Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria
Gândul, 3 martie 2026 11:20
Pentru fanii FCSB, ultima speranță de a mai prinde un loc în play-off era legată de un litigiu în care a fost implicat clubul CFR Cluj, scrie PROSPORT. Ardelenii s-au confruntat inclusiv cu amenințarea depunctării pentru neplata unor datorii. Cazul lor a ajuns pe masa comisiilor federale. Datorie de 200.000 de euro Tribunalul de Arbitraj […]
Acum 5 minute
12:00
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că exercițiul național de testare a alarmelor, „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, până la o dată ulterioară, însă, potrivit comunicatului emis, amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică. Sirenele nu vor mai suna miercuri. Care este motivul „În urma unei […]
12:00
Ramona Bădescu, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit la ce soluție recurge atunci când are poftă de dulce. Vedeta își face un desert cât se poate de simplu. Pe contul său de Facebook, Ramona Bădescu le-a spus fanilor săi din online la ce preparat recurge atunci când are poftă de ceva dulce. Aceasta […]
Acum 30 minute
11:40
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45! # Gândul
Intrăm pe „The Rada Way”, cu fostul fundaș al Rapidului și al Craiovei, Ionuț Rada. Avem multe de discutat, de la Slobozia până la Hamburg (martie 2006), de la Rada și Marius Constantin, la Pașcanu și Ciobotariu. Prefațăm împreună cu voi derby-ul cu Universitatea Craiova și meciurile din playoff. Îl ascultam și pe Costel Gâlcă […]
11:40
O țară din Europa oferă 70.000 de euro pentru renovarea caselor în satele cu mai puțin de 5.000 de locuitori # Gândul
În Spania, comunitățile autonome oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din satele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, în cadrul unui program care are ca scop revitalizarea zonelor rurale. 70.000 de euro pentru renovarea locuințelor „Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și […]
11:30
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă # Gândul
Iranul a organizat o ceremonie funerară uriașă pentru cele 165 de persoane ucise într-un atac asupra unei școli de fete din orașul Minab, din sudul țării, relatează Al Jazeera. Televiziunea de stat iraniană a arătat zecii de mii de oameni care umpleau o piață publică. De pe scenă, o femeie care a spus că este […]
11:30
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii” # Gândul
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat, într-o conferință de presă, că Statele Unite au acționat „defensiv”, în ceea ce privește atacarea Iranului. Oficialul american a precizat că Teheranul plănuia să lovească SUA, în cazul unui atac din partea unei alte puteri din Orientul Mijlociu, cum ar fi Israelul. „În mod categoric a […]
11:30
INTERVIU | Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat” # Gândul
Experiența angajaților în companie, ritmul de învățare și modul în care aceștia sunt sprijiniți să se dezvolte reprezintă elemente-cheie pentru succesul organizațional. Într-un interviu acordat Gândul.ro, Gerasimos Contoguris, Director People & Culture la Philip Morris România, explică modul în care compania își construiește cultura organizațională în jurul valorilor „ne pasă”, „împreună suntem mai buni” și […]
Acum o oră
11:20
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit # Gândul
Joe Biden a fost surprins vineri dimineață așteptând un zbor de linie spre South Carolina, pe Aeroportul Ronald Reagan. Ceața densă a întârziat plecarea, iar pasagerii au trăit un moment rar, întâlnindu-l pe fostul lider de la Casa Albă în ipostaza unui călător obișnuit. Vineri dimineață, printre pasagerii grăbiți și anunțurile de îmbarcare întârziate din […]
11:20
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat marți că 28 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului din regiune, transmite Mediafax. Potrivit listei publicate de CNAB, au fost anulate curse către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama. Decizia […]
11:20
11:20
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro # Gândul
Guvernul Bolojan se apucă de debirocratizare și mizează pe ajutorul cetățenilor. Pe platforma fara-hartie.gov.ro, românii pot reclama direct procedurile care îi scot din minți: dosare cu șină, copii după acte deja depuse, drumuri inutile între instituții sau servicii care încă nu există online. Platforma „Fără hârtie”, lansată oficial astăzi, permite trimiterea de sesizări despre birocrație […]
11:10
Piperul este unul dintre cele mai folosite condimente pentru diverse mâncăruri. Acesta are și unele proprietăți terapeutice. Piperul negru este cel mai folosit în bucătărie, dar are și beneficii pentru sănătate. Piperina, un compus din piper, oferă gustul caracteristic al acestui condiment. Calităţile culinare ale piperului derivă din capacitatea lui de a intensifica aromele […]
