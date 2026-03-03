Iranul avertizează țările europene să nu se alăture ofensivei Israelului și SUA: „Ar fi un act de război”. Marea Britanie vrea să trimită o navă de război în Cipru

11:40

În Spania, comunitățile autonome oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din satele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, în cadrul unui program care are ca scop revitalizarea zonelor rurale. 70.000 de euro pentru renovarea locuințelor „Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și […]