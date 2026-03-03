Exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. IGSU: Decizia a fost luată în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate
Europa FM, 3 martie 2026 11:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. Decizia a fost luată în urma unei evaluări privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, transmite IGSU. ”În actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
11:50
28 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 15 decolări şi 13 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, […]
11:50
Destinații de “Workation” în Asia: De ce Thailanda și Bali necesită o protecție medicală specifică în 2026 (P) # Europa FM
Te-ai gândit vreodată cum ar fi să răspunzi la e-mailuri cu sunetul valurilor în fundal sau să închei o ședință pe Zoom înainte de a coborî direct pe plajă pentru un apus spectaculos? Conceptul de „workation” a devenit în 2026 mai mult decât un trend, a devenit un stil de viață pentru antreprenori, freelanceri și […]
11:50
DEȘTEPTAREA: Criza atenției în era digitală — tehnici de refacere vs. realitatea expunerii timpurii la ecrane în România # Europa FM
Deșteptarea discută criza atenției în era digitală: cum refacem concentrarea și ce riscuri aduce expunerea timpurie a copiilor la smartphone și rețele sociale.
11:50
Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anunţat că va face o dezbatere publică pe tema interzicerii păcănelelor, la care îi invită pe toţi locuitorii oraşului să îşi spună punctul de vedere. Decizia edilului vine după ce săptămâna trecută a lansat o consultare pe această temă, pe pagina lui de socializare. “Am primit sute de […]
11:50
Exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. IGSU: Decizia a fost luată în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate # Europa FM
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. Decizia a fost luată în urma unei evaluări privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, transmite IGSU. ”În actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la […]
11:50
Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică. Numărul beneficiarilor a fost redus iar condițiile de utilizare a banilor s-au modificat | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică. Profesorii care predau în învățământul preuniversitar și universitar vor primi anual 1.500 de lei, sub forma unui voucher. Numărul beneficiarilor a fost însă redus și s-au schimbat și condițiile legate de utilizarea acestei sume. 220 de mii de cadre didactice vor […]
Acum 6 ore
07:50
Criză în Orientul Mijlociu/ 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară, anunță Oana Ţoiu # Europa FM
Un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom. ”Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul […]
Acum 12 ore
23:50
Donald Trump, primele explicații de la declanșarea conflictului cu Iranul: „În curând ar fi avut rachete capabile să ajungă la frumoasa noastră America” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite continuă să desfășoare operațiuni militare de amploare în Iran, a declarat cu puțin timp în urmă președintele Donald Trump. El a precizat că a ordonat armatei americane să atace pentru a împiedica dezvoltarea programului nuclear al Teheranului și a programului de rachete balistice, despre care a afirmat că se extinde rapid. În plus, […]
Acum 24 ore
19:50
Cercetătoarea Ioana Constantin Bercean, despre războiul din Iran: Scopul este schimbarea de regim. Fără trupe la sol și fără controlul instituțiilor din interior, va fi foarte greu ca acest lucru să se întâmple | VIDEO # Europa FM
Iranul a răspuns în forță atacurilor israeliene și americane, care au dus la moartea unei părți semnificative dintre conducătorii țării. Întreaga regiune a Orientului Apropiat este blocată, iar atacurile dintre părți par că se vor înmulți. Potrivit expertei în Orientul Mijlociu, Ioana Constantin Bercean, scopul acestui război este nimic altceva decât dorința SUA de schimbare […]
19:50
Proiectul de buget ar urma să fie finalizat miercuri, anunță PNL după o nouă ședință a coaliției | AUDIO # Europa FM
Bugetul pentru anul 2026 – în linie dreaptă – anunță liberalii după o nouă ședință a Coaliției. Partidele s-au pus de acord ca miercuri să închidă acest capitol într-o formă care să fie agreată de toate partidele din arcul guvernamental. PSD a anunțat că nu va susține bugetul de stat dacă acesta nu va conține […]
19:50
România a activat intervenția civilă europeană, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu, anunță ministra de Externe | AUDIO # Europa FM