11:10
Catedrala Națională a ajuns în universul jocului Minecraft, unul dintre cele mai populare jocuri video din istorie. Ce a spus Biserica # Gândul
Catedrala Națională a ajuns în jocul video Minecraft. Utilizatorii pot explora liber clădirea monumentală de creație ortodoxă din București, a transmis creatorul celebrului joc video. Catedrala Națională a fost reconstruită în jocul video Minecraft în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din joc, potrivit Basilica, citată de ProTv. Catedrala Națională a […]
11:10
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a spus recent că a găsit anumite nereguli la CSA Steaua, nu doar la secția de fotbal, și a explicat că nu e normal ca stadionul din Ghencea să aibă o chirie mult mai mare ca Arena Națională. Gigi Becali a comentat despre situația Stelei, rivala FCSB, și dacă până acum […]
11:10
Producătorii au majorat prețurile la începutul anului, iar energia a fost principalul motor al acestor scumpiri. Prețurile la poarta fabricii au crescut în ianuarie 2026 cu 2,2% față de decembrie 2025 și cu 7,8% comparativ cu ianuarie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, relatează Mediafax. Scumpirile au fost mai pronunțate pe piața […]
Acum 2 ore
11:00
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori # Gândul
Agenția de știri Fars, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, a declarat că Teheranul a lovit o bază aeriană americană din Bahrain, în primele ore ale celei de-a patra zile a conflictului, relatează The Mirror. Mass-media iraniană a raportat că un atac cu drone și rachete a distrus o bază aeriană americană din Bahrain. Atacul raportat marți, […]
11:00
Franța intră într-o nouă eră nucleară. Primul submarin strategic de generație a treia va purta numele „L’Invincible” și va ieși pe mare în 2036 # Gândul
Anunț ferm de la Paris. Președintele Emmanuel Macron a confirmat că Franța va lansa în 2036 primul submarin nuclear purtător de rachete din noua generație, parte a programului SNLE 3G. Numele „L’Invincible” respectă tradiția Marinei franceze „Foarte puține națiuni din lume sunt capabile să construiască astfel de submarine nucleare”, a spus Președintele Macron. Marți, 3 […]
11:00
Ministerul Afacerilor Externe a făcut noi precizări pentru românii blocați în Israel. Potrivit comunicatului emis marți dimineața, ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare, destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a ușura comunicarea și asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră. Sprijin pentru […]
10:50
Diminețile începutului de primăvară sunt, în continuare, cețoase, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis și alte avertizări de vreme rea. Temperaturile, potrivit acestora, se situează – în multe zone ale țării – peste cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile sunt sporadice. Meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, […]
10:50
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm” # Gândul
Prețul mediu al benzinei în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea pune presiune politică pe președintele Donald Trump, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului. Prețul mediu al benzinei la pompă în Statele Unite a trecut luni de 3 dolari pe galon pentru prima […]
10:40
10:40
Tot mai mulți tineri din Europa afirmă că nivelul costurilor din țările lor depășește posibilitățile reale de trai, chiar și atunci când au un loc de muncă stabil. Printre ei se numără și o britanică în vârstă de 29 de ani care, deși avea o slujbă sigură în domeniul educației, a ajuns la concluzia că […]
10:40
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare # Gândul
Au apărut imagini video cu momentele de după prăbușirea unui avion de luptă american în Kuweit, surprinzând secvențe în care pilotul, catapultat cu câteva secunde înainte de impact, este văzut la sol, în timp ce mai mulți localnici se apropie de el. Un avion de vânătoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale […]
10:30
Postul la români a devenit pe zi ce trece un lux. Chiar într-un supermarket cunoscut, un celebru preparat vegetal se vinde cu 70 de lei kilogramul. Românii au intrat de ceva timp în Postul Paștelui, iar unii dintre ei aleg să nu consume alimente de orginie animală: carne, lactate, ouă și chiar pește, cu excepție […]
10:10
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina” # Gândul
Rachetele trimise de SUA și Israel au împânzit cerul iranian și o mare parte din conducerea Republicii Islamice a fost deja eliminată. Implicațiile atacului asupra Iranului vor reverbera în tot Orientul Mijlociu și Eurasia în anii care urmează. Peste Marea Caspică, oficialii ruși sunt cu siguranță nemulțumiți să vadă un stat aliat sub atacul devastator […]
Acum 4 ore
10:00
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Ţoiu pleacă în vizită în Polonia # Gândul
