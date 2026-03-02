35 de curse aeriene anulate luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. LISTA anunțată de CNAB

10:40

Facturile la întreținere pe lunile de iarnă au atins niveluri record! Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile. Tot mai multe familii se chinuie să fie la zi cu plățile. Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la termoficare. Facturile la întreținere, tot mai mari de la lună […] The post Facturi record la întreținere, pe lunile de iarnă! Oamenii fac eforturi uriașe să le plătească first appeared on Ziarul National.