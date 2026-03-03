Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață”
Radio Top Suceava, 3 martie 2026 15:10
Începînd cu această lună, 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe, printre care și județul Suceava. Astfel se va ajunge la 30.000 de dispozitive donate în ultimii ani de E.ON și Delgaz Grid în cadrul campaniei "Detector pentru viață". Detectoarele pot salva
Acum 15 minute
15:20
În luna martie, județul Suceava va găzdui două olimpiade naționale, una la limba polonă maternă și cealaltă la limba germană modernă. Olimpiada națională de limba maternă polonă se va desfășura în perioada 5-8 martie 2026 la Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu" Suceava. Competiția va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul
Acum 30 minute
15:10
Începînd cu această lună, 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe, printre care și județul Suceava. Astfel se va ajunge la 30.000 de dispozitive donate în ultimii ani de E.ON și Delgaz Grid în cadrul campaniei "Detector pentru viață". Detectoarele pot salva
Acum 4 ore
13:10
”Antrenament pentru titularizare” cu 150 de participanți, un proiect pilot al Inspectoratului Școlar Suceava și al USV # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava va derula pe 6 iunie proiectul pilot la nivel național "Antrenament pentru titularizare". La acesta vor participa proaspeți absolvenți care vor să devină profesori. Proiectul a fost prezentat de șeful IȘJ Suceava, prof. Ciprian Anton, și de prof.univ. Otilia Clipa, de la Facultatea de Psihologie și
12:40
Sindicatele își mențin revendicările și mizează pe dialog cu viitorul ministru. Traian Pădureț: ”Domnul Dimian, într-adevăr, este deschis dialogului. Este acum, vom vedea după numirea oficială” # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, spre într-un dialog real cu Mihai Dimian, după ce acesta va prelua conducerea Ministerului Educației, și că acesta va renunța o serie de măsuri luate de Guvern anul trecut. A declarat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Nu ne ascundem că noi sperăm mai departe
12:30
Contextul internațional actual amînă exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. ISU Suceava: Amînarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu # Radio Top Suceava
În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amînarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor". Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava, decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în
12:30
Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, afirmă că are o părere bună despre Mihai Dimian și are încredere că acesta poate face lucruri importante la conducerea Ministerului Educației, dacă va avea libertatea necesară. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Eu am încredere că domnul Dimian poate să aducă ceva
Acum 6 ore
10:10
Ciprian Anton: Mihai Dimian nu își dorește doar să ocupe acel fotoliu de ministru, ci își dorește să facă ceva pentru învățămîntul românesc # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, l-a felicitat pe Mihai Dimian, rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, pentru nominalizarea sa pentru funcția de ministru al Educației. La propunerea premierului PNL, Ilie Bolojan, Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate nominalizarea domnului Dimian. Conform protocolului coaliției de guvernare, funcția de ministru al
Acum 8 ore
09:10
Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, s-a numărat printre cei 47 de membri ai Biroului Politc Național al PNL care l-au votat în unanimitate pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. La ședința care a avut loc în format online pe 2 martie, începînd cu ora 18.00, rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava a
Acum 12 ore
07:20
"Prin numirea unei persoane care nu are anvergură nici politică, nici academică, nici intelectuală, nici socială, ca prim-ministru nu poți să transmiți societății mesajul că acea persoană este capabilă să facă o reformă atât de necesară". Așa l-a zugrăvit din cap pînă-n picioare pe Mihai Dimian o doamnă specializată în demascarea plagiatorilor. A făcut-o într-o
Acum 24 ore
19:00
Mihai Dimian, rectorul universității sucevene, a primit acceptul politic pentru a fi ministru al Educației # Radio Top Suceava
Surse credibile susțin că Biroul Politic Național al PNL l-a votat în unanimitate pe Mihai Dimian, rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Ședința a început astăzi la ora 18.00, iar la aceasta a participat și domnul Dimian. În baza înțelegerii din coaliția de guvernare, funcția de ministru al Educației
17:30
