Donald Trump a criticat anumite state europene pentru felul în care au acționat în cazul conflictului din Iran: Au reacționat groaznic. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania | AUDIO
Europa FM, 3 martie 2026 23:50
Noi declarații ale președintelui american, Donald Trump. Acesta a criticat anumite state europene – printre care Spania și Marea Britanie – pentru felul în care au reacționat în cazul conflictului din Iran. Trump chiar a anunțat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, pentru că nu a fost de acord să fie folosite bazele sale […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
23:50
Donald Trump a criticat anumite state europene pentru felul în care au acționat în cazul conflictului din Iran: Au reacționat groaznic. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania | AUDIO # Europa FM
Noi declarații ale președintelui american, Donald Trump. Acesta a criticat anumite state europene – printre care Spania și Marea Britanie – pentru felul în care au reacționat în cazul conflictului din Iran. Trump chiar a anunțat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, pentru că nu a fost de acord să fie folosite bazele sale […]
Acum 6 ore
19:50
Ce spune ministrul Radu Miruță după ce nivelul de securitate la Deveselu a fost crescut: „Nu este ceva ieșit din comun” | AUDIO # Europa FM
Armata americană a ridicat nivelul de securitate la Baza Militară de la Deveselu – OLT – la starea „BRAVO”, în condițiile războiului din Orientul Mijlociu. Acolo se află sistemul american de apărare antirachetă, parte a scutului antirachetă al NATO din Europa. „Nu este ceva ieșit din comun”, a declarat ministrul Apărării la Adevărul Live. Este […]
19:50
Trei mii de români din țările Orientului Mijlociu au solicitat până acum ajutor pentru repatriere. Purtătorul de cuvânt al MAE: „Scenariul în vigoare este cel în care ei rămân acolo unde sunt, pentru că sunt în siguranță” | AUDIO # Europa FM
Trei mii de români din țările din Orientul Mijlociu au solicitat până acum ajutor pentru repatriere, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Andrei Țărnea menționează că, deocamdată, spațiile aeriene ale statelor din regiune rămân fie închise, fie sunt deschise temporar pentru scurt timp, iar zborurile pentru repatriere nu pot fi organizate în aceste […]
19:50
Cel puțin patru mii de pasageri ai companiei Ryanair așteaptă să fie repatriați din Iordania. CEO-ul companiei: „Aveam aproximativ 12 zboruri pe zi către Iordania, pe care a trebuit să le anulăm” | AUDIO # Europa FM
Cel puțin patru mii de pasageri ai companiei Ryanair așteaptă să fie repatriați din Iordania. Cifra a fost avansată de CEO-ul companiei – Michael O’Leary – în cadrul unei conferințe de presă în Varșovia. Acesta spune că zeci de zboruri au fost anulate către sau dinspre Orientul Mijlociu, în urma atacurilor Statelor Unite și ale […]
19:50
Piața Victoriei: Impactul războiului din Iran. Invitat este analistul de politică externă Mihai Isac # Europa FM
Atacurile americane și israeliene împotriva Iranului au dus la regionalizarea conflictului, după ce Teheranul a ripostat, lovind mai multe țări din Orientul Mijlociu. Cât ar putea dura acest război? Vor participa și state europene, precum Franța sau Regatul Unit? Ce ar putea negocia Occidentul cu un nou regim de la Teheran? Ce efect are acest […]
19:50
Ministrul Energiei, despre creșterea prețului la carburanți: „Există acest risc. Totul depinde de situația din Orientul Mijlociu” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei s-a răzgândit: există riscul ca un litru de carburant să ajungă la 10 lei. Declarația vine la o zi după ce a dat asigurări, în conferință de presă, că este exclus acest risc. Ba chiar a numit „minciuni sfruntate” analizele care indicau această posibilă evoluție și i-a ironizat pe analiștii economici care semnalau […]
