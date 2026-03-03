Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine”
Digi24.ro, 3 martie 2026 18:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre. „Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă / dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, va fi îmbunătăţit. Si predictibil. Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile, si îi rog pe cei cu experienţă să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Şi cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile”, a transmis edilul pe Facebook.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
18:30
Primul lider străin care are o întâlnire cu Trump, de la începerea războiului împotriva Iranului # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se află în SUA pentru a purta discuții cu președintele Donald Trump, pentru a doua oară. Războiul din Orientul Mijlociu va domina probabil agenda, potrivit Deutsche Welle.
18:30
Aproape 40.000 de studenţi români ar putea primi burse din bani europeni. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească universitățile # Digi24.ro
Aproape 40.000 de studenţi români vor primi burse din fonduri europene, ca urmare a demersurilor iniţiate în acest sens de către europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European.
Acum 30 minute
18:20
România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor # Digi24.ro
Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”, prezentată la la Bursa Internaţională de Turism de la Berlin, unde standul României reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.
18:20
Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine” # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre. „Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă / dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, va fi îmbunătăţit. Si predictibil. Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile, si îi rog pe cei cu experienţă să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Şi cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile”, a transmis edilul pe Facebook.
18:10
Viitorul fără fum „fabricat în România", exportat în peste 50 de țări. Philip Morris International, partener economic de peste 30 ani # Digi24.ro
Într-un peisaj economic marcat de nevoia de stabilitate și inovație, contribuția companiilor care fac investiții majore în România devine un exemplu de reindustrializare. În țara noastră, investițiile Philip Morris International au depășit 1,1 miliarde USD, iar din 2017 încoace aproximativ 730 milioane USD au fost direcționate spre transformarea fabricii din Otopeni dintr-o unitate de producție clasică pentru țigări într-un centru de înaltă tehnologie pentru produse fără fum.
18:10
Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!” # Digi24.ro
Noi imagini arată prăbușirea celor trei avioane americane F-15 care s-au prăbușit luni în Kuweit. Acestea au fost lovite, din greșeală, de sistemele de apărare antiaeriană. Informația, vehiculată inițial pe surse, a fost confirmată de oficialii americani. Toți cei șase militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat și au fost recuperați în siguranță.
18:10
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei # Digi24.ro
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Jucătoarele au rămas în tăcere în timp ce imnul era difuzat pe stadionul din Australia.
Acum o oră
18:00
Clădirea în care clericii regimului se adunau pentru a alege noul lider suprem al Iranului, distrusă în urma unui atac aerian # Digi24.ro
Clădirea Adunării Experților din orașul iranian Qom, la sud de Teheran, a fost distrusă într-un atac aerian coordonat al Israelului și Statelor Unite, potrivit agențiilor de știri iraniene. În acel imobil își desfășura activitatea una dintre principalele instituții politico-religioase ale regimului, responsabile de alegerea Liderului Suprem al Iranului, relatează Times of Israel.
17:50
Războiul în Orientul Mijlociu escaladează: Qatarul, a treia țară care a atacat Iranul după loviturile Teheranului în Golf # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază în cea de-a patra zi, odată cu atacul Qatarului asupra Iranului. Doha a lansat ofensiva ca răspuns la atacurile de represalii ale Teheranului în Golful Persic, relatează Canalul 12 din Israel, citând surse occidentale anonime familiarizate cu problema, conform Times of Israel.
17:50
CNN are temeri privind independența sa editorială față de Trump, după ce va fi cumpărat de Paramount Skydance. Precedentul CBS # Digi24.ro
CBS, un jucător cheie în peisajul audiovizual american, este zdruncinat de schimbări editoriale legate de presiunile intereselor economice care vizează satisfacerea lui Donald Trump, ilustrând erodarea independenţei mass-media de la revenirea republicanului la putere. Acesta este un motiv de îngrijorare pentru redacţia CNN, care urmează să fie achiziţionată de Paramount Skydance, proprietarul CBS din vara anului 2025, prin viitoarea achiziţie a Warner Bros. Discovery, scrie News.ro.
17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu publicat marți, 3 martie, că președintele rus Vladimir Putin se pregătește să mobilizeze 400.000 de soldați suplimentari, în ciuda pierderilor lunare tot mai mari.
17:50
Coaliția de guvernare discută în aceste zile situația bugetului pentru 2026. Potrivit unui draft intrat în posesia Digi24.ro, ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt, în ordine, Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Cele mai multe vor primi mai puțini bani față de anul trecut. Proiectul poate suferi, însă, modificări, având în vedere că zilele viitoare vor urma noi negocieri între liderii partidelor.
