Caramitru critică dur pasivitatea României în conflictul SUA-Iran: „Semnalul pe care îl dăm e jalnic”

Analistul Andrei Caramitru critică dur lipsa unei poziții clare a României în actualul conflict dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.
Analistul Andrei Caramitru critică dur lipsa unei poziții clare a României în actualul conflict dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl # Adevarul.ro
După ce a anunțat vânzarea către grupul care deține magazinele Lidl și Kaufland, fondatorul brandului românesc „La Cocoș” a anunțat că intenționează să se extindă atât în România, cât și pe alte piețe.
Să așteptăm să vedem ce vor decide politicienii noștri: să vor declara sau nu interesați de spectaculoasa propunere a lui Emmanulel Macron care, spre stupoarea multora, a mers cu un pas mai departe în escaladarea nucleară globală, formulând un nou principiu, cel al „disuadării nucleare avansate”.
Al doilea fiu al Ayatollahului Ali Khamenei este în viaţă: este unul dintre candidaţii la conducerea Iranului # Adevarul.ro
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, se bucură de o sănătate excelentă şi se ocupă în prezent de chestiuni importante ale ţării, a transmis marţi agenţia de ştiri semi-oficială Mehr.
Milă pe bani mulți. Un cerșetor ridicat de polițiști din Sectorul 6 a dezvăluit cât câștigă: 300 de lei pe oră # Adevarul.ro
Poliția Locală a Sectorului 6 al Capitalei a sancționat un bărbat surprins cerșind în zona podului Grăzăvești. Cerșetorul le-a mărturisit agenților că reușise să strângă aproximativ 300 de lei într-o singură oră.
Un creator de conținut din Statele Unite a ajuns viral pe TikTok după ce a publicat un clip în care gustă mâncarea de la KFC din România.
Armele de ultimă generație cu care SUA lovesc Iranul. Desfășurare militară fără precedent în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iran, Washingtonul a mobilizat în regiune cea mai amplă concentrare de forțe și unele dintre cele mai sofisticate sisteme de armament din ultimele decenii.
Fotbalistul Rapidului Kader Keita, dus la Poliție după ce a lovit o femeie și a fugit de la locul accidentului # Adevarul.ro
Rapid este pe locul 2 în Superliga de fotbal.
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte.
A murit Jolt Kerestely. Celebrul compozitor avea 91 de ani. Șlagărele pe care le-a lăsat posterității # Adevarul.ro
Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, 3 martie 2026, la vârsta de 91 de ani. Tragica veste a fost dată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.
Tensiuni în Alianță. Trump amenință Spania: „Putem opri totul chiar azi! Marea Britanie, necooperantă” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a sosit marți, 3 martie, la Casa Albă, unde președintele Donald Trump a anunțat că discuțiile vor viza și situația din Iran. Președintele SUA a amenințat că va întrerupe „toate schimburile comerciale” cu Spania.
Ce se întâmplă cu următoarea rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA, programată la Abu-Dhabi # Adevarul.ro
Negocierile de pace între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt așteptate să aibă totuși loc în această săptămână, deși există o incertitudine privind locul și calendarul acestora, pe fondul intensificării campaniei militare a Washingtonului în Orientul Mijlociu.
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au transmis o serie de poziții oficiale și actualizări privind situația de securitate, în contextul tensiunilor regionale dintre SUA și Iran.
Panica elitelor din Golf: bogații plătesc până la 350.000 de dolari pe avioane private pentru a părăsi regiunea # Adevarul.ro
Persoanele ultra-bogate plătesc până la 350.000 de dolari pentru a părăsi Orientul Mijlociu cu avioane private, după ce SUA și Israel au vizat Iranul în atacuri coordonate în weekend, ceea ce a dus la escaladarea conflictului în regiune.
Adolescent filmat în timp ce trăgea cu un pistol spre un grup de tineri, în parcarea unui mall din Craiova # Adevarul.ro
Un incident grav petrecut în parcarea centrului comercial Mercur din Craiova a stârnit panică și a declanșat o anchetă amplă a poliției. Mai mulți adolescenți au fost surprinși într-o altercație care a degenerat în folosirea unei arme.
Bărbat reţinut după ce a fost prins conducând cu permisul suspendat de patru ori în mai puțin de un an # Adevarul.ro
Un bărbat de 51 de ani din comuna argeșeană Ciofrângeni a fost reţinut marţi, 3 martie, după ce a fost prins a patra oară conducând cu permisul suspendat.
România, invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”. Oana Țoiu: Decizia va fi luată în CSAT # Adevarul.ro
România a primit o invitație oficială din partea Franței pentru a participa la discuții strategice privind extinderea „umbrelei nucleare” franceze.
Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să mobilizeze încă 400.000 de soldați.
Mai bine de o treime din cetăţenii statelor UE care s-au stabilit în Germania se gândesc să plece, mai ales din pricina costurilor de trai ridicate şi fiindcă nu se simt bineveniţi în ţară.
Strategia prin care Ionuț Lupescu vrea să-l scoată din depresie pe Cornel Dinu. Fostul internațional s-a izolat de lume # Adevarul.ro
„Procurorul” este o legendă a clubului Dinamo.
SURSE Ministrul Finanțelor, discuții cu președintele Nicușor Dan privind bugetul de stat pe 2026 # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni despre proiectul de buget pe anul 2026, potrivit unor surse „Adevărul”. Proiectul trebuie finalizat până miercuri pentru a fi aprobat în ședință de Guvern până la finalul săptămânii.
Ciprian Ciucu anunță deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri de teatre: „Vor fi pe bune” # Adevarul.ro
Primăria Capitalei se pregătește să redeschidă competiția pentru conducerea teatrelor bucureștene, după o perioadă lungă în care posturile de manageri au rămas blocate. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că regulamentul pentru organizarea concursurilor a fost publicat în transparență decizională.
„Termină că îți dau cu telecomanda în cap!”. Femeie din Constanța, cercetată după ce și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok # Adevarul.ro
O femeie din Constanța este cercetată de poliţişti marți, 3 martie, după ce i-a ameninţat cu bătaia pe cei doi copii, de doi ani şi de patru ani, în timpul unor transmisiuni pe TikTok.
Putin îl laudă pe Orbán pentru poziția față de Ucraina: Discuții despre prizonieri și criza din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut o discuție telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care au abordat situația din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ales să transmită un semnal puternic de stabilitate printr-un gest neașteptat.
SUA țintesc capacitățile navale ale Iranului. Imagini prin satelit arată o navă în flăcări în cartierul general al Marinei iraniene # Adevarul.ro
Imagini prin satelit captate recent indică distrugeri extinse la baza navală a Iranului din Bandar Abbas, inclusiv ceea ce pare a fi o lovitură directă asupra navei IRINS Makran, una dintre cele mai importante platforme navale ale țării.
„Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”. Haosul cu care se confruntă mii de români blocați în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Blocarea spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu ține mii de români captivi între aeroporturi, din cauza rutelor anulate și a prețurilor care explodează de la o oră la alta.
Israelul a bombardat clădirea unde clericii urmau să aleagă noul lider suprem al Iranului # Adevarul.ro
Armata israeliană a lansat un atac aerian asupra unei clădiri din orașul Qom, locație în care înalți oficiali religioși iranieni se reuniseră pentru a desemna succesorul ayatollahului Ali Khamenei.
Scenariul negru confirmat: Ministrul Energiei admite că prețul carburanților poate atinge pragul de 10 lei # Adevarul.ro
Schimbare radicală de discurs: La doar o zi după ce a numit „minciuni sfruntate” previziunile privind benzina la 10 lei, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite azi că acest prag este posibil.
Carburanții ar putea atinge 10 lei pe litru. Ministrul Energiei: „Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Prețul benzinei și al motorinei ar putea crește semnificativ în perioada următoare, iar scenariul unui tarif de 10 lei pe litru nu mai este exclus.
Pericol la centrala iraniană de la Bushehr, cu personal rus. „Un atac ar provoca o catastrofă nucleară comparabilă cu cea de la Cernobîl” # Adevarul.ro
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi, 3 martie, încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică de la Bushehr, Iran, şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, potrivit Reuters.
Sorin Grindeanu, audiat ca martor într-un dosar de divulgare a unor informații confidențiale # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marţi, 3 martie, la Curtea de Apel Bucureşti, în calitate de martor, într-un dosar privind divulgarea de informaţii confidenţiale.
La doar 72 de ore după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului, conflictul a cuprins mare parte din Orientul Mijlociu, a ajuns la porțile Europei și a declanșat noi temeri privind securitatea pe teritoriul american, relatează Axios.
Avionul lui Cristiano Ronaldo și-a luat zborul din Arabia Saudită. Viitorul starului portughez, sub semnul întrebării # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo este legitimat la Al Nassr.
Planul lui Zelenski pentru o aderare rapidă a Ucrainei la UE, respins de diplomații europeni: „Ar deschide cutia Pandorei” # Adevarul.ro
Planul lui Volodimir Zelenski de a obține un angajament clar pentru aderarea Ucrainei la UE până la 1 ianuarie 2027 întâmpină scepticism în rândul mai multor state membre.
