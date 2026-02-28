Donald Trump spune că SUA ar putea realiza “o preluare prietenoasă” a Cubei, fără a fi clar dacă urmărește alipirea efectivă a insulei sau o dominație politică similară cu cea exercitată asupra Venezuelei. Cuba trece printr-o profundă criză energetică, după capturarea lui Maduro, de când America controlează exporturile de petrol ale țării acestuia.
Biziday.ro, 28 februarie 2026 08:50
Afirmația a fost făcută înaintea unui eveniment electoral din Texas unde Trump a spus că autoritățile cubaneze discută cu SUA și că țara trece printr-o criză economică severă. El a susținut că insula nu mai are resurse financiare și că situația este critică: “Nu au bani. Nu au nimic acum, dar vorbesc cu noi și […]
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Bolivia. Un avion militar, încărcat cu bani, a ratat aterizarea și a intrat pe o autostradă, omorând 15 persoane, cele mai multe aflate în mașinile în tranzit. Autoritățile au fost nevoite să intervină în forță împotriva mulțimii venite să adune bancnotele risipite în urma accidentului. # Biziday.ro
Aeronava, un C-130 Hercule încărcat cu bancnote noi de la Banca Națională a Boliviei, a aterizat pe pista aeroportului din La Paz, dar nu a mai putut frâna (posibil din cauza gheții) și a ieșit pe autostrada de lângă, distrugând aproximativ 12 vehicule. Potrivit pompierilor, sunt cel puțin 15 morți și numeroși răniți, dar nu […]
Acum 12 ore
22:40
Raport OMS. Europa are cea mai ridicată pondere a consumului de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani, comparativ cu orice alt continent din lume. Specialiștii dau vina pe strategiile agresive de marketing ale industriei, care vizează tinerii prin promovarea intensă pe rețelele sociale. # Biziday.ro
Informațiile provin de la cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care relevă că Europa are cea mai mare rată a consumului de tutun în rândul fetelor cu vârste de 13 – 15 ani, la nivel mondial. Mai mult, unul din șapte adolescenți europeni folosește țigări electronice sau vape-uri – cea mai […]
21:40
Reuters: Paramount Skydance preia Warner Bros, în cadrul unei tranzacții de 110 miliarde de dolari – adică 31 de dolari pe acțiune – după ce Netflix a refuzat să-și majoreze ultima ofertă. Acordul riscă să atragă atenția autorităților de reglementare, din cauza preocupărilor privind reducerea concurenței și impactul asupra consumatorilor. # Biziday.ro
Acordul a fost semnat vineri dimineață, potrivit unei înregistrări audio din cadrul unei ședințe interne a companiei, consultată de Reuters. “Netflix avea dreptul legal de a egala oferta Paramount Skydance. După cum știți, au decis în cele din urmă să nu facă acest lucru. Astfel, s-a ajuns la un acord semnat cu Paramount, în această […]
Acum 24 ore
19:00
Milano. Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire, vineri după-amiază. O persoană a murit și cel puțin alte 39 sunt rănite. Cauza accidentului este investigată. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs în această după-amiază, la Milano. Tramvaiul circula pe Viale Vittorio Veneto, dinspre Piazza Repubblica către Porta Venezia și era plin de pasageri, când a deraiat și a lovit o clădire, potrivit presei italiene. Conform bilanțului actual, o persoană a murit și alte 39 sunt rănite. Dintre victime, o persoană a este în […]
17:50
Comisia Europeană intenționează “să implementeze provizoriu” acordul UE-Mercosur, deși doar două dintre statele participante au ratificat înțelegerea și deși documentul este încă analizat la nivel european. Decizia stârnește critici dure, în special din partea Franței și a fermierilor. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a anunțat că Comisia Europeană va “aplica provizoriu” acordul comercial cu statele Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au ratificat înțelegerea joi, iar Brazilia și Paraguay au transmis că vor face același lucru. Decizia președintei CE stârnește nemulțumirea statelor europene care, deși și-au dat acordul de principiu în mod majoritar, au […]