19:50
Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Educaţiei | AUDIO # Europa FM
Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Educaţiei, marţi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan. La ceremonie a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan. Ministrul Educației, Mihai Dimian: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român” […]
19:50
NATO nu este implicată în atacurile SUA și ale Israelului în Iran, declară Mark Rutte: „Eliminarea capabilităților nucleare, neutralizarea capacității rachetelor balistice și eliminarea liderului Ali Khamenei sunt aplaudate” | AUDIO # Europa FM
NATO nu este implicată în atacurile SUA și ale Israelului în Iran – declară secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Sunt aliați care pun la dispoziția Statelor Unite spațiul aerian sau bazele militare aflate în Orientul Mijlociu, dar acestea sunt decizii particulare ale fiecărui stat membru în parte, explică oficialul Alianței. Rutte spune că operațiunea […]
19:50
Ana Maria Bărbosu a câștigat titlul de Gimnasta Anului 2025, în campania lansată de forul european de profil. Anul trecut, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig. Românca a fost nominalizată de reprezentanții a 50 de federații naționale de gimnastică și de antrenori, în urma performanțelor de […]
19:50
Analistul de politică externă Mihai Isac: „Dacă războiul din Iran se va prelungi, baza de la Mihail Kogălniceanu poate deveni unul dintre punctele importante de tranzit pentru forțele americane” | VIDEO # Europa FM
Atacurile americane și israeliene împotriva Iranului au dus la regionalizarea conflictului, după ce Teheranul a ripostat, lovind mai multe țări din Orientul Mijlociu. „Putem fi siguri că vom asista la o extindere a conflictului”, susține analistul de politică externă Mihai Isac. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, analistul […]
Acum 12 ore
15:50
Guvernul lansează platforma online „Fără hârtie”, prin care îi invită pe cetățeni să contribuie la reducerea birocrației. Oana Gheorghiu: „Este un spațiu de dialog între cetățean și stat” | AUDIO # Europa FM
„Fără hârtie” – este noul program lansat de Guvern, prin care vrea să reducă birocrația în relația cetățean–stat. Oamenii sunt invitați să semnaleze, pe platforma online fara-hartie.gov.ro, problemele pe care le-au întâmpinat în relația cu administrația publică. Sunt numeroase cazurile în care oamenii au fost trimiși de la un ghișeu la altul pentru aceeași foaie. […]
15:50
Emmanuel Macron anunță extinderea capacității nucleare a Franței, ca parte a unui program de descurajare nucleară: „Cine vrea să fie liber trebuie să fie temut” # Europa FM
Președintele Emmanuel Macron anunță că va spori numărul focoaselor nucleare, intrând astfel într-o nouă etapă a descurajării nucleare. Opt țări europene „au acceptat” să participe la „descurajarea avansată” propusă de administrația de la Paris. Franța nu va comunica mai mult despre arsenalul său nuclear, „contrar cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar fără a […]
15:50
Sibienii reclamă calitatea slabă a alimentelor oferite elevilor prin programul „Laptele și Cornul”. De multe ori, produsele sunt expirate, deteriorate și chiar cu insecte | AUDIO # Europa FM
