Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan
Gândul, 3 martie 2026 18:20
Irakul condus de premierul Mohammed Shia’ al -Sudani a anunțat că va opri exporturile de țiței din regiunea Kurdistan, prin conducta cheie către portul turc Ceyhan. Aproximativ 200.000 de barili pe zi de exporturi au fost oprite după ce producătorii au redus producția de petrol, ca măsură de precauție pe fondul escaladării conflictului din Orientul […]
Acum 10 minute
18:30
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri # Gândul
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din București, este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 14 ani, în timpul meditațiilor la matematica, transmit surse pentru Gândul. Adolescenta este orfană și se află în grija unei mătușe, care a raportat incidentul la Poliție. Agresiunea ar fi avut loc la data de […]
18:30
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer # Gândul
Poliţistul braşovean Dani Cek a anunțat, pe Facebook, vestea tristă că a murit Andreea Anița, tânăra de 27 de ani din Fălticeni, județul Suceava, pentru care românii au donat suma de 2,3 milioane de euro pentru a o ajuta să ajungă la tratament în SUA. Femeia se lupta, de 11 ani, cu o formă agresivă […]
18:30
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților # Gândul
Experții au adus în atenție un obicei care ar putea să distrugă mașina de spălat fără să îți dai seama. Ei susțin că nu ar trebui utilizat orice fel de truc pentru a scăpa de mirosul neplăcut din interiorul cuvei ori pentru a îndepărta reziduurile detergenților. În schimb, ei vin cu o altă soluție. Anumite […]
Acum 30 minute
18:20
18:20
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Penalul Marian Vanghelie, printre fondatori # Gândul
Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a partidului „România românilor” și a acordat formațiunii personalitate juridică pentru înscrierea în Registrul Partidelor Politice. Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi liderul spiritual al partidului. Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată. „Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România […]
18:10
Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei” # Gândul
Minstrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, la mai puțin de o zi după ce contrazicea scenariul în care carburanții ar putea să depășească pragul de 10 lei pe litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari de 3-5 bani. Oficialul spune acum că, dacă barilul de petrol va […]
Acum o oră
18:00
Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical” # Gândul
Maestrul Jolt Kerestely s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Paul Surugiu – Fuego a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după aflarea tristei vești. Îndrăgitul artist a menționat faptul că maestrul i-a fost precum „un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire”. Jolt Kerestely, compozitor și dirijor, a scris […]
18:00
Muzicologul Dinu Ciocan a murit, la vârsta de 92 de ani. „Ne despărțim de un spirit de înaltă altitudine intelectuală” # Gândul
Muzicologul și profesorulul universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și a semioticii muzicale din România, a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul a fost făcut de Universitatea Națională de Muzică din București, care a transmis un mesaj public de condoleanțe și recunoaștere a contribuției sale remarcabile. «Universitatea Națională de Muzică din […]
18:00
Hidratarea este unul dintre pașii esențiali în orice rutină de îngrijire a tenului, indiferent de vârstă sau tip de piele. În acest context, acidul hialuronic este un ingredient frecvent utilizat în formulele de îngrijire, inclusiv în cremele de față, datorită rolului său în susținerea hidratării zilnice a tenului. Ce este acidul hialuronic și de ce […]
18:00
Marius Budăi, deputat, fost ministru al Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Inteligența artificială trebuie transformată din teamă în oportunitate # Gândul
Deputatul și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că integrarea inteligenței artificiale și a robotizării în economia europeană trebuie abordată proactiv. În cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”, acesta a subliniat importanța învățării continue, a parteneriatului onest între stat și angajatori și a pregătirii noilor generații pentru […]
17:50
Silvia Dinică, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Legislativul și zona de reglementare trebuie să fie cu un pas înaintea schimbărilor # Gândul
Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” a adus în prim-plan modul în care provocările legislative, oportunitățile tehnologice și nevoia de experiențe remarcabile pentru angajați se întâlnesc și se completează, transformând funcțiunea de resurse umane într-un motor real de performanță și competitivitate organizațională. Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul […]
17:50
Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a comentat pe tema crizei politice care a urmat ca efect al anulării alegerilor din anul de grație 2024. Astfel, apreciază fostul investitor în fotbal, care a avut și o scurtă carieră de politician, acest fenomen le-a deschis ochii românilor asupra […]
17:40
Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol # Gândul
Strâmtoarea Ormuz: tancurile petroliere și navele de marfă sunt blocate într-o coadă de câteva mile lungime. Având în vedere că strâmtoarea se ocupă de aproximativ 20% din comerțul global de petrol, întreruperea provoacă creșterea prețurilor la petrol și gaze.
