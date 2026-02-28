Horoscopul zilei de 1 martie 2026

14:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incidentul s-a petrecut într-una dintre serile trecute, pe strada Domnească, din municipiul Galați. Alin, Florin și Ionuț, polițiști aflați în timpul liber, se aflau la masă, într-un restaurant din zonă. La un moment dat, au auzit țipetele disperate ale unei femei. Când au ieșit să vadă ce se întâmplă, au observat un bărbat care agresa […]