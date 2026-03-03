S-a stins din viață unul dintre cei mai prețuiți artiști plastici ai Vrancei, Virginia Georgescu Hossu

11:10

Măsura de reducere a taxelor locale anunțată de liderii Coaliției nu mai poate fi adoptată în ședința de Guvern de vineri, deoarece proiectul nu a primit toate avizele necesare în procedura interministerială. Din acest motiv, actul normativ nu figurează pe ordinea de zi a Executivului. Președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a declarat la […]