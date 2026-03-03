Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
Gândul, 3 martie 2026 16:20
Mihai Dimian a devenit oficial noul ministru al Educației. Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, acesta a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă […]
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare # Gândul
Alexandru Bălan, fostul adjunct din Serviciul de Informații de Securitate (SIS) al Republicii Moldova, utiliza metode digitale inedite, pentru a transmite informații secrete KGB-ului, notează DIGI24. Bălan a fost trimis în judecată în judecată de DIICOT pentru trădare. Spionul Alexandru Bălan se afla în legătură cu agentul KGB Belarus, Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor […]
„Bineînțeles că a venit nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu # Gândul
Un client Bolt a expus într-un grup de Facebook situația pe care a întâmpinat-o într-o dimineață, când a făcut o comandă pe aplicație pentru a-și duce copilul la grădiniță. El a susținut că șoferul, despre care spune că originea sa ar fi nepaleză, ar fi avut un comportament nepotrivit în trafic. Comandase o cursă de […]
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin ironizează, marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socialize, aparițiile publice ale vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care se afla în vacanță alături de familia sa când a izbucnit războiul din Iran. El spune că Adrian Cozma ar fi trebuit să fie în București, la Camera Deputaților, […]
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației # Gândul
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul” # Gândul
Mitică Dragomir, un nume cu greutate în fotbalul românesc, a fost invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! Personaj pitoresc, invitatul a explicat detaliat de ce este supranumit ”Oracolul din Bălcești”, renume în virtutea căruia a prezis inclusiv atacul Iranului în Dubai. Jurnalistul Gândul l-a provocat pe fostul șef al […]
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a crescut până la 5,0981 lei, de la 5,0972 lei, înregistrat pe 2 martie. Aceasta marchează a doua zi consecutivă pentru moneda națională. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3940 lei, respectiv 5,8431 lei, iar francul elvețian a […]
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir a reacționat în exclusivitate cu privire la războiul din Orientul Mijlociu. Dragomir l-a descris pe Donald Trump drept o persoană încrezătoare în propriile forțe și a subliniat faptul că intenția principală a președintelui american este aceea de a intra în cartea de istorie, asemenea […]
Parchetul European anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate, cum stă România # Gândul
Procurorii europeni au descoperit că au fost furate peste 5 miliarde de euro din fondurile destinate redresării după pandemie. În anul 2025, numărul anchetelor a crescut brusc, deoarece statele europene se grăbesc să acceseze banii înainte de expirarea programului în 2026. Cele mai multe fraude se bazează pe documente false și facturi umflate pentru a […]
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale # Gândul
La începutul acestei luni, au apărut întrebări cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, după ce i-a fost zărită o pată roșie uriașă pe partea dreaptă a gâtului. Medicul său afirmă că nu este nimic îngrijorător. Fotografiile realizate la începutul lunii în timpul unei ceremonii oficiale au generat discuții aprinse despre […]
Anul acesta Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște, mai exact pe data de 5 aprilie. Sărbătoarea reprezintă un moment important în calendarul creștin, cu o profundă semnificație religioasă și culturală. Când sunt Floriile în 2026 Floriile depind în fiecare an de data Paștelui, acestă sărbătoare este celebrată în duminica dinaintea Învierii Domnului. […]
Îi ies profețiile lui Dumitru Dragomir? ”Mi-e și frică să le spun. Am spus că Nicușor Dan va fi președinte” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a făcut mărturisiri savuroase. Supranumit Oracolul din Bălcești, fostul președinte al LPF a explicat de unde îi vine faimoasa poreclă, dând explicații despre cea mai spectaculoasă profeție a sa: Nicușor Dan președinte. Chestionat de moderatorul emisiunii dacă este justificata titulatura de […]
Zelenski, îngrijorat că războiul SUA cu Iranul ar putea perturba fluxul de arme către Ucraina. Ce condiție pune pentru a repara conducta Drujba # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, marți, că implicarea SUA în atacurile împotriva Iranului ar putea perturba fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva Rusiei, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, Zelenski a declarat că războiul anterior dintre Israel și Iran de […]
Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu pune pe butuci activități economice care se bazau pe exporturi. Sunt afectați direct crescătorii de ovine si bovine, dar și cei care au făcut investiții personale în imobiliare. Acum era perioada în care plecau, în țările arabe, sute de miei din mai multe zone din Oltenia. Marian Isăilă deține o fermă […]
Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă # Gândul
FC Botoşani şi Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului având loc de comun acord. „Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roş-alb-albaştri”, a produs o dezamăgire uriaşă în familia „roş-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării, anunţă fcbotoşani.ro. Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul […]
În contextul temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile monitorizează comportamentul Iranului față de Alianța Nord-Atlantică. Radu Miruță consideră că, momentan, acțiunile militare nu vizează statele membre NATO, ci sunt limitate la un duel regional, relatează Mediafax. „Deocamdată, acțiunea care a început și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune […]
Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele # Gândul
Jucătoarele naționalei feminie de fotbal a Iranului au protestat înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. Fotbalistele iraniene au rămas nemișcate înaintea pertidei din Grupa A, împotriva selecționatei Coreei de Sud, relatează The Guardian. Gestul lor a venit în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Naționala feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul înaintea […]
Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. Subiectul extinderii capacității nucleare a Franței și participarea aliaților europeni la strategia nucleară este, pentru statul român, într-o etapă preliminară, conform Mediafax. „Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea […]
Cum să câștigi 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Povestea unui tânăr iubitor de animale # Gândul
Un bărbat din Shanghai, China, a reușit să strângă 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Tânărul a profitat de vacanța prilejuită de Anul Nou Chinezesc și a avut grijă de felinele celor plecați din oraș. Realizând potențialul, el și-a deschis un business care se ocupă de îngrijirea pisicilor. Numai anul […]
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua joi, 5 martie, o vizită oficială în Polonia. De asemenea, ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află marți în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-poloneze. Știre în curs de actualizare!
Apar noi detalii despre cum a fost eliminat Khamenei: CIA și Mossad aveau acces la sistemul de supraveghere video ale Teheranului # Gândul
Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khameni, în urma atacului din 28 februarie, nu a fost doar rezultatul unei lovituri militare. Din informațiile apărute ulterior în presa internațională, operațiunea a fost pregătită în detaliu, pe mai multe niveluri, cu luni înainte. Potrivit unor relatări publicate de Axios, ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter, i-a informat […]
Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot” # Gândul
Radu Miruță pare un demn continuator al predecesorului său Ionuț Moșteanu la cârma Ministerului Apărării. Multe vorbe în vânt, deși contextul geopolitic este alarmant. Astfel, șeful Apărării a exprimat o analiză în legătură cu posibila escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Invitat la „Interviurile Adevărul”, Radu Miruță a observat că, dacă conflictul din zona Orientului […]
Iranul avertizează țările europene să nu se alăture ofensivei Israelului și SUA: „Ar fi un act de război”. Marea Britanie vrea să trimită o navă de război în Cipru # Gândul
Ministerul de Externe al Iranului a avertizat, marți, țările europene să nu se implice în campania SUA-Israel, împotriva Republicii Islamice, deoarece această mișcare „ar fi un act de război”, relatează Times of Israel. „Ar fi un act de război”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei. „Orice astfel de act împotriva Iranului […]
Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola # Gândul
Cosa Nostra, Benedetto ”Nitto” Santapaola, capul mafiei siciliene, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit unor surse apropiate dosarului. Acesta era încarcerat de peste 30 de ani. Santapaola a fost arestat în 1993 și condamnat la mai multe pedepse de închisoare pe viață, el era vinovat de crime și asasinate și a murit […]
Am învins Portugalia la baschet masculin! Mai sperăm la o victorie pentru a merge mai departe # Gândul
Prima reprezentativă de baschet masculină de baschet a României a învins echipa Portugaliei, cu scorul de 101-96 (27-22, 23-31, 26-20, 25-23), luni seara, în Pitești Arena, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027. Tricolorii, care a trecut prin precalificări, au obținut prima lor victorie în grupă, după trei eșecuri. Am învins Portugalia la […]
MAE recunoaște pentru Gândul că știa de riscurile de călătorie în Orientul Mijlociu: „Alertele erau pe site-uri. Nu există alte măsuri” # Gândul