Biscuiți cu gândaci oferiți elevilor prin programul „Laptele și Cornul”. Se întâmplă în Sibiu, unde au fost reclamate și alte probleme cu alimentele din acest program. Părinții au semnat o petiție prin care susțin programul, dar se plâng de calitatea produselor. În județul Sibiu, unele școli susțin că produsele din programul „Laptele și Cornul” sunt […]
15:50
Războiul din Orientul Apropiat s-a amplificat, Iranul răspunzând atacurilor americane cu lovituri în mai multe țări arabe. Președintele Trump spune că intervenția poate dura mai bine de cinci săptămâni. Între timp, mai mulți români sunt blocați în zona Orientului, iar revenirea lor este dificilă. Între aceștia, se află și mai mulți elevi care sunt în […]
15:50
Război în Iran, ziua a patra. Israelul lansează atacuri simultane asupra Teheranului și Beirutului. Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz | AUDIO # Europa FM
Statele Unite și Israelul au lansat, azi-dimineață, noi atacuri asupra unor ținte din Iran, în a patra zi de conflict. Comandamentul Central al SUA a anunțat că a distrus instalații de comandă, sisteme de apărare aeriană și baze de lansare de rachete și drone ale Iranului. Și armata israeliană a confirmat atacuri simultane asupra Teheranului […]
15:50
Unele agenții de turism vin în ajutorul turiștilor blocați în Dubai, pe fondul războiului din Iran | AUDIO # Europa FM
Unele agenții de turism și-au anunțat clienții că asigură cazarea pentru trei nopți pentru turiștii rămași în Dubai. Altele au promis că turiștii au asigurată cazarea completă până la reluarea zborurilor. Însă numeroși turiști români rămași în Orientul Mijlociu se declară abandonați de agenții și spun că trebuie să se descurce pe cont propriu, contra-cost. […]
15:50
Cristian Tudor Popescu, despre propunerile pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General: „Este o bătaie de joc la adresa președintelui”/ „Se testează relația domnului Dan, relație la care ne uităm de mult, cu PSD” | VIDEO # Europa FM
Oamenii propuși pentru funcțiile de conducere ale Parchetelor – DNA, DIICOT și Înalta Curte de Casație și Justiție – sunt puși de către PSD, a afirmat scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea. Mai mult, acesta consideră că această mișcare „este o bătaie de joc la […]
15:50
Cristian Tudor Popescu, despre războiul din Statul Islamic: „Trump nu o să apuce să se plictisească, pentru că Iranul nu va ceda ușor”. „El vrea să se excite și trece de la o năsărâmbă îngrozitoare la alta” | VIDEO # Europa FM
Războiul din Orientul Apropiat s-a amplificat, Iranul răspunzând atacurilor americane cu lovituri în mai multe țări arabe. Operațiunea americană – denumită Epic Fury – vizează în mod direct capacitățile balistice și infrastructura militară a Iranului. Președintele Donald Trump spune că atacurile ar putea continua și că „valul cel mare” abia urmează. „Donald Trump nu o […]
11:50
28 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 15 decolări şi 13 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, […]
11:50
Destinații de “Workation” în Asia: De ce Thailanda și Bali necesită o protecție medicală specifică în 2026 (P) # Europa FM
Te-ai gândit vreodată cum ar fi să răspunzi la e-mailuri cu sunetul valurilor în fundal sau să închei o ședință pe Zoom înainte de a coborî direct pe plajă pentru un apus spectaculos? Conceptul de „workation” a devenit în 2026 mai mult decât un trend, a devenit un stil de viață pentru antreprenori, freelanceri și […]
11:50
DEȘTEPTAREA: Criza atenției în era digitală — tehnici de refacere vs. realitatea expunerii timpurii la ecrane în România # Europa FM
Deșteptarea discută criza atenției în era digitală: cum refacem concentrarea și ce riscuri aduce expunerea timpurie a copiilor la smartphone și rețele sociale.
