis a anunțat alocarea unui stimulent între 10 și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori, pentru comunele care iau o astfel de decizie. The post Două comune din Timiș vor să se unească appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Acord între procurori: România și Moldova, front comun împotriva înșelăciunilor # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti recomandă cetăţenilor să nu ofere date bancare sau date de acces ale conturilor online unor persoane necunoscute. The post Acord între procurori: România și Moldova, front comun împotriva înșelăciunilor appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lider USR, despre „firimiturile” de buget cerute de PSD: Să vină cu sursa de finanțare # Cotidianul de Hunedoara
„Îi rog pe cei care spun că 3 miliarde sunt o firimitură uşor de acoperit într-un buget de 200 de miliarde, să vină şi să spună care e sursa de finanţare”, a transmis Pălărie. The post Lider USR, despre „firimiturile” de buget cerute de PSD: Să vină cu sursa de finanțare appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cupa României Betano programează marți, miercuri și joi meciurile din sferturile de finală, cu două echipe din liga secundă rămase în competiție, între ultimele opt. The post Programul sferturilor în Cupa României appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la stabilizarea situației generale din Orientul Mijlociu. The post Putin se oferă să ajute la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea…”, a explicat anterior guvernatorul BNR Mugur Isărescu. The post Rezervele financiare ale României, în scădere appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Peripețiile fostului fotbalist al Barcelonei, care a fugit din Iran – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Fostul fotbalist al Barcelonei a reușit să fugă din Iran cu o mașină pusă la dispoziție de clubul pentru care evoluează. The post Peripețiile fostului fotbalist al Barcelonei, care a fugit din Iran – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ministerul de Finanțe nu are bani pentru toate măsurile cerute de PSD SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Măsurile propuse de PSD au un impact de peste 3 miliarde de lei. Ministerul de Finanțe nu poate aloca mai mult de 1 miliard, conform unor surse. The post Ministerul de Finanțe nu are bani pentru toate măsurile cerute de PSD SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Nu suntem în Las Vegas, pentru că, dacă eram în Las Vegas, nu erau și casele oamenilor lângă aceste aparate”, a explicat deputata USR Diana Stoica. The post Jocuri fără noroc. Proiect pentru un București fără păcănele appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Rolul scutului de la Deveselu în apărarea Europei. Poate ataca Iranul Occidentul? – Hari Bucur Marcu INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
În momentul de față, este practic imposibil să concepem că Iranul ar avea capabilități să lovească Europa. Dar nu este exclus, deci nu este zero această probabilitate, spune Hari Bucur Marcu, într-un interviu pentru Cotidianul. The post Rolul scutului de la Deveselu în apărarea Europei. Poate ataca Iranul Occidentul? – Hari Bucur Marcu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Scriitori români pe hartal lumii: „După 20 de ani. Cărţile României şi călătoriile lor” # Cotidianul de Hunedoara
Parcursul recent al cărților României și călătoriile lor prin lume își așteaptă publicul, timp de o lună, la sediul ICR. The post Scriitori români pe hartal lumii: „După 20 de ani. Cărţile României şi călătoriile lor” appeared first on Cotidianul RO.
13:30
100 de euro pe hectar pentru fermieri. Ce acte trebuie să depună agricultorii români # Cotidianul de Hunedoara
APIA a început procesul de vizare anuală a carnetelor de rentă viageră agricolă, necesar pentru rentierii agricoli care doresc să beneficieze de renta viageră aferentă anului 2025. Perioada de vizare se desfășoară între 2 martie și 31 august 2026, în zilele lucrătoare. The post 100 de euro pe hectar pentru fermieri. Ce acte trebuie să depună agricultorii români appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Bomboana pe colivă” a economiei. Adrian Negrescu anunță o primăvară cu prețuri record la alimente # Cotidianul de Hunedoara
Românii vor resimți o creștere bruscă a prețurilor la alimente în martie din cauza scumpirii carburanților. Consultantul Adrian Negrescu avertizează că agricultura și logistica sunt grav afectate de prețul motorinei. The post „Bomboana pe colivă” a economiei. Adrian Negrescu anunță o primăvară cu prețuri record la alimente appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Jocătorul venit în vară din ligile inferioare franceze ar fi dorit de liderul din Grecia, Olympiakos Pireu. The post Vedeta Craiovei, dorită de liderul din Grecia appeared first on Cotidianul RO.
13:10
A venit primăvara, dar România tot n-are buget. Liderii Coaliției mai fac o ședință # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția discută ce va cuprinde bugetul pe 2026. Social-democrații vin cu termeni și condiții. Pentru ca bugetul să treacă, trebuie să cuprindă măsurile sociale cerute de PSD. The post A venit primăvara, dar România tot n-are buget. Liderii Coaliției mai fac o ședință appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Moartea sa ar putea deschide calea pentru un succesor mai înclinat să se abată de la politicile ayatollahului Ali Khamenei. The post Fiul lui Khamenei, mort și el appeared first on Cotidianul RO.
13:00
„Trebuie să menţinem acelaşi nivel ridicat de atenţie strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, anunţă, luni, Marius Lazurca pe rețelele de socializare. The post Consilierul lui Nicușor Dan, mai interesat de Ucraina decât Iran appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Alcoolul este cel mai furat produs din magazinele europene, hoții vizând mărci scumpe pentru revânzare. Studiul STC arată că bunurile de bază sunt ignorate, semn că furturile nu sunt cauzate de foame. The post STUDIU Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.