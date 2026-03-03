Ministrul Finanțelor se declară optimist că bugetul va fi adoptat: „Este un buget de dezvoltare accelerată”

22:00

Senatul a adoptat un amendament prin care introduce excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Astfel, anumite categorii de pacienți nu vor mai fi afectate de regula care prevedea diminuarea indemnizației cu o zi. Proiectul a trecut cu 72 de voturi „pentru”, 2 „contra” și 8 abțineri, iar decizia vine în contextul dezbaterilor privind impactul măsurii asupra persoanelor vulnerabile și asupra bugetului sistemului de sănătate. Senatul este primul for sesizat, urmând ca proiectul să fie analizat și de Camera Deputaților, care este for decizional.