Noua tehnologie de iluminat care promite facturi la energie mai mici. Ne putem lua adio de la LED
Gândul, 3 martie 2026 12:50
Ani la rând, becurile LED au fost considerate standardul suprem în materie de economisire a energiei. Ele au fost instalate în aproape fiecare cameră din locuință și au înlocuit vechile becuri incandescente, devenind alegerea ideală pentru cei care vor facturi mai mici și o durată de viață mai lungă. O lampă LED tipică de 8 […]
• • •
Acum 5 minute
13:30
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța în fața experților Băncii Mondiale # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat luni, 2 martie, în fața reprezentanților Băncii Mondiale, că viitorul economic al României depinde de abordare aunei dorecții noi bazată pe competitivitate și inovare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Oana Gheorghiu a precizat […]
13:30
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor” # Gândul
Prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare, PSD le-a cerut partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul de stat pentru anul 2026. Partidul a transmis că cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un […]
Acum 15 minute
13:20
Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și prim-ministrul ungar, Viktor Orban, au discutat, marți, într-o conversație telefonică, despre situația care s-a agravat în jurul Iranului și regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv implicațiile acesteia pentru piața energetică, informează serviciul de presă al Kremlinului. „A fost discutată situația care s-a agravat brusc în jurul Iranului și în întregul Orient Mijlociu, […]
Acum 30 minute
13:10
Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“ # Gândul
În timp ce Statele Unite își continuă acțiunea militară în Iran, prima doamnă a țării, Melania Trump, a devenit, luni, prima soție a unui lider mondial, în funcție, care a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU (UNSC). De la New York, Melania Trump a ținut un discurs care s-a axat pe rolul […]
13:10
Rapid renunță la încă un jucător. Anunțul făcut de Victor Angelescu chiar înainte de play-off: „Să vedem dacă mai joacă fotbal” # Gândul
Președintele Rapidului anunță, chiar înainte de play-off, că echipa „feroviară” se desparte de încă un jucător. Nu mai intră în planurile de viitor ale clubului, iar contractul său, scadent la vară, nu va mai fi prelungit. Este vorba despre mijlocașul defensiv Diogo Mendes, în vârstă de 28 de ani. Angelescu: „Nu ne-a ajutat cu nimic” […]
13:10
Publicistul Ion Cristoriu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre parcursul României. Acesta susține că țara noastră ar avea nevoie de o criză politică pentru a merge mai departe.
13:10
Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, îl primește la Palatul Cotroceni pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii acreditat la București. Ceremonia marchează prezentarea scrisorilor de acreditare de către diplomat, un moment formal prin care acesta își începe oficial mandatul în România. Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador de către Senatul SUA în decembrie […]
Acum o oră
13:00
13:00
După copiii din Vrancea blocați în Dubai apare încă un caz îngrijorător. 31 de elevi și 10 profesori din Neamț nu pot pleca nici ei din Orientul Mijlociu # Gândul
28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă. Gândul […]
12:50
12:50
Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani. Anunțul făcut de ministrul Sănătății # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale, relatează Mediafax. Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor, în cadrul unui demers care […]
12:50
A deschis SUA cutia Pandorei? Ioana Bercean, expert în Orientul Mijlociu: ”Putem fi în fața unui scenariu de război civil în Iran” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, a analizat panorama complexă generată în această zonă odată cu atacul fulgerător lansat în tandem de SUA și Israel în Iran. Invitata apreciază că înlăturarea dinastiei Khomeini poate avea consecințe imprevizibile, căci iranienii sunt polarizați în prezent. În viziunea expertei, […]
Acum 2 ore
12:30
Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar, în dosarul prostituatelor de lux # Gândul
Alina Cotabiță, văduva regretatului Gabriel Cotabiță, a fost eliberată sub măsura preventivă a controlului judiciar, în dosarul ce vizează o rețea de prostituate de lux din saloanele de masaj din Capitală. Magistrații au admis luni, 2 martie, contestația depusă de Alina Cotabiță, la decizia magistraților privind măsura arestului la domiciliu, sub acuzația de proxenetism în […]
12:30
Proiect de lege AUR: victimele violenței domestice vor fi informate obligatoriu, în scris, despre drepturile lor încă de la primul contact cu autoritățile # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu scopul de a introduce obligația expresă de informare a victimelor cu privire la drepturile lor, încă din primul moment al interacțiunii cu autoritățile statului. Inițiativa legislativă prevede că, la […]