17:50
Elev de 14 ani, mort după ce i s-a făcut rău la ora de sport. Anchetă în Botoșani pentru ucidere din culpă # Digi24.ro
Un elev de 14 ani din județul Botoșani a murit marți, după ce i s-a făcut rău în timpul orei de sport. Adolescentul s-a prăbușit brusc, a fost găsit în stop cardio-respirator și transportat în stare critică la spital, unde medicii nu au mai reușit să-l salveze. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, urmând să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.
17:40
Accident grav pe DN1, în Bihor: un TIR și trei autoturisme implicate. O femeie, resuscitată la fața locului. Traficul este blocat # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc marți după-amiază pe DN 1, în localitatea Aușeu din județul Bihor, unde trei autoturisme și un TIR au fost implicate într-o coliziune. Patru persoane au fost rănite, iar o femeie, rămasă încarcerată, a fost scoasă dintre fiarele contorsionate și se află în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
Acum 2 ore
17:30
Orban a vorbit la telefon cu Putin. Dictatorul rus l-a lăudat pentru poziția sa față de Ucraina. Subiectul sensibil abordat de maghiar # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin și prim-ministrul ungar Viktor Orbán au purtat o convorbire telefonică în cadrul căreia au discutat despre Ucraina, informează European Pravda.
17:30
Elevă de 14 ani din Capitală, agresată sexual de meditatorul ei în timpul unei ședinte de pregătire # Digi24.ro
Un bărbat de 33 de ani este acuzat că a agresat sexual o elevă de 14 ani în timpul unei ședințe de pregătire desfășurate într-un imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în acest caz, iar suspectul urmează să fie audiat sub acuzația de agresiune sexuală asupra unui minor.
17:20
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT) # Digi24.ro
Forțele iraniene au lansat un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și de comandanții de la vârful puterii din Teheran pentru a semăna haos în Orientul Mijlociu, a crea tulburări pe piețele globale și de a crește miza conflictului mai mult, în speranța de a pune presiune pe SUA și Israel să-și oprească atacul, potrivit Financial Times.
17:10
Răzvan Nicolescu, despre piața energiei: „La gaze nu sunt motive de îngrijorare, însă carburanții sunt expuși pieței externe” # Digi24.ro
Fostul ministru al Energiei, Răzvan-Eugen Nicolescu, a declarat într-o intervenție la Digi24 că România nu are motive de îngrijorare în privința aprovizionării cu gaze naturale, însă situația este mai delicată în ceea ce privește evoluția prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor internaționale.
17:00
Războiul din Orientul Mijlociu: Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită în miezul nopţii # Digi24.ro
În timp ce ambasada americană din Riad, Arabia Saudită, a fost ţinta unor atacuri cu drone iraniene, avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit ţara din Orientul Mijlociu în miezul nopţii, fără să se ştie dacă atacantul echipei Al-Nassr se afla la bord.
16:50
Donald Trump susține că Statele Unite au suficiente arme pentru a lupta „la nesfârșit”: „Rezervă practic nelimitată” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că armata SUA dispune de suficiente stocuri de arme pentru a purta războaie „la nesfârșit”, în timp ce președintele republican și administrația sa continuă să justifice o operațiune amplă împotriva Iranului cu obiective și termene în continuă schimbare, relatează Reuters.
16:50
Sorin Grindeanu a fost audiat ca martor în instanţă, într-un dosar privind divulgarea de informaţii confidenţiale # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a fost audiat, marţi, la Curtea de Apel Bucureşti, în calitate de martor, într-un dosar privind divulgarea de informaţii confidenţiale în care este implicat un fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP).
16:40
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra vrea să trimită un distrugător naval în Cipru, după atacurile cu drone # Digi24.ro
Guvernul britanic analizează trimiterea unui distrugător al Marinei Regale în Cipru, după ce mai multe drone au vizat baza RAF Akrotiri. Surse din domeniul apărării afirmă că desfășurarea navei HMS Duncan este luată în calcul, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra intereselor britanice din regiune.
16:40
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur dacă voi candida # Digi24.ro
Președintele Ucrainei a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.
Acum 4 ore
16:30
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, își începe oficial mandatul la București: „Ne dorim să consolidăm relația” # Digi24.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit, marţi, de preşedintele Nicuşor Dan, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti.
