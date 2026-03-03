Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan

14:30

Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, a fost întrebat ce se întâmplă cu românii care au rămas blocați în Orientul Mijlociu pe banii lor și nu mai au resurse. Reprezentantul MAE a fost întrebat ce se întâmplă cu românii nevoiți să rămână în zonele de conflict și nu mai au resurse pentru cazare. „Mecanismul european nu oferă […]