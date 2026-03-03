Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain
Financial Intelligence, 3 martie 2026
Unitatea de cloud computing a Amazon a confirmat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare # Financial Intelligence
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare.
Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters) # Financial Intelligence
Wall Street încheie ziua stabilă după o sesiune agitată Prețurile petrolului cresc pe fondul promisiunii Iranului de a
Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain # Financial Intelligence
Unitatea de cloud computing a Amazon a confirmat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu
Jamie Dimon, JPMorgan Chase, se așteaptă la atacuri cibernetice și teroriste ca represalii pentru atacul asupra Iranului # Financial Intelligence
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, a avertizat că se așteaptă la o creștere a atacurilor cibernetice sau teroriste
Evaluarea serviciilor de informații avertizează asupra unor atacuri iraniene asupra SUA după moartea lui Khamenei # Financial Intelligence
Iranul și aliații săi ar putea viza SUA după moartea lui Khamenei, avertizează DHS Atacuri cibernetice iraniene probabile,
Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu "să plece imediat" din regiune cu
Arabia Saudită: Incendiu la ambasada americană la Riad după un atac cu drone # Financial Intelligence
Un incendiu "limitat" a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada ambasada la Riad
Cipru: Dronele care au vizat baza britanică lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote # Financial Intelligence
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul
Comandantul Gărzii Revoluționare declară că Strâmtoarea Hormuz este închisă; Aproximativ 10% din navele containerizate globale sunt blocate în Hormuz # Financial Intelligence
Comandantul Gărzii Revoluționare din Iran a declarat luni că Strâmtoarea Hormuz este închisă și că Iranul va incendia
Ministerul de Externe chinez răspunde intens la întrebările legate de Iran: China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA; Peste 3.000 de cetățeni chinezi au fost evacuați din Iran # Financial Intelligence
China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA, a declarat astăzi purtătorul
Avioanele americane părăsesc Spania după ce guvernul a declarat că bazele nu pot fi utilizate pentru atacuri împotriva Iranului # Financial Intelligence
Spania și SUA operează în comun baze militare în Moron și Rota Avioanele cisternă americane se îndreaptă spre
Jakubowicz (AAFBR):Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României # Financial Intelligence
Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României, în special prin canalele energetice şi
Codirlaşu(CFA România): Carburanţii s-ar putea scumpi cu 10-15%, pe fondul conflictului; inflaţia va scădea mai greu # Financial Intelligence
Creşterea accelerată a preţului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de
O dronă lovește un terminal de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi, situația este sub control # Financial Intelligence
O dronă a lovit un terminal de rezervoare de combustibil în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, provocând
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) atacă un petrolier în Strâmtoarea Hormuz # Financial Intelligence
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un petrolier suspectat de legături cu SUA în
Reuters: SUA nu discută în prezent despre vânzarea petrolului din rezerva strategică # Financial Intelligence
Vânzarea de ţiţei din Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite (SPR) după ce SUA şi Israelul au
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din
Spania nu susţine atacul american împotriva Iranului; avioane americane, redesfăşurate de la baze spaniole # Financial Intelligence
Spania nu va sprijini acţiunile militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi nu va autoriza utilizarea
Conflict în Orientul Mijlociu: UE nu a detectat deplasări masive de refugiaţi dinspre Iran # Financial Intelligence
Comisia Europeană nu a constatat până acum semnale ale unei deplasări în masă dinspre Iran, în pofida faptului
BPN al PNL: Rectorul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei # Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar
Şeful NATO salută acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, dar spune că alianţa nu va fi implicată # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului,
„Pentru a fi liberi, trebuie să inspirăm teamă", afirmă Macron într-un discurs important privind armamentul nuclear # Financial Intelligence
Franța va crește numărul de ogive nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, a anunțat luni președintele francez
Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare # Financial Intelligence
Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, potrivit
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete
Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron # Financial Intelligence
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire
Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva
Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflaţiei ar putea creşte în acest an, la
Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ
Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) # Financial Intelligence
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni că China apreciază prietenia tradițională dintre China și Iran
Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat # Financial Intelligence
Linia de asistență oferă sprijin gratuit și confidențial în arabă și engleză Abu Dhabi a lansat o linie
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a negat luni o declaraţie a Gărzilor Revoluţionare iraniene care afirmă că această
Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) # Financial Intelligence
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut luni, la deschiderea piețelor, după escalad
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce […] The post Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL appeared first on Financial Intelligence.
Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria # Financial Intelligence
Direcția de Comunicații a Turciei publică o declarație în care neagă știrile conform cărora o bază americană din […] The post Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria appeared first on Financial Intelligence.
Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat, iar Arabia Saudită a închis cea mai mare rafinărie […] The post Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate # Financial Intelligence
Grecia va trimite două fregate și două avioane de vânătoare F-16 în Cipru, pe fondul escaladării tensiunilor în […] The post Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate appeared first on Financial Intelligence.
Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS # Financial Intelligence
Începând cu 1 martie, Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI, […] The post Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS appeared first on Financial Intelligence.
Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf # Financial Intelligence
Abu Dhabi Commercial Bank a declarat luni că probleme tehnice afectează unele platforme ale clienților și aplicația sa […] The post Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf appeared first on Financial Intelligence.
Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D # Financial Intelligence
Uğur Yeşil, CEO și Membru al Consiliului de Administrație al Kanal D, este liderul vizionar din spatele succesului […] The post Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D appeared first on Financial Intelligence.
Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul # Financial Intelligence
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în […] The post Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul appeared first on Financial Intelligence.
Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative” (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„În relațiile internaționale, parteneriatele fără obligații formale devin vizibile abia în momentele de criză.” Autor: Corneliu Pivariu – […] The post Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative” (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România # Financial Intelligence
15,4 milioane de telespectatori au urmărit postul TV în 2025 Kanal D marchează 19 ani de prezență pe […] The post Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România appeared first on Financial Intelligence.
Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar # Financial Intelligence
Două drone iraniene au vizat luni o centrală electrică şi o altă instalaţie energetică din Qatar, a anunţat […] The post Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar appeared first on Financial Intelligence.
Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt # Financial Intelligence
Două drone care se îndreptau spre baza britanică Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes”, a postat […] The post Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt appeared first on Financial Intelligence.
Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat […] The post Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15 # Financial Intelligence
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, anunță […] The post Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15 appeared first on Financial Intelligence.
Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste […] The post Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate appeared first on Financial Intelligence.
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # Financial Intelligence
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe […] The post Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german appeared first on Financial Intelligence.
Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian # Financial Intelligence
Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […] The post Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian appeared first on Financial Intelligence.
