Alege ce citești

National.ro, 3 martie 2026 02:10
De nenumărate ori, Donald Trump a înregistrat eșecurile și umilințele președinților americani care s-au împotmolit în aventuri externe, de la retragerea haotică a lui Joe Biden din Afganistan până la invazia nefericită a lui George W. Bush în Irak. Și în ceea ce privește Iranul, Trump are o memorie de lungă durată, reflectând în ultimele
20:10
Prețurile petrolului și gazelor au crescut vertiginos. Strâmtoarea Ormuz, punctul nevralgic # National.ro
Prețurile petrolului și gazelor au crescut, în contextul în care conflictul declanșat de atacurile americane și israeliene împotriva Iranului a stârnit temeri privind întreruperile aprovizionării. Luni, în jurul orei 08:45 GMT, barilul de Brent din Marea Nordului a crescut cu 8,66%, ajungând la 79,18 dolari, după ce mai devreme în aceeași sesiune atingea 82,37 dolari,
19:40
Escaladarea rapidă din ultimele zile a conflictului Iran vs. SUA&Israel readuce în prim-plan o temă care până nu demult părea rezervată scenariilor teoretice: cât de aproape este lumea de un nou conflict global? Pare că Al Treilea Război Mondial ne bate cu putere în ușă, iar întrebarea pe care trebuie să o punem este „Îi
19:00
Ni se pregătește ceva! Rechiziția de bunuri și munca obligatorie a cetățenilor, introduse și în starea de alertă # National.ro
Programul legislativ al Guvernului pe acest an prevede și schimbarea Legii 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public. Una dintre modificări este extinderea rechiziției de bunuri și a prestării de servicii în interes public de către cetățeni și în starea de alertă. Mai mult, rechiziția de bunuri se va face
În lunile care au precedat războiul din Irak, administrația George W. Bush a depus eforturi extraordinare pentru a convinge lumea de necesitatea înlăturării dictatorului Saddam Hussein. În lunile care au precedat războiul cu Iranul, administrația Trump a afirmat fără dovezi că Republica Islamică își reconstruia programul nuclear după atacul american-israelian din iunie și chiar dezvolta
Dezvăluirile „Național”, confirmate de ministrul Justiției. Radu Marinescu a făcut propunerile pentru șefia marilor parchete # National.ro
Ministrul Justiției a făcut, luni, nominalizările pentru șefia marilor parchete. Radu Marinescu a confirmat dezvăluirile Ziarului Național, care a anunțat încă din data de 16.02.2026 cine va conduce DNA, DIICOT și Parchetul General. Propunerile pentru șefia marilor parchete Nominalizările anunțate după interviuri vizează trei centre-cheie de putere în arhitectura judiciară: Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție
Ilkay Gundogan a lansat un avertisment dur despre direcția în care se îndreaptă fotbalul modern și susține că fenomenul Lionel Messi este imposibil de repetat în următoarele decenii. Ajuns la 35 de ani și evoluând acum la Galatasaray, fostul mijlocaș al lui Borussia Dortmund și Manchester City a vorbit într un interviu pentru Frankfurter Allgemeine
Ursula a poruncit, Bolojan a executat. Premierul ar putea decide închiderea cărbunelui în România # National.ro
Succesul negocierilor cu cei de la Comisia Europeană, anunțat, în decembrie, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost anulat, subit, de Ilie Bolojan. După întâlnirea cu Ursula von der Leyen, premierul a afirmat că jalonul cu decarbonizarea nu a fost îndeplinit și că va veni, săptămâna aceasta, cu noi propuneri, ceea ce ar putea însemna,
Munir El Haddadi a trăit momente de panică în Iran și a reușit să părăsească țara pe cale terestră, după ce spațiul aerian a fost închis în urma escaladării conflictului militar din regiune. Fotbalistul de 30 de ani, legitimat la Esteghlal FC, plănuia inițial să plece cu avionul, însă zborurile au fost suspendate. În aceste
BREAKING NEWS. A fost crescut nivelul de alertă de la Baza Deveselu, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # National.ro
Informații de ultimă oră: A fost crescut nivelul de alertă de la Baza Deveselu, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO", în contextul războiului din Orientul Mijlociu, anunță luni, 2 martie, Antena3. Baza militară de la Deveselu, acolo unde se află scutul
Senatul a dezbătut luni moțiunea simplă depusă împotriva lui Andras Demeter, ministrul culturii susținut de UDMR. Inițiativa aparține partidului AUR. Titlul moțiunii nu lasă loc de subtilități: „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română". Matematica parlamentară face puțin probabil un vot favorabil opoziției, acum având 40 din 133 de senatori.
