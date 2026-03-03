Scenariu de coşmar pentru preţurile petrolului. Până unde ar putea creşte preţurile la petrol şi gaze după conflictul dintre SUA şi Iran. „Scenariul nostru de bază presupunea că o perturbare fără precedent rămâne improbabilă. Această presupunere a eşuat”

10:00

La aproape 64 de kilometri de Bucureşti pe autostradă – adică la jumătate de oră de la ieşirea pe A2 – şi la intersecţia dintre A2, DN3 şi DN3A, între Bucureşti şi Constanţa, o fabrică nouă îşi deschide porţile. TeraSteel, unul dintre primii trei producători de panouri sandwich – „cărămida“ pro­iec­telor industriale, logistice şi co­merciale – din România şi parte a Gru­pului Kingspan, lider mondial în soluţii de izolare şi anvelopare a clă­dirilor, a inaugurat sâmbătă, 28 fe­bruarie, cea de-a patra fabrică a sa – şi cea mai modernă de până acum.