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu merge în vizită în republica Polonă, după cum anunţă MAE printr-un comunicat. Însă, ministrul ne asigură că, din 3 zile cât avea programat, va sta doar o zi. „Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află marți, 3 martie 2026, în […]
10:00
Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic # Gândul
Scenariul în care Gică Hagi îl va înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională începe să prindă contur. Schimbare ar urma să aibă loc mai repede decât era anticipat, iar modificarea ar avea și alte efecte secundare, notează ProSport. ”Regele” ar urma să îl treacă pe Mihai Stoichiță în linia a doua, cel care ar […]
10:00
Armata israeliană a confirmat că soldații săi operează în sudul Libanului, descriind acțiunea drept o „măsură tactică la graniță”. Ministrul Apărării a autorizat trupele să preia poziții suplimentare, în timp ce IDF afirmă că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”. Armata israeliană a transmis oficial că forțele sale „operează în sudul Libanului”, în […]
09:50
Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje” # Gândul
În şedinţa de coaliţie de luni, 2 martie, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat proiectul de buget pentru 2026. „Este un buget de responsabilitate și echilibru”, scrie Nazere, pe facebook, „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc […]
09:50
Alimentele din programul „Laptele și cornul” au fost depistate cu nereguli grave. Părinții au înaintat și o petiție # Gândul
Părinții din județul Sibiu au solicitat ca produsele distribuite elevilor prin programul „Laptele și cornul” să fie îmbunătățite, ei au înaintat și o petiție online care conține probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentarp. În timp ce unele unități de învățământ au precizat că alimentele sunt consumate fără probleme, alte confirmă că există […]
09:40
Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea. # Gândul
Un general al Gardienilor Revoluţiei din Iran a avertizat Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că orice navă care încearcă să tranziteze ruta vitală pentru exportul global de petrol prin strâmtoarea din Golful Persic va fi incendiată. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a […]
09:40
Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE. „În câteva zile, Ucraina va fi pregătită” # Gândul
Cu o țară aflată în plin război, Volodimir Zelenski vorbește despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și îndeplinirea criteriilor impuse de statele membre. Liderul de la Kiev declară că administrația sa va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor cu Bruxellesul. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că, până în 2027, va fi pregătită […]
09:40
09:30
Ilie Bolojan anunţa anul trecut că guvernul condus de el a reuşit performanţa să economisească nişte bani în urma reformelor sale administrative. Este vorba despre aproape 4 milioane de lei, 3.603.814 lei, care vor merge către angajaţii Senatului care au înregistrat şi 40 de zile de concediu neluate. Anul trecut, Senatul României îşi subţia rândurile […]
09:20
Lansarea unui studiu de prefezabilitate pentru schițarea unui proiecte de monorail a stârnit discuții aprinse în asociațiile civice, după ce proiectul autostrăzii a mai avansat puțin, relatează ZDI. Dispute aprinse la Iași între asociațiile pro-autostradă Studiul privind monorailul, pentru care a fost semnat recent un contract, va determina traseul pe care l-ar putea avea acest […]
09:10
În martie 2026, Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans # Gândul
Compania RCS-RDS, cel mai mare jucător de pe piața de telecomunicații din România, anunță o nouă ofertă: în luna martie 2026, Digi oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans. Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook, modelul inclus în promoție este Motorola Edge 60 Fusion. Telefon […]
09:00
Călin Georgescu ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru formalităţile legate de controlul judiciar. În urmă cu câteva săptămâni, i-a fost prelungită măsura preventivă de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile. Susținătorii acestuia se vor strânge ca de obicei în faţa sediului de poliţie, întrucât aceştia continuă să […]
09:00
Anamaria Prodan îi ironizează pe românii blocați în Dubai din cauza războiul: ”Invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor” # Gândul
Anamaria Prodan a oferit o reacție total neașteptată în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu. Agenta de jucători susține că situația în Dubai este absolut normală și i-a acuzat pe români că inventează povești. Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat atacuri împotriva mai multor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran. Mai […]
