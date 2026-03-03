Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gândul, 3 martie 2026 21:20
România nu este o putere nici măcar regională. Cumva, tind să cred că România nu este cea mai importantă putere nici măcar la ea în țară. Aș fi vrut să spun „la noi”, dar e riscant. Cine suntem „noi”, cetățenii? De ce ne tot băgăm în vorbă? Ce drept avem să ne dăm cu părerea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
21:40
Rapperul britanic Ghetts și-a aflat pedeapsa după ce a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. Ce au decis judecătorii # Gândul
Rapperul britanic Ghetts a fost condamnat marţi, de judecătorii Tribunalului Penal din Londra, la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student pe care l-a lovit cu maşina sa în timp ce conducea cu mult peste limita de viteză, potrivit Agerpres. Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Justin Clarke-Samuel, este […]
Acum 30 minute
21:20
România nu este o putere nici măcar regională. Cumva, tind să cred că România nu este cea mai importantă putere nici măcar la ea în țară. Aș fi vrut să spun „la noi”, dar e riscant. Cine suntem „noi”, cetățenii? De ce ne tot băgăm în vorbă? Ce drept avem să ne dăm cu părerea […]
21:20
Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv # Gândul
Un reporter și un cameraman de la CNN au fost arestați de poliția israeliană chiar când filmau pe stradă, în Tel Aviv. Cei doi raportau de la fața locului după un alt atac balistic iranian asupra orașului Tel Aviv și în alte zone din centrul Israelului. Chiar în timpul transmisiunii, soldații s-au apropiat de cei […]
Acum o oră
21:10
În comuna Prigoria din județul Gorj a fost descoperită o comoară care stârnește, de altfel, interesul multor specialiști în istorie. O persoană pasionată de detecție metalică a găsit, printre altele, mai multe monede grecești din argint, precum și alte elemente vechi de numismatică. Mai multe monede vechi au fost găsite în comuna Prigoria din județul […]
Acum 2 ore
20:40
Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident # Gândul
Verificarea datei de expirare a poliței RCA și reînnoirea acesteia la timp îi poate scuti de sancțiuni. Mulți conducători uită să o reînnoiască la timp, iar conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la probleme serioase în trafic. Astfel, pe lângă o amendă consistentă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii. […]
20:40
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale # Gândul
Călin Georgescu a publicat o dezmințire oficială pe rețelele de socializare, prin care neagă ferm speculațiile apărute recent în spațiul public privind implicarea sa în partide politice. Acesta a clarificat că nu a înființat și nu conduce nicio formațiune politică. În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături cu diverse partide politice sau […]
20:30
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul # Gândul
Daniel Zamfir, senator PSD, a încărcat pe contul oficial de Facebook, în această seară, o fotografie în care apare în cârje, la ieșirea din spital. Alături de el s-a aflat și medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu, care ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Gândul a aflat ce a pățit senatorul. Potrivit surselor […]
20:30
Invitat la B1 TV, Traian Băsescu a declarat că războiul declanșat în Iran este „o treabă care oricum trebuia făcută”. Fostul președinte a menționat că inițiativa de a declanșa conflictul nu a fost luată în concordanță cu principiile europene, însă reprezintă o acțiune necesară pentru a deposeda Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. […]
20:10
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Mesajul în limba română, postat de Nicușor pe Facebook, este, însă, foarte diferit față de cel în limba engleză, de pe X, o platformă utilizată în mare parte de americani. Nicușor Dan […]
20:00
Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului # Gândul
Fotbalistul ivorian Keita Abdul Kader, în vârstă de 25 de ani, care joacă pe post de mijlocaș la Rapid București, a fost implicat într-un accident marți dimineață, în jurul orei 05;50, produs în cartierul Colentina din Capitală, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada, […]
19:50
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Spania i-a refuzat Americii cererea de a utiliza bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Refuzul a venit din partea premierului spaniol Pedro Sánchez. Trump s-a înfuriat din cauza refuzului guvernului spaniol de a permite Statelor Unite să folosească bazele din Rota și Morón pentru atacurileîmpotriva Iranului. José Manuel Albares, ministrul […]
Acum 4 ore
19:40
În perioada postului, multe persoane se abțin să consume anumite tipuri de produse, precum carnea, lactatele, ouăle sau brânză (precum și produsele derivate). Însă, ce faci în momentul în care îți dorești să consumi anumite produse care au la bază ingrediente de origine animală, însă vrei să ții post? Există alternative rapide și sănătoase, susțin […]
19:30