17:30
Analiză. Partidul lui Viktor Orban folosește afișe și videoclipuri generate cu AI pentru a ataca UE, Ucraina și pe Volodmir Zelenski, în încercarea de a-i atrage pe votanți, cu șase săptămâni înainte de alegerile parlamentare. Ca și în campaniile precedente, încearcă să inducă frică și să se prezinte ca “soluția sigură”. # Biziday.ro
Cu șase săptămâni înainte de vot, tema războiului din Ucraina a devenit centrală în discursul politic al lui Viktor Orbán și al partidului său, Fidesz. Imaginile generate cu AI și afișate pe panourile publicitare din toată țară îl portretizează pe Volodimir Zelenski alături de oficiali europeni, precum Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și […]
14:00
Anthropic refuză să ofere Pentagonului acces nelimitat la modelul său lingvistic, Claude, în ciuda amenințărilor secretarului american al Apărării de a întrerupe contractul cu compania din domeniul AI. Argumentează că o astfel de permisiune riscă să ducă la uciderea oamenilor fără vreun fel de control. # Biziday.ro
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a transmis că “nu poate, în mod conștient”, să respecte cererea Pentagonului de a elimina măsurile de siguranță din modelul său de AI, Claude, și să acorde armatei americane acces nelimitat la capabilitățile sale. Explică faptul că eliminarea barierelor ar permite utilizarea Claude pentru supravegherea internă în masă sau […]
14:00
SUA permit plecarea din Israel a personalului guvernamental care nu este implicat în rezolvarea situațiilor de urgență. Decizia, pe fondul riscurilor de izbucnire a unui conflict cu Iranul. # Biziday.ro
Ambasada SUA la Ierusalim nu a oferit detalii cu privire la riscurile de siguranță care au dus la oferirea posibilității de “plecarea autorizată” a personalului guvernamental, dar decizia are loc în contextul în care există îngrijorări crescânde cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul. Totuși, numărul persoanelor care vor pleca nu este atât […]
13:20
BNR avertizează asupra unor tentative de fraudă cu videoclipuri deepfake, care folosesc imaginea guvernatorului Isărescu. Prezintă un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, director general al Bitdefender, pentru a convinge oamenii să depună bani într-un sistem fals de investiţii financiare bazat pe AI şi să-şi divulge datele personale. # Biziday.ro
Banca Naţională a României (BNR) explic că, în ultima săptămână, au fost publicate în mediul online postări deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Mai exact, conţinutul video promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender. “Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului […]
11:50
Război în Ucraina. Rușii și ucrainenii au decis un acord temporar de încetarea a focului în zona centralei nucleare de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, pentru a permite reparații. # Biziday.ro
Agenția pentru Energie Atomică a confirmat armistițiul temporar din zona centralei nucleare Zaporijie, convenit pentru a permite reparațiile la liniile electrice de rezervă ale acesteia. Încetarea temporară a focului, care a intrat în vigoare de vineri dimineața, are ca obiectiv asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru intervenții asupra infrastructurii energetice care alimentează centrala, iar activitățile de […]
10:20
Meteorologii anunţă temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie. În plus, în următoarele două săptămâni, cantitățile de precipitații vor fi mai mici față de anii trecuți. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Conform acesteia, până la finalul lunii martie, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi peste media perioadei, dar și cu cantități de precipitații deficitare. Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026 Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte […]
09:40
