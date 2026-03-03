CNN are temeri privind independența sa editorială față de Trump, după ce va fi cumpărat de Paramount Skydance. Precedentul CBS

15:00

O pensionară din județul Teleorman a contactat redacția Digi24.ro după ce, spune ea, de la semnarea contractului cu Hidroelectrica, în iulie 2025, nu a primit nicio factură pentru energia electrică. Acesta spune că a încercat să rezolve situația pe mai multe căi, precum sesizări către furnizor, către operatorul de distribuție și către autorități, însă fără un rezultat concret până în prezent. Totodată, principala ei temere este că, la un moment dat, ar putea primi o factură pe mai multe luni, greu de achitat dintr-o pensie de 1.280 de lei.