Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie

Financial Intelligence, 3 martie 2026 13:20

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului şi […] The post Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
14:00
Exim Banca Românească, parte a consorțiului internațional de bănci care finanțează Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa Financial Intelligence
Exim Banca Românească își consolidează poziția de finanțator strategic al economiei verzi, alăturându-se consorțiului internațional de bănci care […] The post Exim Banca Românească, parte a consorțiului internațional de bănci care finanțează Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Marea Neagră între alianțe, geografie și realismul Ankarei (Corneliu Pivariu) Financial Intelligence
* “Geografia rămâne constantă; interpretarea regulilor variază în funcție de putere.” Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […] The post Marea Neagră între alianțe, geografie și realismul Ankarei (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Enery atrage o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro și lansează Cadrul de Finanțare Sustenabilă Financial Intelligence
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), a semnat o finanțare verde […] The post Enery atrage o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro și lansează Cadrul de Finanțare Sustenabilă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
13:30
QatarEnergy va opri producția din sectorul downstream Financial Intelligence
În continuarea deciziei QatarEnergy de a opri producția de gaz natural lichefiat (LNG) și a produselor asociate, QatarEnergy […] The post QatarEnergy va opri producția din sectorul downstream appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
13:20
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului şi […] The post Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie appeared first on Financial Intelligence.
13:10
AIEA confirmă că intrările la uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz au fost bombardate în recentele atacuri Financial Intelligence
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marţi că intrările la uzina subterană de îmbogăţire a uraniului […] The post AIEA confirmă că intrările la uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz au fost bombardate în recentele atacuri appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
12:50
Electro-Alfa International s-a listat la BVB, în urma unei Ofertei Publice Inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei, prima închisă anticipat din istorie; creștere cu 25% a cotației față de IPO Financial Intelligence
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la prețul de execuție al IPO […] The post Electro-Alfa International s-a listat la BVB, în urma unei Ofertei Publice Inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei, prima închisă anticipat din istorie; creștere cu 25% a cotației față de IPO appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al […] The post Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
12:00
Schwarz IT devine Schwarz Digits Romania și își aliniază operațiunile locale la strategia europeană de suveranitate digitală Financial Intelligence
Schwarz Digits, divizia IT și digitală a grupului, face un nou pas în modul în care își organizează […] The post Schwarz IT devine Schwarz Digits Romania și își aliniază operațiunile locale la strategia europeană de suveranitate digitală appeared first on Financial Intelligence.
12:00
China acuză SUA şi Israelul că incită la o schimbare de regim în Iran Financial Intelligence
China a acuzat marţi Statele Unite şi Israelul de “incitare la o schimbare de regim” în Iran după […] The post China acuză SUA şi Israelul că incită la o schimbare de regim în Iran appeared first on Financial Intelligence.
12:00
România a înregistrat 6,05 miliarde euro prejudiciu estimat în dosarele EPPO active la finalul lui 2025, fraudă pe fonduri UE de 5,03 miliarde euro Financial Intelligence
România avea 535 de dosare active la Parchetul European la finalul lui 2025, cu un prejudiciu estimat de […] The post România a înregistrat 6,05 miliarde euro prejudiciu estimat în dosarele EPPO active la finalul lui 2025, fraudă pe fonduri UE de 5,03 miliarde euro appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Grupul Intesa Sanpaolo acordă un credit de 85 milioane de euro pentru investiția strategică a Enery în stocarea energiei Financial Intelligence
Divizia Bănci Internaționale a Grupului Intesa Sanpaolo, prin subsidiarele Intesa Sanpaolo Bank România și Všeobecná úverová banka (VUB), […] The post Grupul Intesa Sanpaolo acordă un credit de 85 milioane de euro pentru investiția strategică a Enery în stocarea energiei appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Israelul estimează că războiul împotriva Iranului va dura “câteva săptămâni” Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva […] The post Israelul estimează că războiul împotriva Iranului va dura “câteva săptămâni” appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri (avocați) Financial Intelligence
Articol scris de: Georgiana Bădescu (partner), Teodora Burduja (attorney at law), Mara Nedelcu (associate), Schoenherr și Asociații SCA […] The post Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri (avocați) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Visual Fan marchează un profit de 12,5 milioane lei, în creștere cu peste 120%, în 2025 Financial Intelligence
Compania Visual Fan S.A. a înregistrat în 2025 un profit net de 12,5 milioane lei, în creștere cu […] The post Visual Fan marchează un profit de 12,5 milioane lei, în creștere cu peste 120%, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus,după cel asupra unei baze din Cipru (ministru german) Financial Intelligence
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu […] The post Un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus,după cel asupra unei baze din Cipru (ministru german) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane Financial Intelligence