Elevi și profesori suceveni, blocați în Orientul Mijlociu. Ședință cu directorii școlilor ”pentru identificarea situațiilor ce impun măsuri de asigurare a cazării, subzistenței, modalități de deplasare la reluarea zborurilor” # Radio Top Suceava
Pe 2 martie, puțin după ora 16.00, Inspectoratul Școlar Suceava a transmis un comunicat de presă referitor la situația elevilor și profesorilor blocați în Orientul Mijlociu. Iată conținutul acestuia: În contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, după ce spațiul aerian a fost complet închis, conform autorităților Emiratelor Arabe Unite, elevi și profesori din județul Suceava se
17:20
Virgil Saghin, primarul de la Vatra Moldoviței, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Sentința este definitivă # Radio Top Suceava
Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul privind două angajări care ar fi fost fictive la primărie, pentru ca doi funcționari să poată fi transferați apoi la Administrația Bazinală de Apă Brut Bîrlad. Infracțiunea pentru care a fost condamnat primarul este de "abuz
17:20
Radu Reziuc, primarul de la Mitocu Dragomirnei, din arest preventiv, în arest la domiciliu # Radio Top Suceava
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a scăpat de arestul preventiv. Tribunalul Suceava a admis, luni, contestația acestuia și a decis să îl plaseze în arest la domiciliu. Această măsură este tot o formă de arest, însă în forma sa mai blîndă, cu executare la un domiciliu pe care primarul și-l poate alege. Decizia Tribunalului
Ieri
13:30
Alex Covașă, noul purtător de cuvînt al Primăriei Suceava: Sînt la dispoziția atît a reprezentanților mass-media, cît și a oamenilor din Suceava care au nevoie să comunice deschis cu Primăria Municipiului Suceava # Radio Top Suceava
Alexandru Covașă a preluat, astăzi, funcția de consilier pe probleme de comunicare și imagine al Primăriei Municipiului Suceava, care a fost deținută de viceprimarul PSD, Dan Ioan Cușnir. Domnul Covașă a renunțat la funcțiile de vicepreședinte PNL și purtător de cuvînt al PNL Suceava, însă rămîne membru al acestei formațiuni politice. Noul purtător de cuvînt
11:50
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc: Iran are o populație extrem de tînără și există foarte multe semnale de apetență a tinerilor spre un regim pro-vestic. Totuși, tranziția spre un astfel regim va fi una destul de complicată # Radio Top Suceava
Deși Iranul are o populație majoritar tînără, schimbarea regimului politic este greu de realizat în contextul actual, consideră doctorul în istorie Daniel Hrenciuc. Acesta a explicat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că "Iran are o populație extrem de tînără, sub 70% sînt sub 40 de ani, și există foarte multe semnale de
11:40
Olimpiada de Istorie, faza județeană, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Vor participa 65 de elevi # Radio Top Suceava
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc pe 7 martie și va fi găzduită de Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava. "Sîmbătă pregătim Olimpiada la , intrăm în linie directă", a declarat doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top.
11:30
Ciprian Anton: Mihai Dimian este o soluție în momentul de față pentru conducerea Ministerului Educației. Dacă și dumnealui își dorește # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, spune că Mihai Dimian, rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, este o soluție pentru conducerea Ministerului Educației, dacă și domnia sa își dorește acest lucru. În ultimele zile, numele domnului Dimian a fost vehiculat intens în legătură cu funcția de ministru al Educației. Există informații că, în această după-amiază,
10:20
51 de elevi, profesori și părinți din județul Suceava, blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți elevi sînt de la Colegiul Național ”Petru Rareș” # Radio Top Suceava
Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că 51 de elevi, profesori și părinți din județul nostru sînt blocați în Orientul Mijlociu. Sînt suceveni blocați în Dubai, dar și la Ierusalim și în Oman. Majoritatea elevilor sînt de la Colegiul Național "Petru Rareș" din Suceava, dar mai sînt elevi
07:20
În sfîrșit, primarul Vasile Rîmbu schimbă modul de comunicare. Succes, Alex Covașă! # Radio Top Suceava
În sfîrșit, după aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului, primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, a realizat că are o problemă mare din cauza comunicării. A realizat că poți să faci lucruri, dar dacă nu știi să comunici ai numai de pierdut. Domnul Rîmbu nu a organizat conferințe de presă, limitîndu-se să
1 martie 2026
17:00
Săptămîna Protecției Civile. Pompierii suceveni, la biserici, în acțiuni preventive # Radio Top Suceava