Găsirea unei menajere de încredere poate părea un proces complicat, mai ales când este vorba despre accesul în propria locuință. Într-un context urban în care timpul este limitat, iar nevoia de organizare crește constant, soluțiile digitale simplifică considerabil procesul de selecție. Prin intermediul platformei, puteți alege o menajeră potrivită într-un mod fiabil, transparent și eficient. […]
19:00
Când are loc echinocțiul de primăvară 2026. Este momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului # Gândul
Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord. Înclinarea axei Pământului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului, iar această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică. Termenul „equinox” provine din […]
18:50
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune # Gândul
Radu Dinel Miruță, în prezent ministru al Apărării, a semnat în 2005, pe vremea când era student, fișa de primire în Partidul Social Democrat. Miruță intra în PSD la recomandarea președintelui Consiliului Județean Gorj de la acea vreme, Ion Călinoiu. În documentul intrat în posesia Gândul, se vede negru pe alb că, imediat după Anul […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro # Gândul
Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat marți că a intentat proces împotriva Uniunii Europeane, contestând decizia de a menține pe termen nedeterminat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, relatează Reuters. Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au […]
18:40
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump # Gândul
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a sosit la Washington DC, pentru o întâlnire cu președintele american, Donald Trump. Cancelarul a mai fost și anul trecut în Biroul Oval, pe 5 iunie 2025, când i-a dăruit un exemplar înrămat al certificatului de naștere al bunicului său, Frederick Trump, născut în Germania în 1869. Trump a comis atunci […]
18:30
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri # Gândul
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din București, este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 14 ani, în timpul meditațiilor la matematica, transmit surse pentru Gândul. Adolescenta este orfană și se află în grija unei mătușe, care a raportat incidentul la Poliție. Agresiunea ar fi avut loc la data de […]
18:30
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer # Gândul
Poliţistul braşovean Dani Cek a anunțat, pe Facebook, vestea tristă că a murit Andreea Anița, tânăra de 27 de ani din Fălticeni, județul Suceava, pentru care românii au donat suma de 2,3 milioane de euro pentru a o ajuta să ajungă la tratament în SUA. Femeia se lupta, de 11 ani, cu o formă agresivă […]
18:30
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților # Gândul
Experții au adus în atenție un obicei care ar putea să distrugă mașina de spălat fără să îți dai seama. Ei susțin că nu ar trebui utilizat orice fel de truc pentru a scăpa de mirosul neplăcut din interiorul cuvei ori pentru a îndepărta reziduurile detergenților. În schimb, ei vin cu o altă soluție. Anumite […]
18:20
Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan # Gândul
Irakul condus de premierul Mohammed Shia’ al -Sudani a anunțat că va opri exporturile de țiței din regiunea Kurdistan, prin conducta cheie către portul turc Ceyhan. Aproximativ 200.000 de barili pe zi de exporturi au fost oprite după ce producătorii au redus producția de petrol, ca măsură de precauție pe fondul escaladării conflictului din Orientul […]
18:20
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Penalul Marian Vanghelie, printre fondatori # Gândul
Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a partidului „România românilor” și a acordat formațiunii personalitate juridică pentru înscrierea în Registrul Partidelor Politice. Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi liderul spiritual al partidului. Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată. „Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România […]
18:10
Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei” # Gândul
Minstrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, la mai puțin de o zi după ce contrazicea scenariul în care carburanții ar putea să depășească pragul de 10 lei pe litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari de 3-5 bani. Oficialul spune acum că, dacă barilul de petrol va […]
18:00
Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical” # Gândul
Maestrul Jolt Kerestely s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Paul Surugiu – Fuego a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după aflarea tristei vești. Îndrăgitul artist a menționat faptul că maestrul i-a fost precum „un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire”. Jolt Kerestely, compozitor și dirijor, a scris […]
18:00
Muzicologul Dinu Ciocan a murit, la vârsta de 92 de ani. „Ne despărțim de un spirit de înaltă altitudine intelectuală” # Gândul
