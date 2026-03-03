Elena Pap, CEO Eurasia, Upcoop: Într-un context economic volatil, disciplina strategică este mai importanta decât viteza de a vâna oportunităţi
Ziarul Financiar, 3 martie 2026 07:15
Elena Pap, CEO Eurasia, Upcoop: Într-un context economic volatil, disciplina strategică este mai importanta decât viteza de a vâna oportunităţi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
07:15
Acum 8 ore
00:45
Războiul din Orientul Mijlociu. Ce spun autorităţile din România, analiştii şi economiştii despre escaladarea conflictului, repatrierea românilor şi efectele asupra economiei locale # Ziarul Financiar
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune presiune pe toate economiile lumii. La nivel local, România a activat mecanisme de criză pentru repatrierea cetăţenilor aflaţi în Israel şi în zona limitrofă Iranului, în timp ce autorităţile încearcă să tempereze temerile legate de un posibil şoc al carburanţilor, pe fondul creşterii abrupte a cotaţiilor petrolului şi gazelor şi al blocajelor din Strâmtoarea Hormuz.
00:15
Vodafone şi Orange vor testa în România conexiuni directe telefon-satelit în vara acestui an. „Tehnologia Direct-to-Device este explorată ca o posibilă extensie a reţelelor mobile existente, prin conectivitate satelitară direct pe smartphone, fără hardware şi software dedicat.“ # Ziarul Financiar
Vodafone România şi Orange vor testa în România, în a doua jumătate a anului 2026, servicii de conectivitate prin satelit de tip „direct to device" (D2D), prin care telefoanele mobile se conectează automat la sateliţi atunci când semnalul terestru lipseşte sau este insuficient.
00:15
Afacerile Alumil Rom Industry au crescut cu 5,2% anul trecut, ajungând la 118,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Alumil Rom Industry SA (simbol bursier ALU), lider pe piaţa sistemelor arhitecturale de aluminiu din România, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 118,9 mil. lei (23,6 mil. euro), în creştere cu 5,2% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat de presă transmis de companie
00:15
Bursă. Acţiunile TTS, în scădere cu 5% după ce compania a anunţat că a trecut pe pierdere. Delin de 33% pentru EBITDA (câştigurile înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare). Cotaţia este pe plus cu 13% în ultimul an # Ziarul Financiar
Transportatorul dunărean de mărfuri Transport Trade Services înregistra o depreciere de circa 5% a preţului acţiunii în după-amiaza de luni la Bursa de Valori Bucureşti, pe un rulaj de peste 1 mil. lei, venit în urma raportului publicat vineri la BVB, care a inclus pierderi de 10,5 mil. lei la nivel consolidat în 2025, de la un profit de 21,3 mil. lei în anul precedent.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Markus Melkiart, Invesco: Investitorii din Europa Centrală aşteaptă claritate, reduc expunerea pe SUA şi caută diversificare, small caps şi pieţe emergente într-un an marcat de volatilitate mai ridicată # Ziarul Financiar
În primele luni ale lui 2026, investitorii din Europa Centrală şi Austria au adoptat o abordare precaută, a explicat Markus Melkiart, senior client director pentru Austria şi Europa Centrală la Invesco Management, la ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
O nouă ameninţare pentru sistemele energetice: o deconectare simultană a centrelor de date # Ziarul Financiar
La începutul anului trecut, un grup de centre de date din Virginia s-a deconectat brusc de la reţeaua electrică, ameninţând stabilitatea sistemului deja vulnerabil.
00:15
Ce importă UE şi România din Iran. În 2024, exporturile Iranului în România au atins 55 milioane de dolari. Principalele produse exportate de Iran în România au fost materiale plastice, roşii procesate şi vaselină # Ziarul Financiar
Comerţul dintre Iran şi UE a scăzut la 3,717 miliarde de euro în 2025, un declin de 18% comparativ cu anul anterior, relevă ultimele date Eurostat.
00:15
ZF Agropower. Au început să facă pâine acum 35 de ani după reţeta bunicii şi au dezvoltat un sistem integrat de producţie: care este povestea Brutăriei Agrind din Satu Mare, care livrează pâine în magazine Kaufland şi Carrefour? # Ziarul Financiar
Pâinea de Tăşnad şi mai multe produse ale Brutăriei Agrind, o afacere antreprenorială începută acum 35 de ani, au ajuns pe rafturile magazinelor Kaufland din două judeţe şi în Carrefour din Satu Mare şi se pregăteşte să dezvolte distribuţia.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Nicu Bocancea, Florăria Iris: Perioada 14 februarie-8 martie generează 20% din business. Preţurile la flori pot creşte şi de patru ori la nivel mondial. Firma Florăria Iris SRL a raportat anul trecut afaceri de 23,3 mil. lei, plus 28% # Ziarul Financiar
Perioada februarie-martie este una dintre cele mai importante pentru businessul cu flori în contextul în care sărbătorile din cele două luni aduc un volum mare de vânzări. Cererea crescută în această perioadă duce însă şi la preţuri mai mari, care ajung la cel mai înalt nivel din întreg anul.