12:30
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială. Decretul vine la scurt timp după ce propunerea a fost înaintată oficial șefului statului de către premierul Ilie Bolojan. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va […]
12:20
Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA # Gândul
Forțele americane au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari, sau aproximativ 0,1% din întregul buget al apărării SUA pentru 2026, doar în primele 24 de ore ale ofensivei împotriva Iranului, potrivit estimărilor și datelor analizate e agenția Anadolu. CENTCOM-ul SUA (United States Central Command) a confirmat că operațiunea a inclus bombardiere stealth B-2, avioane […]
12:20
Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Gândul
Mii de zboruri au fost anulate în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați. Aeroporturile și companiile aeriene din Golf au suspendat operațiunile normale până în dimineața zilei de marți, 3 martie. Luni seara, un număr limitat de servicii speciale urmau să plece din Emiratele Arabe Unite. Aeroporturile […]
12:20
Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor” # Gândul
Europarlamentara PSD, Gabriela Firea, îi transmite un mesaj clar premierului Ilie Bolojan: PSD nu poate vota un buget care nu ține cont de solicitările românilor. În acest sens, poziția social-democraților este una „fermă și clară”. Într-o luare de poziție publicată pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea spune că social-democrații vor să apere interesele celor […]
12:00
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că exercițiul național de testare a alarmelor, „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, până la o dată ulterioară, însă, potrivit comunicatului emis, amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică. Sirenele nu vor mai suna miercuri. Care este motivul „În urma unei […]
12:00
Ramona Bădescu, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit la ce soluție recurge atunci când are poftă de dulce. Vedeta își face un desert cât se poate de simplu. Pe contul său de Facebook, Ramona Bădescu le-a spus fanilor săi din online la ce preparat recurge atunci când are poftă de ceva dulce. Aceasta […]
11:40
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45! # Gândul
Intrăm pe „The Rada Way”, cu fostul fundaș al Rapidului și al Craiovei, Ionuț Rada. Avem multe de discutat, de la Slobozia până la Hamburg (martie 2006), de la Rada și Marius Constantin, la Pașcanu și Ciobotariu. Prefațăm împreună cu voi derby-ul cu Universitatea Craiova și meciurile din playoff. Îl ascultam și pe Costel Gâlcă […]
11:40
O țară din Europa oferă 70.000 de euro pentru renovarea caselor în satele cu mai puțin de 5.000 de locuitori # Gândul
În Spania, comunitățile autonome oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din satele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, în cadrul unui program care are ca scop revitalizarea zonelor rurale. 70.000 de euro pentru renovarea locuințelor „Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și […]
Acum 4 ore
11:30
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă # Gândul
Iranul a organizat o ceremonie funerară uriașă pentru cele 165 de persoane ucise într-un atac asupra unei școli de fete din orașul Minab, din sudul țării, relatează Al Jazeera. Televiziunea de stat iraniană a arătat zecii de mii de oameni care umpleau o piață publică. De pe scenă, o femeie care a spus că este […]
11:30
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii” # Gândul
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat, într-o conferință de presă, că Statele Unite au acționat „defensiv”, în ceea ce privește atacarea Iranului. Oficialul american a precizat că Teheranul plănuia să lovească SUA, în cazul unui atac din partea unei alte puteri din Orientul Mijlociu, cum ar fi Israelul. „În mod categoric a […]
11:30
INTERVIU | Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat” # Gândul
Experiența angajaților în companie, ritmul de învățare și modul în care aceștia sunt sprijiniți să se dezvolte reprezintă elemente-cheie pentru succesul organizațional. Într-un interviu acordat Gândul.ro, Gerasimos Contoguris, Director People & Culture la Philip Morris România, explică modul în care compania își construiește cultura organizațională în jurul valorilor „ne pasă”, „împreună suntem mai buni” și […]
11:20
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit # Gândul
Joe Biden a fost surprins vineri dimineață așteptând un zbor de linie spre South Carolina, pe Aeroportul Ronald Reagan. Ceața densă a întârziat plecarea, iar pasagerii au trăit un moment rar, întâlnindu-l pe fostul lider de la Casa Albă în ipostaza unui călător obișnuit. Vineri dimineață, printre pasagerii grăbiți și anunțurile de îmbarcare întârziate din […]
