Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru! Avertismentul unui expert în energie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Jurnal de Vrancea, 1 martie 2026 13:20
Depășirea pragului de 9–10 lei pe litru la benzină și motorină devine un scenariu realist pentru România, dacă prețul petrolului se stabilizează în zona 90–100 de dolari pe baril. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliţă, președintele Asociaţia Energia Inteligentă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz.
• • •
Acum o oră
13:20
Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru! Avertismentul unui expert în energie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Jurnal de Vrancea
Depășirea pragului de 9–10 lei pe litru la benzină și motorină devine un scenariu realist pentru România, dacă prețul petrolului se stabilizează în zona 90–100 de dolari pe baril. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliţă, președintele Asociaţia Energia Inteligentă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz.
Acum 2 ore
12:50
ULTIMA ORĂ O femeie de 70 de ani, transportată la spital cu arsuri grave după ce i-a luat foc casa # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit în cursul zilei de astăzi în comuna Homocea, unde o casă a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. În momentul sosirii forțelor de intervenție, focul se manifesta generalizat
Acum 6 ore
09:30
Duminică, 1 martie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este ridicat, mai ales după ce, la extragerile de joi, 26 februarie, s-au acordat 25.580 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.
09:00
Proiectul „Distincții și accesorii. Însemne ale eroismului românesc” continuă la Mausoleul Eroilor din Focșani # Jurnal de Vrancea
Pentru luna martie, Proiectul „Distincții și accesorii" ne aduce în atenție un accesoriu militar cunoscut de public, dar mai puțin înțeles în detaliu: epoleții. La prima vedere, epoleții par un simplu element decorativ al uniformei. În realitate, ei au avut un dublu rol, practic și simbolic.
08:20
Tradiția „babelor" este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri populare din România. În fiecare an, la început de martie, oamenii își aleg o „babă" între 1 și 9 martie, iar vremea din ziua respectivă ar urma să le arate cum le va fi anul: senin sau capricios, liniștit sau plin de schimbări.
Acum 8 ore
07:30
ULTIMA ORĂ Zeci de copii din Vrancea, blocați pe aeroportul din Dubai! Un părinte: „Este o situație critică!” # Jurnal de Vrancea
Zeci de părinți din Vrancea trăiesc adevărate momente de teamă amestecată cu neliniște după ce copiii lor, aflați în excursie în Emiratele Arabe, nu au mai putut părăsi țara respectivă din cauza declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Un grup format din 28 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, se
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua de 1 martie 2026 aduce energie proaspătă și dorință de afirmare. Este un moment excelent pentru a începe un proiect nou sau pentru a face un pas curajos într-o relație. Ai grijă însă la impulsivitate – nu toate deciziile trebuie luate pe loc. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Financiar, […] Articolul Horoscopul zilei de 1 martie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 februarie 2026
15:10
Sublocotenentul Miruna Camelia Mocanu, născută la Mărășești, șefă de promoție al Cursului de bază Aviație-nenaviganți # Jurnal de Vrancea
La Baza Aeriană „Aurel Vlaicu" de la Boboc a avut loc, în această săptămână, ceremonia de absolvire a Cursului de bază Aviație-nenaviganți, dedicat tinerilor ofițeri de aviație militară. Evenimentul a marcat încheierea unei etape importante de formare pentru noii sublocotenenți care urmează să își înceapă activitatea în unități din întreaga țară.
Ieri
10:30
Decizii ale CSM pentru Vrancea: Virginia Zidărescu, numită oficial la Tribunalul Vrancea. Mariana Necula rămâne interimar la Judecătoria Focșani # Jurnal de Vrancea
Două decizii importante pentru instanțele din Vrancea au fost luate în această săptămână de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii, vizând funcții de conducere la Tribunalul Vrancea și la Judecătoria Focșani. Prima hotărâre o privește pe judecătoarea Virginia Elena Zidărescu, care a fost numită în funcția de președinte al Secției a II-a Civile
09:20
În ultimii ani, păcănelele au devenit o prezență obișnuită în orașul Focșani. Le găsim lângă piețe, lângă școli, în cartierele de blocuri sau pe artere intens circulate. Toate promit câștig rapid, fără efort. În realitate, pentru mulți oameni, în spatele acestor uși se ascund datorii, conflicte în familie și un drum greu de întors.