Reprezentantul MAE a declarat pentru Gândul în cadrul unei conferințe de presă că Ministerul Afacerilor Exteren știa de pericolul care există în țările din Golf, cum ar fi Iran. Oficialul a mai precizat că instituția a informat cu privire la riscul de călătorie prin alerte pe site. „Situația în Orientul Mijlociu era în creștere încă […]
MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri” # Gândul
Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, a fost întrebat ce se întâmplă cu românii care au rămas blocați în Orientul Mijlociu pe banii lor și nu mai au resurse. Reprezentantul MAE a fost întrebat ce se întâmplă cu românii nevoiți să rămână în zonele de conflict și nu mai au resurse pentru cazare. „Mecanismul european nu oferă […]
Amenzi de 100.000 de euro pentru românii din această țară. La ce trebuie să fie atenți atunci când taie gardul viu # Gândul
Pentru unii grădinari, perioada primăverii vine cu restricții. Cei care nu respectă anumite cerințe se pot trezi cu amenzi usturătoare din partea autorităților din această țară. Grădinarii din Germania, o țară în care locuiesc și foarte mulți români, se confruntă cu restricții în perioada aceasta. Practic, în luna martie trebuie efectuată o anumită lucrare importantă […]
Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului # Gândul
Presa de stat iraniană a prelat imagini publicate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din buncărele montane subterane, unde sunt aliniate zeci de drone Shahed și sisteme de lansare a rachetelor. Videoclipurile arată momentul în care aceste drone au fost lansate asupra țintelor din Golful Persic. Dronele au schimbat regulile războiului În ultimii ani, dronele au devenit […]
Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a avertizat, luni, că valul de tensiuni din Orientul Mijlociu se extinde pe zi ce trece, iar Turcia va mobiliza „toate resursele pentru a ne asigura că regiunea noastră va fi eliberată cât mai curând posibil de aceste tulburări, înainte ca sângele să curgă în continuare“, relatează pubicația Hurryet. „Frații […]
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei” # Gândul
Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, ține o conferință de presă la sediul Ministerului cu privire la situația din Orientul Mijlociu. „Rămâne dificultatea de a contacta consultatele. Această problemă va rămâne pe toată durata crizei. Nu avem capacitatea de a prelua toate telefoanele. Dubai și Abu Dhabi” „Oamenii au tot dreptul să critice limitele acțiunilor noastre. Am […]
Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express # Gândul
Cristiano Ronaldo a părăsit capitala Arabiei Saudite, luni seară, 2 martie, cu destinația Madrid. Portughezul a luat această decizie la scurt timp după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a hotărât să suspende activitatea sportivă în zona Golfului Persic, ca urmare a intensificării conflictului cu Iranul, scrie Euronews. Conform sistemelor de monitorizare a traficului aerian, […]
Întrebat de Nicușor Dan, Călin Georgescu a început să recite poezia ”Cățeluș cu părul creț”. Ce l-a făcut să aibă această reacție # Gândul
Călin Georgescu a avut o reacție neașteptată atunci când a fost întrebat despre faptul că AEP a sesizat Parchetul General cu privire la campania lui Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale a început să recite poezia ”Cățeluș cu părul creț”. Călin Georgescu a recitat poezia ”Cățeluș cu părul creț”, la ieșirea de la controlul judiciar […]
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran # Gândul
Șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat marți că autoritățile ruse nu au identificat nicio dovadă care să arate că Iranul ar dezvolta arme nucleare, criticând astfel atacurile lansate de Israel și Statele Unite. „Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare […]
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere” # Gândul
George Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care critică actuala guvernare și face apel la implicarea susținătorilor săi în administrația locală. Pe lângă videoclip, liderul AUR a transmis și un mesaj scris în care transmite că „guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă” și susține că fără o schimbare la nivel executiv […]
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării” # Gândul
România este pregătită să menţină un preţ stabil la benzină şi motorină şi supraveghează atent piaţa, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul susţine că nu există, în acest moment, niciun motiv ca tariful carburanţilor să ajungă 10 lei pe litru și a lansat avertismente dure către speculatorii activi în piața de energie. Totuși, avertizează […]
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați” # Gândul
Femeile se numără, acum, printre miile de migranți din Asia Centrală care servesc în armata Rusiei, inclusiv pe linia frontului în Ucraina. Ezgylik – organizația uzbecă pentru drepturile omului – a primit scrisori de la părinții tinerelor din regiune care execută pedepse cu închisoarea în Rusia. Aceștia au dezvăluit ce sumă le promite statul rus […]
Locurile de parcare în marile orașe sunt o problemă discutată aprins în ultimii ani. Fiindcă în anumite localități sunt mai multe mașini decât parcări, autoritățile au organizat inclusiv licitații publice pentru un singur loc. România continuă să surprindă, iar traficul auto este prezent în top. Cât este un abonament în Cluj-Napoca Potrivit publicației Info Sud-Est, […]
Grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, care a primit în urmă cu o săptămână acordul Consiliului Concurenței pentru preluarea lanțului românesc de supermarketuri La Cocoș, spune că va menține brandul ca o companie independentă în care va continua să investească în expansiune. Modelul Hypercash urmează să fie dezvoltat împreună cu actuala conducere La Cocoș […]
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța în fața experților Băncii Mondiale # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat luni, 2 martie, în fața reprezentanților Băncii Mondiale, că viitorul economic al României depinde de abordare aunei dorecții noi bazată pe competitivitate și inovare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Oana Gheorghiu a precizat […]
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor” # Gândul
Prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare, PSD le-a cerut partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul de stat pentru anul 2026. Partidul a transmis că cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un […]
Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și prim-ministrul ungar, Viktor Orban, au discutat, marți, într-o conversație telefonică, despre situația care s-a agravat în jurul Iranului și regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv implicațiile acesteia pentru piața energetică, informează serviciul de presă al Kremlinului. „A fost discutată situația care s-a agravat brusc în jurul Iranului și în întregul Orient Mijlociu, […]
Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“ # Gândul
În timp ce Statele Unite își continuă acțiunea militară în Iran, prima doamnă a țării, Melania Trump, a devenit, luni, prima soție a unui lider mondial, în funcție, care a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU (UNSC). De la New York, Melania Trump a ținut un discurs care s-a axat pe rolul […]
Rapid renunță la încă un jucător. Anunțul făcut de Victor Angelescu chiar înainte de play-off: „Să vedem dacă mai joacă fotbal” # Gândul
Președintele Rapidului anunță, chiar înainte de play-off, că echipa „feroviară” se desparte de încă un jucător. Nu mai intră în planurile de viitor ale clubului, iar contractul său, scadent la vară, nu va mai fi prelungit. Este vorba despre mijlocașul defensiv Diogo Mendes, în vârstă de 28 de ani. Angelescu: „Nu ne-a ajutat cu nimic” […]
Publicistul Ion Cristoriu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre parcursul României. Acesta susține că țara noastră ar avea nevoie de o criză politică pentru a merge mai departe.
Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, îl primește la Palatul Cotroceni pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii acreditat la București. Ceremonia marchează prezentarea scrisorilor de acreditare de către diplomat, un moment formal prin care acesta își începe oficial mandatul în România. Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador de către Senatul SUA în decembrie […]
Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „impocizie“ # Gândul
După copiii din Vrancea blocați în Dubai apare încă un caz îngrijorător. 31 de elevi și 10 profesori din Neamț nu pot pleca nici ei din Orientul Mijlociu # Gândul
28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă. Gândul […]
Noua tehnologie de iluminat care promite facturi la energie mai mici. Ne putem lua adio de la LED # Gândul
Ani la rând, becurile LED au fost considerate standardul suprem în materie de economisire a energiei. Ele au fost instalate în aproape fiecare cameră din locuință și au înlocuit vechile becuri incandescente, devenind alegerea ideală pentru cei care vor facturi mai mici și o durată de viață mai lungă. O lampă LED tipică de 8 […]
Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani. Anunțul făcut de ministrul Sănătății # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale, relatează Mediafax. Prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor, în cadrul unui demers care […]
A deschis SUA cutia Pandorei? Ioana Bercean, expert în Orientul Mijlociu: ”Putem fi în fața unui scenariu de război civil în Iran” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, a analizat panorama complexă generată în această zonă odată cu atacul fulgerător lansat în tandem de SUA și Israel în Iran. Invitata apreciază că înlăturarea dinastiei Khomeini poate avea consecințe imprevizibile, căci iranienii sunt polarizați în prezent. În viziunea expertei, […]
