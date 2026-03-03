Alina Șerban, de la casa de chirpici la premiul celei mai bune actrițe din Germania

11:00

Românii ar putea plăti mai mult pentru carburanți în perioada următoare, după ce atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au provocat deja reacții puternice pe piețele energetice globale. Iranul a ripostat cu rachete, iar tensiunile au afectat rapid transportul petrolului, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț, de la benzină până la alimente și credite.