Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață”

Reducerea la jumătate a sporului de doctorat nu este doar o problemă salarială, ci un semnal periculos pentru viitorul cultural al României, avertizează directorul Muzeul Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu. "Țara ne vrea proști", a spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, adăugînd că, peste o sută de ani, […] Articolul Emil Ursu: "Țara ne vrea proști". Peste o sută de ani nu va mai interesa pe nimeni ce firme au făcut profit, ci "strict ce patrimoniu avem ca noi să ne putem valida ca nație"