Nicușor Dan a promulgat legea care modifică sistemul de pensii ale magistraților, la o zi după publicarea motivării CCR, în ciuda apelurilor repetate ale magistraților de a retrimite proiectul la Parlament pentru reexaminare. # Biziday.ro
Nicușor Dan a anunțat, vineri dimineață, că a promulgat legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Președintele numește schimbarea modului de calcul al pensiilor “un gest de echitate, așteptat de societate”. Nicușor Dan avea la dispoziție zece zile pentru a promulga legea. “Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă […]
09:40
iPhone și iPad au primit certificarea pentru date clasificate NATO. Sunt primele produse destinate publicului larg care ating acest nivel de certificare. Oficialii NATO le pot utiliza pentru a procesa date sensibile, fără software sau setări speciale. # Biziday.ro
Apple a anunțat că iPhone și iPad sunt primele dispozitive destinate publicului larg care au primit certificarea necesară pentru a fi utilizate cu informații clasificate la nivel NATO. Acest lucru permite utilizarea iPhone și iPad fără a necesita un software sau setări speciale – un nivel de certificare pe care niciun alt dispozitiv mobil destinat […]
Ieri
08:50
Apropiații lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN și HBO. Netflix anunță că nu va supralicita oferta de preluare ostilă făcută de Paramount Skydance. Chiar CNN scrie că este aproape inevitabilă preluarea trustului media de către David Ellison, după ce tatăl acestuia, fondatorul Oracle, a preluat operațiunile din SUA ale TikTok, cu ajutorul lui Donald Trump. # Biziday.ro
Netflix a anunțat că nu va supralicita oferta făcută de Paramount Skydance pentru cumpărarea Warner Bros Discovery, care deține CNN, HBO Max, Food Network și o gamă largă de canale sportive. Joi, Warner Bros Discovery anunțase că oferta de peste 92 de miliarde de dolari, la care se adaugă o despăgubire de aproape 3 miliarde […]
07:00
Pakistanul a bombardat capitala Afganistanului și Kandahar, la câteva ore după un atac al trupelor afgane asupra militarilor pakistanezi de la graniță. Guvernul de la Islamabad declară că “ne aflăm într-un război deschis” cu țara vecină. # Biziday.ro
În urma unui atac al forțelor afgane asupra posturilor militare pakistaneze de la frontiera comună, joi seară, armata pakistaneză a răspuns cu bombardamente asupra Kabulului și orașului Paktika. Ministrul pakistanez al Apărării a declarat că răbdarea guvernului a luat sfârșit și că “acum este război deschis între noi și voi”, cu referire la Afganistan. Prim-ministrul […]
26 februarie 2026
22:40
Negocieri SUA-Iran privind programul nuclear al Teheranului. Mediatorii discuțiilor și reprezentanții iranieni salută “progresele semnificative” în cadrul ultimei întâlniri din Elveția și anunță noi întrevederi, săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Ministrul de Externe al Omanului a declarat că negocierile recente dintre Iran și SUA, desfășurate la Geneva, Elveția, “s-au încheiat cu un progres semnificativ”. Acesta a anunțat, de asemenea, că cele două părți intenționează să continue discuțiile, săptămâna viitoare, dar că înaintea unei decizii în acest sens vor avea consultări în capitalele lor. Potrivit oficialilor […]
21:30
Președintele Forumului Economic de la Davos a demisionat, la câteva săptămâni după declanșarea unor investigații ce vizează legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. # Biziday.ro
“În urma unei analize atente, am decis să mă retrag din funcția de președinte și director general al Forumului Economic Mondial. Cei opt ani și jumătate petrecuți aici au fost extrem de valoroși”, a transmis Børge Brende, fără a face însă vreo referire directă la prădătorul sexual. Brende a adăugat că este momentul potrivit ca […]
20:40
Părinții care au activată funcția de supraveghere a copiilor pe Instagram vor fi notificați dacă minorii caută în mod repetat conținut legat de autovătămare sau sinucidere. Opțiunea va fi inițial disponibilă în SUA, UK, Canada și Australia și apoi în restul lumii. # Biziday.ro
