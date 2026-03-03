86% dintre construcțiile ilegale găsite pe plaje, anul trecut, au fost dezafectate / Peste 100 de construcții ilegale au fost găsite în Năvodari, Mamaia, Eforie, Tuzla și Mangalia

18:10

Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine, în Carpaţii Meridionali, unde au mai avut loc avalanşe mari în ultimele zile, informează Buletinul nivometeorologic remis luni seara către Agerpres. În zona montană vizată este şi cel mai mare strat de zăpadă măsurat […]