08:20
Pentru sănătatea Vrancei, prevenția începe cu informarea corectă: prima întâlnire din cadrul Campaniei de vaccinare martie – aprilie 2026 # Jurnal de Vrancea
Pe 27 februarie a avut loc prima activitate din cadrul Campaniei de vaccinare martie–aprilie 2026, un demers dedicat comunității noastre, cu scopul de a aduce informații clare și responsabile despre protecția prin vaccinare. Tema întâlnirii a fost prevenția infecției pneumococice prin vaccinare, fiind prezentat vaccinul Prevenar 20.
08:10
1. Începutul anului 2026 a adus o adevărată undă de șoc pentru mediul de afaceri din România. Cifrele primei luni din an ne arată o realitate extrem de dură pentru mediul antreprenorial. În perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2026, un număr de 5.403 companii și-au dizolvat activitatea la nivel național.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Energia zilei te împinge să iei inițiativa într-o situație profesională. Ai curajul să spui ce gândești, dar evită impulsivitatea. În plan sentimental, o discuție sinceră poate clarifica tensiuni mai vechi. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. Este o zi bună pentru planuri pe termen lung și pentru reorganizarea bugetului. În dragoste, gesturile […] Articolul Horoscopul zilei de 28 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 februarie 2026
18:10
Tânăr care încerca să-și pună capăt zilelor, salvat de doi polițiști și doi viitori polițiști # Jurnal de Vrancea
Clipe dramatice, astăzi, în municipiul Bacău. Un tânăr de doar 20 de ani a fost la un pas de moarte, după ce a încercat să-și pună capăt zilelor chiar în locuința în care trăiește alături de mama sa. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în jurul orei 11.30, un apel disperat la
16:50
Într-o lume în care stresul și anxietatea par să fie întâlnite la tot pasul, căutarea unor soluții eficiente și naturale devine tot mai intensă. Printre numeroasele remedii naturiste care încearcă să ofere alinare, uleiul CBD câștigă o popularitate semnificativă datorită potențialelor sale beneficii.
14:10
Femeie agresată pe stradă de un bunic de 70 de ani! Ea a fost salvată de trei polițiști aflați în timpul liber! # Jurnal de Vrancea
Incidentul s-a petrecut într-una dintre serile trecute, pe strada Domnească, din municipiul Galați. Alin, Florin și Ionuț, polițiști aflați în timpul liber, se aflau la masă, într-un restaurant din zonă. La un moment dat, au auzit țipetele disperate ale unei femei. Când au ieșit să vadă ce se întâmplă, au observat un bărbat care agresa
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Guvernanții au decis, în cele din urmă, să pună în dezbatere proiectul care prevede reducerea unor taxe locale. Amendamentele vor fi introduse „pe bandă", procedură folosită pentru a modifica acte normative care au primit deja toate avizele necesare.
13:40
La data de 19 februarie, ora 09:48, o femeie din municipiul Focșani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani pentru a preda o sumă de bani găsită pe strada Plevnei, în zona sediului Jandarmeriei. Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă identificat, iar aceasta se află
12:30
Toate subunitățile de pompieri din Vrancea, deschise vizitatorilor până pe 4 martie, în cadrul Săptămânii Protecției Civile # Jurnal de Vrancea
În perioada dedicată Săptămânii Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea își deschide porțile pentru public, la toate subunitățile de pompieri din județ. Evenimentul se desfășoară până pe 4 martie și oferă vrâncenilor ocazia de a vedea din interior activitatea salvatorilor.