11:20
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat marți că 28 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului din regiune, transmite Mediafax. Potrivit listei publicate de CNAB, au fost anulate curse către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama. Decizia […]
11:20
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria # Gândul
Pentru fanii FCSB, ultima speranță de a mai prinde un loc în play-off era legată de un litigiu în care a fost implicat clubul CFR Cluj, scrie PROSPORT. Ardelenii s-au confruntat inclusiv cu amenințarea depunctării pentru neplata unor datorii. Cazul lor a ajuns pe masa comisiilor federale. Datorie de 200.000 de euro Tribunalul de Arbitraj […]
11:20
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro # Gândul
Guvernul Bolojan se apucă de debirocratizare și mizează pe ajutorul cetățenilor. Pe platforma fara-hartie.gov.ro, românii pot reclama direct procedurile care îi scot din minți: dosare cu șină, copii după acte deja depuse, drumuri inutile între instituții sau servicii care încă nu există online. Platforma „Fără hârtie”, lansată oficial astăzi, permite trimiterea de sesizări despre birocrație […]
11:10
Piperul este unul dintre cele mai folosite condimente pentru diverse mâncăruri. Acesta are și unele proprietăți terapeutice. Piperul negru este cel mai folosit în bucătărie, dar are și beneficii pentru sănătate. Piperina, un compus din piper, oferă gustul caracteristic al acestui condiment. Calităţile culinare ale piperului derivă din capacitatea lui de a intensifica aromele […]
11:10
Catedrala Națională a ajuns în universul jocului Minecraft, unul dintre cele mai populare jocuri video din istorie. Ce a spus Biserica # Gândul
Catedrala Națională a ajuns în jocul video Minecraft. Utilizatorii pot explora liber clădirea monumentală de creație ortodoxă din București, a transmis creatorul celebrului joc video. Catedrala Națională a fost reconstruită în jocul video Minecraft în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din joc, potrivit Basilica, citată de ProTv. Catedrala Națională a […]
11:10
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a spus recent că a găsit anumite nereguli la CSA Steaua, nu doar la secția de fotbal, și a explicat că nu e normal ca stadionul din Ghencea să aibă o chirie mult mai mare ca Arena Națională. Gigi Becali a comentat despre situația Stelei, rivala FCSB, și dacă până acum […]
11:10
Producătorii au majorat prețurile la începutul anului, iar energia a fost principalul motor al acestor scumpiri. Prețurile la poarta fabricii au crescut în ianuarie 2026 cu 2,2% față de decembrie 2025 și cu 7,8% comparativ cu ianuarie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, relatează Mediafax. Scumpirile au fost mai pronunțate pe piața […]
11:00
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori # Gândul
Agenția de știri Fars, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, a declarat că Teheranul a lovit o bază aeriană americană din Bahrain, în primele ore ale celei de-a patra zile a conflictului, relatează The Mirror. Mass-media iraniană a raportat că un atac cu drone și rachete a distrus o bază aeriană americană din Bahrain. Atacul raportat marți, […]
11:00
Franța intră într-o nouă eră nucleară. Primul submarin strategic de generație a treia va purta numele „L’Invincible” și va ieși pe mare în 2036 # Gândul
Anunț ferm de la Paris. Președintele Emmanuel Macron a confirmat că Franța va lansa în 2036 primul submarin nuclear purtător de rachete din noua generație, parte a programului SNLE 3G. Numele „L’Invincible” respectă tradiția Marinei franceze „Foarte puține națiuni din lume sunt capabile să construiască astfel de submarine nucleare”, a spus Președintele Macron. Marți, 3 […]
11:00
Ministerul Afacerilor Externe a făcut noi precizări pentru românii blocați în Israel. Potrivit comunicatului emis marți dimineața, ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare, destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a ușura comunicarea și asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră. Sprijin pentru […]
10:50
Diminețile începutului de primăvară sunt, în continuare, cețoase, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis și alte avertizări de vreme rea. Temperaturile, potrivit acestora, se situează – în multe zone ale țării – peste cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile sunt sporadice. Meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, […]
10:50
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm” # Gândul
Prețul mediu al benzinei în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea pune presiune politică pe președintele Donald Trump, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului. Prețul mediu al benzinei la pompă în Statele Unite a trecut luni de 3 dolari pe galon pentru prima […]