În contextul „Săptămîna Protecției Civile", pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina" Suceava au desfășurat acțiuni de informare preventivă în mai multe lăcașuri de cult din județ, după săvîrșirea Sfintei Liturghii. Pompierii le-au transmis credincioșilor recomandări esențiale pentru prevenirea incendiilor și a altor situații de urgență, punînd accent pe utilizarea în siguranță
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
300 de persoane legitimate, în cadrul unor razii efectuate la Fălticeni și Gura Humorului # Radio Top Suceava
În noaptea de 28 februarie spre 1 martie, în municipiul Fălticeni și în orașul Gura Humorului, Serviciul Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava a organizate razii, în cadrul cărora au fost aplicate sancțiuni în valoare de 50.000 de lei. Au fost angrenate efective din cadrul structurilor subordonate din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni și Poliției Orașului
10:10
Diplomă de excelență pentru directoarea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței, Monica-Goergeta Colban, din partea Inspectoratului Școlar Suceava, ”pentru rezultatele remarcabile obținute în transformarea comunității școlare pe care o conduce” # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, i-a oferit o diplomă de excelență profesoarei Monica-Georgeta Colban, directorea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței, "pentru rezultatele remarcabile obținute în transformarea comunității școlare pe care o conduce". Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanu", din cadrul Mănăstirii Putna, în prezența pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Necula
09:10
Sucevenii, așteptați la Muzeul de Științele Naturii pentru a-și alege un mărțișor realizat de copiii Școlii Gimnaziale Speciale Rădăuți # Radio Top Suceava
Odată cu trecerea timpului, Mărțișorul nu-și pierde din importanță și evoluează, conform directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: "Mărțișorul evoluează, să spun așa. În România încă mai există tradiționalul mărțișor, dar care vine la pachet cu multe alte cadouri. Pînă la urmă, și 1 martie,
28 februarie 2026
20:30
Două tinere de 21 de ani, accidentate pe Bulevardul George Enescu de o o mașină condusă de un șofer de 84 de ani. Una dintre tinere este în stare gravă # Radio Top Suceava
Un șofer în vîrstă de 84 de ani, din comuna Șcheia, a lovit cu mașina două tinere de 21 de ani pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul George Enescu din municipiul Suceava. Accidentul a avut loc în jurul orei 18.40 și a fost anunțat prin 112. Conform Poliției, șoferul "nu ar fi acordat
12:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava a transmis că, astăzi, la activitatea desfășurată în Iulius Mall Suceava," ne-am bucurat de prezența unui număr impresionant de persoane dornice să învețe tehnici salvatoare de viață. Ne impresionează interesul și implicarea voastră – fiecare persoană care învață să acorde primul ajutor poate face diferența într-o situație critică!".
12:00
Emil Ursu: ”Țara ne vrea proști”. Peste o sută de ani nu va mai interesa pe nimeni ce firme au făcut profit, ci ”strict ce patrimoniu avem ca noi să ne putem valida ca nație” # Radio Top Suceava
Reducerea la jumătate a sporului de doctorat nu este doar o problemă salarială, ci un semnal periculos pentru viitorul cultural al României, avertizează directorul Muzeul Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu. "Țara ne vrea proști", a spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, adăugînd că, peste o sută de ani,
09:10
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Cantitatea de precipitații a fost mai mare, însă este prematur să spunem că 2026 va fi un an agricol bun. Anul trecut, în luna martie, a fost un îngheț # Radio Top Suceava
Conform decanului Facultății de Inginerie Alimentară Suceava, Mircea Oroian, într-adevăr, iarna aceasta au fost repcipiații, însă este prematur de spus dacă 2026 va fi un an agricol bun. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Oroian a declarat: "Am văzut niște hărți pedologice și arată mai bine decît primăvara trecută. Cantitatea de precipitații a fost mai
27 februarie 2026
16:10
12 meșteri populari, la Tîrgul Mărțișorului de la Suceava. Copiii sînt invitați să participe la ateliere de confecționare a mărțișoarelor # Radio Top Suceava
Astăzi, la Shopping City Suceava, a debutat edția din acest an a Tîrgului Mărțișorului, care va fi deschis pînă pe 3 martie. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina,
15:20
