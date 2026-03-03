Război în Orientul Mijlociu. Ambasada SUA la Riad, atacată cu drone iraniene. Peste 700 de civili, uciși
Newsweek.ro, 3 martie 2026 08:20
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra zi, cu atacuri asupra Ambasadei SUA din Riad și bombardamente în Teheran. Peste 700 de civili au fost uciși, iar președintele Donald Trump promite represalii.
Acum 10 minute
08:50
Cum poate o persoană cu handicap să solicite ambulanța dacă trebuie să ajungă la spital sau la recuperare? # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap care trebuie să ajungă la spital sau la recuperare trebuie să știe că ambulanța nu este un mijloc de transport gratuit pentru orice situație. Procedura diferă în funcție de urgență, transport programat sau tratament balnear.
Acum 30 minute
08:30
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, marţi, 3 martie 2026.
08:30
Netanyahu: Acţiunea israeliano-americană împotriva Iranului nu se va prelungi la nesfârşit # Newsweek.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un "război fără sfârşit", notează AFP.
Acum o oră
08:20
Aici sunt banii pentru creșterea pensiilor și salariilor. Câte miliarde € nu se colectează din TVA. E furt # Newsweek.ro
Guvernul a înghețat pensiile și salariile pe anul 2026. Un oficial al BNR spune că ar exista bani de pensii și de salarii cu o condiție - guvernul să colecteze corect TVA.
08:20
08:10
Shakira face istorie în Mexico City cu un concert gratuit în faţa a 400.000 de oameni: Este un vis # Newsweek.ro
Vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit duminică seară, în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico, un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în acest loc, transmite DPA.
Acum 2 ore
07:50
Care românii vor primi 100% din salariu și din indemnizații atunci când sunt în concediu medical? # Newsweek.ro
Senatul a stabilit, luni, că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, cei spitalizați și femeile în concedii de maternitate să primească integral plata concediilor medicale.
07:40
Franța trimite focoase nucleare în 8 țări din Europa. De 1.000 de ori mai puternice ca primele bombe nucleare # Newsweek.ro
Franța își va mări stocul de focoase nucleare. Pentru prima dată, le desfășoară temporar pe teritoriul aliaților, extinzând descurajarea nucleară a țării pe fondul îndoielilor crescânde cu privire la angajamentul de securitate al SUA față de Europa.
07:30
De ce tinerii îmbătrânesc mai repede decât bunicii? Vezi obiceiul nesănătos are legătură cu Soarele # Newsweek.ro
De ce par tinerii de azi să îmbătrânească mai repede decât bunicii lor? Paradoxal, lipsa expunerii la soare poate influența nivelul de vitamina D și aspectul pielii. Află cum acest obicei modern poate accelera semnele de îmbătrânire și ce rol are lumina naturală.
07:30
Tocmai ai aspirat și praful e iar pe raft? 5 mituri care îți schimbă tot ce știai despre curățenie # Newsweek.ro
Fie că este vorba de plante de apartament, plase de plasă sau ferestre deschise – multe jumătăți de adevăr circulă despre praf. Ce se ascunde de fapt în spatele lui?
07:10
Soție și soț, legați de iubire și durere. Trebuie să vândă casa lor de vis din cauza unei boli incurabile # Newsweek.ro
O femeie scoate la vânzare casa „visurilor” după ce soțul ei a fost diagnosticat cu Alzheimer, o boală cu debut precoce, la 55 de ani.
07:00
Horoscop 4 martie. Luna în Fecioară aduce o perioadă intensă Taurilor. Balanțele au o zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 4 martie. Luna în Fecioară aduce o perioadă intensă Taurilor. Balanțele au o zi productivă. Gemenii atrag admirația celor din jur fără efort. Săgetătorii trebuie să fie atenți la imaginea lor publică. Peștii reușesc să mențină armonia prin răbdare și înțelegere.