00:15
Antreprenorii din energie folosesc anii record de investiţii din România pentru internaţionalizare şi recuperarea forţei de muncă. Corneliu Bodea, Adrem: „În momentele grele, te preocupă doar prezentul, dar azi ne preocupă viitorul. Suntem într-un moment bun.“ # Ziarul Financiar
Reluarea proiectelor de magnitudine după o pauză de aproape patru decenii este cel mai bun incentive pentru specialiştii din energie de a reveni pe plan local.
00:15
Răsturnare de situaţie: multiplii folosiţi în tranzacţiile din Europa Centrală şi de Est i-au depăşit pe cei din restul continentului. „Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă pentru a accesa creşterea viitoare a regiunii.“ # Ziarul Financiar
Investitorii au ajuns să plătească multipli mai mari pentru companiile din Europa Centrală şi de Est, regiune care cuprinde şi România, decât pentru firmele similare din restul continentului, arată un raport al companiei de audit, consultanţă fiscală şi financiară, outsourcing şi sustenabilitate Forvis Mazars şi al platformei de specialitate Mergermarket.
00:15
Investiţii care sar de 500 mil. euro. Marii retaileri au deschis peste 400 de magazine în 2025 şi anunţă planuri şi mai ambiţioase pentru acest an # Ziarul Financiar
În 2025, comerţul modern s-a extins cu circa 410 magazine noi, depăşind astfel în premieră pragul de 5.000 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, cash & carry şi proximitate modernă.
00:15
Ce spun autorităţile din România, analiştii şi economiştii despre escaladarea conflictului, repatrierea românilor şi efectele asupra economiei locale # Ziarul Financiar
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune presiune pe toate economiile lumii. La nivel local, România a activat mecanisme de criză pentru repatrierea cetăţenilor aflaţi în Israel şi în zona limitrofă Iranului, în timp ce autorităţile încearcă să tempereze temerile legate de un posibil şoc al carburanţilor, pe fondul creşterii abrupte a cotaţiilor petrolului şi gazelor şi al blocajelor din Strâmtoarea Hormuz.
00:15
Reportaj Industrial. În ce ţară trăim. TeraSteel deschide cea de-a patra fabrică şi întăreşte poziţia României ca pol regional de producţie: O investiţie de peste 20 mil. euro, cea mai lungă linie de producţie din Sud-Estul Europei şi ambiţia de a exporta panouri sandwich cu vată minerală prin Portul Constanţa. „Avem curajul să mergem în Turcia, Dubai, Emiratele Arabe“ # Ziarul Financiar
La aproape 64 de kilometri de Bucureşti pe autostradă – adică la jumătate de oră de la ieşirea pe A2 – şi la intersecţia dintre A2, DN3 şi DN3A, între Bucureşti şi Constanţa, o fabrică nouă îşi deschide porţile. TeraSteel, unul dintre primii trei producători de panouri sandwich – „cărămida“ proiectelor industriale, logistice şi comerciale – din România şi parte a Grupului Kingspan, lider mondial în soluţii de izolare şi anvelopare a clădirilor, a inaugurat sâmbătă, 28 februarie, cea de-a patra fabrică a sa – şi cea mai modernă de până acum.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Investitorii rămân atenţi la rezultate şi la riscul unui şoc energetic despre care Erste spune că va fi de scurtă durată # Ziarul Financiar
Sezonul de raportări financiare aferente anului 2025 s-a încheiat recent pe piaţa de capital din România, însă pentru moment acesta a fost împins în plan secund de evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu, care domină agenda investitorilor şi fluxul de ştiri.