Angelica Fădor: Statul își diminuează cheltuielile, oprește risipa și creează cadrul pentru un buget sănătos # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, care este și secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a anunțat că numărul maxim de posturi în administrația locală se va reduce cu 30%, fără a depăși o reducere de 20% din posturile efectiv ocupate. Reorganizarea se va finaliza pînă pe 1 iulie 2026. Posturile din instituțiile prefectului […] Articolul Angelica Fădor: Statul își diminuează cheltuielile, oprește risipa și creează cadrul pentru un buget sănătos apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Cinci cadre militare ale ISU ”Bucovina” Suceava, înaintate în grad înainte de termen de Ziua Protecției Civile # Radio Top Suceava
Trei ofițeri și doi subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Suceava au fost înaintați în gradul următor înainte de termen, cu prilejul Zilei Protecției Civile. Potrivit unui comunicat al instituției, ”trei ofițeri și doi subofițeri au trăit cu bucurie și emoție o etapă importantă din cariera militară, fiind înaintați în […] Articolul Cinci cadre militare ale ISU ”Bucovina” Suceava, înaintate în grad înainte de termen de Ziua Protecției Civile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
În 2025, prin demolarea a 350 de garaje au fost amenajate 1.288 de locuri de parcare. Primarul Sucevei: Să declari că nu s-a făcut nimic parcă nu e în regulă # Radio Top Suceava
În cadrul ședinței Consiliului Local Suceava, primarul PSD, Vasile Rîmbu, a făcut un bilanț al activității pe anul trecut, referindu-se în principal la reabilitarea infrastructurii rutiere, pentru care s-au alocat 40 de milioane de lei. Prin demolarea a 350 de garaje au fost amenajate 1.288 de locuri de parcare. Au fost asfaltate șapte străzi de […] Articolul În 2025, prin demolarea a 350 de garaje au fost amenajate 1.288 de locuri de parcare. Primarul Sucevei: Să declari că nu s-a făcut nimic parcă nu e în regulă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Sucevean arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a distrus brățara electronică care-i fusese montată de polițiști # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 44 de ani, din municipiul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Suceava, astăzi, după ce, cu o zi înainte, a distrus brățara electronică pe care o avea montată de polițiști. În dosarul în care apare bărbatul parte vătămată este o femeie care a depus reclamații […] Articolul Sucevean arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a distrus brățara electronică care-i fusese montată de polițiști apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Pompierii suceveni, la 8 școli, pentru activități educaționale dedicate elevilor și cadrelor didactice # Radio Top Suceava
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava organizează o serie de activități educaționale dedicate elevilor și cadrelor didactice din mai multe unități de învățămînt din județ. Acțiunea va avea loc în cadrul unui proiect finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră Interreg România – Ucraina 2021-2027. Conform purtătorului de cuvînt al ISU, locotenent-colonelul Alin […] Articolul Pompierii suceveni, la 8 școli, pentru activități educaționale dedicate elevilor și cadrelor didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Emil Ursu, doctor în arheologie, după decizia de înjumătățire a indemnizației de doctorat: În mod normal ar trebui să vină Guvernul să se apuce de săpături # Radio Top Suceava
Directorul Muzeul Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu, spune că, după diminuarea indemnizației de doctorat, ”în mod normal ar trebui să vină Guvernul să se apuce de săpături”. Acesta a făcut astfel referire la impactul deciziei asupra domeniilor în care titlul nu este obligatoriu, dar este esențial pentru anumite responsabilități. A declarat domnul […] Articolul Emil Ursu, doctor în arheologie, după decizia de înjumătățire a indemnizației de doctorat: În mod normal ar trebui să vină Guvernul să se apuce de săpături apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu: La muzeul sucevean sînt 16 posturi neocupate. Într-unul din mall-urile din Suceava, salariile oferite sînt cam cu 30% mai mari decît salariile de la muzeu # Radio Top Suceava
Noua Ordonanță de Urgență privind reforma și restructurarea în sistemul public a fost adoptată la începutul săptămînii, însă în domeniul culturii ”nici nu mai au ce tăia și ce reduce”, a afirmat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeul Național al Bucovinei, Emil Ursu. Acesta a precizat că instituțiile de cultură sînt […] Articolul Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu: La muzeul sucevean sînt 16 posturi neocupate. Într-unul din mall-urile din Suceava, salariile oferite sînt cam cu 30% mai mari decît salariile de la muzeu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:30
”Nichita în luna lui martie”, la Vatra Dornei, pe 27 martie, cu premierea tinerilor creatori și lansarea celui mai recent număr al revistei ”Bucovina literară” și a volumului de poezie ”Valiza de lemn” # Radio Top Suceava