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului […] The post Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Preţurile producţiei industriale au crescut cu 7,8% în ianuarie, în ritm anual Financial Intelligence
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,2% în luna ianuarie a […] The post Preţurile producţiei industriale au crescut cu 7,8% în ianuarie, în ritm anual appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Nazare: Trebuie să avem un buget realist; nu ne permitem derapaje Financial Intelligence
Bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate şi echilibru, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi […] The post Nazare: Trebuie să avem un buget realist; nu ne permitem derapaje appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Firmele indiene reduc aprovizionarea cu gaz a industriilor după ce Qatarul a oprit producția de LNG Financial Intelligence
Companiile din India au redus aprovizionarea cu gaz natural a industriilor în anticiparea unei reduceri a ofertei după […] The post Firmele indiene reduc aprovizionarea cu gaz a industriilor după ce Qatarul a oprit producția de LNG appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Australia îndeamnă la calm în ceea ce privește achiziționarea de combustibil în contextul războiului dintre SUA și Israel Financial Intelligence
Ministrul energiei din Australia a îndemnat șoferii să nu cumpere combustibil în mod panicard, întrucât extinderea războiului dintre […] The post Australia îndeamnă la calm în ceea ce privește achiziționarea de combustibil în contextul războiului dintre SUA și Israel appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru Financial Intelligence
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe […] The post Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 54 de euro pentru un Megawatt-oră Financial Intelligence
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu […] The post Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 54 de euro pentru un Megawatt-oră appeared first on Financial Intelligence.
10:40
RetuRO o numește pe Adela Smeu în funcția de CEO   Financial Intelligence
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, anunță numirea doamnei Adela Smeu în funcția de Director General (CEO) […] The post RetuRO o numește pe Adela Smeu în funcția de CEO   appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Peste 60% din petrolul ajuns în România anul trecut a venit din Kazahstan Financial Intelligence
Topul celor trei țări din care România a importat în ianuarie-noiembrie 2025 sunt: Kazahstan – 5,15 milioane de […] The post Peste 60% din petrolul ajuns în România anul trecut a venit din Kazahstan appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:30
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group Financial Intelligence
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group, după ce, recent, renunțase la numirea […] The post Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Fondatorul Giacomo Billi răscumpă Alive Capital și vizează extinderea regională în energie  Financial Intelligence
Tranzacția restabilește controlul integral al Omnia Capital, accelerând creșterea și integrarea în Europa de Sud-Est Alive Capital, platformă […] The post Fondatorul Giacomo Billi răscumpă Alive Capital și vizează extinderea regională în energie  appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar alți acționari cer revocarea lui Andrei-Octav Moise; Lion a cerut și un proces de selecție simplificat, transparent şi eficient a unui administrator de fond Financial Intelligence
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar […] The post Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar alți acționari cer revocarea lui Andrei-Octav Moise; Lion a cerut și un proces de selecție simplificat, transparent şi eficient a unui administrator de fond appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Comerțul exterior, ajustare progresivă în 2025 Financial Intelligence
Autor: Dan Pălăngean Comerțul exterior al României a consemnat o ajustare vizibilă pe parcursul anului 2025, potrivit datelor […] The post Comerțul exterior, ajustare progresivă în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Președintele Emiratelor Arabe Unite și ministrul apărării vizitează Dubai Mall – video Financial Intelligence
Vizitatorii Dubai Mall au avut parte de o surpriză luni seara, când președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa […] The post Președintele Emiratelor Arabe Unite și ministrul apărării vizitează Dubai Mall – video appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Un general iranian ameninţă că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată Financial Intelligence
Un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a ameninţat luni cu “incendierea oricărei nave care va încerca […] The post Un general iranian ameninţă că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Trencadis  –  o cifră de afaceri de 110,7 milioane lei în 2025, o creștere de 141,5% față de 2024; Adrian Văduva preia rolul de CEO, iar Marian Murguleț devine Președinte Executiv Financial Intelligence
Trencadis, integrator de sisteme și dezvoltator de soluții software și hardware complexe, anunță pentru 2025 o cifră de […] The post Trencadis  –  o cifră de afaceri de 110,7 milioane lei în 2025, o creștere de 141,5% față de 2024; Adrian Văduva preia rolul de CEO, iar Marian Murguleț devine Președinte Executiv appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Premier Energy ajunge la deținerea integrală a unor active cheie și își vinde participația în Alive Capital Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori […] The post Premier Energy ajunge la deținerea integrală a unor active cheie și își vinde participația în Alive Capital appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Macron: Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu arme nucleare în țările aliate (NBC News) Financial Intelligence