11:50
Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anunţat că va face o dezbatere publică pe tema interzicerii păcănelelor, la care îi invită pe toţi locuitorii oraşului să îşi spună punctul de vedere. Decizia edilului vine după ce săptămâna trecută a lansat o consultare pe această temă, pe pagina lui de socializare. “Am primit sute de […]
11:50
Exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. IGSU: Decizia a fost luată în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate # Europa FM
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. Decizia a fost luată în urma unei evaluări privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, transmite IGSU. ”În actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la […]
11:50
Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică. Numărul beneficiarilor a fost redus iar condițiile de utilizare a banilor s-au modificat | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică. Profesorii care predau în învățământul preuniversitar și universitar vor primi anual 1.500 de lei, sub forma unui voucher. Numărul beneficiarilor a fost însă redus și s-au schimbat și condițiile legate de utilizarea acestei sume. 220 de mii de cadre didactice vor […]
Acum 24 ore
07:50
Criză în Orientul Mijlociu/ 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară, anunță Oana Ţoiu # Europa FM
Un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom. ”Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul […]
Ieri
23:50
Donald Trump, primele explicații de la declanșarea conflictului cu Iranul: „În curând ar fi avut rachete capabile să ajungă la frumoasa noastră America” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite continuă să desfășoare operațiuni militare de amploare în Iran, a declarat cu puțin timp în urmă președintele Donald Trump. El a precizat că a ordonat armatei americane să atace pentru a împiedica dezvoltarea programului nuclear al Teheranului și a programului de rachete balistice, despre care a afirmat că se extinde rapid. În plus, […]
19:50
Cercetătoarea Ioana Constantin Bercean, despre războiul din Iran: Scopul este schimbarea de regim. Fără trupe la sol și fără controlul instituțiilor din interior, va fi foarte greu ca acest lucru să se întâmple | VIDEO # Europa FM
Iranul a răspuns în forță atacurilor israeliene și americane, care au dus la moartea unei părți semnificative dintre conducătorii țării. Întreaga regiune a Orientului Apropiat este blocată, iar atacurile dintre părți par că se vor înmulți. Potrivit expertei în Orientul Mijlociu, Ioana Constantin Bercean, scopul acestui război este nimic altceva decât dorința SUA de schimbare […]
19:50
Proiectul de buget ar urma să fie finalizat miercuri, anunță PNL după o nouă ședință a coaliției | AUDIO # Europa FM
Bugetul pentru anul 2026 – în linie dreaptă – anunță liberalii după o nouă ședință a Coaliției. Partidele s-au pus de acord ca miercuri să închidă acest capitol într-o formă care să fie agreată de toate partidele din arcul guvernamental. PSD a anunțat că nu va susține bugetul de stat dacă acesta nu va conține […]
19:50
România a activat intervenția civilă europeană, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu, anunță ministra de Externe | AUDIO # Europa FM
România a activat intervenția civilă europeană, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu. Asta înseamnă – spune ministra de Externe, Oana Țoiu – posibilitatea ca români aflați în țările afectate de conflict să poată fi aduși în țară cu zboruri organizate de alte țări membre. Ministra de Externe, Oana Țoiu: „Am activat intervenția europeană în […]
19:50
Academia Europa FM. Ce are de făcut un ministru al Educației? Invitat este Dan Perciun, ministru al Educației în Republica Moldova # Europa FM
Ce are de făcut un ministru al Educației? Aflăm astăzi într-o ediție specială, în care invitatul profesorului Marcel Bartic la Academia Europa FM este Dan Perciun, ministru al Educației în Republica Moldova. Cum sunt formați profesorii de peste Prut, care sunt direcțiile privind manualele și curriculumul și, mai ales, cum își protejează elevii de dezinformare […]
19:50
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Președintele Trump, secretarul Rubio și Steve Whitcouf au făcut tot posibilul pentru o diplomație reală, oferind soluție după soluție pentru pace. Teheranul nu a negociat | AUDIO # Europa FM