Muzicologul și profesorulul universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și a semioticii muzicale din România, a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul a fost făcut de Universitatea Națională de Muzică din București, care a transmis un mesaj public de condoleanțe și recunoaștere a contribuției sale remarcabile. «Universitatea Națională de Muzică din […]
18:00
Hidratarea este unul dintre pașii esențiali în orice rutină de îngrijire a tenului, indiferent de vârstă sau tip de piele. În acest context, acidul hialuronic este un ingredient frecvent utilizat în formulele de îngrijire, inclusiv în cremele de față, datorită rolului său în susținerea hidratării zilnice a tenului. Ce este acidul hialuronic și de ce […]
18:00
Marius Budăi, deputat, fost ministru al Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Inteligența artificială trebuie transformată din teamă în oportunitate # Gândul
Deputatul și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că integrarea inteligenței artificiale și a robotizării în economia europeană trebuie abordată proactiv. În cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”, acesta a subliniat importanța învățării continue, a parteneriatului onest între stat și angajatori și a pregătirii noilor generații pentru […]
17:50
Silvia Dinică, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Legislativul și zona de reglementare trebuie să fie cu un pas înaintea schimbărilor # Gândul
Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” a adus în prim-plan modul în care provocările legislative, oportunitățile tehnologice și nevoia de experiențe remarcabile pentru angajați se întâlnesc și se completează, transformând funcțiunea de resurse umane într-un motor real de performanță și competitivitate organizațională. Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul […]
17:50
Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a comentat pe tema crizei politice care a urmat ca efect al anulării alegerilor din anul de grație 2024. Astfel, apreciază fostul investitor în fotbal, care a avut și o scurtă carieră de politician, acest fenomen le-a deschis ochii românilor asupra […]
Acum 6 ore
17:40
Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol # Gândul
Strâmtoarea Ormuz: tancurile petroliere și navele de marfă sunt blocate într-o coadă de câteva mile lungime. Având în vedere că strâmtoarea se ocupă de aproximativ 20% din comerțul global de petrol, întreruperea provoacă creșterea prețurilor la petrol și gaze.
17:40
Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin va transmite Iranului profundele îngrijorări exprimate de liderii arabi cu privire la atacurile Teheranului asupra infrastructurii petroliere din regiune, a transmis marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în contextul în care conflictul din Iran continuă să se extindă. Vladimir Putin a avut luni o serie de convorbiri telefonice cu […]
17:40
Care este schimbul de mărfuri dintre România și Iran. În 2024 am importat din Iran materiale plastice, roșii procesate și vaselină de 55 mil. dolari # Gândul
Comerțul dintre Iran și Uniunea Europeană a scăzut la 3,717 mld. euro în 2025, în scădere cu 18% comparativ cu anul precedent, arată ultimele date publicate de Eurostat. De asemenea, în 2024, exporturile Iranului în România au atins 55 mil. dolari, iar principalele produse exportate au fost materiale plastice, roșiile procesate și vaselina. Importurile din […]
17:20
Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“ # Gândul
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunțat, marți, că și-a suspendat activitățile la centrala nucleară Bushehr din Iran. Operațiunile au fost întrerupte pe fondul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, ceea ce a determinat evacuarea a peste 600 de angajați. Suspendarea a fost confirmată de șeful Rosatom, Alexei Likhachev, care a menționat că aproape 100 de […]
17:10
Cele trei lucruri pe care trebuie să le faci în Martie, pentru ca grădina ta să înflorească # Gândul
În luna martie, pasionații de grădinărit încep să îndeplinească anumite sarcini, pentru ca grădina să înflorească. Acum, în perioada în care natura revine la viață, ramurile încep să înmugurească, iar pământul se dezgheață, grădinarii apelează la mici trucuri, precum și la câteva activități pentru ca plantele să se dezvolte sănătos. Luna martie este plină pentru […]
17:00
Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen” # Gândul
„Nu vom ceda șantajului lui Zelenski”, a amenințat Viktor Orban. Premierul maghiar a solicitat Ursulei von der Leyen să pună în aplicare Acordul de Asociere UE-Ucraina privind transferul transporturilor de petrol către Ungaria. Din ianuarie 2026, petrolul din Rusia livrat către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba din Ucraina a fost blocat. Oficialii de la […]
16:50
Ce a vorbit Nicușor Dan cu trimisul lui Trump în România: „Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună” # Gândul
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit marţi de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti. „Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună”, spune preşedintele Nicuşor Dan. Șeful statului mai precizează că, într-un context […]