Pe 27 martie, la Vatra Dornei, va avea loc cea de-a 17-a ediție a Festivalului Județean de Poezie ”Nichita în luna martie”. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultură „Platon Pardău”, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Inspectoratul Județean Școlar Suceava, Centrul Cultural ”Bucovina”, Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, Direcția Județeană pentru […] Articolul ”Nichita în luna lui martie”, la Vatra Dornei, pe 27 martie, cu premierea tinerilor creatori și lansarea celui mai recent număr al revistei ”Bucovina literară” și a volumului de poezie ”Valiza de lemn” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În municipiul-stațiune Vatra Dornei este un contrast puternic între clădirile publice și particulare cu fațade proaspăt renovate și cele care așteaptă de foarte mulți ani o echipă de constructori pricepuți. Renovarea Complexului Muzeal Cazinoul Băilor a pus culoare în obrajii zonei, proprietarii de moteluri și pensiuni străduindu-se să contribuie și ei la înfrumusețarea peisajului urban. […] Articolul Vatra Dornei, două orașe într-unul singur (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Parcul Balnear din Vatra Dornei va fi modernizat printr-un proiect în valoare de 7 milioane de euro # Radio Top Suceava
Parcul Municipal din Vatra Dornei va fi reabilitat cu fonduri europene atrase prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Potrivit primarului Marius Rîpan, contractul de finanțare pentru reabilitarea Parcului Balnear a fost semnat, iar valoarea lui depășește 7 milioane de euro. A mai spus primarul: ”Prin acest proiect vom reabilita aleile pietonale, mobilierul urban, iluminatul din parc. […] Articolul Parcul Balnear din Vatra Dornei va fi modernizat printr-un proiect în valoare de 7 milioane de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 februarie 2026
17:30
Anunț oficial al Federației Română de Rugby: În cea mai importantă competiție națională va fi prezentă și RC Gura Humorului # Radio Top Suceava
Liga de Rugby Kaufland, cea mai importantă competiție din rugby-ul românesc intern la nivel de seniori, va avea în acest an un format extins. Celor șase echipe prezente în competiție anul trecut li se alătură și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale de Seniori 2025, a anunțat oficial Federația Română de Rugby. Prima etapă se […] Articolul Anunț oficial al Federației Română de Rugby: În cea mai importantă competiție națională va fi prezentă și RC Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, 30 de zile de arest preventiv, într-un dosar de agresiune fizică și lipsire de libertate # Radio Top Suceava
Judecătoria Suceava l-a condamnat la 30 de zile de arest preventiv pe Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, după ce, ieri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoșani. Radu Reziuc este acuzat de comiterea de infracțiuni de violență în familie, loviri sau alte violențe și pentru lipsire de libertate, pe […] Articolul Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, 30 de zile de arest preventiv, într-un dosar de agresiune fizică și lipsire de libertate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Stresul cronic a devenit una dintre cele mai frecvente probleme ale femeilor active între 25 și 45 de ani. Programul încărcat, responsabilitățile profesionale, viața de familie și presiunea constantă de a performa creează un dezechilibru subtil, dar persistent. În timp, acest stres afectează nivelul hormonal, somnul, energia și chiar dispoziția. Corpul începe să transmită semnale: […] Articolul Cum te ajută yoga să îți reglezi hormonii și să reduci stresul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Prefectura Suceava își ”reafirmă angajamentul ferm pentru sprijinirea comunităților de romi” # Radio Top Suceava
Joi, 26 februarie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava s-a desfășurat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi privind implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă pentru perioada 2022-2027. Lucrările ședinței au fost conduse de subprefectul Bogdan George Păstrăv, alături de consilierul pentru problemele romilor, Alina Iuliana Neagu. La […] Articolul Prefectura Suceava își ”reafirmă angajamentul ferm pentru sprijinirea comunităților de romi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, hotărît să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității: Rădăuțenii se vor bucura să nu mai vadă nici un joc de noroc pe raza municipiului # Radio Top Suceava
