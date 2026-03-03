86% dintre construcțiile ilegale găsite pe plaje, anul trecut, au fost dezafectate / Peste 100 de construcții ilegale au fost găsite în Năvodari, Mamaia, Eforie, Tuzla și Mangalia
G4Media, 3 martie 2026 08:20
În vara anului trecut, pe sectoarele de plajă turistice cuprinse între Năvodari și Vama Veche, au fost identificate 105 construcții de tip beach-bar care funcționau fără acord sau contract cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) și care nu erau prevăzute în Planurile Urbanistice Zonale în vigoare, anunță Agenția de presă Rador, care […]
• • •
Acum 10 minute
08:50
România are trei reprezentante pe tabloul principal de la Indian Wells 2026, iar Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din runda inaugurală a competiției WTA 1000. Ocupantă a locului 35 în ierarhia mondială, Jaqueline va da peste Janice Tjen, locul 39 WTA, din Indonezia, în primul tur. Dacă va trece de […]
Acum 30 minute
08:40
Sibienii reclamă calitatea slabă și risipa din programul „Laptele și cornul” / Director de școală:” Am avut surpriza de a găsi și insecte în biscuiți” / Părinții se plâng consiliului județean # G4Media
Părinți din județul Sibiu solicită îmbunătățirea calității produselor distribuite elevilor prin Programul „Laptele și cornul" reclamând într-o petiție online probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentară, anunță Turnul Sfatului. În timp ce unele unități de învățământ susțin că produsele sunt consumate fără dificultăți, altele confirmă existența unor deficiențe și chiar situații în care […]
08:40
Getafe a produs marea surpriză a etapei cu numărul XXVI din LaLiga: a învins-o chiar pe Santiago Bernabeu pe Real Madrid. Martin Satriano a marcat unicul gol al disputei în minutul 39. Sunt puncte mari pierdute de Real Madrid în lupta pentru titlul de campioană din Spania. În acest moment, marea rivală Barcelona s-a distanțat […]
08:40
Un val mare de refugiați din Iran ar putea veni în Europa, după izbucnirea conflictului, avertizează Agenția Uniunii Europene pentru azil # G4Media
Cererile de azil au scăzut cu aproape 20% în UE, a anunțat marți o agenție specializată, avertizând în același timp asupra riscului unui „flux de refugiați" din Iran, notează AFP. „Cu o populație de aproximativ 90 de milioane de locuitori, chiar și o destabilizare parțială ar putea genera fluxuri de refugiați de o amploare fără […]
08:40
Promisiunea lui Bolojan: Vom găsi un om care are o autoritate să preia Ministerul Educației / Decizia lui Bolojan, o lună mai târziu: Mihai Dimian, rectorul unei universități clasate pe locul 21 în rankingul universităților românești, care nu știe ce e autoplagiatul # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a decis după aproape 3 luni de căutări și refuzuri să îl propună în funcția de ministru al Educației și Cercetării pe Mihai Dimian, rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Necunoscut la nivel central până acum, Dimian a intrat în atenția publică în urmă cu o săptămână, când informația că este […]
Acum o oră
08:20
În vara anului trecut, pe sectoarele de plajă turistice cuprinse între Năvodari și Vama Veche, au fost identificate 105 construcții de tip beach-bar care funcționau fără acord sau contract cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) și care nu erau prevăzute în Planurile Urbanistice Zonale în vigoare, anunță Agenția de presă Rador, care […]
08:10
EXCLUSIV Doar 45 de verificări tehnice aprofundate, peste 52.000 de certificate de istoric auto / Ce arată instrumentele RAR pentru transparența pieței auto second-hand # G4Media
Serviciile RAR eXpert și RAR Auto-Pass au fost lansate de Registrul Auto Român ca instrumente pentru mai multă transparență pe piața auto second-hand. În practică, însă, datele oficiale transmise în exclusivitate pentru TechRider.ro de către Registrul Auto Român (RAR) arată două realități foarte diferite. Pe de o parte, un serviciu de verificare tehnică aprofundată utilizat […]
08:00
“Strategia decapitării” folosită de Trump – armă eficientă sau pariu riscant? Analiștii explică pentru G4 # G4Media
Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului sâmbătă dimineață, elimânându-i pe ayatollahul Ali Khamenei și pe alți lideri militari și politici ai Republicii Islamiste, în urma unor lovituri de precizie efectuate asupra unor clădiri și buncăre din Teheran. Eliminarea deliberată a conducerii politice, militare și religioase a regimului islamist se încadrează în […]