România a activat intervenția civilă europeană, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu. Asta înseamnă – spune ministra de Externe, Oana Țoiu – posibilitatea ca români aflați în țările afectate de conflict să poată fi aduși în țară cu zboruri organizate de alte țări membre. Ministra de Externe, Oana Țoiu: „Am activat intervenția europeană în […]
19:50
Academia Europa FM. Ce are de făcut un ministru al Educației? Invitat este Dan Perciun, ministru al Educației în Republica Moldova # Europa FM
Ce are de făcut un ministru al Educației? Aflăm astăzi într-o ediție specială, în care invitatul profesorului Marcel Bartic la Academia Europa FM este Dan Perciun, ministru al Educației în Republica Moldova. Cum sunt formați profesorii de peste Prut, care sunt direcțiile privind manualele și curriculumul și, mai ales, cum își protejează elevii de dezinformare […]
19:50
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Președintele Trump, secretarul Rubio și Steve Whitcouf au făcut tot posibilul pentru o diplomație reală, oferind soluție după soluție pentru pace. Teheranul nu a negociat | AUDIO # Europa FM
Încă un soldat american și-a pierdut viața, după ce Statele Unite au declanșat operațiunea Epic Fury asupra Iranului. Astfel, bilanțul militarilor uciși ajunge la patru, după ce ieri autoritățile americane au anunțat decesul a trei soldați și rănirea altora în timpul acțiunilor. În urmă cu câteva minute, într-o conferință de presă, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, […]
19:50
Ministrul Justiției a anunțat propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General | AUDIO # Europa FM
Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru funcțiile de conducere ale Parchetelor – DNA, DIICOT și Înalta Curte de Casație și Justiție. Cristina Chiriac este propusă pentru funcția de procuror general, Ioan Viorel Cerbu pentru șefia DNA, iar Codrin-Horațiu Miron la DIICOT. Foști șefi ai Parchetelor au fost, de asemenea, nominalizați pentru a ocupa funcții de […]
19:50
Grecia trimite două fregate și avioane militare F-16 în Cipru, după atacurile cu drone iraniene asupra unei baze britanice de pe insulă | AUDIO # Europa FM
Grecia a anunțat că trimite două fregate și două avioane de vânătoare în Cipru, după atacurile cu drone iraniene asupra unei baze britanice de pe insulă. Una dintre fregate este echipată cu un sistem antidronă, a declarat ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, într-o conferință de presă. „Fregata „KIMON” este trimisă imediat în Cipru, împreună […]
19:50
Ministrul Educației din Republica Moldova, despre combaterea propagandei ruse din învățământ: Am dezvoltat niște mecanisme prin care să putem restricționa. Am vorbit și despre retragerea gradelor didactice în anumite cazuri | VIDEO # Europa FM
Pentru Republica Moldova, o provocare majoră în acest moment este combaterea știrilor false venite dinspre Kremlin, subliniază ministrul Educației, Dan Perciun, având în vedere numărul mare de instituții de învățământ cu predarea în limba rusă. Invitat la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de profesorul Marcel Bartic, ministrul a explicat măsurile pe care le ia ministerul, […]
15:50
Ministrul Energiei: Nu există motive ca prețul combustibililor la pompă să ajungă la 10 lei/litru | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu există motive pentru ca prețul la pompă al combustibililor să treacă de 10 lei pe litru. Declarația vine în contextul în care prețul unui baril de petrol a ajuns la 80 de dolari în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Economiștii atrag atenția că este posibil ca prețurile să […]
15:50
Conflictul din Orientul Mijlociu: Românii din Israel ajung în această seară la București. Guvernul pregătește repatrierea celor din alte state afectate, cu prioritate pentru copii și cazurile medicale # Europa FM
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a fost analizată marți, într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Autoritățile au anunțat că prioritatea este aducerea în siguranță în țară a românilor aflați în zonele de risc. Potrivit Executivului, în această seară sunt așteptați la București […]
15:50
Iranul nu va rezista mult timp, din punct de vedere militar, în fața atacurilor lansate de SUA și Israel, spune profesorul Cristian Pârvulescu: „Ei doar răspund la atacurile americane și israeliene” | AUDIO # Europa FM
Iranul nu va rezista mult timp, din punct de vedere militar, în fața atacurilor lansate de Statele Unite și Israel. Va fi interesat, însă, de extinderea conflictului, dar nu și să atace țări europene, spune, la Europa FM, profesorul de politologie Cristian Pârvulescu. Profesorul Cristian Pârvulescu: „Iranienii nu au niciun interes să atace țările europene, […]
15:50