16:30
Copii bătuți și obligați să cerșească pe străzile Capitalei. Părinții cheltuiau banii pe alcool și jocuri de noroc # Digi24.ro
Doi părinți care și-au obligat cei patru copii să cerșească pe străzile din Sectorul 5 al Capitalei, sub amenințarea violenței, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, banii strânși de minori erau folosiți pentru chirie, alimente, alcool, țigări și jocuri de noroc. Alți doi tineri care îi transportau și îi supravegheau pe copii au fost plasați sub control judiciar.
16:30
Gimnasta anului 2025 este o româncă. Cine a câștigat titlul decernat de European Gymnastics # Digi24.ro
Ana Maria Bărbosu a câştigat titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).
16:30
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-un interviu acordat în exlusivitate la Digi24, la mai puțin de o zi după ce contrazicea vehement scenariul scumpirii carburanților la 10 lei pe litru, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari decât câțiva bani. Bogdan Ivan a declarat că, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari pe baril, acest lucru se va reflecta și în prețul benzinei și al motorinei.
16:20
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, este oficial noul ministru al Educației. A fost singura propunere făcută de Ilie Bolojan în ședința de luni a conducerii PNL, după mai multe refuzuri primite de către premier.
16:20
Rutte, despre divizarea NATO după bombardarea Iranului: „Operațiunile sunt aplaudate de numeroși colegi” # Digi24.ro
Loviturile lansate de Statele Unite şi Israel contra Iranului beneficiază de un ''sprijin larg'' în Europa, a dat asigurări marţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Skopje.
16:20
Rusia a oprit operaţiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr. Întreg personalul a fost evacuat de teama „unui nou Cernobîl” # Digi24.ro
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, transmite Reuters.
16:10
Ce înseamnă pentru România decizia lui Macron de a extinde descurajarea nucleară. Explicațiile lui Mircea Geoană # Digi24.ro
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a vorbit marți, în direct la Digi24, despre decizia președintelui Emmanuel Macron de a extinde descurajarea nucleară franceză. El a precizat că „este un fel de poliță de asigurare suplimentară” și un „gest politic important”. Geoană a explicat și ce înseamnă această decizie pentru România.
16:10
Încă 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon ajung la familiile din 20 de județe. Predoiu: Un exercițiu cu rezultate concrete # Digi24.ro
Un număr de 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate, începând cu luna martie, în casele unor familii din 20 de județe, acțiune care face parte din campania națională „Detector pentru Viață”, care se ridică la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani de E.ON România și Delgaz Grid. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon, oferind timp prețios pentru evacuare și intervenție.
15:30
„Nu vom deschide cutia Pandorei”. Visul lui Zelenski de a adera rapid la UE este aruncat în aer de diplomații europeni # Digi24.ro
Dorința lui Volodimir Zelenski de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeană privind aderarea Ucrainei încă din 2027, chiar și cu drepturi limitate, nu este înțeleasă de o serie de membri ai blocului, inclusiv de țările lider. Aceștia nu doresc să deschidă cutia Pandorei, generând probleme care, după cum se tem, ar putea apărea ca urmare a posibilității unei aderări rapide la UE, scrie Reuters.
15:20
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA. Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, mai spune diplomația de la Ankara.
15:10
Miruță explică de ce nu renunță USR la numirea lui Caragea la fabrica de armament de la Sadu, în ciuda controverselor # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament de la Sadu, în ciuda faptului că în fața uzinei au avut loc proteste față de această decizie, iar din partea PSD și PNL au venit critici. „Dacă un lider de sindicat arestat de un polițist care acuma vine administrator special acolo e deranjat, eu pot să cred că de fapt, bănuielile noastre au fost corecte”, a spus ministrul la Digi24.
15:10
MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu. 16.000 de cetăţeni, în atenţia autorităţilor # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a declarat, marţi, că aproximativ 3.000 de cetăţeni români au cerut ajutor concret pentru repatriere, iar autorităţile au în atenţie circa 16.000 de persoane aflate în regiune, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
15:00
O pensionară n-a primit facturi la energie mai bine de sapte luni. Cât are de plătit în urma blocajului dintre furnizor și distribuitor # Digi24.ro
O pensionară din județul Teleorman a contactat redacția Digi24.ro după ce, spune ea, de la semnarea contractului cu Hidroelectrica, în iulie 2025, nu a primit nicio factură pentru energia electrică. Acesta spune că a încercat să rezolve situația pe mai multe căi, precum sesizări către furnizor, către operatorul de distribuție și către autorități, însă fără un rezultat concret până în prezent. Totodată, principala ei temere este că, la un moment dat, ar putea primi o factură pe mai multe luni, greu de achitat dintr-o pensie de 1.280 de lei.
