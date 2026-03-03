Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor
StiriDiaspora.ro, 3 martie 2026 17:50
Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 15 minute
18:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, primit de Nicușor Dan la Cotroceni # StiriDiaspora.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, primit de Nicușor Dan la Cotroceni
Acum 30 minute
17:50
Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor
Acum 2 ore
17:00
Românii repatriați de urgență, nervoși că au fost puși să-și plătească zborul de întoarcere # StiriDiaspora.ro
Românii repatriați de urgență, nervoși că au fost puși să-și plătească zborul de întoarcere
16:40
Poliția italiană a dat buzna într-un restaurant: ospătarii nu aveau contracte de muncă, autorizația expirase de 7 ani # StiriDiaspora.ro
Poliția italiană a dat buzna într-un restaurant: ospătarii nu aveau contracte de muncă, autorizația expirase de 7 ani
Acum 4 ore
15:50
Muzica folk românească cucerește Italia: Ștefan Hrușcă, turneu dedicat comunității # StiriDiaspora.ro
Muzica folk românească cucerește Italia: Ștefan Hrușcă, turneu dedicat comunității
15:20
O româncă a plecat în Spania fără nimic și a ajuns de la menajeră la doctor în educație # StiriDiaspora.ro
O româncă a plecat în Spania fără nimic și a ajuns de la menajeră la doctor în educație
Acum 6 ore
13:50
Kelemen Hunor: Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie # StiriDiaspora.ro
Kelemen Hunor: Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie
13:00
Băiat de 2 ani, mort în Italia în urma unui transplant eșuat de inimă. Chirurgul: "Am făcut tot ce trebuia" # StiriDiaspora.ro
Băiat de 2 ani, mort în Italia în urma unui transplant eșuat de inimă. Chirurgul: "Am făcut tot ce trebuia"
Acum 8 ore
12:10
10 români, arestați pentru furt din supermarketuri în Germania. Vizau un anume fel de ciocolată # StiriDiaspora.ro
10 români, arestați pentru furt din supermarketuri în Germania. Vizau un anume fel de ciocolată
11:40
Criză în Orientul Mijlociu: Gazele s-au scumpit în Europa cu peste 20% într-o singură zi # StiriDiaspora.ro
Criză în Orientul Mijlociu: Gazele s-au scumpit în Europa cu peste 20% într-o singură zi
Acum 12 ore
09:30
Un român a intrat cu TIR-ul în duba unor turci oprită pe marginea autostrăzii în Germania. Doi răniți grav # StiriDiaspora.ro
Un român a intrat cu TIR-ul în duba unor turci oprită pe marginea autostrăzii în Germania. Doi răniți grav
08:30
Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată cu drone. Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată cu drone. Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu
07:50
Criză în Orientul Mijlociu. 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară cu două curse Tarom # StiriDiaspora.ro
Criză în Orientul Mijlociu. 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară cu două curse Tarom
Acum 24 ore
19:50
Petrica, singura femeie dulgher naval din Italia. Românca muncește cot la cot bărbații și îi uimește pe toți # StiriDiaspora.ro
Petrica, singura femeie dulgher naval din Italia. Românca muncește cot la cot bărbații și îi uimește pe toți
19:20
SUA ar putea intra cu trupe terestre în Iran: "Nu am emoții"
Ieri
15:40
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite # StiriDiaspora.ro
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite
15:20
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict # StiriDiaspora.ro
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict
14:30
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania # StiriDiaspora.ro
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania
13:20
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" # StiriDiaspora.ro
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile"
12:00
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri
11:10
Româncă, găsită moartă în Italia, într-o clădire abandonată. Carabinierii fac apel la români: "Cine o cunoaște pe Elisabeta?" # StiriDiaspora.ro
Româncă, găsită moartă în Italia, într-o clădire abandonată. Carabinierii fac apel la români: "Cine o cunoaște pe Elisabeta?"
09:40
Cetățeni români care au furat cupru de 250 000 euro din Austria, prinși. Cum ascundeau cuprul în dube # StiriDiaspora.ro
Cetățeni români care au furat cupru de 250 000 euro din Austria, prinși. Cum ascundeau cuprul în dube
08:40
Ședință de guvern pentru românii prinși în Dubai: "Situația cu ei e complicată"
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Pentru Ana viața e roz în Spania. Românca s-a îndrăgostit în A Coruna și și-a deschis un salon în acest oraș # StiriDiaspora.ro
Pentru Ana viața e roz în Spania. Românca s-a îndrăgostit în A Coruna și și-a deschis un salon în acest oraș
16:20
Nicușor Dan, mesaj după izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu: România nu se află sub niciun fel de ameninţare directă # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, mesaj după izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu: România nu se află sub niciun fel de ameninţare directă
15:00
Războiul din Iran ar putea duce prețul carburanților în România la peste 10 lei / litru # StiriDiaspora.ro
Războiul din Iran ar putea duce prețul carburanților în România la peste 10 lei / litru
14:00
Șofer de TIR, împușcat de mai multe ori pe o șosea din Italia. Tânărul nu s-a oprit și a condus rănit până la spital # StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR, împușcat de mai multe ori pe o șosea din Italia. Tânărul nu s-a oprit și a condus rănit până la spital
12:50
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă # StiriDiaspora.ro
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă
12:30
Iranul a lansat rachete spre Cipru
12:20
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA # StiriDiaspora.ro
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA
11:40
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri # StiriDiaspora.ro
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri
10:30
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj # StiriDiaspora.ro
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj
09:50
Iranul extinde atacurile în Golf. Noi explozii auzite în Dubai, Doha şi Manama
08:50
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional # StiriDiaspora.ro
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional
28 februarie 2026
23:10
Șase din zece femei din SUA vor suferi de boli cardiovasculare
23:00
Studiu: vaccinul împotriva Zonei Zoster, beneficii anti-aging
17:00
Școală primară din Iran atacată. 57 de eleve au fost ucise
15:50
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda # StiriDiaspora.ro
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda
14:30
Utilaj de 35.000 de euro furat în Italia, descoperit într-o vamă din România
13:40
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă # StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă
12:40
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro # StiriDiaspora.ro
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro
11:40
Companiile aeriene anulează zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman
11:10
MAE evacuează personalul neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv
10:30
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis # StiriDiaspora.ro
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis
10:10
Donald Trump anunţă "operaţiuni de luptă majore" în Iran
09:40
Israel a atacat Iranul. Explozii multiple în Teheran
27 februarie 2026
23:50
Animalele de companie pot fi înmormântate alături de stăpânii lor
23:40
De ce se îmbolnăvesc persoanele în vârstă
23:40
Ecranele, amenințare pentru cei mici
23:30
Amendă și închisoare pentru abandonul animalelor de companie
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.