11:30
Românul, veșnic inventiv! Au început să curgă concediile medicale care încep de sâmbătă! # Jurnal de Vrancea
În mai multe județe din țară a apărut o practică nouă în rândul unor salariați care intră în concediu medical. Pentru a evita pierderea banilor aferenți primei zile de concediu, unii beneficiari solicită eliberarea certificatului începând de sâmbătă, zi care, pentru majoritatea angajaților, este nelucrătoare.
11:10
Reducerea taxelor locale nu mai poate fi adoptată astăzi. Proiectul nu are toate avizele necesare # Jurnal de Vrancea
Măsura de reducere a taxelor locale anunțată de liderii Coaliției nu mai poate fi adoptată în ședința de Guvern de vineri, deoarece proiectul nu a primit toate avizele necesare în procedura interministerială. Din acest motiv, actul normativ nu figurează pe ordinea de zi a Executivului.
10:00
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 191 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru sfârșitul lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare.
09:50
O nouă ediție a proiectului „Conversații psihologice la Muzeu”, găzduită de Muzeul Vrancei # Jurnal de Vrancea
Muzeul Vrancei a fost, din nou, gazda unui dialog deschis despre una dintre cele mai sensibile și importante teme pentru orice comunitate: creșterea și echilibrul emoțional al copiilor. Cea de-a doua ediție a proiectului „Conversații psihologice la Muzeu" a adus în prim-plan tema „Copiii de azi, adulții de mâine", într-o întâlnire dedicată părinților preocupați de
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua îți aduce energie și dorință de acțiune. La muncă pot apărea oportunități neașteptate, dar va trebui să reacționezi rapid. În plan sentimental, evită impulsivitatea – o discuție calmă poate clarifica o neînțelegere mai veche. Seara favorizează activitățile sportive sau o ieșire spontană. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar astăzi te concentrezi […] Articolul Horoscopul zilei de 27 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 februarie 2026
20:10
Zi mare la Pufești: a fost recepționat Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc # Jurnal de Vrancea
Prefectul județului Vrancea, Marius Iorga, a participat la recepția lucrărilor Centrului de zi destinat copiilor aflați în situații de risc din comuna Pufești. Proiectul este considerat unul esențial pentru sprijinirea educației și incluziunii sociale la nivel local.
20:00
ULTIMA ORĂ Cutremur de peste 4 grade cu epicentrul în Vrancea, la 36 kilometri de Focșani # Jurnal de Vrancea
Joi dimineață ( 26 februarie), la ora 19:21:53 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 106.9 kilometri. Seismul, de intensitate III, a avut epicentrul pe raza comunei Năruja (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km NV de Focșani, 75 km E de
15:30
Cu prilejul Zilei Mondiale a Scriitorului, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, invită publicul la un eveniment dedicat creativității și bucuriei de a scrie. Marți, 3 martie, de la ora 17.00, la sala de lectură a bibliotecii din strada Cuza Vodă nr. 8 va avea loc prima ediție a întâlnirii „Vocea ta, povestea ta – Scriitor
15:10
S-a speriat de poliție și a intrat cu mașina în șanț! Șoferul era beat și nu avea permis # Jurnal de Vrancea
În noaptea de 26 februarie, la ora 01:34, un apel prin 112 anunța poliția din Galați că un bărbat din Movileni ar fi sub influența substanțelor psihoactive și s-ar pregăti să plece cu mașina la plimbare. Polițiștii din Tecuci au pornit frumușel spre adresa indicată, probabil cu speranța că îl prind înainte să transforme DJ
14:20
Astăzi, în ședința Consiliului Local, primarul Cristi Misăilă și consilierii locali au căzut de acord ca pe viitor să elimine aparatele de tip „păcănele" de pe raza municipiului Focșani. Decizia a fost luată în urma discuțiilor privind impactul pe care jocurile de noroc îl au asupra comunității, în special asupra tinerilor și a persoanelor vulnerabile.
