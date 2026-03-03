Iranul continuă atacurile asupra aliaţilor SUA din Golf

13:40

În momentul de față, este practic imposibil să concepem că Iranul ar avea capabilități să lovească Europa. Dar nu este exclus, deci nu este zero această probabilitate, spune Hari Bucur Marcu, într-un interviu pentru Cotidianul. The post Rolul scutului de la Deveselu în apărarea Europei. Poate ataca Iranul Occidentul? – Hari Bucur Marcu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.