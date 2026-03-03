Alege ce citești

15:30

Există o formă de oboseală despre care se vorbește puțin: oboseala femeilor care funcționează bine. Care merg la muncă, răspund, organizează, îngrijesc, susțin. Care nu se prăbușesc, nu cer mult și nu creează probleme vizibile. Tocmai de aceea, această oboseală rămâne greu de observat. Pentru multe femei, începutul de martie nu aduce o schimbare reală […] The post Femeia care nu mai are unde să obosească/ Despre roluri, performanță și presiunea de a rămâne „bine” pentru toți first appeared on Ziarul National.