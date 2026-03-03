Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran
Primanews.ro, 3 martie 2026 15:10
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
15:10
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran # Primanews.ro
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran
Acum o oră
14:40
Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii, invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită # Primanews.ro
Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii, invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită
Acum 2 ore
14:10
Radu Burnete, consilier prezidenţial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea creşte doar cu capital intern # Primanews.ro
Radu Burnete, consilier prezidenţial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea creşte doar cu capital intern
14:10
PSD cere partidelor din Coaliţie să nu blocheze adoptarea Legii bugetului
14:00
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie # Primanews.ro
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie
14:00
Ministrul Transporturilor: Anul acesta ţintim în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care să îi dăm în trafic # Primanews.ro
Ministrul Transporturilor: Anul acesta ţintim în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care să îi dăm în trafic
Acum 4 ore
13:00
Trump spune că Starmer „nu a fost de ajutor” şi că relaţia „nu mai este ce a fost”
13:00
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului # Primanews.ro
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului
12:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al educaţiei # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al educaţiei
Acum 6 ore
11:20
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască # Primanews.ro
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască
11:10
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” # Primanews.ro
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban”
Acum 24 ore
01:00
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News
2 martie 2026
23:30
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News
22:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General # Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General
22:10
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia # Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia
19:20
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu # Primanews.ro
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu
19:10
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia # Primanews.ro
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia
17:40
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic # Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic
17:40
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT # Primanews.ro
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
17:30
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat # Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat
17:30
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice # Primanews.ro
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice
16:50
Oana Ţoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi
16:40
Ce s-a decis în şedinţa coaliţiei de la Palatul Victoria
16:20
AUR a depus în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin # Primanews.ro
AUR a depus în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin
16:10
ANALIZĂ. Situaţia în benzinăriile din România după blocarea strâmtorii Ormuz: Potenţialul efect asupra preţului la pompă # Primanews.ro
ANALIZĂ. Situaţia în benzinăriile din România după blocarea strâmtorii Ormuz: Potenţialul efect asupra preţului la pompă
16:10
Şeful Pentagonului, reacţie după atacul asupra Iranului: Nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei # Primanews.ro
Şeful Pentagonului, reacţie după atacul asupra Iranului: Nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei
Ieri
14:50
Germania nu va participa la acţiuni militare împotriva Iranului: ”Nu avem resursele militare necesare” # Primanews.ro
Germania nu va participa la acţiuni militare împotriva Iranului: ”Nu avem resursele militare necesare”
14:40
PNL: PSD s-a reunit în şedinţă pentru a lua în discuţie posibila rupere a Coaliţiei
14:30
Şedinţă a coaliţiei, la Palatul Victoria. Bugetul pe 2026, pe agenda discuţiilor
12:50
Ministrul Energiei: Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei. Statul este în alertă # Primanews.ro
Ministrul Energiei: Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei. Statul este în alertă
11:50
Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a ataca depozitele de rachete ale Iranului # Primanews.ro
Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a ataca depozitele de rachete ale Iranului
10:50
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo # Primanews.ro
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo
10:50
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
10:40
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni # Primanews.ro
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni
10:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT # Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
10:10
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Iranul nu va negocia cu SUA
10:10
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze # Primanews.ro
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze
1 martie 2026
20:40
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # Primanews.ro
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
20:40
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare # Primanews.ro
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare
20:30
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # Primanews.ro
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
Mai mult de 2 zile în urmă
01:40
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit # Primanews.ro
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit
28 februarie 2026
13:50
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix” mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix” mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român
13:40
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici # Primanews.ro
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici
13:30
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn” să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn” să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare
13:20
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară
13:10
BREAKING NEWS SUA şi Israel au atacat Iranul. Trump: O operaţiune masivă şi continuă
13:00
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei
12:50
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană # Primanews.ro
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană
12:40
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici
00:40
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.