Instagram a anunțat că va începe să-i informeze pe părinții care au activată funcția de supraveghere, dacă copiii lor încearcă să acceseze conținut legat de autovătămare sau sinucidere. Aceștia vor fi contactați prin e-mail, SMS, WhatsApp sau prin Instagram, fiind folosite funcțiile de datele pe care Meta le are de la membrii familiei. Alertele vor […]
20:10
Cum răspunde Samsung unui consumator tot mai dinamic? Tehnologie construită în jurul noilor obiceiuri digitale. (P) # Biziday.ro
Piața de tehnologie din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care diferențierea nu mai este dictată exclusiv de specificații tehnice, ci de capacitatea brandurilor de a înțelege și anticipa comportamentele reale ale utilizatorilor. În acest context, lansarea noii generații de dispozitive Samsung – Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ și Galaxy S26 – marchează […]
19:30
Alertă aeriană în Tulcea, joi seara. O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina. Armata Română a ridicat, pentru a doua zi la rând, două avioane F-16, asistate de alte două Eurofighter Typhoon, din cauza atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că a fost semnalată prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. “Astfel, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de […]
18:50
România, care și-a asumat aderarea la OCDE în acest an, a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare. Aprobarea de la comitetul pentru piețe financiare echivalează cu “o ștampilă de încredere din partea investitorilor”, potrivit ministrei de Externe. # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a anunțat primirea celui de-al 21-lea aviz din cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – “clubul țărilor dezvoltate”. “Poate că pentru mulți aceste avize par doar o statistică birocratică, însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României în ce […]
17:50
Premierul Bolojan se declară încrezător, în urma discuțiilor cu Ursula von der Leyen, că România va putea recupera banii pierduți din PNRR, din cauza amânării reformei pensiilor magistraților. Un răspuns oficial din partea Comisiei Europene este așteptat la jumătatea lunii martie. # Biziday.ro
În cadrul discuțiilor de astăzi de la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a prezentat situația României – faptul că în zilele următoare va fi promulgată legea reformei pensiilor magistraților și publicată în Monitorul Oficial, “moment în care vom notifica Comisia că am îndeplinit 100%”. Premierul şi-a exprimat speranţa că România va putea recupera toată suma din […]
17:50
Tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu amenință cu blocarea bugetului în Parlament, dacă acesta nu va cuprinde toate propunerile PSD, și lansează un nou atac la Ilie Bolojan, pe care îl acuză că “guvernează prin aroganță, în numele USR, nu al PNL”. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă, joi după-amiază, la câteva ore după ce PNL i-a acuzat pe social-democrați de șantaj politic. Liderul PSD a respins aceste acuzații și susţine că România nu poate fi guvernată “prin aroganță”, acuzând totodată că premierul Bolojan “guvernează în numele unui singur partid, iar acela nu e PNL, […]
16:00
Compania chineză DeepSeek a evitat să ofere companiilor americane Nvidia și AMD acces în avans la noul său model AI de top. În schimb, le-a trimis versiuni preliminare doar producătorilor chinezi de cipuri, pentru o mai bună optimizare, sugerând o strategie mai amplă a Beijingului de a reduce dependența de tehnologia din SUA și de a oferi un avantaj producătorilor locali, precum Huawei. # Biziday.ro
În mod obișnuit, dezvoltatorii de modele AI trimit versiuni preliminare către companii precum Nvidia sau AMD înainte de lansare, pentru ca softul să fie optimizat și să ruleze cât mai eficient pe hardware-ul lor. De această dată, DeepSeek a deviat de la practică și a oferit acces timpuriu doar unor furnizori chinezi, inclusiv Huawei Technologies, […]
14:50