Încă un soldat american și-a pierdut viața, după ce Statele Unite au declanșat operațiunea Epic Fury asupra Iranului. Astfel, bilanțul militarilor uciși ajunge la patru, după ce ieri autoritățile americane au anunțat decesul a trei soldați și rănirea altora în timpul acțiunilor. În urmă cu câteva minute, într-o conferință de presă, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, […]
19:50
Ministrul Justiției a anunțat propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General | AUDIO # Europa FM
Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru funcțiile de conducere ale Parchetelor – DNA, DIICOT și Înalta Curte de Casație și Justiție. Cristina Chiriac este propusă pentru funcția de procuror general, Ioan Viorel Cerbu pentru șefia DNA, iar Codrin-Horațiu Miron la DIICOT. Foști șefi ai Parchetelor au fost, de asemenea, nominalizați pentru a ocupa funcții de […]
19:50
Grecia trimite două fregate și avioane militare F-16 în Cipru, după atacurile cu drone iraniene asupra unei baze britanice de pe insulă | AUDIO # Europa FM
Grecia a anunțat că trimite două fregate și două avioane de vânătoare în Cipru, după atacurile cu drone iraniene asupra unei baze britanice de pe insulă. Una dintre fregate este echipată cu un sistem antidronă, a declarat ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, într-o conferință de presă. „Fregata „KIMON” este trimisă imediat în Cipru, împreună […]
19:50
Ministrul Educației din Republica Moldova, despre combaterea propagandei ruse din învățământ: Am dezvoltat niște mecanisme prin care să putem restricționa. Am vorbit și despre retragerea gradelor didactice în anumite cazuri | VIDEO # Europa FM
Pentru Republica Moldova, o provocare majoră în acest moment este combaterea știrilor false venite dinspre Kremlin, subliniază ministrul Educației, Dan Perciun, având în vedere numărul mare de instituții de învățământ cu predarea în limba rusă. Invitat la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de profesorul Marcel Bartic, ministrul a explicat măsurile pe care le ia ministerul, […]
15:50
Ministrul Energiei: Nu există motive ca prețul combustibililor la pompă să ajungă la 10 lei/litru | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu există motive pentru ca prețul la pompă al combustibililor să treacă de 10 lei pe litru. Declarația vine în contextul în care prețul unui baril de petrol a ajuns la 80 de dolari în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Economiștii atrag atenția că este posibil ca prețurile să […]
15:50
Conflictul din Orientul Mijlociu: Românii din Israel ajung în această seară la București. Guvernul pregătește repatrierea celor din alte state afectate, cu prioritate pentru copii și cazurile medicale # Europa FM
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a fost analizată marți, într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Autoritățile au anunțat că prioritatea este aducerea în siguranță în țară a românilor aflați în zonele de risc. Potrivit Executivului, în această seară sunt așteptați la București […]
15:50
Iranul nu va rezista mult timp, din punct de vedere militar, în fața atacurilor lansate de SUA și Israel, spune profesorul Cristian Pârvulescu: „Ei doar răspund la atacurile americane și israeliene” | AUDIO # Europa FM
Iranul nu va rezista mult timp, din punct de vedere militar, în fața atacurilor lansate de Statele Unite și Israel. Va fi interesat, însă, de extinderea conflictului, dar nu și să atace țări europene, spune, la Europa FM, profesorul de politologie Cristian Pârvulescu. Profesorul Cristian Pârvulescu: „Iranienii nu au niciun interes să atace țările europene, […]
15:50
Iranul a răspuns în forță atacurilor israeliene și americane, care au dus la moartea unei părți semnificative dintre conducătorii țării. Întreaga regiune a Orientului Apropiat este blocată, iar atacurile dintre părți par că se vor înmulți. Nu este clar cine face parte din noua conducere iraniană, dar nici care este planul american pentru intervenția din […]
15:50
Piața petrolului crește după conflictul din Orientul Mijlociu. Nu este exclus ca barilul să atingă pragul de 100 de dolari, spun analiștii | AUDIO # Europa FM
Primele ecouri pe piața petrolului după începutul conflictului din Orientul Mijlociu arată că cotațiile au urcat la 80 de dolari pe baril în această dimineață. Nu este exclus ca barilul să atingă pragul de 100 de dolari, spun analiștii. La noi, ministrul Energiei exclude scenariul ca litrul de motorină să ajungă la 10 lei. În […]