17:40
Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin va transmite Iranului profundele îngrijorări exprimate de liderii arabi cu privire la atacurile Teheranului asupra infrastructurii petroliere din regiune, a transmis marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în contextul în care conflictul din Iran continuă să se extindă. Vladimir Putin a avut luni o serie de convorbiri telefonice cu […]
17:40
Care este schimbul de mărfuri dintre România și Iran. În 2024 am importat din Iran materiale plastice, roșii procesate și vaselină de 55 mil. dolari # Gândul
Comerțul dintre Iran și Uniunea Europeană a scăzut la 3,717 mld. euro în 2025, în scădere cu 18% comparativ cu anul precedent, arată ultimele date publicate de Eurostat. De asemenea, în 2024, exporturile Iranului în România au atins 55 mil. dolari, iar principalele produse exportate au fost materiale plastice, roșiile procesate și vaselina. Importurile din […]
Acum 2 ore
17:20
Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“ # Gândul
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunțat, marți, că și-a suspendat activitățile la centrala nucleară Bushehr din Iran. Operațiunile au fost întrerupte pe fondul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, ceea ce a determinat evacuarea a peste 600 de angajați. Suspendarea a fost confirmată de șeful Rosatom, Alexei Likhachev, care a menționat că aproape 100 de […]
17:10
Cele trei lucruri pe care trebuie să le faci în Martie, pentru ca grădina ta să înflorească # Gândul
În luna martie, pasionații de grădinărit încep să îndeplinească anumite sarcini, pentru ca grădina să înflorească. Acum, în perioada în care natura revine la viață, ramurile încep să înmugurească, iar pământul se dezgheață, grădinarii apelează la mici trucuri, precum și la câteva activități pentru ca plantele să se dezvolte sănătos. Luna martie este plină pentru […]
17:00
Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen” # Gândul
„Nu vom ceda șantajului lui Zelenski”, a amenințat Viktor Orban. Premierul maghiar a solicitat Ursulei von der Leyen să pună în aplicare Acordul de Asociere UE-Ucraina privind transferul transporturilor de petrol către Ungaria. Din ianuarie 2026, petrolul din Rusia livrat către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba din Ucraina a fost blocat. Oficialii de la […]
16:50
Ce a vorbit Nicușor Dan cu trimisul lui Trump în România: „Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună” # Gândul
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit marţi de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti. „Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună”, spune preşedintele Nicuşor Dan. Șeful statului mai precizează că, într-un context […]
16:50
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu a explicat ce trebuie să facă fiecare zodie, ca să evite pierderile și să întoarcă haosul în favoarea sa, în contextul în care Mercur retrograd va face ravagii până pe 20 martie 2026. Astfel, celebrul astrolog a făcut o analiză amplă a perioadei marcate de Mercur retrograd în Pești, un context astral […]
16:40
Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir i-a criticat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Acesta a declarat că președintele „a jucat din umbră” pentru a ajunge în funcție, iar Bolojan a fost „țapul ispășitor” de care avea nevoie. Dumitru Dragomir a precizat că nu a avut nicio așteptare sau speranță în […]
16:40
SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi # Gândul
Grecia este singura țară din Europa de Sud-Est plasată sub așa-numita „umbrelă nucleară” a Franței, într-un grup de opt state europene, toate membre NATO, care ar participa la exerciții comune de descurajare nucleară și la discuții privind cooperarea strategică în domeniu. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au declarat că România analizează propunerea franceză, însă o decizie […]
Acum 4 ore
16:30
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare # Gândul
Alexandru Bălan, fostul adjunct din Serviciul de Informații de Securitate (SIS) al Republicii Moldova, utiliza metode digitale inedite, pentru a transmite informații secrete KGB-ului, notează DIGI24. Bălan a fost trimis în judecată în judecată de DIICOT pentru trădare. Spionul Alexandru Bălan se afla în legătură cu agentul KGB Belarus, Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor […]
16:30
„Bineînțeles că a venit nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu # Gândul
Un client Bolt a expus într-un grup de Facebook situația pe care a întâmpinat-o într-o dimineață, când a făcut o comandă pe aplicație pentru a-și duce copilul la grădiniță. El a susținut că șoferul, despre care spune că originea sa ar fi nepaleză, ar fi avut un comportament nepotrivit în trafic. Comandase o cursă de […]
16:20
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin ironizează, marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socialize, aparițiile publice ale vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care se afla în vacanță alături de familia sa când a izbucnit războiul din Iran. El spune că Adrian Cozma ar fi trebuit să fie în București, la Camera Deputaților, […]
16:20
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației # Gândul
Mihai Dimian a devenit oficial noul ministru al Educației. Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, acesta a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă […]
16:20
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul” # Gândul
Mitică Dragomir, un nume cu greutate în fotbalul românesc, a fost invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! Personaj pitoresc, invitatul a explicat detaliat de ce este supranumit ”Oracolul din Bălcești”, renume în virtutea căruia a prezis inclusiv atacul Iranului în Dubai. Jurnalistul Gândul l-a provocat pe fostul șef al […]