16:50
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu a explicat ce trebuie să facă fiecare zodie, ca să evite pierderile și să întoarcă haosul în favoarea sa, în contextul în care Mercur retrograd va face ravagii până pe 20 martie 2026. Astfel, celebrul astrolog a făcut o analiză amplă a perioadei marcate de Mercur retrograd în Pești, un context astral […]
16:40
Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir i-a criticat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Acesta a declarat că președintele „a jucat din umbră” pentru a ajunge în funcție, iar Bolojan a fost „țapul ispășitor” de care avea nevoie. Dumitru Dragomir a precizat că nu a avut nicio așteptare sau speranță în […]
16:40
SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi # Gândul
Grecia este singura țară din Europa de Sud-Est plasată sub așa-numita „umbrelă nucleară” a Franței, într-un grup de opt state europene, toate membre NATO, care ar participa la exerciții comune de descurajare nucleară și la discuții privind cooperarea strategică în domeniu. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au declarat că România analizează propunerea franceză, însă o decizie […]
16:30
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare # Gândul
Alexandru Bălan, fostul adjunct din Serviciul de Informații de Securitate (SIS) al Republicii Moldova, utiliza metode digitale inedite, pentru a transmite informații secrete KGB-ului, notează DIGI24. Bălan a fost trimis în judecată în judecată de DIICOT pentru trădare. Spionul Alexandru Bălan se afla în legătură cu agentul KGB Belarus, Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor […]
16:30
„Bineînțeles că a venit nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu # Gândul
Un client Bolt a expus într-un grup de Facebook situația pe care a întâmpinat-o într-o dimineață, când a făcut o comandă pe aplicație pentru a-și duce copilul la grădiniță. El a susținut că șoferul, despre care spune că originea sa ar fi nepaleză, ar fi avut un comportament nepotrivit în trafic. Comandase o cursă de […]
16:20
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin ironizează, marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socialize, aparițiile publice ale vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care se afla în vacanță alături de familia sa când a izbucnit războiul din Iran. El spune că Adrian Cozma ar fi trebuit să fie în București, la Camera Deputaților, […]
16:20
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației # Gândul
Mihai Dimian a devenit oficial noul ministru al Educației. Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, acesta a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă […]
16:20
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul” # Gândul
Mitică Dragomir, un nume cu greutate în fotbalul românesc, a fost invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! Personaj pitoresc, invitatul a explicat detaliat de ce este supranumit ”Oracolul din Bălcești”, renume în virtutea căruia a prezis inclusiv atacul Iranului în Dubai. Jurnalistul Gândul l-a provocat pe fostul șef al […]
16:10
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a crescut până la 5,0981 lei, de la 5,0972 lei, înregistrat pe 2 martie. Aceasta marchează a doua zi consecutivă pentru moneda națională. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3940 lei, respectiv 5,8431 lei, iar francul elvețian a […]
16:00
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir a reacționat în exclusivitate cu privire la războiul din Orientul Mijlociu. Dragomir l-a descris pe Donald Trump drept o persoană încrezătoare în propriile forțe și a subliniat faptul că intenția principală a președintelui american este aceea de a intra în cartea de istorie, asemenea […]
15:50
Parchetul European anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate, cum stă România # Gândul
Procurorii europeni au descoperit că au fost furate peste 5 miliarde de euro din fondurile destinate redresării după pandemie. În anul 2025, numărul anchetelor a crescut brusc, deoarece statele europene se grăbesc să acceseze banii înainte de expirarea programului în 2026. Cele mai multe fraude se bazează pe documente false și facturi umflate pentru a […]
15:50
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale # Gândul
La începutul acestei luni, au apărut întrebări cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, după ce i-a fost zărită o pată roșie uriașă pe partea dreaptă a gâtului. Medicul său afirmă că nu este nimic îngrijorător. Fotografiile realizate la începutul lunii în timpul unei ceremonii oficiale au generat discuții aprinse despre […]
Acum 8 ore
15:40
Anul acesta Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște, mai exact pe data de 5 aprilie. Sărbătoarea reprezintă un moment important în calendarul creștin, cu o profundă semnificație religioasă și culturală. Când sunt Floriile în 2026 Floriile depind în fiecare an de data Paștelui, acestă sărbătoare este celebrată în duminica dinaintea Învierii Domnului. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.