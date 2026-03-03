De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
Primasport.ro, 3 martie 2026 12:50
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
• • •
Acum 15 minute
13:20
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul # Primasport.ro
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
Acum o oră
13:00
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România
13:00
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo” # Primasport.ro
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo”
12:50
12:40
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off # Primasport.ro
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off
12:40
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells # Primasport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells
Acum 2 ore
12:30
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!”
12:10
12:00
Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea
11:50
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao # Primasport.ro
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao
Acum 4 ore
11:10
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid # Primasport.ro
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid
10:20
Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul” # Primasport.ro
Valeriu Iftime, declaraţie despre plecarea lui Leo Grozavu: „Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul”
10:10
Dialog Mitică Dragomir - Gigi Becali: ”Schimbă tot!” / ”La anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot”. # Primasport.ro
Dialog Mitică Dragomir - Gigi Becali: ”Schimbă tot!” / ”La anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot”.
09:40
VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încep sferturile Cupei României # Primasport.ro
VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încep sferturile Cupei României
Acum 6 ore
09:20
Piţurcă a numit vinovaţii pentru dezastrul de la FCSB. ”Dacă vrea omul să se distreze, care e problema?” # Primasport.ro
Piţurcă a numit vinovaţii pentru dezastrul de la FCSB. ”Dacă vrea omul să se distreze, care e problema?”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc
00:00
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României # Primasport.ro
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României
2 martie 2026
23:50
VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea
23:50
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj # Primasport.ro
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj
23:40
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Liderii din Formula 1 sunt optimişti în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu
22:50
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off
22:30
VIDEO | Program infernal pentru Claudiu Niculescu. ”Este normal când ai înfrângeri”
22:20
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul” # Primasport.ro
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul”
22:10
VIDEO | Pisa - Bologna 0-1. Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor
22:10
”Sunt şi eu om”. Alexandru Dobre a trecut cu bine peste o perioadă complicată
21:40
Dinamovistul Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acută
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare
21:20
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM # Primasport.ro
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM
21:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj
21:00
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # Primasport.ro
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu
21:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane
20:20
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului” # Primasport.ro
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului”
20:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul
20:00
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi # Primasport.ro
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi
19:30
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova # Primasport.ro
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova
18:40
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Primasport.ro
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
18:40
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli
18:40
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul # Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul
18:20
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu # Primasport.ro
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu
18:00
17:30
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!” # Primasport.ro
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat # Primasport.ro
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
17:20
