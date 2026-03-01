Iranul lansează un puternic atac asupra a 27 de baze militare americane și israeliene. Donald Trump avertizează că SUA vor răspunde cu o forță “cum nu s-a mai văzut” dacă iranienii își continuă bombardamentele. Strâmtoarea Hormuz nu este închisă, dar traficul naval este foarte redus.

12:20

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo (PNL), a anunțat că în prima ședință de Consiliu local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc. Astfel, este primul primar care anunță o astfel de măsură, după ce guvernul a adoptat, în urmă cu o zi, ordonanța de urgență de reformă în administrație care […]