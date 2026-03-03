Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru. Ministrul Energiei schimbă discursul de la „minciuni sfruntate” la „există acest risc”

15:30

La o zi după ce s-a aflat că a fost crescut nivelul de alertă de la Baza Deveselu, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ministrul Apărării a făcut câteva precizări. După ce armata Statelor Unite a crescut nivelul de alertă la baza militară de la Deveselu, șeful MApN spune că nu există niciun motiv de […] The post Ce aflăm de la ministrul Apărării, după ce a fost crescut nivelul de alertă la Baza de la Deveselu: „Crește vigilența” first appeared on Ziarul National.