14:50
Pe fondul unei creșteri constante a pieței imobiliare din România și a unei cereri tot mai mari pentru locuințe care combină confortul cu calitatea urbană, dezvoltatorii sunt nevoiți să privească dincolo de metri pătrați și volume. Într-o țară în care centrele urbane se extind rapid, dar infrastructura și serviciile publice rămân adesea în urmă, apar proiecte care încearcă să seteze un standard nou pentru modul în care oamenii trăiesc în orașe.
14:50
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu # Digi24.ro
Nu există niciun motiv de îngrijorare, nici pentru populația României, nici pentru teritoriul României, a declarat ministrul Apărării la Digi24, după ce armata Statelor Unite a crescut nivelul de alertă la baza militară de la Deveselu. Potrivit lui Radu Miruță, este o procedură standard prin care crește vigilența, în cazul unui conflict militar în zonă.
Acum 6 ore
14:30
O moldoveancă și-a înjunghiat prietena în timpul unui parastas pentru că i-a aruncat pisica de la balcon # Digi24.ro
O moldoveancă de 67 de ani de peste Prut și-a înjunghiat mortal o prietenă în timpul unui parastas, după ce a izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de alcool. În timp ce cele două se certau, victima i-a aruncat pisica inculpatei de la balcon.
14:30
Lavrov: Nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument al războiului folosit de SUA și Israel # Digi24.ro
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice.
14:00
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE pentru români # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români aflaţi în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaţionale din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial și vine cu o serie de recomandări pentru cei care vor să revină în România.
13:50
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem” # Digi24.ro
De zeci de ani, Dubaiul și-a construit imaginea unui oraș cu zgârie-nori, salarii fără taxe, ușurință în afaceri și ceva mai greu de definit: promisiunea nerostită că, indiferent ce se întâmplă în restul Orientului Mijlociu, această zonă e diferită. Conflictele care destabilizau regiunea se opreau, în mod simbolic, la granițele Dubaiului, relatează Reuters.
13:30
Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu ajutoarele pentru persoane vulnerabile, PNL cere să fie realiști # Digi24.ro
Legea bugetului riscă să fie blocată dacă liderii Coaliției nu se înțeleg asupra măsurilor de sprijin pentru pensionari și alte categorii vulnerabile, cerute de PSD. Social-democrații insistă cu includerea măsurilor în buget, pentru a nu ajunge la „blocaj politic”, după ce Ministerul Finanțelor a transmis că ar putea să aloce bani doar pentru jumătate din propunerile acestora. De cealaltă parte, liberalii cer colegilor din Coaliție să aibă în vedere „un buget realist”.
13:20
250 km de autostradă, dați în trafic anul acesta. Scrioşteanu: „Veniţi cu propuneri de zone economice noi pe care să le legăm” # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ţinteşte anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres care să fie daţi în trafic, în timp ce alţi 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu.
13:10
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război” # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Iranului avertizează țările europene să nu ia parte la campania SUA-Israel împotriva Republicii Islamice, afirmând că acest lucru „ar fi un act de război”, relatează The Times of Israel.
13:10
Ministrul Justiției, la bilanțul de activitate al Parchetului General. Câte dosare au fost soluționate în 2025 # Digi24.ro
În 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a gestionat peste 1,75 milioane de cauze, finalizând peste 530.000 de dosare, potrivit bilanțului prezentat, marți, de Radu Marinescu. ministrul Justiției a subliniat că rezultatele au fost obținute în ciuda deficitului de resurse umane și reflectă profesionalismul și adaptabilitatea sistemului judiciar în fața unor provocări interne și regionale complexe.
13:00
Peste 7 milioane de români primesc beneficii sociale mai devreme în această lună. Când încep plățile # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că plățile pentru beneficiile sociale aferente drepturilor din luna februarie vor fi efectuate în avans, începând cu 6 martie, pentru peste 7 milioane de beneficiari din întreaga țară - copii, părinți și persoane cu dizabilități.
13:00
Agenţia UE pentru Azil trage un semnal de alarmă: Există riscul unui „flux de refugiaţi fără precedent” din Iran # Digi24.ro
Cererile de azil au scăzut cu aproape 20% în Uniunea Europeană (UE), anunţă marţi agenţia specializată, care trage însă un semnal de alarmă cu privire la riscul unui „flux de refugiaţi fără precedent” din Iran, relatează AFP, citată de News.ro.
12:50
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a obține sisteme de apărare aeriană, inclusiv rachete Patriot, într-un interviu publicat marți, 3 martie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.