16:10
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a crescut până la 5,0981 lei, de la 5,0972 lei, înregistrat pe 2 martie. Aceasta marchează a doua zi consecutivă pentru moneda națională. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3940 lei, respectiv 5,8431 lei, iar francul elvețian a […]
16:00
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir a reacționat în exclusivitate cu privire la războiul din Orientul Mijlociu. Dragomir l-a descris pe Donald Trump drept o persoană încrezătoare în propriile forțe și a subliniat faptul că intenția principală a președintelui american este aceea de a intra în cartea de istorie, asemenea […]
15:50
Parchetul European anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate, cum stă România # Gândul
Procurorii europeni au descoperit că au fost furate peste 5 miliarde de euro din fondurile destinate redresării după pandemie. În anul 2025, numărul anchetelor a crescut brusc, deoarece statele europene se grăbesc să acceseze banii înainte de expirarea programului în 2026. Cele mai multe fraude se bazează pe documente false și facturi umflate pentru a […]
15:50
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale # Gândul
La începutul acestei luni, au apărut întrebări cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, după ce i-a fost zărită o pată roșie uriașă pe partea dreaptă a gâtului. Medicul său afirmă că nu este nimic îngrijorător. Fotografiile realizate la începutul lunii în timpul unei ceremonii oficiale au generat discuții aprinse despre […]
15:40
Anul acesta Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște, mai exact pe data de 5 aprilie. Sărbătoarea reprezintă un moment important în calendarul creștin, cu o profundă semnificație religioasă și culturală. Când sunt Floriile în 2026 Floriile depind în fiecare an de data Paștelui, acestă sărbătoare este celebrată în duminica dinaintea Învierii Domnului. […]
15:40
Îi ies profețiile lui Dumitru Dragomir? ”Mi-e și frică să le spun. Am spus că Nicușor Dan va fi președinte” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a făcut mărturisiri savuroase. Supranumit Oracolul din Bălcești, fostul președinte al LPF a explicat de unde îi vine faimoasa poreclă, dând explicații despre cea mai spectaculoasă profeție a sa: Nicușor Dan președinte. Chestionat de moderatorul emisiunii dacă este justificata titulatura de […]
15:40
Zelenski, îngrijorat că războiul SUA cu Iranul ar putea perturba fluxul de arme către Ucraina. Ce condiție pune pentru a repara conducta Drujba # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, marți, că implicarea SUA în atacurile împotriva Iranului ar putea perturba fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva Rusiei, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, Zelenski a declarat că războiul anterior dintre Israel și Iran de […]
15:30
Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu pune pe butuci activități economice care se bazau pe exporturi. Sunt afectați direct crescătorii de ovine si bovine, dar și cei care au făcut investiții personale în imobiliare. Acum era perioada în care plecau, în țările arabe, sute de miei din mai multe zone din Oltenia. Marian Isăilă deține o fermă […]
15:20
Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă # Gândul
FC Botoşani şi Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului având loc de comun acord. „Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roş-alb-albaştri”, a produs o dezamăgire uriaşă în familia „roş-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării, anunţă fcbotoşani.ro. Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul […]
15:10
În contextul temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile monitorizează comportamentul Iranului față de Alianța Nord-Atlantică. Radu Miruță consideră că, momentan, acțiunile militare nu vizează statele membre NATO, ci sunt limitate la un duel regional, relatează Mediafax. „Deocamdată, acțiunea care a început și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune […]
15:00
Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele # Gândul
Jucătoarele naționalei feminie de fotbal a Iranului au protestat înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. Fotbalistele iraniene au rămas nemișcate înaintea pertidei din Grupa A, împotriva selecționatei Coreei de Sud, relatează The Guardian. Gestul lor a venit în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Naționala feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul înaintea […]
15:00
Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. Subiectul extinderii capacității nucleare a Franței și participarea aliaților europeni la strategia nucleară este, pentru statul român, într-o etapă preliminară, conform Mediafax. „Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea […]
15:00
Cum să câștigi 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Povestea unui tânăr iubitor de animale # Gândul
Un bărbat din Shanghai, China, a reușit să strângă 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Tânărul a profitat de vacanța prilejuită de Anul Nou Chinezesc și a avut grijă de felinele celor plecați din oraș. Realizând potențialul, el și-a deschis un business care se ocupă de îngrijirea pisicilor. Numai anul […]
15:00
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua joi, 5 martie, o vizită oficială în Polonia. De asemenea, ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află marți în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-poloneze. Știre în curs de actualizare!
