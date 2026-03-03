Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare
Emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dat asigurări că Iranul deţine cantităţi mari de uraniu pentru fabricarea armelor nucleare, într-un interviu pentru Fox News în care a justificat operaţiunea militară a ţării sale declanşată sâmbătă asupra regimului de la Teheran.
Emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dat asigurări că Iranul deţine cantităţi mari de uraniu pentru fabricarea armelor nucleare, într-un interviu pentru Fox News în care a justificat operaţiunea militară a ţării sale declanşată sâmbătă asupra regimului de la Teheran.
Starmer promite că Marea Britanie nu va repeta „greșelile din Irak” în criza Iranului: „Nu credem în schimbarea de regim din aer” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul de la Londra nu va repeta „greșelile din Irak”, într-un moment de escaladare militară în Orientul Mijlociu și de presiune crescută din partea Washingtonului pentru sprijin operațional. Șeful executivului britanic a subliniat că orice decizie privind implicarea Regatului Unit va fi luată pe „o bază legală” și în cadrul unui „plan viabil, bine gândit”, sugerând că nu consideră suficiente justificările inițiale ale loviturilor americane și israeliene asupra Iranului.
23:50
Experiența profesională și averea lui Codrin Horațiu Miron, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef DIICOT # Digi24.ro
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind vorba despre Codrin Horațiu Miron. În cadrul interviului de săptămâna trecută, Codrin Horațiu Miron a propus o „ofensivă totală” în ceea ce privește drogurile, menționând că „o prioritate absolută” va fi prevenirea traficului și consumului de droguri la festivaluri.
23:50
Erdogan consideră atacurile împotriva Iranului o încălcare a dreptului internaţional. „Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat luni atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, considerându-le o „încălcare clară” a dreptului internaţional, adăugând că Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian în contextul războiului care se extinde şi despre care afirmă că a fost provocat de Israel, transmite Reuters.
23:40
„O altă minciună”. Câți americani susțin bombardarea Iranului ordonată de Trump (sondaj Reuters/Ipsos) # Digi24.ro
Aproximativ un sfert dintre americani aprobă atacurile SUA asupra Iranului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, care s-a încheiat duminică. Conform datelor acestuia, 27% dintre respondenți au declarat că susțin atacurile, 43% s-au pronunțat împotrivă, iar 29% au avut dificultăți în a răspunde.
23:30
Doctrina teocrației iraniene, motivare pentru războiul cu Israel. „Atunci, Al Mahdi se va întâlni cu Hristos” # Digi24.ro
Reconstituirea sistemului de putere din Iran va depinde de apariția unui lider „cu nume și prenume” care își va asuma o anumită poziție în negocieri, potrivit fostului ministru de Externe, Emil Hurezeanu, care a explicat, la Digi24, că, în doctrina teocratică iraniană, Israelul este principalul dușman, și „nu va reapărea iarăși ayatollahul, profetul, urmașul lui Mahomed însuși - Muhammad Al Mahdi, decât în momentul în care eradicarea Israelului va fi certă”.
23:20
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia # Digi24.ro
Serviciile de informaţii şi poliţia din Grecia au arestat luni seară un cetăţean georgian suspectat că a spionat la baza navală Souda de pe insula Creta, utilizată de armata americană, potrivit agenţiei de presă elene ANA şi postului public de televiziune ERT, scrie AFP.
23:10
Trei zile de război în Iran, iar direcția acestui conflict este încă neclară: ce și-ar dori beligeranții (BBC) # Digi24.ro
Războiul deschis de SUA și Israel împotriva Iranului este abia în a trei zi și a devenit deja unul regional, după decizia teheranului de a ataca statele arabe care sunt aliați ai SUA, precum și vecinii Iranului de peste Golful Persic, scrie jurnalistul Jeremy Bowen într-o analiză BBC InDepth, în care arată că este mult prea devreme pentru a avea vreo idee despre când sau cum se va termina conflictul, dar prezintă câteva dintre modalitățile prin care beligeranții ar dori să se termine.
22:50
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost surprins cu o pată roșie vizibilă pe partea dreaptă a gâtului, în timpul ceremoniei Medal of Honor de luni, iar imaginile au stârnit imediat întrebări privind starea sa de sănătate. Medicul Casei Albe a precizat, într-un răspuns pentru CBS News, că este vorba despre o reacție temporară la un tratament dermatologic preventiv.
22:50
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei # Digi24.ro
Când gărzile de corp și șoferii loiali și extrem de bine pregătiți ai înalților oficiali iranieni au venit la muncă lângă strada Pasteur din Teheran - unde ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian israelian sâmbătă - israelienii urmăreau. Aproape toate camerele de supraveghere rutieră din Teheran au fost piratate timp de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și alte orașe din sudul Israelului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, scrie Financial Times.
22:40
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg) # Digi24.ro
Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaților pentru a-i ajuta să-l convingă pe președintele Donald Trump să găsească o soluție care să limiteze operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, transmite Bloomberg.
22:20
Alexandru Rogobete spune că situaţia medicului care opera la un spital privat în timpul programului de la cel de stat nu este singulară # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară.
