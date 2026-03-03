Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit

07:50

Războiul dintre SUA-Israel și Iran intră marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Așa cum era de așteptat, luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului. În același timp, costul uman începe să se vadă și pentru armata SUA: șase militari au fost uciși, transmite Washingtonul.