În multe privințe, felul în care Donald Trump recurge la forță este opusul Doctrinei Powell. Dezvoltată în timpul Războiului din Golf (1990-1991) de generalul Colin Powell, care ulterior a ocupat funcția de secretar de stat, această doctrină susținea că forța trebuie utilizată numai după ce toate mijloacele nonviolente au fost epuizate. Se dorea evitarea conflictelor
În discursul public, depresia este adesea asociată cu tristețea persistentă și lipsa de energie. În practica clinică și în literatura de specialitate, tabloul este mult mai variat. Depresia nu apare într-o singură formă și nu se manifestă identic la toate persoanele. Manualele de diagnostic moderne descriu mai multe prezentări clinice, cu diferențe de intensitate, durată
Prețul motorinei a crescut simțitor în București. La unele benzinării, se vinde cu aproape 9 lei/litrul. „Merg să alimentez din Bulgaria” # National.ro
Mulți șoferi au ajuns să se cam ia cu mâinile de cap când trebuie să ajungă la benzinărie, să-și alimenteze autoturismele cu carburant. Deja tensiunile din Orientul Mijlociu au declanșat un val de îngrijorare cu privire la prețurile carburanților din România. În tot acest timp, ministrul Energiei dă asigurări că statul are rezerve pentru 90
Vicepreședintele Camerei Deputaților, printre românii blocați în Dubai. Adrian Cozma: „MAE să facă o comunicare periodică mult mai bună decât până acum” # National.ro
Adrian Cozma (PNL), vicepreședinte al Camerei Deputaților, e blocat în Dubai de când a escaladat conflictul din Orientul Mijlociu. Liberalul se numără, așadar, printre românii blocați în Dubai după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Cozma: Asta își doresc oamenii, să fie informați și să se țină legătura cu autoritățile de aici Politicianul liberal a declarat,
Într-o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre administrația Trump și sectorul tehnologic, gigantul AI Anthropic a fost exclus din contractele guvernamentale americane. Decizia a survenit vineri, imediat după expirarea termenului-limită de la ora 17:00 pentru semnarea unui nou acord cu Departamentul de Război. Conflictul a izbucnit după ce CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a refuzat să
Evazioniștii care scapă de pedeapsă după achitarea prejudiciului, favorizați și de Justiție # National.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la clarificarea unei chestiuni de drept, că evazioniștii, în dosarele cărora procurorii nu fac expertiza de specialitate pentru stabilirea prejudiciului, beneficiază de întoarcerea dosarelor la magistrați. Favoarea vine după ce, prin modificarea legii în 2024, evazioniștii scăpau nepedepsiți dacă achitau prejudiciul, fapt care, potrivit reprezentanților ANAF, a
Iranul se află într-o stare de instabilitate care ar putea degenera în război civil, pe fondul unei crize de succesiune și a intervenției militare americane și israeliene. Ayatollahul Ali Khamenei, a cărui existență a fost marcată de o retorică implacabilă la adresa Occidentului și de o guvernare autoritară, a sfârșit „martirizat" sub dărâmăturile complexului său
Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează: „Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună” # National.ro
Românii ar putea resimți, încă din această lună, un nou val de scumpiri la raft. Un avertisment în acest sens vine luni, 2 martie, de la un cunoscut consultant economic. Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună, pentru că prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de
Biroul premierului israelian Netanyahu, vizat de un atac cu rachete Kheibar – susține Iranul # National.ro
Garda Revoluționară din Iran a anunțat că recente atacuri cu rachete au vizat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu și o locație legată de comandamentul forțelor aeriene israeliene. Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a susținut luni că a lansat rachete balistice Kheibar care au vizat biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și o locație legată de comandamentul
1. Trebuie să avem încredere în ministrul Apărării. Are toate datele unui viteaz. Odată, când era în formă, a prins două muște. Cu toată vitejia incontestabilă a domnului Miruță, avem nevoie de întăriri. După câte a făcut pentru România, ar merita și Clotilde să fie generăleasă. Îi va pune la respect pe toți, dar
PNL acuză PSD că discută posibila rupere a Coaliției în plină tensiune internațională: „Cetățenii români sunt îngrijorați” # National.ro