08:00
Declarații radicale de campanie electorală, anti Bruxelles și Ucraina, ale ministrului ungar de Externe / Dacă Fidesz rămâne la putere, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană, promite Péter Szijjártó # G4Media
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie, în Ungaria, una dintre cele mai cunoscute voci din guvernul condus de Victor Orban, ministrul de Externe Péter Szijjártó, afirmă că dacă formațiunea sa va rămâne la putere, Ucraina nu va deveni membră a Uniunii Europene. Confruntat cu un avans de […]
08:00
Tronul Domnitorilor, prezentat publicului la Palatul Culturii din Iași / Ultimul domnitor care a stat pe el e fost Alexandru Ioan Cuza / Tronul a fost recondiționat recent, după ce a fost salvat dintr-un incendiu din 1880 # G4Media
Tronul ultimilor Domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, va fi prezentat publicului la Palatul Culturii, începând cu 3 martie 2026, ora 11.00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Realizat la începutul secolului al XIX-lea, el a fost comandat, cel […]
Acum 2 ore
07:50
Publicație controlată de ginerele lui Erdogan: Este rândul Turciei? Când va veni acea zi, vom fi pregătiți / Ankara are o putere politică asigurată de alegeri libere și generale / La Teheran la conducere se află o oligarhie ajunsă la putere prin revoluție # G4Media
Voi răspunde la întrebarea din titlu spunând ceea ce voi spune și la final: nu există așa ceva. În primul rând, Iranul nu a încercat să prevină să „îi vină rândul Turciei"; dimpotrivă, a fost unul dintre actorii care și-au dorit acest rezultat, scrie publicația pro-guvernamentală Sabah (nota red – controlată de ginerele lui Erdogan). […]
07:50
150 de șacali au fost împușcați în Delta Dunării, în prima lună de recoltare controlată / 400 de exemplare vor ucise în total, pentru a reduce ”riscurile economice pentru comunitățile afectate” # G4Media
Pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării continuă acțiunile de extragere controlată a șacalilor, transmite ARBDD, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În ultimii ani, fermierii și locuitorii din interiorul și din apropierea Rezervației Biosferei Delta Dunării au semnalat numeroase atacuri ale șacalilor, care au provocat pierderi importante în gospodării și ferme. Pentru […]
07:30
VIDEO Replica autobuzului istoric MARTA prinde contur la Arad / Replica autobuzului construit inițial în 1908 va fi un spațiu cultural mobil, dedicat turismului și promovării istoriei locale # G4Media
Primele imagini cu replica autobuzului etajat MARTA, construit la Arad după modelul din 1908, au fost făcute publice. Motorul este funcțional, iar echipa de proiect a trecut la realizarea caroseriei și a interiorului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Inițiatorii proiectului de realizare a replicii autobuzului supraetajat MARTA au publicat primele imagini […]
07:30
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare / „Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă” # G4Media
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare. Conform programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, începându-şi astfel mandatul la Bucureşti. Darryl Nirenberg a fost […]
07:20
Ce urmează după “decapitarea” Iranului de către Trump / ”E ca și când te-ai duce să spargi toate porțelanurile, după care lași pe alții să lipească cioburile. Se pare că asta e strategia” – The Washington Post # G4Media
Statelor Unite le-au trebuit doar câteva ore ca să lanseze atacuri asupra Iranului și ca să se trezească într-o atmosferă deja familiară, deși îngrijorătoare: eliminarea rapidă a unui pericol mondial pentru ca mai apoi să se confrunte cu o situație care, potrivit experiențelor din trecut, se va dovedi greu de depășit, relatează The Washington Post, […]
07:10
Pacient electrocutat la 22.000 de volți, salvat de medicii Spitalului Județean din Timișoara / A trecut prin chirurgie plastică, ATI, psihologie și kinetoterapie # G4Media
Un pacient electrocutat la 22.000 de volți a fost salvat în urma unei intervenții complexe efectuate de medicii de la Spitalul Județean Timișoara, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Medicii au folosit tratament chirurgical și terapii moderne de medicină regenerativă, iar evoluția pacientului este favorabilă, demonstrând capacitatea sistemului public de a gestiona […]