15:50
A treia zi de atacuri israeliano‑americane asupra Iranului: Cel puțin 555 de iranieni au fost uciși de la începutul conflictului | AUDIO # Europa FM
Este a treia zi de operațiuni militare lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. „Semiluna Roșie” iraniană a anunțat că cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane. Este cel mai recent bilanț, publicat azi, relatează AFP și dpa, potrivit Agerpres. Cum atacurile Israelului și Statelor Unite […]
15:50
Sal Da Vinci a câștigat Festivalul de la Sanremo 2026. Artistul va reprezenta Italia la Eurovision | AUDIO # Europa FM
A 76-a ediție a Festivalului Sanremo s-a încheiat cu victoria cântărețului americano-italian Sal Da Vinci. Artistul a câștigat marele premiu și va reprezenta Italia la concursul Eurovision din acest an. Festivalul Sanremo este cel mai cunoscut concurs de muzică italiană și este organizat anual în februarie, la Teatrul Ariston din orașul Sanremo, din nordul Italiei. […]
15:50
Ana Maria Bărbosu conduce detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025 în Europa | AUDIO # Europa FM
Ana Maria Bărbosu conduce detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025 în Europa. Ea a strâns, până în acest moment, aproape 10.000 de voturi (trebuie verificat câte s-au mai adunat), față de următoarea clasată, Taisiia Onofriichuk din Ucraina, care a adunat aproape 7.700 de voturi. Campania de votare se va încheia marți, 3 martie. Ana […]
15:50
USR propune interzicerea jocurilor de noroc în Capitală. Deputata Diana Stoica: „Trăim într-un oraș care a devenit invadat de păcănele și de case de pariuri” | AUDIO # Europa FM
Bucureștiul este micul „Las Vegas” sau paradisul păcănelelor. Toate cartierele sunt pline de cazinouri și jocuri de noroc. Membrii USR propun interzicerea sălilor de păcănele în întreg municipiul. Abia schimbată, legislația le permite administrațiilor locale să interzică sălile de jocuri de noroc sau să deschidă și mai multe. Deputata USR Diana Stoica, aflată alături de […]
15:50
Atacul SUA și Israel asupra Iranului ar putea afecta creșterea economică și inflația în Europa, din cauza dependenței multor state de produsele petroliere din Golf | AUDIO # Europa FM
Atacul militar comun al SUA și Israelului asupra Iranului ar putea afecta creșterea economică și inflația în statele europene, arată o analiză Reuters. Cauza: dependența multor țări de pe bătrânul continent de produsele petroliere din Golf. Importurile sunt deja afectate, după ce 200 de nave încărcate cu petrol și gaz lichefiat sunt blocate în jurul […]
15:50
Cipru: Un terminal al aeroportului civil din Paphos a fost evacuat după ce a fost lansată o a treia dronă iraniană asupra bazei RAF de la Akrotiri # Europa FM
O a treia dronă a fost lansată asupra bazei Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) de la Akrotiri, lângă Limassol, Cipru, luni, 2 martie 2026, la prânz, forțând autoritățile cipriote să ordone evacuarea unui terminal al aeroportului civil din Paphos. Până în prezent, nu este clar dacă drona a fost interceptată sau a ratat ținta. Sirenele […]
15:50
Peste 14.000 de români se află în Emiratele Arabe Unite. Oana Țoiu le recomandă să nu părăsească locurile actuale de cazare. Alți 140 de români așteaptă ajutor din partea statului român în Israel | AUDIO # Europa FM
Peste 14.000 de români se află în Emiratele Arabe Unite, spune ministra de Externe, Oana Țoiu. Printre aceștia, sunt puține cazuri de urgență extremă, mai susține oficialul. Din cauza atacurilor, mai multe zboruri către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost anulate, ceea ce face ca românii aflați în […]
11:50
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, prin care îşi exprimă “dezaprobarea” faţă de modul în care gestionează “un domeniu esenţial pentru poporul român” va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ. Intitulată “Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română’, […]
10:40
Criză în Orientul Mijlociu/ Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9.30. La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii […]
10:40
Ministrul Justiţiei, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT # Europa FM
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată în perioada 8 ianuarie […]
10:40
35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.