Partidul Național Liberal (PNL) a reacționat luni, 2 martie, în contextul ședinței Biroului Permanent Național al PSD, în care s-a aflat că social-democrații au decis, în unanimitate, extinderea mandatului pentru consultarea internă privind analiza prezenței la guvernare și condițiile în care ar putea continua susținerea actualei Coaliții. Liberalii acuză momentul ales de PSD și atrag
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, atacat de Iran. Aramco închide rafinăria Ras Tanura, după ce a fost lovită de o dronă # National.ro
Un incendiu a izbucnit la rafinăria Saudi Aramco din Arabia Saudită, după atacul unor drone. Angajații au fost evacuați luni dimineață, iar compania a fost închisă temporar. Rafinăria din Ras Tanura se află pe coasta Golfului Persic și este una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu. Aramco anunță că a închis rafinăria Ras
Capitala, sub asediul gropilor! Drumurile din București arată ca după bombardamente, în urma ninsorilor # National.ro
Nu există arteră principală din Capitală, fără o groapă. Ninsorile din ultima perioadă au afectat asfaltul, astfel că drumurile arată ca după bombardamente. Șoferii fac slalom pentru a evita craterele și riscă pene la fiecare drum pentru că nu există bulevard fără gropi. Autoritățile promit reparaţii capitale, dar abia la primăvară. Ninsorile din ultima perioadă
ALERTĂ ÎN NATO: Iranul a lovit și baza SUA de la Incirlik, din Turcia!/Proteste masive, „otomanii” scandează împotriva Americii # National.ro
Atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran au generat reacții și pe teritoriul Turciei. Baza americană din İncirlik din Turcia ar fi fost lovită de iranieni, realatează AzerNEWS. Jurnaliștii de la Haber Global au distribuit ceea ce ei descriu ca fiind primele imagini care prezintă atacuri asupra bazei aeriene americane
Război în Orientul Mijlociu: petrolul a trecut de 80 de dolari per baril/Creștere majoră și la prețul gazelor # National.ro
Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a înregistrat creșteri semnificative. În paralel, prețurile de referință la gaze naturale în Europa au înregistrat o creștere semnificativă, de 25%, în contextul crizei iraniene. Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe
Care sunt rezultatele selecției pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT, publicate luni de Ministerul Justiției. Lista candidaților # National.ro
Ministerul Justiţiei va publica luni, pe pagina de internet, rezultatele selecţiei după cele patru zile de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţ
Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropiere de o bază militară. Momentul, surprins în imagini – VIDEO # National.ro
Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, într-un incident ce a stârnit îngrijorare, dat fiind faptul că a avut loc pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului. Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare a Statelor Unite, potrivit unor videoclipuri apărute în mediul online, […] The post Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropiere de o bază militară. Momentul, surprins în imagini – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Pensionarii care au pensii peste 3.000 de lei și plătesc CASS primesc o veste bună. Măsura va fi eliminată, după ce coaliția de guvernare a ajuns la un compromis. Pensionarii nu vor mai plăti CASS la pensie începând cu 1 ianuarie 2027. CASS-ul la pensie se scoate de la 1 ianuarie 2027 Ministrul Muncii, Florin […] The post Veste excelentă pentru pensionari. CASS-ul la pensiile peste 3.000 lei, eliminată! first appeared on Ziarul National.
35 de curse aeriene anulate luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. LISTA anunțată de CNAB # National.ro
Un număr de 35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania, au fost anulate luni, 2 martie, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 35 de zboruri: 17 plecări şi 18 sosiri. Este vorba […] The post 35 de curse aeriene anulate luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. LISTA anunțată de CNAB first appeared on Ziarul National.
Repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu, întârziată! Motivul pentru care sursele speciale TAROM au fost amânate pentru luni seară # National.ro
Cursele speciale pentru repatrierea celor peste 360 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru luni seară, anunță TAROM. Aceștia ar fi trebuit să ajungă pe aeroportul din Otopeni luni dimineață. Dar planul inițial de evacuare a suferit modificări de ultim moment. Procedurile de la punctul de trecere a […] The post Repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu, întârziată! Motivul pentru care sursele speciale TAROM au fost amânate pentru luni seară first appeared on Ziarul National.