Iranul a răspuns în forță atacurilor israeliene și americane, care au dus la moartea unei părți semnificative dintre conducătorii țării. Întreaga regiune a Orientului Apropiat este blocată, iar atacurile dintre părți par că se vor înmulți. Nu este clar cine face parte din noua conducere iraniană, dar nici care este planul american pentru intervenția din […]
15:50
Piața petrolului crește după conflictul din Orientul Mijlociu. Nu este exclus ca barilul să atingă pragul de 100 de dolari, spun analiștii | AUDIO # Europa FM
Primele ecouri pe piața petrolului după începutul conflictului din Orientul Mijlociu arată că cotațiile au urcat la 80 de dolari pe baril în această dimineață. Nu este exclus ca barilul să atingă pragul de 100 de dolari, spun analiștii. La noi, ministrul Energiei exclude scenariul ca litrul de motorină să ajungă la 10 lei. În […]
15:50
A treia zi de atacuri israeliano‑americane asupra Iranului: Cel puțin 555 de iranieni au fost uciși de la începutul conflictului | AUDIO # Europa FM
Este a treia zi de operațiuni militare lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. „Semiluna Roșie” iraniană a anunțat că cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane. Este cel mai recent bilanț, publicat azi, relatează AFP și dpa, potrivit Agerpres. Cum atacurile Israelului și Statelor Unite […]
15:50
Sal Da Vinci a câștigat Festivalul de la Sanremo 2026. Artistul va reprezenta Italia la Eurovision | AUDIO # Europa FM
A 76-a ediție a Festivalului Sanremo s-a încheiat cu victoria cântărețului americano-italian Sal Da Vinci. Artistul a câștigat marele premiu și va reprezenta Italia la concursul Eurovision din acest an. Festivalul Sanremo este cel mai cunoscut concurs de muzică italiană și este organizat anual în februarie, la Teatrul Ariston din orașul Sanremo, din nordul Italiei. […]
15:50
Ana Maria Bărbosu conduce detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025 în Europa | AUDIO # Europa FM
Ana Maria Bărbosu conduce detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025 în Europa. Ea a strâns, până în acest moment, aproape 10.000 de voturi (trebuie verificat câte s-au mai adunat), față de următoarea clasată, Taisiia Onofriichuk din Ucraina, care a adunat aproape 7.700 de voturi. Campania de votare se va încheia marți, 3 martie. Ana […]
15:50
USR propune interzicerea jocurilor de noroc în Capitală. Deputata Diana Stoica: „Trăim într-un oraș care a devenit invadat de păcănele și de case de pariuri” | AUDIO # Europa FM
Bucureștiul este micul „Las Vegas” sau paradisul păcănelelor. Toate cartierele sunt pline de cazinouri și jocuri de noroc. Membrii USR propun interzicerea sălilor de păcănele în întreg municipiul. Abia schimbată, legislația le permite administrațiilor locale să interzică sălile de jocuri de noroc sau să deschidă și mai multe. Deputata USR Diana Stoica, aflată alături de […]
15:50
Atacul SUA și Israel asupra Iranului ar putea afecta creșterea economică și inflația în Europa, din cauza dependenței multor state de produsele petroliere din Golf | AUDIO # Europa FM
Atacul militar comun al SUA și Israelului asupra Iranului ar putea afecta creșterea economică și inflația în statele europene, arată o analiză Reuters. Cauza: dependența multor țări de pe bătrânul continent de produsele petroliere din Golf. Importurile sunt deja afectate, după ce 200 de nave încărcate cu petrol și gaz lichefiat sunt blocate în jurul […]
15:50
Cipru: Un terminal al aeroportului civil din Paphos a fost evacuat după ce a fost lansată o a treia dronă iraniană asupra bazei RAF de la Akrotiri # Europa FM
O a treia dronă a fost lansată asupra bazei Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) de la Akrotiri, lângă Limassol, Cipru, luni, 2 martie 2026, la prânz, forțând autoritățile cipriote să ordone evacuarea unui terminal al aeroportului civil din Paphos. Până în prezent, nu este clar dacă drona a fost interceptată sau a ratat ținta. Sirenele […]
15:50
Peste 14.000 de români se află în Emiratele Arabe Unite. Oana Țoiu le recomandă să nu părăsească locurile actuale de cazare. Alți 140 de români așteaptă ajutor din partea statului român în Israel | AUDIO # Europa FM
Peste 14.000 de români se află în Emiratele Arabe Unite, spune ministra de Externe, Oana Țoiu. Printre aceștia, sunt puține cazuri de urgență extremă, mai susține oficialul. Din cauza atacurilor, mai multe zboruri către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost anulate, ceea ce face ca românii aflați în […]
Ieri
11:50
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, prin care îşi exprimă “dezaprobarea” faţă de modul în care gestionează “un domeniu esenţial pentru poporul român” va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ. Intitulată “Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română’, […]
10:40
Criză în Orientul Mijlociu/ Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9.30. La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii […]
