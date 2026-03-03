Ce urmează după “decapitarea” Iranului de către Trump / ”E ca și când te-ai duce să spargi toate porțelanurile, după care lași pe alții să lipească cioburile. Se pare că asta e strategia” – The Washington Post 

20:00

Poate suna ca un clișeu, dar este adevărat: de cele mai multe ori, pisicile sunt mai independente decât câinii. Cercetări recente arată însă că diferențele merg mai departe. Un studiu publicat în jurnalul Animal Behaviour sugerează că prietenii noștri canini nu doar că încearcă să „ajute” oamenii în anumite situații, dar comportamentul lor seamănă foarte mult cu […] © G4Media.ro.