08:50
Andrei Caramitru scrie despre asemănările şi deosebitie dintre români şi iranieni. În cea mai nouă postare a sa, acesta ajunge la o concluzie tristă şi anume aceea că „suntem mai praf ca societate decat iranienii”, chiar şi fără bombardamente. Procentele de educaţie şi de urbanizare ale populaţiei României sunt cu mult sub cele ale Iranului, […]
08:50
Ce a mai rămas din cel mai mare centru pentru ucraineni în România. Se află la Iași, iar pe acolo au trecut peste 5.000 de refugiați # Gândul
Timp de aproape patru ani, Iași a fost orașul-refugiu pentru ucrainenii fugiți din calea războiului. Acolo a funcționat cel mai mare centru de asistență umanitară și socială din România. Centrul Nicolina a fost pentru peste 5.000 de oameni un loc sigur după bombardamente, despărțiri dureroase și pierderi greu de imaginat, relatează ZDI. Ce a mai […]
08:40
Calcul complet. Cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. Cât trimite lunar acasă, în Nepal # Gândul
Numărul livratorilor străini care lucrează în România a crescut constant în ultimii ani. De altfel, se observă faptul că, în marile orașe, muncitorii din Nepal au ajuns să reprezinte una dintre cele mai vizibile comunități. Am făcut calculul complet și vă putem spune cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. […]
08:40
Pensii record în Iași din contribuții. O carieră la stat combinată cu mediul privat poate duce la o pensie de 30.000 de lei # Gândul
O carieră care a fost construită pe venituri ridicate, combinate cu o bună activitate în mediul privat poate să ducă la o pensie la final de activitate și la peste 30.000 de lei. Pensiile record înregistrate în Iași Potrivit ZDI, Casa Județeană de Pensii a arătat că primele două poziții din clasamentul pensiilor stabilite exclusiv […]
08:20
Trump susține că armata SUA are suficiente arme pentru a susține un conflict pe termen nelimitat: „Stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat. Afirmațiile au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că SUA încearcă să distrugă forța de rachete și drone a Iranului înainte de a rămâne fără […]
08:10
Ce pensie va avea Mitică Dragomir dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar # Gândul
Mitică Dragomir este unul dintre beneficiarii de pensie care depăşeşte pragul minim la care nu se aplică CASS. Alături de acesta sunt şi alte milioane de pensionari care se consideră discriminaţi au un motiv să se bucure, când va intra în vigoare ultima decizie a premierului Ilie Bolojan. Una dintre măsurile premierului, aplicată de la […]
Acum 6 ore
08:00
Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de luni seară, analistul Valentin Stan dezvăluie strategia genială a lui Saddam Hussein: Rachetele către Israel, o capcană pentru destrămarea coaliției anti-Irak. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show În emisiunea de luni seară, analistul Valentin Stan a explicat de ce Saddam Hussein a lansat rachete către Israel în timpul Războiului […]
07:50
Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Israelul a „demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran intră marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Așa cum era de așteptat, luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului. În același timp, costul uman începe să se vadă și pentru armata SUA: șase militari au fost uciși, transmite Washingtonul.
07:40
Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 martie 2026, în a 1.468-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Luna trecută, armata rusă a cucerit „doar” 123 kilometri pătrați din Ucraina, cel mai mic avans din aprilie 2024, conform analizei AFP a datelor obținute de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Cum calculează […]
07:40
318 de români, evacuați infernul din Israel au ajuns în siguranță în România: „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat” # Gândul
Primul grup de cetățeni români, format din peste 300 de persoane aflate în zone afectate de conflict, a părăsit Israelul prin Egipt și a ajuns în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, cu o cursă TAROM, însă din nefericire mai multe zboruri din zona de conflict au fost anulate. Românii au fost preluați în Egipt de […]
07:40
Un om şi un câine au murit azi-noapte într-o explozie, în București. A fost nevoie de 8 autospeciale de stingere ca să lichideze incendiul # Gândul
În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, București. Incendiul s-a manifestat cu flacăra violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit. Din primele informații, în momentul producerii exploziei […]
07:20
3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jessica Biel este o actriță și producătoare americană, născută pe 3 martie 1982, în Minnesota, SUA. Şi-a început cariera în modelling și reclame, iar la doar 14 ani a obținut rolul care […]