Acum 4 ore
06:10
Ferrari nu a contat în lupta pentru titlurile din Formula 1 în 2025, dar a impresionat la nivel financiar. Concret, Scuderia a încasat cei mai mulți bani, devasându-și rivalele din Marele Circ, transmite planetf1.com. Celulă de criză la Aston Martin din cauza Honda: Echipa a vrut să nu se prezinte în Australia McLaren s-a încoronat […]
06:00
Ziua a patra de război în Orientul Mijlociu: Netanyahu anunță un război ”rapid și decisiv, nu fără sfârșit” / Ambasada SUA din capitala Arabiei Saudite, bombardată de Iran # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra zi de bombardamente. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat marți dimineață că războiul "nu va dura la nesfârșit", ci va fi "o acțiune rapidă și decisivă". În tot acest timp continuă bombardamentelor iranienilor asupra ambasadelor SUA din regiune, cea mai recentă fiind cea din Riad, capitala […]
Acum 12 ore
23:10
Cancerul bucal: cazuri în creștere în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani / Simptome care nu trebuie ignorate # G4Media
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele la nivelul cavității bucale, anunță Corriere della Sera. În India, unde cifrele sunt motiv de „alarmă pentru sănătatea publică", problema a beneficiat recent de o amplă acoperire mediatică, având în vedere că în această țară sunt peste o treime din cazurile de […]
23:00
Iranul declară Strâmtoarea Ormuz închisă și amenință cu distrugerea oricărei nave. Moment critic pentru comerțul internațional cu petrol # G4Media
Într-o mișcare care riscă să arunce economia mondială în haos, Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a declarat oficial Strâmtoarea Ormuz închisă, transmite ziarul israelian Haaretz. Comandantul forțelor de elită iraniene a avertizat, prin intermediul presei de stat de la Teheran, că armata este pregătită să deschidă focul asupra oricărei nave care va încerca să tranziteze […]
22:50
Qatar și Emiratele Arabe Unite rămân fără muniție împotriva rachetelor și dronelor iraniene. Presiuni asupra lui Trump să încheie războiul contra Iranului # G4Media
Emiratele Arabe Unite și Qatar caută sprijin pentru a se apăra împotriva atacurilor iraniene și fac presiuni pentru încetarea războiului, anunță Bloomberg, citat de Times of Israel. Emiratele Arabe Unite și Qatar fac demersuri pentru a găsi aliați care să ajute la convingerea președintelui american Donald Trump să pună capăt rapid războiului împotriva Iranului, transmite […]
22:30
Primăria Iași se apucă de acte sala polivalentă, până când guvernul va găsi finanțare / Lucrările s-au scumpit cu aproape 50 la sută, de la 476 de milioane, la 680 de milioane de lei # G4Media
Primarul Iașului a anunțat lansarea licitației și începerea lucrărilor din partea de cofinanțare, urmând ca în 2028 să predea șantierul guvernului de la București, anunță Ziarul de Iași. În ședința de săptămâna trecută a Consiliului Local, aleșii și-au dat acordul pentru scumpirea sălii polivalente cu aproape 50 la sută, de la 476 de milioane de […]
22:20
Cupa Teleferic revine în Poiana Brașov cu 100 de sportivi la start / ”O rampă de lansare pentru schiori, de a ne reprezenta în străinătate la un nivel superior” # G4Media
Cei mai buni tineri schiori din România vor concura pentru podium în probele de Slalom Uriaș și Slalom pe 5 și 6 martie, pe Pârtia Lupului Superior din Poiana Brașov, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Cupei Teleferic – competiție de schi alpin dedicată copiilor și tineretului, anunță Agenția de presă Rador, care citează […]
22:20
Formidabila operațiune de spionaj care a dus la asasinarea lui Khamenei: Mossad a preluat controlul asupra camerelor de trafic din Teheran, CIA a avut un om în cercul ayatolahului – Financial Times # G4Media
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, într-un atac aerian israelian pe strada Pasteur din Teheran nu a fost doar rezultatul unei misiuni de bombardament, ci punctul culminant al unei campanii de spionaj care a durat ani de zile. Detalii publicate în exclusivitate de Financial Times indică un nivel de infiltrare fără precedent, în […]
22:10
Shakira a concertat gratuit, la Ciudad de Mexico, în faţa a 400.000 de persoane / Număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat aici # G4Media
Vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit duminică seară, în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico, un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în acest loc, transmite Agerpres, care citează DPA. „Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni", […]
22:10
Actrița Kristen Bell spune că zvonurile privind salariul de 60 de milioane de dolari pentru filmele Frozen 3 și 4 sunt absurde: „Cineva inventează o mulțime de lucruri” # G4Media
Actrița Kristen Bell nu dezvăluie salariul pe care îl va primi pentru viitoarele continuări ale filmului „Frozen", dar neagă recentele informații care susțin că ar câștiga 60 de milioane de dolari pentru a relua rolul vocal al Annei în „Frozen 3" și „Frozen 4", scrie Variety. Unele articole afirmau, de asemenea, că și colegii lui […]
21:50
Unirea Slobozia – Rapid Bucureşti 1-2, în ultimul meci al etapei 29 din campionatul intern de fotbal # G4Media
Rapid Bucureşti a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 29-a a primei ligi a campionatului intern de de fotbal, transmite Agerpres.Rapid a deschis scorul prin Daniel Paraschiv (24), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Olimpiu Moruţan. Unirea a egalat după […]
21:40
Oana Țoiu a discutat cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite despre cetățenii români blocați în Dubai și Abu Dhabi # G4Media
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a anunțat luni seară că a discutat cu șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceministru și ministru de externe al Emiratelor Arabe Unite despre cetățenii români blocați în Dubai și Abu Dhabi. De asemenea, a precizat Țoiu, „Încrederea între oameni și țări se construiește în perioade de criză, am […]
21:20
Reacție rapidă: Propunerile PSD pentru parchete sunt inacceptabile, președintele Nicușor Dan în fața primului test adevărat # G4Media
Propunerile făcute de ministrul PSD al Justiției pentru șefia parchetelor sunt exact ce așteptam de la un partid anti-reformist: procurori care au ratat deja în lupta cu corup
21:10
România a obținut o medalie de argint și două bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială / ”Sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne” # G4Media
România a obținut la la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de Iarnă (IAIO) 2026, desfășurată în perioada 23-27 februarie la Ljubljana, Slovenia, o medalie de argint și două de bronz, anunță Bihoreanul. Din echipa țării au mai făcut parte Tache David (Brașov), care a fost medaliat cu argint, Alexandru-Dumitru Ardelean (Bihor) și Rareș-Ștefan Stanciu (Constanța), […] © G4Media.ro.
21:10
Bulgaria a intensificat măsurile de securitate în jurul aeroporturilor, pe fondul operațiunilor avioanelor militare americane în contextul crizei din Orientul Mijlociu # G4Media
Bulgaria a intensificat măsurile de securitate în jurul aeroporturilor și al locațiilor care găzduiesc personal american și israelian, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, scrie Novinite. Comisarul șef Lyubomir Nikolov, directorul Direcției Afaceri Interne din Sofia, a confirmat că prezența poliției a fost intensificată în aceste locații sensibile și că toate măsurile de precauție […] © G4Media.ro.
21:00
Mbappe, accidentat la genunchiul stâng în decembrie, se află la Paris cu staff-ul medical al lui Real Madrid pentru examinări suplimentare # G4Media
Kylian Mbappe, care suferă de o accidentare la genunchiul stâng din decembrie, se află în prezent la Paris cu staff-ul medical al lui Real Madrid pentru a „examina cu precizie evoluţia” accidentării sale, dar nicio „intervenţie chirurgicală” nu este planificată „în acest stadiu”, a aflat AFP luni de la surse apropiate atacantului francez, transmite Agerpres.„De […] © G4Media.ro.
20:50
Timișoara pe blat / Jumătate dintre cei care circulă pe mijloacele de transport din municipiu o fac fără bilet / Sumele încasate din bilete au crescut cu un milion de euro în 2025 # G4Media
Numărul timișorenilor care folosesc transportul public a crescut anul trecut, însă procentul celor care nu plătesc călătoria rămâne ridicat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. STPT anunță intensificarea controalelor pentru reducerea fraudei și creșterea veniturilor din bilete și abonamente. Numărul timișorenilor care au circulat cu mijloacele de transport în comun în 2025 […] © G4Media.ro.