Danemarca. Premierul Mette Frederiksen a convocat alegeri parlamentare în martie, cu câteva luni înainte de termenul-limită. Frederiksen mizează pe creșterea popularității, după ce s-a opus amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și a mobilizat liderii europeni. # Biziday.ro
Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a anunțat organizarea de alegeri parlamentare pe 24 martie, cu câteva luni înainte de termenul-limită. Alegerile generale în Danemarca trebuie organizate cel puțin o dată la patru ani, dar prim-ministrul le poate convoca în orice moment. Ultimele alegeri au avut loc pe 1 noiembrie 2022, deci anul acesta trebuiau organizate până […]
14:10
PNL acuză PSD de șantaj politic și îi cere lui Sorin Grindeanu ”să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”, Precizează că schimbarea din funcție a premierului Ilie Bolojan NU este negociabilă, după ce președintele PSD a anunțat un vot intern ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Bolojan premier. # Biziday.ro
Partidul Național Liberal (PNL) a reacționat printr-un comunicat, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. PNL vorbește despre un […]
13:40
Reuters: Rusia a folosit împotriva Ucrainei o rachetă de croazieră, capabilă să transporte încărcătură nucleară, a cărei dezvoltare l-a determinat pe Donald Trump să retragă SUA Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară (INF), în 2019. # Biziday.ro
Imaginile cu fragmente recuperate după atacurile rusești asupra Ucrainei indică faptul că Moscova a folosit o rachetă de croazieră capabilă să transporte încărcătură nucleară, scrie Reuters. Specialiștii au analizat imaginile cu fragmentele rachetei 9M729, furnizate către Reuters de trei surse din forțele de ordine ucrainene, și au concluzionat că Rusia a folosit acest tip de […]
12:30
Raport. Cluburile de fotbal din ligile europene de top au avut, anul trecut, pierderi de peste un miliard de dolari, în ciuda faptului că veniturile au crescut la mai mult de 30 de miliarde. Chelsea a avut cel mai mare declin. # Biziday.ro
Datele furnizate de organismul de conducere UEFA către Financial Times estimează venituri cumulate de peste 30 de miliarde de euro în 2025, pentru cluburile care joacă în ligile de top, față de 28,6 miliarde de euro în anul precedent. Evaluările se bazează pe rapoarte iniţiale de la peste 700 de echipe, deşi doar primele 25 […]
12:20
Directorul FBI a concediat cel puțin zece angajați ai instituției care au lucrat la ancheta privind documentele clasificate păstrate de Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, conform presei internaționale. Kash Patel este nemulțumit că FBI îl monitorizase pe durata anchetei, când se știa că este apropiat al lui Trump, dar nu ocupa funcții publice. # Biziday.ro
Decizia face parte dintr-o investigație internă mai amplă ordonată de Kash Patel, directorul FBI, care vizează modul în care a fost desfășurată ancheta ce a dus, în 2023, la punerea sub acuzare a lui Trump. Informația a fost relatată de mai multe publicații internaționale, care citează oficiali sub protecția anonimatului. Ancheta a fost condusă de […]
09:40
Studiu. Inteligența artificială își dublează capacitatea la un interval de șapte luni. Avansul este atât de rapid încât cercetătorii cred că în curând va fi dificil chiar de măsurat corect progresul ChatGPT sau Claude. Implicit, nici impactul modelelor AI asupra societății nu va mai putea fi evaluat foarte clar. # Biziday.ro
Cercetătorii de la ONG-ul Model Evaluation and Threat Research (METR), un institut non-profit care urmărește de mai mult timp progresul și impactul inteligenței artificiale asupra societății, au ajuns la concluzia că cele mai puternice modele de AI au tendința de a-și dubla capacitatea în aproximativ șapte luni, o creștere exponențială care, spun ei, în curând […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