22:10
Gărzile Revoluţionare din Iran susțin că au atacat un petrolier cu legături cu SUA în strâmtoarea Ormuz: „A fost lovit de două drone” # Digi24.ro
Gărzile Revoluţionare iraniene au transmis luni că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA, transmit agenţiile Reuters şi EFE.
22:00
Senatul a adoptat excepții privind prima zi de concediu medical. Cine va primi plata integrală # Digi24.ro
Senatul a adoptat un amendament prin care introduce excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Astfel, anumite categorii de pacienți nu vor mai fi afectate de regula care prevedea diminuarea indemnizației cu o zi. Proiectul a trecut cu 72 de voturi „pentru”, 2 „contra” și 8 abțineri, iar decizia vine în contextul dezbaterilor privind impactul măsurii asupra persoanelor vulnerabile și asupra bugetului sistemului de sănătate. Senatul este primul for sesizat, urmând ca proiectul să fie analizat și de Camera Deputaților, care este for decizional.
21:50
Oana Țoiu, discuție cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre situația românilor din regiunea afectată de război # Digi24.ro
Oana Țoiu a discutat luni cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, ES șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, despre atacurile Iranului în regiune și despre situația românilor blocați în mai multe zone din EAU. Șefa diplomației de la București i-a mulțumit pentru asistență și precizează că va continua contactul direct „în sprijinul dialogului diplomatic pe teren”.
21:50
Președintele și diplomația iraniană, despre victimele civile ale operațiunii israeliano-americane: „Iranul nu va rămâne tăcut” # Digi24.ro
Diplomaţia iraniană a criticat luni tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, în urma atacului de sâmbătă asupra unei şcoli din oraşul Minab, în sudul Iranului, soldat cu moartea a peste 100 de fete, în prima zi a campaniei de atacuri aeriene americane şi israeliene, în timp ce preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a asigurat că ţara sa nu va rămâne tăcută în faţa lovirii acestei şcoli şi de asemenea a unui spital din Teheran, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
20:50
Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit surse de finanțare pentru măsurile sociale. Ce s-a vorbit despre bugetele locale SURSE # Digi24.ro
Premierul și președintele PNL Ilie Bolojan le-a transmis luni liderilor din partid, în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național, că bugetul este gata 99%, principalul obiectiv este ca acesta să fie echilibrat, dar cu prioritizarea creșterii nivelului investițiilor, potrivit unor surse politice. În cadrul aceleiași întâlniri, Alexandru Nazare a transmis că în buget sunt prevăzute sume pentru unele dintre măsurile sociale cerute de PSD, dar nu la cuantumul cerut. O decizie ar urma să fie luată miercuri, când liderii Coaliției se vor întruni din nou în ședință.
20:50
Momentul în care Ucraina distruge „dușmanul său de moarte” care poate detecta 20 de ținte pe minut # Digi24.ro
Dronele ucrainene lasă „în beznă” apărarea aeriană a Rusiei chiar deasupra liniei frontului. La 1 martie, o stație radar rusă cheie, „Kasta”, a fost distrusă pe frontul de la Zaporojie, potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.
20:40
Blocarea accesului la internet în Iran, o măsură disperată a regimului pentru a izola oamenii, susțin experții: „Nicio cale de scăpare” # Digi24.ro
La aproximativ patru ore după primele lovituri asupra Iranului, țara a fost din nou cufundată într-o întrerupere totală a internetului, limitând sever atât informațiile care au părăsit țara, cât și capacitatea iranienilor de a comunica între ei, relatează The Guardian.
20:30
Aprovizionarea României cu combustibil din Arabia Saudită nu este oprită, spune ministrul Energiei. „Aducem inclusiv din Norvegia” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Digi24, că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită din cauza războiului din Orientul Mijlociu nu este cea care livrează României. El afirmă că rafinăria din Arabia Saudită care livrează în țara noastră este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi. Între timp, spune oficialul, România și-a diversificat sursele de aprovizionare şi aduce inclusiv motorină din Norvegia pentru a acoperi o parte din mix.
20:30
Clauza de apărare reciprocă a UE va fi discutată în următoarele zile, pe fondul atacurilor cu drone din Cipru # Digi24.ro
Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene va fi supusă discuțiilor în următoarele zile, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt șef al Comisiei Europene, Paula Pinho, în urma atacurilor cu drone de fabricație iraniană asupra Ciprului, potrivit Euractiv.
20:20
Guvernul pregătește adoptarea actului normativ care va introduce noul mecanism aplicabil pe piața gazelor, într-un sistem de plafonare hibridă menit să limiteze impactul asupra românilor. În direct la Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că prețul final pentru consumatorii casnici nu ar urma să depășească 310 lei/MWh, chiar și în scenariul în care operatorii merg pe nivelurile maxime permise pe lanțul de producție, transport și distribuție. Oficialul a explicat cum va funcționa noul sistem, ce rol va avea Romgaz pe piața de furnizare și de ce Executivul susține că a anticipat atât volatilitatea internațională a prețurilor, cât și riscurile generate de conflictul armat din Orientul Mijlociu.
