Acum 5 minute
20:40
O dronă lovește un terminal de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi, situația este sub control
O dronă a lovit un terminal de rezervoare de combustibil în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, provocând […]
20:40
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) atacă un petrolier în Strâmtoarea Hormuz
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un petrolier suspectat de legături cu SUA în […]
Acum 30 minute
20:20
Reuters: SUA nu discută în prezent despre vânzarea petrolului din rezerva strategică
Vânzarea de ţiţei din Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite (SPR) după ce SUA şi Israelul au […]
20:10
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din […]
20:10
Spania nu susţine atacul american împotriva Iranului; avioane americane, redesfăşurate de la baze spaniole
Spania nu va sprijini acţiunile militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi nu va autoriza utilizarea […]
20:10
Conflict în Orientul Mijlociu: UE nu a detectat deplasări masive de refugiaţi dinspre Iran
Comisia Europeană nu a constatat până acum semnale ale unei deplasări în masă dinspre Iran, în pofida faptului […]
Acum o oră
19:50
BPN al PNL: Rectorul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar […]
Acum 2 ore
19:40
Şeful NATO salută acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, dar spune că alianţa nu va fi implicată
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, […]
19:40
„Pentru a fi liberi, trebuie să inspirăm teamă", afirmă Macron într-un discurs important privind armamentul nuclear
Franța va crește numărul de ogive nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, a anunțat luni președintele francez […]
19:10
Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare
Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, potrivit […]
18:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să […]
Acum 4 ore
17:40
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete […]
17:30
Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire […]
17:20
Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva […]
Acum 6 ore
16:20
Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflaţiei ar putea creşte în acest an, la […]
16:10
Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ […]
16:10
Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua)
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni că China apreciază prietenia tradițională dintre China și Iran […]
15:50
Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat
Linia de asistență oferă sprijin gratuit și confidențial în arabă și engleză Abu Dhabi a lansat o linie […]
15:40
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a negat luni o declaraţie a Gărzilor Revoluţionare iraniene care afirmă că această […]
15:10
Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price)
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut luni, la deschiderea piețelor, după escaladarea conflictului cu Iranul în weekend, creșterea […]
15:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce […]
14:50
Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria
Direcția de Comunicații a Turciei publică o declarație în care neagă știrile conform cărora o bază americană din […]
Acum 8 ore
14:40
Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu
Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat, iar Arabia Saudită a închis cea mai mare rafinărie […]
14:30
Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate
Grecia va trimite două fregate și două avioane de vânătoare F-16 în Cipru, pe fondul escaladării tensiunilor în […]
14:00
Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS
Începând cu 1 martie, Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI, […]
13:50
Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf
Abu Dhabi Commercial Bank a declarat luni că probleme tehnice afectează unele platforme ale clienților și aplicația sa […]
13:40
Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D
Uğur Yeşil, CEO și Membru al Consiliului de Administrație al Kanal D, este liderul vizionar din spatele succesului […]
13:40
Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în […]
13:40
Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative" (Corneliu Pivariu)
„În relațiile internaționale, parteneriatele fără obligații formale devin vizibile abia în momentele de criză." Autor: Corneliu Pivariu – […]
13:40
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România
15,4 milioane de telespectatori au urmărit postul TV în 2025 Kanal D marchează 19 ani de prezență pe […]
13:40
Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar
Două drone iraniene au vizat luni o centrală electrică şi o altă instalaţie energetică din Qatar, a anunţat […]
13:40
Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt
Două drone care se îndreptau spre baza britanică Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes", a postat […]
13:10
Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat […]
13:00
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, anunță […]
Acum 12 ore
12:40
Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste […]
12:30
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe […]
12:20
Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian
Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […]
12:10
Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice
Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de […]
12:10
Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu; Indicele BET al BVB, în scădere
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile […]
12:00
Începând cu 2 martie 2026, Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele, potrivit unui […]
12:00
Vodafone România, colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile direct to device în România
Vodafone România a realizat o colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile de conectivitate satelitară cu […]
11:50
Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădul
Autor: Andrei Rădulescu Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu în ultimele zile nu a reprezentat o surpriză totală, date […] The post Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device # Financial Intelligence
România va fi prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – […] The post România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier important, provocând incendii în orașul portuar Novorossiisk, sudul Rusiei, în noaptea […] The post Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) # Financial Intelligence
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco își închide rafinăria Ras Tanura după ce a fost lovită […] The post Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină # Financial Intelligence
Gala „Women in Economy”, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la […] The post Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină appeared first on Financial Intelligence.
10:20
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt # Financial Intelligence
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate […] The post TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt appeared first on Financial Intelligence.
10:20
De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni # Financial Intelligence
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate are plăcerea de a vă invita la deschiderea oficială a Laboratorului Regional de […] The post De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure # Financial Intelligence
Prețurile aurului în Emiratele Arabe Unite au crescut luni dimineață, continuând recentul trend ascendent și reflectând o schimbare […] The post Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Când o bancă centrală cu mandat unic de stabilitate a prețurilor tolerează ani de inflație mult peste țintă, […] The post Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) appeared first on Financial Intelligence.