SUA. Un fost pilot american de vânătoare și instructor pe aeronavale “invizibile” F-35, a fost arestat pentru că ar fi antrenat aviația chineză și va fi judecat pentru acțiuni care afectează securitatea națională. Este al doilea caz de acest fel din ultimii ani. # Biziday.ro
Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat și l-a pus sub acuzare pe Gerald Brown, fost pilot al Forțelor Aeriene ale SUA, pentru că ar fi antrenat fără aprobare piloți militari chinezi. Cu o carieră militară de 24 de ani, acesta a pilotat avioane supersonice F-15 și F-16, iar apoi a devenit chiar instructor pentru […]
25 februarie 2026
23:30
Guvernul din Cuba anunță că patru persoane care au intrat în apele cubaneze, aflate într-o ambarcațiune înregistrată în SUA, au fost împușcate mortal de grăniceri, după ce ar fi deschis focul asupra acestora. Incidentul, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu americanii. # Biziday.ro
Ministerul de Interne al Cubei a declarat că pasagerii aflați pe barca cu motor au deschis focul asupra unei nave a pazei de coastă care s-a apropiat de ei. Ministerul a explicat faptul că barca înmatriculată în Florida – cu numărul de înmatriculare FL7726SH – a fost detectată în apropiere de Cayo Falcones, pe coasta […]
21:30
Tensiuni tot mai mari între Ungaria și Ucraina. Viktor Orban pretinde, fără a prezenta dovezi, că ucrainenii ar pregăti sabotarea obiectivelor energetice strategice ale Ungariei. Prim-ministrul maghiar a dispus chiar suplimentarea măsurilor de securitate în apropierea acestora și a interzis folosirea dronelor în apropierea graniței dintre cele două țări. # Biziday.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat că a dispus suplimentarea măsurilor de securitate pentru protejarea infrastructurii energetice a țării, susținând, fără a prezenta vreo dovadă în acest sens, că Ucraina ar putea pregăti acțiuni menite să perturbe sistemul energetic ungar. Acesta a susținut că serviciile naționale de securitate ar avea informații potrivit cărora Ucraina pregătește […]
20:50
Alertă aeriană în Tulcea, miercuri seara. O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, pe la Sfântu Gheorghe, în timpul unor atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. A zburat aproximativ 30 km, până la Sulina, după care a trecut în Ucraina. Două avioane de luptă F-16 de la Baza Fetești au fost ridicate de la sol. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că, în primă fază, radarele au semnalat prezența unei drone în apropierea spațiului aerian al României, “ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană”. Ulterior, […]
18:30
Reuters: Administrația Trump le cere diplomaților să descurajeze încercările altor state de a reglementa modul în care companiile americane folosesc datele utilizatorilor. Susține că astfel de măsuri ar îngreuna dezvoltarea AI. # Biziday.ro
Într-o scrisoare transmisă de Departamentului de Stat, datată 18 februarie și semnată de secretarul de Stat Marco Rubio, se atrage atenția că legile care limitează accesul companiilor americane la datele utilizatorilor vor “perturba fluxurile globale de date, vor crește costurile și riscurile de securitate cibernetică, vor limita serviciile de inteligență artificială și serviciile cloud și […]
17:30
Barcelona. Autoritățile locale vor dubla taxa pentru turiști, până la 15 euro pe noapte, din aprilie. Urmăresc, astfel, să reducă numărul de vizitatori și să finanțeze construirea de locuințe la prețuri mai accesibile. # Biziday.ro
Parlamentul regional al Cataloniei a aprobat legea care prevede dublarea taxei pentru turiștii, începând cu luna aprilie. Persoanele care se cazează în hoteluri vor ajunge să plătească între 10 și 15 euro pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare, față de 5 – 7,5 euro, până acum. Un sejur de două nopți pentru […]
17:10
Google a blocat infrastructura folosită de un grup de hackeri cu legături cu China, care a spionat zeci de organizații din 42 de țări. “Gallium” vizează de peste zece ani organizații guvernamentale și companii din sectorul telecomunicațiilor. # Biziday.ro