10:40
Ministrul Justiţiei, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT # Europa FM
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată în perioada 8 ianuarie […]
10:40
35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air […]
10:40
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt # Europa FM
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetăţeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităţilor de frontieră, a anunţat compania luni dimineaţa. “În aceste condiţii riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor […]
1 martie 2026
18:40
Președintele Nicușor Dan, prima reacție după ofensiva din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a publicat pe Facebook prima reacție după atacurile Iranului, Statelor Unite și Israelului din Orientul Mijlociu Redăm comunicatul transmis de președintele României: „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră […]
18:40
Ofensiva continuă în Orientul Mijlociu | Sute de morți în Iran și cel puțin 10 în Israel: Teheranul continuă atacurile în țările din jur, unde sunt baze americane # Europa FM
Continuă ofensivele în Orientul Mijlociu, de ambele părți: cel puțin opt oameni au murit aproape de Ierusalim, după un atac iranian asupra unei clădiri civile. Iranul încă ripostează în Israel și alte țări cu rachete și drone, iar Washingtonul și Tel Aviv-ul încearcă să decapiteze complet armata Teheranului. Și în Iran ar fi murit cel […]
14:40
Aflat într-un buncăr din Tel Aviv în care s-a adăpostit, Bogdan Mihai, artist al Operei Naționale București, a descris atmosfera din Israel de ieri, după primele momente de la declanșarea atacurilor # Europa FM
Aflat într-un buncăr din Tel Aviv, în care s-a adăpostit, Bogdan Mihai, artist al Operei Naționale București, a descris pentru Europa FM atmosfera din Israel de ieri, după primele momente de la declanșarea atacurilor: „Pentru Europa FM sunt Bogdan Mihai, artistul Operei Naționale București. Mă aflu în Tel Aviv de aproape două săptămâni. Eram în […]
14:40
Ministerul Afacerilor Externe anunță că va începe operațiunile de repatriere când va fi sigur | Spațiile aeriene din mai multe țări din Orientul Mijlociu rămân închise: atacurile continuă, iar avioanele nu pot zbura # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe anunță că spațiile aeriene din mai multe țări din Orientul Mijlociu rămân închise: atacurile continuă, iar avioanele nu pot zbura. Așadar, românii rămân blocați în state precum Emiratele Arabe Unite sau Qatar: oficialii români spun că vor începe operațiunile de repatriere când va fi sigur. Între timp, numeroși români, care plecaseră în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit. În țară a fost declarată o perioadă de doliu de 40 de zile # Europa FM
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a murit în timpul atacurilor aeriene americane și israeliene, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, alături de presa din Israel. După multe ore în care a negat informația, Iranul a confirmat moartea ayatollahului. „Acesta a fost ucis în biroul său sâmbătă dimineața în timp ce își îndeplinea […]
28 februarie 2026
14:40
Ministra de Externe, Oana Țoiu: „Românii din Teheran și Tel Aviv să stea la adăpost cu provizii. Am primit relativ puține cereri noi de asistență consulară de dimineață” # Europa FM
Ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, anunță la Europa FM că s-au anulat toate zborurile cu direcția Tel Aviv – România, după atacul Israelului și Statelor Unite asupra Iranului. Și spațiul aerian din Israel a fost închis deocamdată: și Iranul atacă cu rachete Tel Aviv. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la Europa FM: „Au […]
14:40
Premierul Ilie Bolojan, despre atacurile din Iran și Israel: „Suntem în alertă. Când se vor relua zborurile, încercăm să asigurăm transportul românilor spre casă” # Europa FM
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după atacul armat al Statelor Unite și Israelului în Iran. Aflat la Giurgiu pentru semnarea unui contract de apă și canal, prim-ministrul anunță că autoritățile române se află în alertă. Ilie Bolojan a explicat că românii aflați în pericol vor fi aduși în țară după ce situația din Iran […]
14:40
Analistul Iulian Chifu: „Azi am avut decizia Statelor Unite de a închide dosarul iranian, după ce au continuat să îmbogățească uraniu” # Europa FM
Originea atacului Statelor Unite și Israelului în Iran, explicată de specialiști. Americanii și israelienii au un scop comun: eliminarea capacității militare de rază lungă și a progresului dezvoltării armei nucleare, afirmă analiștii. După repetate rânduri în care statul islamic a refuzat să nu mai dezvolte arma nucleară, deși încălca înțelegerile internaționale, Statele Unite au decis […]
10:40