13:50
Bazinul de înot didactic al consiliului județean, pe harta competițională a României # Jurnal de Vrancea
Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea intră oficial pe harta marilor competiții sportive din România. Începând din acest an, aici vor fi organizate competiții naționale de natație, un pas important pentru sportul vrâncean și, de ce nu?, pentru tinerii înotători din întreaga țară.
13:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează rentierii agricoli că, pentru a primi renta viageră aferentă anului 2025, este necesară obținerea vizei anuale. Perioada de vizare este cuprinsă între 2 martie – 31 august 2026 (în zilele lucrătoare).
12:40
ATENȚIE, șoferi! Restricții temporare de viteză pe DN 2B, în zona podului peste râul Siret # Jurnal de Vrancea
Șoferii care circulă pe DN 2B, între Brăila și Șendreni, trebuie să țină cont de noi restricții de circulație instituite în zona podului peste râul Siret. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila anunță introducerea unor restricții temporare pe DN 2B, la km 125+309 – km 125+446, în zona podului.
12:20
Astăzi, la sediul Instituția Prefectului – Județul Vrancea, a avut loc o întâlnire de lucru dedicată centrelor de permanență medicală și rolului pe care acestea îl au în sistemul sanitar local. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care aceste centre pot contribui la reducerea presiunii asupra unităților de primiri urgențe și la asigurarea accesului continuu
12:00
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru anunță semnarea unui proiect legislativ menit să combată traficul de persoane și exploatarea sexuală # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, anunță că a semnat un proiect de lege care propune scoaterea din sfera ilegalităților a activităților sexuale prestate contra cost, în contextul unei dezbateri mai ample despre combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale.
10:30
Joi,
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi dimineață ( 26 februarie), la ora 05:37:25 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 119.9 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Andreiașu de Jos (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31 km V de Focșani, 61 km N de Buzău, […] Articolul Cutremur, joi dimineață, cu epicentrul la 30 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Odată cu venirea primăverii, tradițiile și gesturile simbolice revin în prim-plan. La Aurora Multimarket, sezonul aduce promoții speciale, cadouri inspirate și multe surprize pentru cei dragi. Mărțișor – un simbol al primăverii Mărțișorul rămâne una dintre cele mai frumoase tradiții românești, simbol al gesturilor sincere oferite celor dragi. Pentru a sărbători acest moment, magazinele Aurora […] Articolul Primăvara începe cu surprize la Aurora Multimarket apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Energia zilei te împinge să iei inițiativa într-o situație profesională care trenează de ceva timp. Ai curajul să spui lucrurilor pe nume, dar evită impulsivitatea. Spre seară, o discuție sinceră cu o persoană apropiată îți poate aduce liniște. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță financiară. Este o zi bună pentru planuri […] Articolul Horoscopul zilei de 26 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
25 februarie 2026
17:40
Un șofer s-a jucat cu nervii polițiștilor după ce a fost prins de două ori beat „praștie” la volan! A doua oară, nu mai avea nici măcar permis! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Povestea începe pe 23 februarie, în jurul orei 20:30, când bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost oprit în municipiul Brăila. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. O valoare care nu lasă loc de interpretări și nici de scuze de tipul „am mâncat bomboane cu lichior”. […] Articolul Un șofer s-a jucat cu nervii polițiștilor după ce a fost prins de două ori beat „praștie” la volan! A doua oară, nu mai avea nici măcar permis! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii vor avea o vacanță generoasă în luna aprilie 2026, la finalul modulului 4 din anul școlar 2025–2026. Pauza va dura 11 zile și va include atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox. Astfel, în 2026, cele două sărbători nu vor fi celebrate în aceeași zi. Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, iar […] Articolul Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Președintele Nicușor Halici impune ritm accelerat investițiilor în Vrancea: 123 milioane lei pentru DJ 205P și fonduri europene pentru servicii sociale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat astăzi plenul CJ în ședință extraordinară de îndată pentru a accelera două proiecte majore pentru județ: modernizarea drumului județean 205P și atragerea de fonduri europene pentru creșterea calității serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități. Cele două inițiative, asumate și promovate de președintele CJ, au fost adoptate în unanimitate. […] Articolul Președintele Nicușor Halici impune ritm accelerat investițiilor în Vrancea: 123 milioane lei pentru DJ 205P și fonduri europene pentru servicii sociale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Agresorii din cazurile de violență domestică, obligați la consiliere sau internare. Noi sancțiuni pentru nerespectarea ordinului de protecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agresorii din cazurile de violență domestică vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Proiectul modifică și completează Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și Legea nr. 26/2024 privind […] Articolul Agresorii din cazurile de violență domestică, obligați la consiliere sau internare. Noi sancțiuni pentru nerespectarea ordinului de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Rabie bovină într-o gospodărie din Păunești! Prefectura a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea a convocat miercuri (25 februarie) o ședință extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după confirmarea unui caz de rabie la o bovină dintr-o gospodărie din comuna Păunești. În cadrul întâlnirii, membrii CLCB au analizat situația epidemiologică și au aprobat un plan de măsuri menite să limiteze și să eradicheze focarul. […] Articolul Rabie bovină într-o gospodărie din Păunești! Prefectura a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Permisul suspendat pentru amenzile neplătite. O zi pentru fiecare 50 de lei datorați # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal vor rămâne fără permis. Suspendarea se va aplica automat, câte o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura este inclusă într-o Ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, adoptată de Guvern, și va intra […] Articolul Permisul suspendat pentru amenzile neplătite. O zi pentru fiecare 50 de lei datorați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” din Focșani, câștigător al concursului „Colegiul de Antreprenoriat” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” a obținut un nou rezultat important pentru elevi dar și pentru cadrele didactice, fiind desemnat câștigător în cadrul competiției „Colegiul de Antreprenoriat”. Concursul face parte din proiectul „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”, derulat de IMM România. Prin această inițiativă, „Colegiul de Antreprenoriat” […] Articolul Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” din Focșani, câștigător al concursului „Colegiul de Antreprenoriat” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii vor avea o vacanță generoasă în luna aprilie 2026, la finalul modulului 4 din anul școlar 2025–2026. Pauza va dura 11 zile și va include atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox. Astfel, în 2026, cele două sărbători nu vor fi celebrate în aceeași zi. Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, iar […] Articolul Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Guvernul a adoptat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea celor două ordonanțe de urgență pe care le-a descris drept esențiale pentru perioada următoare: una privind relansarea economică și alta care vizează reforma administrației publice din România. Șeful Executivului a explicat că ordonanța privind relansarea economică completează cadrul fiscal și bugetar existent și are ca obiectiv așezarea economiei pe […] Articolul Guvernul a adoptat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucian Ciochină, în vârstă de 28 de ani, absolvent al Liceul de Muzică „Gh. Tătărescu” (clasele I–XII) și în prezent student la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în cadrul Departamentului Muzică, lansează o inițiativă dedicată sprijinirii copiilor talentați din Focșani. Acesta oferă pregătire muzicală gratuită pentru cinci copii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse, care […] Articolul Un tânăr muzician oferă cursuri gratuite pentru copiii talentați din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Proteste ale sindicatelor din Învățământ împotriva măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei mari federații sindicale din educație organizează miercuri, 25 februarie, un protest la Palatul Cotroceni. Acțiunea este anunțată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, este autorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 500 de […] Articolul Proteste ale sindicatelor din Învățământ împotriva măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară până pe 1 iulie 2026. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a detaliat numărul angajaților din administrația centrală și locală care vor pleca acasă în urma reformei administrației, dar și impactul bugetar estimat al măsurilor. În total, 45.698 de […] Articolul Cronica dimineții – 25.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