Acum 4 ore
06:30
Motivul pentru care nu este bine să îți prinzi părul în coadă foarte des. Presiunea poate afecta rădăcina # Newsweek.ro
Îți prinzi des părul în coadă? Deși pare o soluție practică și rapidă, presiunea constantă asupra rădăcinii poate slăbi firul și favoriza căderea în timp. Află de ce acest obicei aparent inofensiv îți poate afecta sănătatea părului mai mult decât crezi.
Acum 12 ore
22:30
Se coace ceva foarte greu, din punct de vedere economic, şi rar, ca metale, în judeţul Braşov. Are legătură cu Statele Unite şi cu Groenlanda.
21:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Avem deja 88 de construcții ilegale care au fost dărâmate pe Litoral # Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ministerul pe care îl conduce are deja 88 de construcții ilegale, care au fost dărâmate, pe Litoral.
21:20
Suntem aspiratorul de forţă de muncă al Orientului. În timp ce unii români pleacă să lucreze în Occident, peste 25.000 de sri-lankezi lucrează în locul lor, în România.
21:20
Trump a folosit asupra Iranului arma secretă din Venezuela. Cu câteva ore înainte, o interzisese # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a etichetat Anthropic drept un risc pentru securitatea națională și a ordonat agențiilor să nu mai utilizeze arma secretă folosită în Venezuela. Dar armata SUA a folosit-o din nou cu succes în Iran.
20:50
Se apropie? Ministerul Apărării a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la BRAVO, din cauza Iranului # Newsweek.ro
Se apropie conflictul de România? Ministerul Apărării Naţionale a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la BRAVO, din cauza conflictului dintre SUA şi Iran.
20:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Rafinăria din Arabia Saudită oprită nu este cea care livrează României # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează carburanţi României.
20:20
ALERTĂ Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini # Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie vor fi anula cesta mai mici decât cele anunțate săptămânile trecute. Astfel, vor primi ajutoare la pensie doar pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Sumele vor fi mai mcii decât s-a anunțat inițial.
20:00
Războiul din Iran a cauzat cele mai lungi zboruri spre „nicăieri”. Avioane s-a întors la destinați după 16 ore # Newsweek.ro
Atacurile asupra Iranului au perturbat unul dintre cele mai aglomerate coridoare aeriene din lume. Două avioane s-au întors la pe aeroporturile de unde plecaseră după aproape 16 ore.
Acum 24 ore
19:50
Ce este aparte la Strâmtoarea Ormuz și de ce este crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol? # Newsweek.ro
Ce este atât de aparte la Strâmtoarea Ormuz și de ce este ea crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol?
19:40
Mai devreme ca niciodată. Primele berze au fost observate în zonele rurale din România # Newsweek.ro
Primele semne ale primăverii au apărut deja în satele din România, unde berzele au fost zărite mai devreme decât de obicei, spre surprinderea localnicilor.
19:20
Cum să transformi o cutie de pantofi într-un organizator de bijuterii? Economisești peste 50 lei # Newsweek.ro
Nu arunca o cutie de pantofi! O poți transforma rapid într-un organizator elegant pentru bijuterii, cu materiale simple pe care le ai deja în casă. Economisești peste 50 de lei și îți păstrezi accesoriile ordonate, la îndemână și protejate de praf.
19:10
Conflictul din Iran reduce aprovizionarea Europei cu gaze. Bruxelles a fost luat prin surprindere # Newsweek.ro
Conflictul din Iran a reuşit să reducă aprovizionarea Europei cu gaze naturale. Bruxelles a fost luat prin surprindere de evoluţiile din Orient.
18:50
De ce părul se subțiază la menopauză? Cum poți să-l menții sănătos cu alimente care ajută hormonii # Newsweek.ro
La menopauză, scade estrogenul, ceea ce subțiază firul de păr și încetinește creșterea. Pentru a-l menține sănătos, consumă alimente bogate în proteine, acizi grași omega-3, zinc, fier și fitoestrogeni (soia, semințe, nuci, pește), care sprijină echilibrul hormonal.
