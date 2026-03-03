Război în Orientul Mijlociu. Israelul a început invazia terestră! Trupele israeline au ajuns în sudul Libanului

17:10

Mulți șoferi au ajuns să se cam ia cu mâinile de cap când trebuie să ajungă la benzinărie, să-și alimenteze autoturismele cu carburant. Deja tensiunile din Orientul Mijlociu au declanșat un val de îngrijorare cu privire la prețurile carburanților din România. În tot acest timp, ministrul Energiei dă asigurări că statul are rezerve pentru 90 […]