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, este decis să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității. Acesta a declarat: „Vin în fața rădăuțenilor cu o veste foarte bună. Așa cum am promis pe 22 ianuarie, în ședința de Consiliu Local, am redactat deja prin aparatul propriu din Primărie proiectul de hotărîre prin care interzicem jocurile […] Articolul Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, hotărît să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității: Rădăuțenii se vor bucura să nu mai vadă nici un joc de noroc pe raza municipiului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Discuții și întrebări, inclusiv despre Mihai Dimian, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Traian Pădureț: Gurile rele cam asta spun, că premierul caută un ministru al Educației executant # Radio Top Suceava
Zvonurile potrivit cărora rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, ar putea prelua funcția de ministru al Educației au circulat intens în aceste zile, inclusiv în rîndul liderilor sindicali din țară. Subiectul a fost discutat și în timpului mitingului organizat la Palatul Cotroceni, miercuri, 25 februarie, unde au fost prezenți și reprezentanți ai […] Articolul Discuții și întrebări, inclusiv despre Mihai Dimian, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Traian Pădureț: Gurile rele cam asta spun, că premierul caută un ministru al Educației executant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
8 suceveni, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Profesorii au fost primiți la discuții de un consilier al președintelui, însă de cel care se ocupă de asistența socială # Radio Top Suceava
Peste 500 de persoane au participat miercuri, 25 februarie, la mitingul organizat la Palatul Cotroceni, acțiune menită să readucă în atenția autorităților nemulțumirile din sistemul de învățămînt, în special în ceea ce privește aplicarea Ordonanței 141. Potrivit porofesorului Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, din județul nostru au fost prezenți aproximativ opt-nouă reprezentanți sindicali. A […] Articolul 8 suceveni, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Profesorii au fost primiți la discuții de un consilier al președintelui, însă de cel care se ocupă de asistența socială apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a fost ținta unui nou atac, la care acesta a răspuns, așa cum a făcut-o zilele trecute, după ce a apărut în presa centrală informația că ar fi omul PSD-ului. În seara zilei de 25 februarie, cel despre care se spune că are cele mai mari șanse […] Articolul Atacurile care l-ar putea ajuta pe Mihai Dimian apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:20
Casa de Pensii Suceava a soluționat 16.404 cereri de înscriere la pensie și alte drepturi # Radio Top Suceava
În anul 2025, în domeniul pensiilor și asigurărilor sociale au fost soluționate 16.404 cereri de înscriere la pensie și alte drepturi, fiind operate 37.955 tranzacții de plată. Așa indică raportul prezentat miercuri în ședința Colegiului Prefectural. Documentul arată că timpul mediu de soluționare a cererilor a fost redus de la 45 zile la 21,53 zile. […] Articolul Casa de Pensii Suceava a soluționat 16.404 cereri de înscriere la pensie și alte drepturi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 februarie 2026
19:30
Reacția Poliției Județului Suceava, după reținerea primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc # Radio Top Suceava
După reținerea pentru 24 de ore a primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, Poliția Județului Suceava, prin vocea purtătorului de cuvînt, care este și adjunctul instituției, Ionuț Epureanu, a transmis următorul comunicat: Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au continuat cercetările intr-un […] Articolul Reacția Poliției Județului Suceava, după reținerea primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:10
Primarul de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat de violențe, a fost reținut în arest pentru 24 de ore # Radio Top Suceava
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a fost reținut în arest pentru 24 de ore, astăzi după-amiază, după completarea probatoriului din dosarul în care este acuzat de violențe asupra fostei sale iubite și a fiicei acesteia. Primarul a fost reținut pentru infracțiunile de violență în familie, loviri sau alte violențe și pentru lipsire de libertate, […] Articolul Primarul de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat de violențe, a fost reținut în arest pentru 24 de ore apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Antreprenorul Florin Olaru este noul director ACET Suceava, operatorul județean de apă și canalizare. Acesta îl înlocuiește pe Ștefan Groza, care a condus compania după 1990. Florin Olaru este membru PSD, iar în 2024 a candidat fără succes pentru un post de deputat. Noul Consiliu de Administrație al ACET SA a votat în unanimitate numirea […] Articolul Antreprenorul Florin Olaru, noul director al ACET Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