18:50
Război din Orientul Mijlociu. Trump amenință Iran cu atacuri de amploare. „Marele val acum vine” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat la CNN că „marele val” abia urmează în războiul din Iran. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul „nu va negocia” cu SUA.
18:40
Militarii americani și-au securizat toate baze, inclusiv cele din România. Pericol de atac terorist # Newsweek.ro
Toate bazele militare americane sunt acum în alertă sporită, potrivit unui oficial american care a vorbit cu ABC News.
18:20
Consiliul Atlantic: Risc de război major în Europa declanșat de Rusia. Putin vrea să ocupe 16 teritorii # Newsweek.ro
Analiștii avertizează că Putin ar putea pregăti noi acțiuni militare împotriva țărilor europene. Aceștia descriu cinci scenarii specifice de atac, spunând că cele mai probabil implică tentative de ocupare a 16 teritorii.
18:10
Zborurile internaționale către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania, suspendate temporar de Turcia # Newsweek.ro
Turcia a decis să suspende până la 6 martie zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de Reuters.
18:10
Horoscop martie: 3 zodii afectate de eclipsa totală de Lună. Leu – validare, Balanță – resentimente puternice # Newsweek.ro
Martie aduce o schimbare de ritm: emoții intense, revelații și resetări majore. Eclipsa totală de Lună scoate la suprafață adevăruri incomode pentru Leu și Balanță, cerând claritate și asumare. Urmează o perioadă de transformări profunde și decizii care pot rescrie direcția.
17:50
Moarte misterioasă în Rusia: Umar Djabrailov, fost candidat la președinție, găsit mort cu arma de foc # Newsweek.ro
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Fostul senator de Cecenia avea 67 de ani şi a obţinut numai 0,1% din voturi la alegeri.
17:40
Cristina Chiriac este propusă de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror general al PICCJ # Newsweek.ro
Ministerul Justiției a anunțat propunerea oficială pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, recomandând-o pe Cristina Chiriac, apreciată pentru competențele și experiența sa.
17:30
Șefa Parchetului General are un cont cu 1.000.000€ pe care refuză să îl justifice. Deține și 4 case # Newsweek.ro
Newsweek a atras atenția în urmă cu 3 săptămână că Cristina Chiriac care candidează pentru șefia Parchetului General are un cont cu 1.000.000 euro. Ea nu a dorit să justifice de unde are banii.
17:30
O platformă AI dezvoltată integral în România, lansată în premieră la Mobile World Congress 2026 # Newsweek.ro
O platformă AI dezvoltată integral în România a fost lansată în premieră la ediția 2026 a Mobile World Congress (MWC), cel mai important eveniment global dedicat industriei telecom și tehnologiilor mobile, care are loc la Barcelona între 2 și 5 martie.
17:30
România va trece din nou la ora de vară în martie. Când vom da ceasurile cu o oră înainte? # Newsweek.ro
În 2026, România va trece din nou la ora de vară prin mutarea ceasurilor înainte cu o oră, un moment care marchează începutul zilelor mai lungi și mai multă lumină naturală seara.
17:20
Anunțul ministrului energiei pentru toți șoferii: ce se întâmplă cu prețul motorinei? Va ajunge la 10 lei? # Newsweek.ro
Există numeroase temeri legate de i creștere puternică a prețului la benzină și la motorină. Unii specialiști cred că e posbili ca benzina și motorina să sară de 10 lei.
17:20
SUA mută 15 aeronave din bazele spaniole după atacurile asupra Iranului, în timp ce Madridul refuză implicarea # Newsweek.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei de când Statele Unite și Israelul au lansat, în weekend, atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate de site-ul FlightRadar24.