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Imagini cu exodul din Liban, zeci de localități evacuate: „Plecați imediat! # National.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar luptele s-au extins peste noapte în Liban, după schimburi de focuri între Israel și Hezbollah. Atacurile israeliene asupra Libanului au ucis 31 de persoane și au rănit 149, a declarat un ministru libanez, citat de The Guardian. Sute de persoane au început să își […] The post Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Imagini cu exodul din Liban, zeci de localități evacuate: „Plecați imediat! first appeared on Ziarul National.
Trump anunță cât va dura operațiunea militară din Iran. Nu exclude alte pierderi americane # National.ro
Donald Trump a anunțat că operațiunea militară din Iran va dura 4 săptămâni. Liderul de la Casa Albă a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost ucişi. Operațiunea militară din Iran va dura 4 săptămâni Președintele SUA a menţionat moartea a „48 de lideri iranieni”, printre care cea […] The post Trump anunță cât va dura operațiunea militară din Iran. Nu exclude alte pierderi americane first appeared on Ziarul National.
BERBEC În lumea voastră emoțională de astăzi va apărea posibilitatea de a intra într-o relație serioasă cu o persoană care vă va bucura din plin. Pregătește-te pentru pasiune și momente intime de neuitat. TAUR În lumea voastră emoțională de astăzi va apărea posibilitatea de a intra într-o relație serioasă cu o persoană care vă […] The post Horoscop 1 martie 2026 – Astăzi norocul te va însoți first appeared on Ziarul National.
Criza din Iran sporește anxietatea investitorilor și întărește argumentele în favoarea tranzacțiilor cu active sigure, precum titlurile de stat, aurul și francul elvețian. Posibilitatea unei perioade prelungite de turbulențe și efectele în lanț ale creșterii prețurilor petrolului oferă managerilor noi motive pentru a vinde acțiuni și a se orienta către investiții sigure. ”Traderii vor adopta […] The post Urmările crizei din Iran: Wall Street se orientează către strategii „Haven First” first appeared on Ziarul National.
În timp ce Orientul Mijlociu arde, la București se calculează procente, că așa merg lucrurile în lumea asta. Războiul dintre SUA-Israel și Iran a devenit, peste noapte, nu doar un dosar de politică externă, ci o oportunitate internă. Un pretext și, mai ales, o pârghie. În loc de prudență diplomatică, Oana Țoiu se aruncă pe […] The post Războiul din Iran, muniție pentru războiul USR cu Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Finanțatorii ONG-urilor nu mai trebuie ținuți la secret. Parlamentul forțează, din nou, publicarea surselor de bani # National.ro
Parlamentarii au depus un nou proiect de lege pentru a forța ONG-urile să-și publice sursele de finanțare. Inițiatorii arată că structura și imaginea acestor entități private a fost de multe ori utilizată cu rea-credință în scopul obținerii de beneficii pentru persoanele ce controlează activitatea acestora. În fapt, lipsa totală de transparență a așa-zișilor reprezentanți ai […] The post Finanțatorii ONG-urilor nu mai trebuie ținuți la secret. Parlamentul forțează, din nou, publicarea surselor de bani first appeared on Ziarul National.
Cu bombardarea Iranului de către SUA și Israel, Donald Trump – autoproclamatul „președinte al păcii” – riscă nu numai să declanșeze tulburări mai ample în Orientul Mijlociu, ci și la nivel global. Se apropie un nou moment Sarajevo, scânteia care a declanșat Primul Război Mondial? Spre deosebire de George W. Bush în 2003, care s-a […] The post Momentul Sarajevo al lui Trump? first appeared on Ziarul National.
Comerțul și tarifele vamale sunt doar partea cea mai vizibilă a globalizării. Cealaltă parte este mai greu de cuantificat, dar probabil mai importantă. Fluxurile transfrontaliere de capital intelectual, servicii de date, investiții și alte tipuri de încasări și plăți au fost de 48 de trilioane de dolari în 2024. Dacă se includ vânzările locale ale […] The post Avântul naționalismului economic first appeared on Ziarul National.
