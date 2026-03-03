VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
Primasport.ro, 4 martie 2026 00:20
Primasport.ro, 4 martie 2026 00:20
• • •
Acum 30 minute
00:30
Acum 30 minute

Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: "Ştiu că persoana accidentată este la spital!" | VIDEO EXCLUSIV
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
00:20
00:20

VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
Acum o oră
00:10
00:10

Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei
00:00
00:00

Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: "E henţ clar!" | VIDEO EXCLUSIV
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:30
Acum 2 ore

23:30

Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut"
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut"
Acum 4 ore
22:40
Acum 4 ore

22:40

Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: "Ştiu că persoana accidentată este la spital!" | VIDEO EXCLUSIV
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
22:30

Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV
22:00
22:00

Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: "E cea mai în formă echipă!" | VIDEO EXCLUSIV
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
21:50

Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă"
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă"
21:40
21:40

Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren"
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren”
21:40
21:40

MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat
21:00
21:00

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României
20:50
20:50

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy
Acum 6 ore
20:40
Acum 6 ore

20:40

Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: "Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi"
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi”
20:20
20:20

Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea "siguranţei sportivilor" la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina
20:20
20:20

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
20:00
20:00

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii
19:40
19:40

Kader Keita a lovit o femeie cu maşina! Jucătorul Rapidului a fost dus la Poliţie
19:40
19:40

Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială
19:40
19:40

Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: "Avem câteva probleme!"
Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: ”Avem câteva probleme!”
19:30
19:30

E gata! Rapid l-a convins şi a semnat: "E o responsabilitate şi o mândrie!"
19:30
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială # Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială
19:30
19:30

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi
19:20
19:20

Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav
Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav
19:10
19:10

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României
18:50
18:50

Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului
Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului
18:50
18:50

Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out
Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out
Acum 8 ore
18:10
Acum 8 ore

18:10

VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României
18:00
18:00

OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked"
OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked"
17:40
17:40

Bomba zilei! Dinamo a rămas fără antrenor
17:30
17:30

E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: "Nu mai e fotbalist!"
E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: ”Nu mai e fotbalist!”
17:10
17:10

Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României
Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României
Acum 12 ore
16:30
Acum 12 ore

16:30

Mandatul lui Jurgen Klopp la Red Bull este pus sub semnul întrebării
16:20
16:20

Surpriza zilei! UTA i-a transferat înlocuitor lui Valentin Costache
15:50
15:50

Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. "I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui"
Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. ”I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui”
14:40
14:40

Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional
Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional
14:10
14:10

Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024
Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024
14:00
14:00

A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: "După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor"
A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: ”După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor”
13:20
13:20

Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
13:00
13:00

UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România
13:00
13:00

Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. "Nu jucătorii sunt problema acolo"
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo”
12:50
12:50

De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
12:40
12:40

Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off
12:40
12:40

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells
12:30
12:30

VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. "A fost măcel!"
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!”
12:10
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!”
12:00
12:00

Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea
11:50
11:50

Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao
Acum 24 ore
11:10
Acum 24 ore

11:10

„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!" Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid
10:20
10:20

Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul"
Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul”
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.