20:30
Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile pentru începerea negocierilor de aderare la UE, spune Zelenski # G4Media
Ucraina va finaliza în câteva zile lucrările tehnice necesare pentru a deschide negocierile pe toate temele legate de procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Zelenski a reiterat apelul său către partenerii UE de a conveni asupra unei date ferme pentru aderarea Ucrainei la bloc, afirmând că acest […] © G4Media.ro.
20:30
Criză în paza pădurilor din Caraş-Severin / Peste jumătate din suprafața forestieră a județului nu e încă preluată de ocoalele silvice # G4Media
Situația preluării în pază a pădurilor private din Caraș-Severin rămâne una alarmantă, atrăgând atenția autorităților județene asupra riscurilor crescute de tăieri ilegale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Prefectul Ioan Dragomir a subliniat, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, că întârzierea finalizării acestui proces contribuie direct la pierderi semnificative de masă lemnoasă. Potrivit […] © G4Media.ro.
20:20
Jurnalista Emilia Șercan, despre propunerea de ministru al Educației: Domnul Dimian nu înțelege ce înseamnă integritatea academică, fiind profesor universitar care pretinde că și-a făcut studiile în străinătate / Ce s-ar întâmpla dacă profesorii ar intra în grevă? # G4Media
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, „nu înțelege ce înseamnă integritatea academică, nici măcar după atâția ani de discuții și dezbateri publice”. Avertismentul este lansat de jurnalista Emilia Șercan, care într-o declarație pentru Edupedu.ro subliniază că „domnul Dimian nu este pur și simplu familiarizat cu o serie de reguli extrem de simple despre ceea ce […] © G4Media.ro.
20:00
Condamnări cu executare în dosarul angajărilor ilegale de la Ape Prut Bârlad / În primă instanță, toți inculpații au fost achitați # G4Media
Surpriză în dosarul „Chelnerița” de care se leagă numele fostului director al Administrației Bazinale a Apelor Prut. În primă instanță, magistrații Tribunalului îi achitaseră pe toți cei șase inculpați, apreciind că faptele de care erau acuzați nu sunt prevăzute de legea penală, scrie Ziarul de Iași. După apelul procurorilor, Curtea de Apel a întors parțial […] © G4Media.ro.
20:00
Poate suna ca un clișeu, dar este adevărat: de cele mai multe ori, pisicile sunt mai independente decât câinii. Cercetări recente arată însă că diferențele merg mai departe. Un studiu publicat în jurnalul Animal Behaviour sugerează că prietenii noștri canini nu doar că încearcă să „ajute” oamenii în anumite situații, dar comportamentul lor seamănă foarte mult cu […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:40
Ucraina a atacat din nou un terminal petrolier rus la Novorossiisk, în pofida avertismentelor americane # G4Media
Ucraina a revendicat luni un atac cu drone asupra unui terminal petrolier din portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră, în ciuda apelurilor recente din partea Washingtonului de a se abţine de la astfel de atacuri care afectează interesele SUA, întrucât prin acel terminal este livrat de asemenea petrol extras de companii americane din Kazahstan, […] © G4Media.ro.
19:30
BREAKING Franța anunță o mișcare seismică: își crește puterea nucleară și începe o colaborare cu alte opt țări europene care vor participa la ”descurajarea avansată” / România nu se află printre ele / Germania participă în premieră la exerciții militare nucleare # G4Media
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni decizii istorice legate de capacitățile sale nucleare. El a anunțat că Franța, a patra putere nucleară a lumii, îşi va spori numărul focoaselor nucleare, intrând astfel într-o nouă etapă a descurajării nucleare, transmite Agerpres. În același discurs, el a anunțat că opt țări partenere – printre care nu se numără […] © G4Media.ro.