10:40
Autoritățile din Gorj au scos la licitație mii de mărțișoare din aur și argint. Când are loc și cum pot să participe cei interesați # Gândul
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj vor scoate la licitație peste 2.100 de mărțișoare din aur și argint, confiscate. Evenimentul va avea loc joi, 5 martie 2026, începând cu ora 11:00, la sediul instituției din Târgu Jiu, strada Siretului nr. 6, camera 408, etaj 4. Bunurile scoase la licitație au intrat în proprietatea statului în […]
10:40
Tot mai mulți tineri din Europa afirmă că nivelul costurilor din țările lor depășește posibilitățile reale de trai, chiar și atunci când au un loc de muncă stabil. Printre ei se numără și o britanică în vârstă de 29 de ani care, deși avea o slujbă sigură în domeniul educației, a ajuns la concluzia că […]
10:40
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare # Gândul
Au apărut imagini video cu momentele de după prăbușirea unui avion de luptă american în Kuweit, surprinzând secvențe în care pilotul, catapultat cu câteva secunde înainte de impact, este văzut la sol, în timp ce mai mulți localnici se apropie de el. Un avion de vânătoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale […]
10:30
Postul la români a devenit pe zi ce trece un lux. Chiar într-un supermarket cunoscut, un celebru preparat vegetal se vinde cu 70 de lei kilogramul. Românii au intrat de ceva timp în Postul Paștelui, iar unii dintre ei aleg să nu consume alimente de orginie animală: carne, lactate, ouă și chiar pește, cu excepție […]
10:10
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina” # Gândul
Rachetele trimise de SUA și Israel au împânzit cerul iranian și o mare parte din conducerea Republicii Islamice a fost deja eliminată. Implicațiile atacului asupra Iranului vor reverbera în tot Orientul Mijlociu și Eurasia în anii care urmează. Peste Marea Caspică, oficialii ruși sunt cu siguranță nemulțumiți să vadă un stat aliat sub atacul devastator […]
10:00
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Ţoiu pleacă în vizită în Polonia # Gândul
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu merge în vizită în republica Polonă, după cum anunţă MAE printr-un comunicat. Însă, ministrul ne asigură că, din 3 zile cât avea programat, va sta doar o zi. „Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află marți, 3 martie 2026, în […]
10:00
Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic # Gândul
Scenariul în care Gică Hagi îl va înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională începe să prindă contur. Schimbare ar urma să aibă loc mai repede decât era anticipat, iar modificarea ar avea și alte efecte secundare, notează ProSport. ”Regele” ar urma să îl treacă pe Mihai Stoichiță în linia a doua, cel care ar […]
10:00
Armata israeliană a confirmat că soldații săi operează în sudul Libanului, descriind acțiunea drept o „măsură tactică la graniță”. Ministrul Apărării a autorizat trupele să preia poziții suplimentare, în timp ce IDF afirmă că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”. Armata israeliană a transmis oficial că forțele sale „operează în sudul Libanului”, în […]
09:50
Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje” # Gândul
În şedinţa de coaliţie de luni, 2 martie, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat proiectul de buget pentru 2026. „Este un buget de responsabilitate și echilibru”, scrie Nazere, pe facebook, „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc […]
09:50
Alimentele din programul „Laptele și cornul” au fost depistate cu nereguli grave. Părinții au înaintat și o petiție # Gândul
Părinții din județul Sibiu au solicitat ca produsele distribuite elevilor prin programul „Laptele și cornul” să fie îmbunătățite, ei au înaintat și o petiție online care conține probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentarp. În timp ce unele unități de învățământ au precizat că alimentele sunt consumate fără probleme, alte confirmă că există […]
09:40
Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea. # Gândul
Un general al Gardienilor Revoluţiei din Iran a avertizat Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că orice navă care încearcă să tranziteze ruta vitală pentru exportul global de petrol prin strâmtoarea din Golful Persic va fi incendiată. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a […]
09:40
Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE. „În câteva zile, Ucraina va fi pregătită” # Gândul
Cu o țară aflată în plin război, Volodimir Zelenski vorbește despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și îndeplinirea criteriilor impuse de statele membre. Liderul de la Kiev declară că administrația sa va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor cu Bruxellesul. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că, până în 2027, va fi pregătită […]