Wayne Rooney a povestit o întâmplare inedită trăită alături de Diego Maradona, într-o seară tensionată pentru el, după eliminarea lui Manchester United din Liga Campionilor. Momentul s-a petrecut în 2013, după returul cu Real Madrid CF din optimile competiției. După 1-1 în tur, Sir Alex Ferguson a decis să-l lase pe Rooney pe bancă la […] The post Ce cadou ciudat a primit Rooney de la însuși Maradona? first appeared on Ziarul National.
Iranul ar fi decis să se retragă de la Cupa Mondială din 2026, potrivit presei din Israel, însă anunțul nu a fost confirmat oficial. Postul Canal 12 susține că hotărârea este deja luată și urmează să fie comunicată public, în contextul tensiunilor militare tot mai puternice din Orientul Mijlociu. Semnalele au apărut încă de sâmbătă, […] The post Iran renunță la CM 2026 first appeared on Ziarul National.
Barajul Mihăileni îi clatină scaunul useristei de la Mediu. Viața a zeci de mii de oameni, în pericol # National.ro
Diana Buzoianu, ministrul userist al Mediului, a refuzat să vină în fața Parlamentului, motivând că are de lucru pe la legislație, ceva, însă amânarea nu-i va salva scaunul. PSD a cerut, deja, demisia acesteia, în urma blocării în instanță, de către ONG-ul Declic, a barajului Mihăileni, punând, astfel, în pericol, viața a zeci de mii […] The post Barajul Mihăileni îi clatină scaunul useristei de la Mediu. Viața a zeci de mii de oameni, în pericol first appeared on Ziarul National.
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declanșează un proces formal de succesiune care ar putea avea implicații majore pentru stabilitatea politică a țării, perspectivele sancțiunilor și economia deja tensionată. Khamenei a susținut o „economie de rezistență” pentru a promova autosuficiența în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite , a rămas prudent în ceea […] The post Moartea lui Khamenei nu înseamnă neapărat schimbarea regimului iranian first appeared on Ziarul National.
Atacul coordonat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, membru OPEC, riscă să perturbe semnificativ aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu și, într‑un scenariu extrem, ar putea declanșa o recesiune globală. Iranul este al patrulea producător din OPEC, cu puțin peste 3 milioane de barili pe zi în ianuarie. Republica Islamică are ieșire la Marea […] The post De ce operațiunile Epic Fury și Roaring Lion ar putea declanșa recesiunea globală first appeared on Ziarul National.
Femeia care nu mai are unde să obosească/ Despre roluri, performanță și presiunea de a rămâne „bine” pentru toți # National.ro
Există o formă de oboseală despre care se vorbește puțin: oboseala femeilor care funcționează bine. Care merg la muncă, răspund, organizează, îngrijesc, susțin. Care nu se prăbușesc, nu cer mult și nu creează probleme vizibile. Tocmai de aceea, această oboseală rămâne greu de observat. Pentru multe femei, începutul de martie nu aduce o schimbare reală […] The post Femeia care nu mai are unde să obosească/ Despre roluri, performanță și presiunea de a rămâne „bine” pentru toți first appeared on Ziarul National.
Se trag clopotele pentru Comisia Europeană. Tranziția verde va arunca în sărăcie mai mult de jumătate din populația UE # National.ro
Comitetul European al Regiunilor i-a cerut Ursulei von der Leyen să o lasă mai ușor cu tranziția verde accelerată, atrăgând atenția că plata certificatelor de carbon pentru combustibili și încălzirea locuinței va arunca UE într-o sărăcie gravă. În fapt, temerea Comitetului este că o astfel de măsură va însemna sfârșitul Green Deal, dat fiind că […] The post Se trag clopotele pentru Comisia Europeană. Tranziția verde va arunca în sărăcie mai mult de jumătate din populația UE first appeared on Ziarul National.
VIDEO Momentul în care s-a anunțat moartea lui Ali Khamenei/ Lacrimi la televiziunea de stat a Iranului # National.ro
Televiziunea publică iraniană, Islamic Republic of Iran Broadcasting, a difuzat un moment dramatic, după ce un prezentator a izbucnit în lacrimi în direct, anunțând moartea liderului Iranului, Ali Khamenei, în urma atacurilor SUA și Israel. Anunțul privind moartea liderului Iranului a fost însoțit de un discurs puternic religios, cu accente elogioase, în care acesta a […] The post VIDEO Momentul în care s-a anunțat moartea lui Ali Khamenei/ Lacrimi la televiziunea de stat a Iranului first appeared on Ziarul National.
