Cristi Chivu, „băgat la mijloc” de foștii colegi Ranocchia și Panucci: „Prefer să mă criticați”

România înfruntă Moldova, în prima etapă a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin. Partida de pe „Arcul de Triumf” începe de la ora 18:00, e liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la stadion, și la TV pe Digi Sport 2.În preliminariile pentru CM 2027, România face parte din grupa C5, din Liga C, alături de Republica Moldova și Cipru. În luna decembrie, România și Moldova au jucat un meci amical. ...