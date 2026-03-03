Motivul pentru care nu este bine să îți prinzi părul în coadă foarte des. Presiunea poate afecta rădăcina

13:40

Piața auto din România este în cădere liberă. După ce înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit cu 33% în ianuarie, în februarie au scăzut cu 24%. Iar cifrele arată că românii nu mai au bani nici de mașini SH, această piață fiind în premieră în scădere a doua lună consecutiv.