19:20
EXCLUSIV Secretul reconversiei în IT. Expert: „Nu este despre a memora limbaje de programare, ci despre a învăța să gândească logic / AI este un accelerator, nu un substitut pentru înțelegere” # G4Media
Într-o piață a muncii tot mai dinamică, tranziția către sectorul tehnologic a încetat să mai fie o excepție, devenind un parcurs profesional standard pentru mulți angajați. Totuși, marea provocare pentru începători rămâne punctul de plecare. Într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, Tudor Dumitrescu, fondatorul platformei JoburiIT.ro, a demontat mitul conform căruia programarea înseamnă memorare și […] © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Avalanșă filmată în Bucegi / Doi schiori au fost surprinși de zăpadă, iar unul a fost parțial îngropat # G4Media
O avalanșă produsă în Masivul Bucegi a fost surprinsă cu o cameră Insta 360, iar imaginile arată momentul în care două persoane sunt prinse sub plăcile de zăpadă desprinse de pe versant, scrie Newsbv.ro. Una dintre victime a reușit să iasă singură la suprafață, în timp ce cealaltă a fost scoasă de colegii din grup, […] © G4Media.ro.
19:10
Orice solicitant de azil căruia i se acordă statutul de refugiat în Marea Britanie va beneficia doar de protecție temporară, a anunțat ministra de interne Shabana Mahmood. Această măsură reprezintă una dintre cele mai semnificative schimbări aduse sistemului de azil din Marea Britanie din ultima generație și este probabil să provoace nemulțumirea unor parlamentari ai […] © G4Media.ro.
19:10
Jocurile Olimpice Los Angeles 2028, scena cheie pentru prezentarea 6G: toate detaliile noii rețele # G4Media
Standardul cunoscut formal drept 6G este încă în curs de stabilire, dar va fi un subiect major de discuție la Mobile World Congress 2026, care începe astăzi, 2 martie, la Barcelona, transmite The Verge. La fel ca generațiile anterioare, 5G continuă să evolueze prin noi „release-uri” la fiecare câțiva ani, un caz de progres incremental […] © G4Media.ro.
19:10
Crabi care „mănâncă” microplastice, le transformă în nanoplastice periculoase, care ajung rapid în lanțul trofic și în produsele marine consumate de oameni # G4Media
Un studiu recent a descoperit că un tip de crab, cunoscut sub numele comun de fiddler crab, nu doar ingerează microplasticele din mediul marin, conform Food and Wine. Acesta le fragmentează în particule mult mai mici, denumite nanoplastice. Acestea pot pătrunde ulterior în țesuturile organismelor marine și… Citește materialul complet pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
19:00
Stelian Ion: Propunerile ministrului justiției pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT arată un total dispreț față de acea parte a societății care își dorește o justiție mai curată / Numirea acestora ar reprezenta o eroare imensă și o oportunitate ratată # G4Media
Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, afirmă că propunerile ministrului justiției, Radu Marinescu (PSD), pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT arată „un total dispreț față de acea parte a societății românești care își dorește o justiție mai curată”. Stelian Ion avertizează că numirea acestora ar reprezenta „o eroare imensă și o oportunitate ratată”. […] © G4Media.ro.
19:00
BREAKING Mihai Dimian, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației, la propunerea premierului Bolojan # G4Media
Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost propus și validat luni de Biroul Politic Național al PNL pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. „Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, pentru a analiza o serie de […] © G4Media.ro.
18:50
Războiul din Ucraina: Rusia a înregistrat în februarie cel mai slab avans din ultimii doi ani (ISW) # G4Media
Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai slab avans în Ucraina din primăvara anului 2024, ca urmare a contraofensivelor ucrainene, în special în sud-estul țării, potrivit analizei AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), scrie Le Figaro. Luna trecută, armata rusă a avansat cu 123 km2, cel mai mic avans după cei 99 […] © G4Media.ro.
18:30
Un număr de 19 cadre didactice şi elevi sunt blocaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite – Dubai, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Sibiu, profesorul Constantin Dincă, citat de Agerpres. Toţi au plecat fie în concediu, fie în vacanţă în zona unde a izbucnit războiul. […] © G4Media.ro.
18:10
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine, în Carpaţii Meridionali, unde au mai avut loc avalanşe mari în ultimele zile, informează Buletinul nivometeorologic remis luni seara către Agerpres. În zona montană vizată este şi cel mai mare strat de zăpadă măsurat […] © G4Media.ro.