Președintele Franței a mai declarat că țara va crește numărul de ogive nucleare de la nivelul actual de […] The post Macron: Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu arme nucleare în țările aliate (NBC News) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
07:00
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare Financial Intelligence
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare. […] The post Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters) Financial Intelligence
Wall Street încheie ziua stabilă după o sesiune agitată Prețurile petrolului cresc pe fondul promisiunii Iranului de a […] The post Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain Financial Intelligence
Unitatea de cloud computing a Amazon a confirmat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu […] The post Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Jamie Dimon, JPMorgan Chase, se așteaptă la atacuri cibernetice și teroriste ca represalii pentru atacul asupra Iranului Financial Intelligence
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, a avertizat că se așteaptă la o creștere a atacurilor cibernetice sau teroriste […] The post Jamie Dimon, JPMorgan Chase, se așteaptă la atacuri cibernetice și teroriste ca represalii pentru atacul asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Evaluarea serviciilor de informații avertizează asupra unor atacuri iraniene asupra SUA după moartea lui Khamenei Financial Intelligence
Iranul și aliații săi ar putea viza SUA după moartea lui Khamenei, avertizează DHS Atacuri cibernetice iraniene probabile, […] The post Evaluarea serviciilor de informații avertizează asupra unor atacuri iraniene asupra SUA după moartea lui Khamenei appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii “să plece imediat” din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu “să plece imediat” din regiune cu […] The post Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii “să plece imediat” din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Arabia Saudită: Incendiu la ambasada americană la Riad după un atac cu drone Financial Intelligence
Un incendiu “limitat” a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada ambasada la Riad […] The post Arabia Saudită: Incendiu la ambasada americană la Riad după un atac cu drone appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Cipru: Dronele care au vizat baza britanică lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote Financial Intelligence
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul […] The post Cipru: Dronele care au vizat baza britanică lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:40
Comandantul Gărzii Revoluționare declară că Strâmtoarea Hormuz este închisă; Aproximativ 10% din navele containerizate globale sunt blocate în Hormuz Financial Intelligence
⁠Comandantul Gărzii Revoluționare din Iran a declarat luni că Strâmtoarea Hormuz este închisă și că Iranul va incendia […] The post Comandantul Gărzii Revoluționare declară că Strâmtoarea Hormuz este închisă; Aproximativ 10% din navele containerizate globale sunt blocate în Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Ministerul de Externe chinez răspunde intens la întrebările legate de Iran: China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA; Peste 3.000 de cetățeni chinezi au fost evacuați din Iran Financial Intelligence
China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA, a declarat astăzi purtătorul […] The post Ministerul de Externe chinez răspunde intens la întrebările legate de Iran: China nu a fost informată în prealabil cu privire la operațiunile militare ale SUA; Peste 3.000 de cetățeni chinezi au fost evacuați din Iran appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Avioanele americane părăsesc Spania după ce guvernul a declarat că bazele nu pot fi utilizate pentru atacuri împotriva Iranului Financial Intelligence
Spania și SUA operează în comun baze militare în Moron și Rota Avioanele cisternă americane se îndreaptă spre […] The post Avioanele americane părăsesc Spania după ce guvernul a declarat că bazele nu pot fi utilizate pentru atacuri împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Jakubowicz (AAFBR):Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României Financial Intelligence
Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României, în special prin canalele energetice şi […] The post Jakubowicz (AAFBR):Efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pot fi substanţiale asupra României appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Codirlaşu(CFA România): Carburanţii s-ar putea scumpi cu 10-15%, pe fondul conflictului; inflaţia va scădea mai greu Financial Intelligence
Creşterea accelerată a preţului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de […] The post Codirlaşu(CFA România): Carburanţii s-ar putea scumpi cu 10-15%, pe fondul conflictului; inflaţia va scădea mai greu appeared first on Financial Intelligence.
20:40
O dronă lovește un terminal de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi, situația este sub control Financial Intelligence
O dronă a lovit un terminal de rezervoare de combustibil în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, provocând […] The post O dronă lovește un terminal de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi, situația este sub control appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) atacă un petrolier în Strâmtoarea Hormuz Financial Intelligence
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un petrolier suspectat de legături cu SUA în […] The post Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) atacă un petrolier în Strâmtoarea Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Reuters: SUA nu discută în prezent despre vânzarea petrolului din rezerva strategică Financial Intelligence
Vânzarea de ţiţei din Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite (SPR) după ce SUA şi Israelul au […] The post Reuters: SUA nu discută în prezent despre vânzarea petrolului din rezerva strategică appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.