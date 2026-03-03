De ce l-a iertat Ema Oprișan pe Răzvan Kovacs, după ce a făcut la Insula iubirii. Bruneta a spus și de ce au ajuns la divorț

22:10

După ani în care nu și-au vorbit deloc și în care și-a implorat mama să-i fie alături, Gabriela Cristoiu a primit o veste șocantă. Cea care i-a dat viață a murit, iar apelul primit de la unchiul ei a cutremurat-o. Cu toate acestea, mondena ne-a spus că nu ea se va ocupa de înmormântarea mamei sale și nici nu știe dacă va putea fi prezentă la căpătâiul acesteia. Gabriela Cristoiu declară că, de-a lungul timpului, relația dintre ele a fost inexistentă și că nu s-au înțeles niciodată.