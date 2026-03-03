Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează. Două drone au lovit ambasada SUA din Riad. Atacuri în mai multe țări din zonă

09:40

Oficiali americani și iranieni urmează să participe la o nouă rundă de negocieri privind programul nuclear al Teheranului, la Geneva, pe 26 februarie. Demersul este considerat o ultimă încercare de a evita un conflict militar major între cei doi adversari.A treia rundă de discuții are loc în contextul în care președintele Donald Trump analizează opțiunile pentru o posibilă acțiune militară a SUA, în cazul în care nu se ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului....