Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică. Numărul beneficiarilor a fost redus iar condițiile de utilizare a banilor s-au modificat | AUDIO

Astăzi se împlinesc 30 de ani de la nașterea unuia dintre cele mai mari fenomene din cultura pop mondială, universul Pokémon. Inițial un joc simplu pe Game Boy, a devenit între timp un adevărat imperiu financiar și cultural. Pikachu, Charizard sau Bulbasaur sunt personaje pe care le recunosc astăzi generații întregi, de la copii la […]