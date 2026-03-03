Peste 60% din petrolul ajuns în România anul trecut a venit din Kazahstan
3 martie 2026
Topul celor trei țări din care România a importat în ianuarie-noiembrie 2025 sunt: Kazahstan – 5,15 milioane de […]
Australia îndeamnă la calm în ceea ce privește achiziționarea de combustibil în contextul războiului dintre SUA și Israel
Ministrul energiei din Australia a îndemnat șoferii să nu cumpere combustibil în mod panicard, întrucât extinderea războiului dintre […]
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe […]
Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 54 de euro pentru un Megawatt-oră
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu […]
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, anunță numirea doamnei Adela Smeu în funcția de Director General (CEO) […]
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group, după ce, recent, renunțase la numirea […]
Fondatorul Giacomo Billi răscumpă Alive Capital și vizează extinderea regională în energie
Tranzacția restabilește controlul integral al Omnia Capital, accelerând creșterea și integrarea în Europa de Sud-Est Alive Capital, platformă […]
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar alți acționari cer revocarea lui Andrei-Octav Moise; Lion a cerut și un proces de selecție simplificat, transparent şi eficient a unui administrator de fond
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar […]
Autor: Dan Pălăngean Comerțul exterior al României a consemnat o ajustare vizibilă pe parcursul anului 2025, potrivit datelor […]
Președintele Emiratelor Arabe Unite și ministrul apărării vizitează Dubai Mall – video
Vizitatorii Dubai Mall au avut parte de o surpriză luni seara, când președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa […]
Un general iranian ameninţă că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată
Un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a ameninţat luni cu "incendierea oricărei nave care va încerca […]
Trencadis – o cifră de afaceri de 110,7 milioane lei în 2025, o creștere de 141,5% față de 2024; Adrian Văduva preia rolul de CEO, iar Marian Murguleț devine Președinte Executiv
Trencadis, integrator de sisteme și dezvoltator de soluții software și hardware complexe, anunță pentru 2025 o cifră de […]
Premier Energy ajunge la deținerea integrală a unor active cheie și își vinde participația în Alive Capital
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori […]
Macron: Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu arme nucleare în țările aliate (NBC News)
Președintele Franței a mai declarat că țara va crește numărul de ogive nucleare de la nivelul actual de […]
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare. […]
Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters)
Wall Street încheie ziua stabilă după o sesiune agitată Prețurile petrolului cresc pe fondul promisiunii Iranului de a […]
Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain
Unitatea de cloud computing a Amazon a confirmat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu […]
Jamie Dimon, JPMorgan Chase, se așteaptă la atacuri cibernetice și teroriste ca represalii pentru atacul asupra Iranului
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, a avertizat că se așteaptă la o creștere a atacurilor cibernetice sau teroriste […]
Evaluarea serviciilor de informații avertizează asupra unor atacuri iraniene asupra SUA după moartea lui Khamenei
Iranul și aliații săi ar putea viza SUA după moartea lui Khamenei, avertizează DHS Atacuri cibernetice iraniene probabile, […]
Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu "să plece imediat" din regiune cu […]
Arabia Saudită: Incendiu la ambasada americană la Riad după un atac cu drone
Un incendiu "limitat" a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada ambasada la Riad […]
Cipru: Dronele care au vizat baza britanică lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul […]
Comandantul Gărzii Revoluționare declară că Strâmtoarea Hormuz este închisă; Aproximativ 10% din navele containerizate globale sunt blocate în Hormuz
Comandantul Gărzii Revoluționare din Iran a declarat luni că Strâmtoarea Hormuz este închisă și că Iranul va incendia […]
Ministerul de Externe chinez răspunde intens la întrebările legate de Iran: China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA; Peste 3.000 de cetățeni chinezi au fost evacuați din Iran
China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA, a declarat astăzi purtătorul […]
Avioanele americane părăsesc Spania după ce guvernul a declarat că bazele nu pot fi utilizate pentru atacuri împotriva Iranului
Spania și SUA operează în comun baze militare în Moron și Rota Avioanele cisternă americane se îndreaptă spre […]
Jakubowicz (AAFBR):Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României
Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României, în special prin canalele energetice şi […]
Codirlaşu(CFA România): Carburanţii s-ar putea scumpi cu 10-15%, pe fondul conflictului; inflaţia va scădea mai greu
Creşterea accelerată a preţului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de […]
O dronă lovește un terminal de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi, situația este sub control
O dronă a lovit un terminal de rezervoare de combustibil în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, provocând […]
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) atacă un petrolier în Strâmtoarea Hormuz
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un petrolier suspectat de legături cu SUA în […]
Reuters: SUA nu discută în prezent despre vânzarea petrolului din rezerva strategică
Vânzarea de ţiţei din Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite (SPR) după ce SUA şi Israelul au […]
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din […]
Spania nu susţine atacul american împotriva Iranului; avioane americane, redesfăşurate de la baze spaniole
Spania nu va sprijini acţiunile militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi nu va autoriza utilizarea […]
Conflict în Orientul Mijlociu: UE nu a detectat deplasări masive de refugiaţi dinspre Iran
Comisia Europeană nu a constatat până acum semnale ale unei deplasări în masă dinspre Iran, în pofida faptului […]
BPN al PNL: Rectorul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar […]
Şeful NATO salută acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, dar spune că alianţa nu va fi implicată
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, […]
„Pentru a fi liberi, trebuie să inspirăm teamă", afirmă Macron într-un discurs important privind armamentul nuclear
Franța va crește numărul de ogive nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, a anunțat luni președintele francez […]
Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare
Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, potrivit […] The post Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să […] The post Donad Trump, gata să trimită trupe terestre în Iran “dacă va fi necesar” appeared first on Financial Intelligence.
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete […] The post Dr. Ardeleanu se extinde: clinică nouă de stomatologie la Focșani appeared first on Financial Intelligence.
Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron # Financial Intelligence
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire […] The post Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron appeared first on Financial Intelligence.
Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva […] The post Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării appeared first on Financial Intelligence.
Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflaţiei ar putea creşte în acest an, la […] The post Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România appeared first on Financial Intelligence.
Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ […] The post Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional appeared first on Financial Intelligence.
Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) # Financial Intelligence
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni că China apreciază prietenia tradițională dintre China și Iran […] The post Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) appeared first on Financial Intelligence.
Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat # Financial Intelligence
Linia de asistență oferă sprijin gratuit și confidențial în arabă și engleză Abu Dhabi a lansat o linie […] The post Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat appeared first on Financial Intelligence.
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a negat luni o declaraţie a Gărzilor Revoluţionare iraniene care afirmă că această […] The post Biroul lui Netanyahu neagă că sediul acestuia ar fi fost atacat de Iran appeared first on Financial Intelligence.
Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) # Financial Intelligence
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut luni, la deschiderea piețelor, după escaladarea conflictului cu Iranul în weekend, creșterea […] The post Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) appeared first on Financial Intelligence.
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce […] The post Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL appeared first on Financial Intelligence.
Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria # Financial Intelligence
Direcția de Comunicații a Turciei publică o declarație în care neagă știrile conform cărora o bază americană din […] The post Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria appeared first on Financial Intelligence.
Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat, iar Arabia Saudită a închis cea mai mare rafinărie […] The post Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
