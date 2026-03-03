Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul

Primasport.ro, 3 martie 2026 13:20

Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
13:20
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul Primasport.ro
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
13:00
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România Primasport.ro
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România
13:00
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo” Primasport.ro
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo”
Acum 2 ore
12:50
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci Primasport.ro
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
12:40
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off Primasport.ro
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off
12:40
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells Primasport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells
12:30
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!”
12:10
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!”
12:00
Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea Primasport.ro
Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea
Acum 4 ore
11:50
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao Primasport.ro
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao
11:10
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid Primasport.ro
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid
10:20
Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul” Primasport.ro
Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul”
10:10
Dialog Mitică Dragomir - Gigi Becali: ”Schimbă tot!” / ”La anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot”. Primasport.ro
Dialog Mitică Dragomir - Gigi Becali: ”Schimbă tot!” / ”La anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot”.
Acum 6 ore
09:40
VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încep sferturile Cupei României Primasport.ro
VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încep sferturile Cupei României
09:20
Piţurcă a numit vinovaţii pentru dezastrul de la FCSB. ”Dacă vrea omul să se distreze, care e problema?” Primasport.ro
Piţurcă a numit vinovaţii pentru dezastrul de la FCSB. ”Dacă vrea omul să se distreze, care e problema?”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc
00:00
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României Primasport.ro
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României
2 martie 2026
23:50
VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea Primasport.ro
VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea
23:50
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj Primasport.ro
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj
23:40
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Liderii din Formula 1 sunt optimişti în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu Primasport.ro
Liderii din Formula 1 sunt optimişti în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu
22:50
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off Primasport.ro
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off
22:30
VIDEO | Program infernal pentru Claudiu Niculescu. ”Este normal când ai înfrângeri” Primasport.ro
VIDEO | Program infernal pentru Claudiu Niculescu. ”Este normal când ai înfrângeri”
22:20
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul” Primasport.ro
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul”
22:10
VIDEO | Pisa - Bologna 0-1. Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor Primasport.ro
VIDEO | Pisa - Bologna 0-1. Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor
22:10
”Sunt şi eu om”. Alexandru Dobre a trecut cu bine peste o perioadă complicată Primasport.ro
”Sunt şi eu om”. Alexandru Dobre a trecut cu bine peste o perioadă complicată
21:40
Dinamovistul Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acută Primasport.ro
Dinamovistul Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acută
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare
21:20
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM Primasport.ro
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM
21:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj
21:00
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu Primasport.ro
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu
21:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane
20:20
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului” Primasport.ro
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului”
20:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul
20:00
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi Primasport.ro
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi
19:30
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus Primasport.ro
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova Primasport.ro
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova
18:40
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu Primasport.ro
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
18:40
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli Primasport.ro
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli
18:40
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul
18:20
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu Primasport.ro
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu
18:00
Dice Slots în cazinourile online: O privire mai atentă asupra genului Primasport.ro
Dice Slots în cazinourile online: O privire mai atentă asupra genului
17:30
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!” Primasport.ro
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat Primasport.ro
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
17:20
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!” Primasport.ro
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.