00:15
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro # Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul fiind acoperit din producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
00:15
Orientul Mijlociu, în flăcări şi nu se vede un orizont de rezolvare. Cel mai mare impact la noi este pentru românii prinşi în zonă şi pentru preţul energiei. „Pentru oamenii care au investit în Dubai a fost o oportunitate, dar nu recomand niciodată să facă investiţii în Dubai pentru că e riscant. Acum rămâne de văzut dacă se pot scoate banii din Dubai.“ # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
22:45
22:30
Ţările cel mai vulnerabile est-europene la un război prelungit în Iran sunt cele cu inflaţia ridicată şi care depind de importurile de energie. Explozia preţurilor gazelor pe pieţele din Europa din cauza războiului din Iran poate duce şi la regândirea relaţiei pe care UE o are cu gazele ruseşti # Ziarul Financiar
21:30
Falimentul unei mici firme care trimite unde de şoc în lumea financiară: Creditorul britanic Market Financial Solutions intră în insolvenţă şi lasă în urmă expuneri semnificative pentru cele mai mari bănci ale lumii. Instituţia avea garanţii doar pentru 20% dintre creditele pe care le acorda # Ziarul Financiar
21:15
21:00
20:00
19:45
19:30
19:15
19:00
19:00
19:00
Acum 24 ore
18:45
Grupul olandez Realworld Systems a lansat o platformă AI pentru operaţiuni IT, dezvoltată integral în România # Ziarul Financiar
Grupul olandez Realworld Systems, furnizor global de soluţii de automatizare şi integrare software pentru infrastructuri critice, a lansat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru asigurarea calităţii serviciilor şi operaţiuni IT care a fost dezvoltată integral în România. Soluţia, numită Rad1x, este dedicată operatorilor telecom, echipelor IT Ops şi organizaţiilor din banking, retail, energie şi infrastructură critică, lansarea sa având loc în cadrul evenimentului Mobile World Congress (MWC) de la Barcelona – unul dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei telecom şi tehnologiilor mobile.
18:30
18:30
18:15
18:15
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Europa „susţine în totalitate” acţiunea SUA în Iran # Ziarul Financiar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susţine în totalitate” acţiunea SUA în Iran. Comentariile sale vin în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
18:15
17:45
17:45
Programul Innovation Labs trece anul acesta la un format cu un singur hackathon naţional: Am deschis înscrierile şi punem la bătaie investiţii de 500.000 de euro # Ziarul Financiar
Programul de pre-accelerare pentru start-up-uri de tehnologie Innovation Labs, organizat de asociaţia Tech Lounge, a deschis înscrierile pentru ediţia din 2026, care aduce ca principală schimbare strategică centralizarea etapei de selecţie într-un singur hackathon la nivel naţional, organizat la Bucureşti.
17:45
Un român, numit vicepreşedinte al Orange Group pentru operaţiuni de reţea şi servicii la nivel de grup. “NSSO se află în centrul operaţiunilor de reţea şi IT ale Orange, şi joacă un rol critic în asigurarea rezilienţei reţelei”. Ionuţ Scarlat are o carieră de peste 25 de ani în grupul Orange # Ziarul Financiar
Ionuţ Scarlat, manager român cu o carieră de peste 25 de ani în cadrul grupului Orange, a preluat din 1 martie 2026 funcţia de vicepreşedinte al structurii Network & Services Shared Operations (NSSO) la nivelul grupului francez de telecomunicaţii.
17:15
Ce aşteptări au liderii de HR de la anul 2026: anul restructurării politicilor interne de salarizare, cu presiune legislativă şi încă cu deficit de competenţe în anumite industrii # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul în care schimbările legislative vor pune presiune pe companii să schimbe politicile salariale, în care încă va exista deficit de forţă de muncă calificată în anumite industrii şi în care presiunea demografică va continua să-şi spună cuvântul, sunt de părere furnizorii de servicii de resurse umane care sunt membri ai Asociaţiei Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU).
17:15
Cum se estompează graniţele dintre bănci, fintech şi companiile de tehnologie. Ce spun Horia Braun-Erdei, Erste Asset Management România şi Magdolna Pánczél, Dorsum # Ziarul Financiar
Odată cu presiunea inovaţiei tehnologice, noile reglementări şi schimbarea comportamentului clienţilor, graniţele dintre bănci, fintech-uri şi companiile de tehnologie devin tot mai greu de distins. Sectorul financiar intră într-o etapă de reconstrucţie structurală, în care colaborarea şi integrarea contează mai mult decât competiţia clasică.
17:15
17:00
17:00
17:00
Un centru de date Amazon Web Services din Emiratele Arabe Unite, lovit de „obiecte" neidentificate: serviciile cloud au căzut în Emiratele Arabe Unite şi Bahrain, recuperarea va dura # Ziarul Financiar
Infrastructura cloud a Amazon Web Services (AWS) din Orientul Mijlociu a fost afectată luni de pene de curent şi probleme de conectivitate, după ce obiecte neidentificate au lovit un centru de date al companiei din Emiratele Arabe Unite, provocând scântei şi un incendiu care a forţat autorităţile să taie alimentarea cu energie electrică a două clustere de centre de date, potrivit unei relatări Reuters care citează pagina de status AWS.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.