John Hultquist, analist șef la Google Threat Intelligence Group, a declarat pentru Reuters că “Gallium” (cunoscut și ca UNC2814), era “un vast aparat de supraveghere folosit pentru a spiona persoane și organizații din întreaga lume”. Google, împreună cu un grup de parteneri nenumiți, a identificat și dezactivat infrastructura de internet pe care o foloseau infractorii […]
14:40
Aston Martin va concedia în jur de 600 de angajați (20% din total), ca parte a unui plan menit să reducă pierderile și să economisească 45 de milioane de euro anual. Constructorul britanic de mașini de lux are în prezent datorii de 1,6 miliarde de euro, accentuate de tarifele vamale din SUA și diminuarea cererii în China. # Biziday.ro
Într-un comunicat, compania deținută majoritar de canadianul Lawrence Stroll, a precizat că, după ajustările organizaționale făcute la începutul lui 2025 pentru a susține planurile de viitor, a decis la finalul anului să adopte noi măsuri. Conducerea a subliniat că acest program va duce la plecarea a până la o cincime dintre angajați. La începutul anului […]
13:00
Meta a încheiat un acord de 60 de miliarde de dolari cu AMD, pe cinci ani, pentru achiziția de cipuri avansate de AI și o participație de 10% în companie. Tranzacția marchează orientarea companiei către dezvoltarea infrastructurii și a centrelor de date AI, în locul competiției directe cu marii dezvoltatori. # Biziday.ro
Acordul dintre Meta, compania-mamă a Facebook, și producătorul american de semiconductori AMD presupune și achiziționarea de către Meta a unei participații de 10% în compania din California, în ciuda temerilor tot mai frecvente privind o posibilă bulă speculativă în domeniul investițiilor în infrastructura AI, arată The Guardian. AMD va furniza cipuri cu o capacitate totală […]
12:20
Primarul Slatinei anunță că va propune scoaterea tuturor sălilor de noroc din oraș, la prima ședință a Consiliului Local. Decizia, după ce guvernul a adoptat o ordonanță care le permite primăriilor să decidă dacă permit sau interzic jocurile de noroc în localitate. # Biziday.ro
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo (PNL), a anunțat că în prima ședință de Consiliu local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc. Astfel, este primul primar care anunță o astfel de măsură, după ce guvernul a adoptat, în urmă cu o zi, ordonanța de urgență de reformă în administrație care […]
11:20
Paramount Skydance și-a îmbunătățit oferta pentru preluarea Warner Bros. Oferă 31 de dolari pe acțiune, cu un dolar în plus, și a mărit la șapte miliarde de dolari taxa pe care o va plăti dacă tranzacția nu va primi aprobarea autorităților. Consiliul WBD va analiza oferta, iar în cazul în cazul în care o va considera mai avantajoasă, oferă Netflix patru zile să vină cu o nouă propunere. # Biziday.ro
Paramount Skydance a ridicat oferta pentru Warner Bros Discovery (WBD) la 31 dolari pe acțiune, de la 30 de dolari pe acțiune, pentru a prelua întreaga companie WBD, în încercarea de a depăși Netflix, care își revizuise oferta la 27,75 dolari pe acțiune. În noua sa ofertă, Paramount vrea să cumpere toată compania, spre deosebire […]
10:50
Meteorologii anunță ninsori, ploi, viscol și vânt în mare parte din țară, până joi dimineața. La munte va ninge, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va fi viscol. Cod Galben de vânt în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei. # Biziday.ro
Meteorologii au emis o atenționare de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, valabile în mare parte din țară. ”Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș […]
10:30
Friedrich Merz spune că Germania dorește o cooperare economică mai profundă și mai echitabilă cu China, în cadrul unei întâlniri cu premierul chinez Li Qiang. Cancelarul german efectuează prima sa vizită oficială în China. # Biziday.ro
Cancelarul Friedrich Merz a sosit miercuri la Beijing, în prima sa vizită oficială în China, cel mai important partener comercial al Germaniei. Merz s-a întâlnit cu prim-ministrul chinez Li Qiang, căruia i-a transmis că Germania acordă o mare importanță menținerii și aprofundării schimburilor comerciale, dar a insistat asupra unei cooperări echitabile și unei comunicări deschise. […]