17:00
FOTO Ai mașină hybrid? Atenție, în România au început să se fure bateriile! Una nouă costă peste 3.000 € # Newsweek.ro
Proprietarii de mașini hybrid trebuie, se pare, să fie mai atenți unde și le lasă parcate în România. Au început să se fure bateriile de înaltă tensiune, iar una nouă costă peste 3.000 € la reprezentanță.
17:00
Ministerul Educației anunță burse sociale pentru peste 39.000 de studenți din medii vulnerabile # Newsweek.ro
Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunțat, luni, Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului universitar.
16:50
SUA retrag avioanele militare dintr-un stat european după refuzul privind folosirea bazelor pentru Iran # Newsweek.ro
Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare de la Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărțile publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters.
16:30
CSM a validat candidaturile a 11 judecători pentru trei posturi la Inspecția Judiciară # Newsweek.ro
Un număr de 11 magistrați s-au înscris la concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că toți candidații îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la etapele următoare de selecție.
16:20
Ce soluții tehnologice inovative prezintă Anker Innovations la Mobile World Congress 2026 # Newsweek.ro
Anker Innovations prezintă la Mobile World Congress 2026 cea mai recentă colecție de tehnologie din generația următoare, evidențiind noi soluții în domeniul încărcării echipamentelor, al caselor inteligente, al roboticii, precum și în segmentul audio.
16:20
Artiștii cer Ministerul Culturii măsuri concrete pentru sprijinirea dansului contemporan # Newsweek.ro
Un număr de 330 de artiști îi solicită ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, într-un memoriu, adoptarea de către Ministerul Culturii a unor politici publice dedicate susținerii dansului contemporan și accesului publicului la această formă de artă.
16:10
Criza din industria auto ajunge „policriză” în Europa. 350.000 angajați, în pericol, inclusiv în România # Newsweek.ro
Stellantis, Volkswagen, Renault - Dacia, Bosch, Michelin, Valeo... Majoritatea constructorilor auto și a producătorilor de piese europeni se clatină din cauza „pariului” electrificării. Criza ajunge „policriză” în Europa. Se estimează că 350.000 angajați sunt în pericol.
15:50
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, se teme de furia lui Trump: „Putin va fi următorul după Khamenei” # Newsweek.ro
Aleksandr Dughin avertizează că Rusia ar putea urma scenariul Iranului după eliminarea liderului suprem Ali Khamenei. Ideologul „lumii ruse” spune că Vladimir Putin ar putea fi următoarea țintă a lui Donald trump și cere militarizare totală și mobilizare imediată.
15:50
b1TV: 20 de elevi şi 4 profesori din Suceava, blocaţi în Dubai: „A fost panică. Am dus copiii la subsol” # Newsweek.ro
20 de elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și patru profesori au rămas blocați în Dubai, după anularea zborurilor. O profesoară spune că a fost panică și că elevii au fost adăpostiți la subsolul hotelului.
15:40
Viitoarele comune vor avea 20.000 locuitori și 20 sate. Vor fi amplasate la 25 km de orașul reședință # Newsweek.ro
. După o săptămână plină de relatări, dezbateri și analize politice și financiare pe acest incitant subiect, vom încheia acest dosar tot cu cel cu care l-am început, pentru a „închide” cercul: istoricul Vasile Cotiugă.
15:40
Basarabean cu interdicție pe Schengen „interceptat” pe Prut de polițiștii ieșeni: voia să ajungă în Rusia # Newsweek.ro
Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră pentru că nu a fost lăsat să intre în țară. Alexandr I. voia să ajungă de fapt în Rusia, dar drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina.
15:20
Cum funcționează Scutul de la Deveselu, arma împotriva rachetelor Iranului? Are interceptori de 20.000.000$ # Newsweek.ro
Iranul nu se mai joacă și a început să lovească țări europene. Este vorba de Cipru, mai exact o bază militară britanică din această țară. Dacă Iranul decide să folosească rachete, NATO este gata să riposteze cu Scutul de la Deveselu și un sistem identic din Polonia.
