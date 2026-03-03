Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre. „Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă / dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, va fi îmbunătăţit. Si predictibil. Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile, si îi rog pe cei cu experienţă să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Şi cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile”, a transmis edilul pe Facebook.