Israelul a lansat „un atac preventiv” împotriva Iranului. Mai multe explozii s-au auzit în centrul Teheranului # Europa FM
UPDATE: Israelul ar fi încercat să-l elimine pe președintele iranian Masoud Pezeșkian, potrivit unei surse israeliene de rang înalt, citată de NEXTA. Ar fi fost lovite aproximativ 30 de ținte în Iran în atacul aerian din această dimineață, printre care reședința președintelui iranian și sediul serviciilor secrete. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, nu […]
27 februarie 2026
22:40
Dominic Fritz, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare: Cred că trebuie să se obișnuiască cu gândul că în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri | AUDIO # Europa FM
Președintele USR, Dominic Fritz, îi răspunde liderului PSD, Sorin Grindeanu, și afirmă că o eventuală rupere a coaliției ar fi „o iresponsabilitate” care ar putea declanșa o criză politică cu efecte economice directe asupra românilor. În plus, liderul USR a susținut că PSD trebuie să accepte că nu mai poate decide singur în cadrul actualei […]
22:40
După ce personalul ambasadei SUA a părăsit Ierusalimul, Marea Britanie și-a retras angajații de la ambasada din Teheran. Ar putea urma o campanie militară comună americano-israeliană împotriva Iranului | AUDIO # Europa FM
Marea Britanie și-a retras temporar personalul din ambasada sa din Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. De altfel, mai multe țări au emis avertismente către cetățenii lor aflați în Orientul Mijlociu. De asemenea, personalul „non-esențial” al ambasadei SUA de la Ierusalim, împreună cu membrii familiilor acestuia, a fost retras. Autoritățile de la Washington […]
22:40
30 de ani de Pokémon: De la un simplu joc pe Game Boy la un fenomen global care a generat peste 100 de miliarde de dolari | AUDIO # Europa FM
Astăzi se împlinesc 30 de ani de la nașterea unuia dintre cele mai mari fenomene din cultura pop mondială, universul Pokémon. Inițial un joc simplu pe Game Boy, a devenit între timp un adevărat imperiu financiar și cultural. Pikachu, Charizard sau Bulbasaur sunt personaje pe care le recunosc astăzi generații întregi, de la copii la […]
22:40
Primarul Sibiului, despre interzicerea păcănelelor: „Oricum se vor practica, n-are rost să ne amăgim. Jocurile de noroc s-au practicat de când e lumea și pământul” | AUDIO # Europa FM
După ce numeroși primari din țară au anunțat că nu vor mai da autorizații pentru păcănele, în orașul Sibiu primarul spune că susține mai degrabă reglementarea decât interzicerea. În vreme ce primarii din Focșani, Bacău și Brăila spun că există multe familii distruse ca urmare a dependenței de jocuri de noroc, primarul Astrid Fodor din […]
22:40
MAE anunță retragerea voluntară a personalului neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Europa FM
Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor familiilor acestora din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatul General de la Haifa și Oficiul de Reprezentare de la Ramallah. În plus, ministrul dă asigurări că va continua să monitorizeze situația de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară […]
18:40
Ce spune purtătorul de cuvânt al CNAIR despre gropile apărute în asfalt după ninsori: E firesc să se deterioreze infrastructura rutieră. Nu cred că a fost descoperit asfaltul indestructibil | VIDEO # Europa FM
Ninsorile abundente și viscolul puternic din această iarnă au transformat șoselele din țară și drumurile din marile orașe în adevărate câmpuri minate. Gropile ajung la zeci de centimetri adâncime, iar rețelele de socializare și aplicațiile de trafic sunt pline de avertismente. Mulți șoferi spun că au ajuns cu mașinile în service după ce nu au […]
18:40
Scandal major de securitate cibernetică în Franța după ce date medicale extrem de sensibile de la peste 11 milioane de francezi au ajuns pe internet | AUDIO # Europa FM
Scandal major de securitate cibernetică în Franța. Date medicale extrem de sensibile de la peste 11 milioane de francezi au ajuns pe internet. Printre persoanele afectate s-ar afla și politicieni de rang înalt. O bază de date cu informații medicale de la peste 15 milioane de francezi a devenit accesibilă publicului online, în urma […]
18:40
Răspunsul premierului după ce a fost acuzat de Marcel Ciolacu că a sărbătorit „tăierile” într-un local de lux: „Asta pot să aprecieze doar niște oameni rău intenționați” | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări după ce a fost acuzat de fostul prim-ministru Marcel Ciolacu că s-a dus să sărbătorească „tăierile” într-un local de lux noaptea, imediat după ședința în care s-a aprobat reforma administrației publice. Oficialul a fost criticat și de alți social-democrați: ei susțin că prim-ministrul s-a grăbit să plece fără să […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.