10:00
Turismul a frânat puternic de sărbători, iar sectorul serviciilor a înregistrat scădere pe tot anul 2025. Au fost afectate inclusiv sălile de jocuri de noroc (de păcănele), deși în decembrie românii au părut mai interesați de acestea decât în restul anului. # Biziday.ro
Statistica oficială arată că volumul încasărilor (corectate cu inflația) în serviciile pentru populaţie a fost cu -1,2% mai mic, în decembrie 2025, față de aceeași lună din anul trecut, iar pe întregul an acesta a fost cu -2,2% mai mic (pe serie brută). Cel mai puternic recul de sărbători pare a fi fost înregistrat de […]
09:50
Turcia. O aeronavă F-16 s-a prăbușit, noaptea trecută, în apropierea autostrăzii Istanbul – Izmir. Pilotul a murit. Cauza accidentului nu a fost, încă, stabilită. # Biziday.ro
Cu puțin timp înainte de ora 1 (aproape de miezul nopții în România), contactul radio a fost pierdut, iar avionul a dispărut de pe radar. Aeronava a luat foc după impact, care a avut loc în zona Naipli din districtul Karesi, astfel că a putut fi găsită repede. Pilotul și-a pierdut viața. #Footage | Aftermath […]
09:00
Premierul Bolojan susține comasarea localităților mici, dar spune că legislația trebuie schimbată, pentru că acum astfel de procese sunt complicate – comunelor de sub 1.500 de locuitori ar trebui unificate fără referendum, susține prim-ministrul. # Biziday.ro
După ședința de guvern de marți seară, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că susține comasarea localităților mici pentru eficiența administrației, doar că legea actuală face acest lucru să fie greoi, pentru că este nevoie de referendumuri locale. El a mai precizat că doar prin modificări legislative clare și prin susținere politică se va putea face […]
08:20
Donald Trump încearcă să-i convingă pe americani că inflația a scăzut iar economia o duce mai bine (deși datele oficiale arată contrariul), în cel mai lung discurs din istorie despre Starea Uniunii. Semnalul transmis este cel de preocupare mai mare pentru politica internă, în contextul alegerilor intermediare din toamnă. Președintele american nu a mai menționat nicicum Groenlanda și pare a fi uitat de intenția sa de a o anexa. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a vorbit 108 minute, un record istoric, la discursul anual despre Starea Uniunii, care deschide o nouă sesiune a Congresului. Observatorii consideră că, de această dată, Donald Trump a preferat “să stea pe script” și, contrar obiceiului său, să nu se abată foarte mult de la prompter. În primele 75 de minute […]
24 februarie 2026
22:30
Reuters: Iranul este aproape de încheierea unui acord cu China pentru cumpărarea de rachete anti-navă pe care le poate folosi împotriva grupului de luptă al SUA, desfășurat în zonă. Au o rază de acțiune de aproape 300 de kilometri și sunt concepute pentru a zbura cu viteze mari, la joasă altitudine, astfel încât să evite interceptarea. # Biziday.ro
Iran este în discuții cu China pentru achiziția de rachete CM-302, de fabricație chinezească, iar negocierile sunt aproape finalizate. Informația a fost obținută de Reuters, care citează șase persoane cu informații despre negocierile dintre cele două țării. Totuși, sursele citate de Reuters au precizat că încă nu a fost stabilită o dată pentru livrare rachetelor. […]
21:40
Reforma administrației publice și proiectul de relansare economică au fost adoptate prin ordonanțe de urgență, marți seara, și vor intra în vigoare. Prevăd reduceri de personal și de cheltuieli, facilități pentru firme și penalități pentru amenzile de circulație neplătite. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței de guvern de marți seara, că au fost adoptate două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică. Ordonanța privind reforma administrației prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală […]
