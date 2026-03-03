Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul”

14:20

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a avertizat, luni, că valul de tensiuni din Orientul Mijlociu se extinde pe zi ce trece, iar Turcia va mobiliza „toate resursele pentru a ne asigura că regiunea noastră va fi eliberată cât mai curând posibil de aceste tulburări, înainte ca sângele să curgă în continuare“, relatează pubicația Hurryet. „Frații […]