Ce ar face România dacă SUA ar cere folosirea bazelor militare de pe teritoriul românesc. Explicațiile lui Radu Miruță # Adevarul.ro
Tensiunile generate de atacurile Iranului asupra unor baze americane din Orientul Mijlociu au readus în atenție nivelul de securitate al scutului NATO de la Deveselu. Ministrul Apărării a explicat marți, la Antena 3, că măsurile suplimentare de vigilență nu indică existența unui pericol.
Trump refuză să poarte negocieri cu Iranul. „Vor să discute. Le-am spus: «Prea târziu!»” # Adevarul.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi, 3 martie, că Teheranul încearcă să poarte discuţii cu SUA, în timp ce operaţiunile militare împotriva Iranului continuă. Cu toate acestea, președintele SUA a transmis că oportunitatea negocierilor a trecut.
Lavrov pune sub semnul întrebării justificarea atacurilor americane și israeliene: „Nu există dovezi că Iranul dezvoltă arme nucleare” # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că nu există dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, punând sub semnul întrebării justificarea atacurilor americane și israeliene asupra Teheranului.
Românii, îngrijorați de soarta concediilor programate în Dubai. „Avem vacanța de pe 7 martie și nu știu ce să facem. Cum să procedăm?” # Adevarul.ro
În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, cei de acasă se întreabă ce se întâmplă cu banii cheltuiți pentru vacanțele programate pentru perioada aceasta.
Recesiunea din România ar putea fi prelungită din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Recesiunea din România ar putea fi prelungită din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, având în vedere că prețurile petrolului au urcat considerabil încă de luni, iar acest lucru se răsfrânge și asupra prețurilor la pompă, care cresc inflația în ciuda eforturilor depuse de BNR.
Eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului și atacul devasatror care a dus la decapitarea conducerii de la Teheran readuce în prim-plan riscul unui nou conflict în Orientul Mijlociu.
De ce ar trebui să dezactivezi WiFi-ul când pleci de acasă. Riscul ascuns al rețelelor publice gratuite # Adevarul.ro
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că un simplu WiFi lăsat activ în spații publice poate deveni o poartă deschisă pentru hackeri.
Explozii în Emiratele Arabe Unite: jucătorii fug de pe un teren de tenis în căutarea unui adăpost # Adevarul.ro
Imaginile au fost surprise la un turneu de tenis de tip challenger.
Marinari români, blocați în apropierea Strâmtorii Ormuz. MAE: „Din păcate, unii dintre ei sunt obișnuiți cu existența unor riscuri în regiune” # Adevarul.ro
Mai mulți marinari români se află la bordul unor nave ancorate în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce traficul maritim în zonă a fost blocat de Iran, din cauza tensiunilor geopolitice.
Capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în ţară, la Aeroportul "Henri Coandă" a fost extinsă, începând de luni, cu încă două ghişee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
Netanyahu susține că războiul împotriva Iranului era necesar și urgent: „Va fi o acțiune rapidă și decisivă” # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți, 3 martie, că un atac rapid împotriva Iranului este necesar, deoarece Teheranul construiește noi situri subterane pentru a-și proteja programele de rachete și nucleare de eventuale atacuri.
Rușii întorși din Emiratele Arabe Unite spun că nu s-au temut în timpul bombardamentelor: „Totul e normal, ca acasă” # Adevarul.ro
Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, mai mulți cetățeni ruși care s-au întors din Emiratele Arabe Unite au povestit cum au trăit momentele de tensiune.
3.000 de români blocați în Orientul Mijlociu cer ajutor consular. MAE recunoaște că este depășit de numărul solicitărilor # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe face eforturi fără precedent pentru a răspunde celor 3.000 de solicitări de asistență din Orientul Mijlociu, însă oficialii recunosc că volumul apelurilor depășește capacitatea liniilor telefonice consulare.
Băuturile răcoritoare s-au scumpit în ritm alert. Românii cu venituri mici, tot mai afectați # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, prețurile băuturilor răcoritoare și ale apelor îmbuteliate au crescut mai rapid decât media alimentelor, iar efectele se văd imediat în bugetul gospodăriilor.
Iubirea la birou, între vis și coșmar. Ce spun românii despre relațiile de la serviciu: „Foarte urâtă chestie” # Adevarul.ro
Unii angajați cred că biroul poate fi locul unde îți găsești partenerul potrivit, alții avertizează că astfel de legături pot aduce conflicte, bârfe și probleme profesionale.