15:00
Apar noi detalii despre cum a fost eliminat Khamenei: CIA și Mossad aveau acces la sistemul de supraveghere video ale Teheranului # Gândul
Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khameni, în urma atacului din 28 februarie, nu a fost doar rezultatul unei lovituri militare. Din informațiile apărute ulterior în presa internațională, operațiunea a fost pregătită în detaliu, pe mai multe niveluri, cu luni înainte. Potrivit unor relatări publicate de Axios, ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter, i-a informat […]
14:50
Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot” # Gândul
Radu Miruță pare un demn continuator al predecesorului său Ionuț Moșteanu la cârma Ministerului Apărării. Multe vorbe în vânt, deși contextul geopolitic este alarmant. Astfel, șeful Apărării a exprimat o analiză în legătură cu posibila escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Invitat la „Interviurile Adevărul”, Radu Miruță a observat că, dacă conflictul din zona Orientului […]
14:50
Iranul avertizează țările europene să nu se alăture ofensivei Israelului și SUA: „Ar fi un act de război”. Marea Britanie vrea să trimită o navă de război în Cipru # Gândul
Ministerul de Externe al Iranului a avertizat, marți, țările europene să nu se implice în campania SUA-Israel, împotriva Republicii Islamice, deoarece această mișcare „ar fi un act de război”, relatează Times of Israel. „Ar fi un act de război”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei. „Orice astfel de act împotriva Iranului […]
14:50
Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola # Gândul
Cosa Nostra, Benedetto ”Nitto” Santapaola, capul mafiei siciliene, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit unor surse apropiate dosarului. Acesta era încarcerat de peste 30 de ani. Santapaola a fost arestat în 1993 și condamnat la mai multe pedepse de închisoare pe viață, el era vinovat de crime și asasinate și a murit […]
14:40
Am învins Portugalia la baschet masculin! Mai sperăm la o victorie pentru a merge mai departe # Gândul
Prima reprezentativă de baschet masculină de baschet a României a învins echipa Portugaliei, cu scorul de 101-96 (27-22, 23-31, 26-20, 25-23), luni seara, în Pitești Arena, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027. Tricolorii, care a trecut prin precalificări, au obținut prima lor victorie în grupă, după trei eșecuri. Am învins Portugalia la […]
14:40
MAE recunoaște pentru Gândul că știa de riscurile de călătorie în Orientul Mijlociu: „Alertele erau pe site-uri. Nu există alte măsuri” # Gândul
Reprezentantul MAE a declarat pentru Gândul în cadrul unei conferințe de presă că Ministerul Afacerilor Exteren știa de pericolul care există în țările din Golf, cum ar fi Iran. Oficialul a mai precizat că instituția a informat cu privire la riscul de călătorie prin alerte pe site. „Situația în Orientul Mijlociu era în creștere încă […]
Acum 6 ore
14:30
MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri” # Gândul
Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, a fost întrebat ce se întâmplă cu românii care au rămas blocați în Orientul Mijlociu pe banii lor și nu mai au resurse. Reprezentantul MAE a fost întrebat ce se întâmplă cu românii nevoiți să rămână în zonele de conflict și nu mai au resurse pentru cazare. „Mecanismul european nu oferă […]
14:30
Amenzi de 100.000 de euro pentru românii din această țară. La ce trebuie să fie atenți atunci când taie gardul viu # Gândul
Pentru unii grădinari, perioada primăverii vine cu restricții. Cei care nu respectă anumite cerințe se pot trezi cu amenzi usturătoare din partea autorităților din această țară. Grădinarii din Germania, o țară în care locuiesc și foarte mulți români, se confruntă cu restricții în perioada aceasta. Practic, în luna martie trebuie efectuată o anumită lucrare importantă […]
14:20
Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului # Gândul
Presa de stat iraniană a prelat imagini publicate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din buncărele montane subterane, unde sunt aliniate zeci de drone Shahed și sisteme de lansare a rachetelor. Videoclipurile arată momentul în care aceste drone au fost lansate asupra țintelor din Golful Persic. Dronele au schimbat regulile războiului În ultimii ani, dronele au devenit […]
